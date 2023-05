Miep Gies, celle qui a caché Anne Frank et découvert son journal

C’est grâce à Miep Gies, que le journal intime d’ Anne Frank nous est parvenu. C’est aussi elle qui a caché l’adolescente juive et sa famille, jusqu’à leur arrestation, en 1944. En 1987, cette discrète bienfaitrice raconte à la télévision française qu'elle et son mari ne sont pas "des héros", qu'ils ont simplement fait leur "devoir".

Le 4 août 1944, les Allemands arrêtent la famille Frank, ainsi que quatre personnes réfugiées dans une cachette. Les Frank vivaient dans une annexe aménagée au-dessus de l'entreprise d’Otto Frank, le père, depuis deux ans.

Elle entend tout de l'arrestation

Le jour de l’arrestation, Miep Gies, qui travaille dans les bureaux dessous, est présente sur les lieux. L’employée est enfermée par les Allemands dans une pièce, mais entend tout de l’arrestation. Elle reste impuissante. En 1959, Miep raconte que les soldats "ont pris le couloir, puis, ils ont descendu l’escalier." Elle se souvient avoir perçu "le bruit des bottes et celui des pas légers. Et enfin, les pas les plus légers, ceux d’Anne. Ils étaient habitués à marcher tout doucement pendant ces deux ans."

Miep Gies a 35 ans au moment de l’arrestation des Frank. Cette catholique d’origine autrichienne est une amie de confiance et collègue d’Otto Frank. Elle connaît la famille depuis longtemps et n’hésite pas à leur venir en aide avec d’autres “protecteurs”.

Pendant deux ans, Miep et son mari Jan ravitaillent les Frank, au péril de leur vie. Elle s'enquiert de leur santé, tente de leur changer les idées et leur donne des nouvelles de l’extérieur, jusqu’à ce 4 août 1944, qui hantera leur mémoire. Des souvenirs indélébiles qui ressurgissent chaque année à cette date, comme elle le raconte en 1987, "ce jour est le plus difficile de l’année. Quand nous nous levons, nous évitons de regarder l’heure et puis on se parle le moins possible, parce que ce jour-là, nous savons exactement heure par heure ce qui s'est passé. Et enfin, vers 5 h, c’est fini, on est plus calme et la journée peut se poursuivre normalement."

Elle espère rendre un jour le journal à sa propriétaire

Après l’arrestation et la déportation des Frank, Miep Gies revient dans l’annexe et tombe sur le journal intime d’Anne. Elle le conserve précieusement chez elle, espérant le rendre un jour à sa jeune propriétaire. Mais Anne Frank, sa sœur Margot, sa mère Edith ne reviendront pas des camps . Seul le père Otto survit.

Après avoir récupéré le précieux journal, il décide de le faire publier en 1947. Lorsque le journal est publié, Miep confie ne pas avoir pu le lire, parce que "c'était trop pénible". Mais à la deuxième édition, Otto Frank la persuade de le faire. Elle accepte, mais ne le lit que quand elle est seule et reconnaît "avoir été soulagée, car il se dégage une telle chaleur." Miep a même l'impression "de s'être trouvée parmi les Frank", lors de la lecture.

Miep et son mari restent discrets après la guerre, mais leur courage est honoré. Elle reçoit la médaille de Yad Vashem et le titre de Juste parmi les nations de l’État d'Israël . Elle reconnaît avoir ressenti de la haine "pendant des années" mais en est arrivée à la conclusion que "la haine ne mène à rien, elle est infinie, elle n’a pas de but. En fait, elle se retourne contre vous-même."