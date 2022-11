Mike Birch, héros inattendu de la première "Route du Rhum"

Le 28 novembre 1978, la première Route du Rhum s'achève sur une victoire inattendue et un duel qui a tenu en haleine les commentateurs jusqu'à la dernière minute. Après une traversée de l'Atlantique de plus de 23 jours, l'écart entre le premier bateau et le second n'est que de quelques secondes.

Le vainqueur est Mike Birch, âgé de 47 ans mais relativement peu expérimenté par rapport aux autres marins en lice. Le Canadien participe à la course avec un trimaran minuscule, allégé au maximum, face aux monocoques imposants de ses concurrents.

C'est le Français Michel Malinovsky qui aurait dû arriver premier mais au dernier moment, une panne de son pilotage automatique le ralentit. L'issue de cette course de plusieurs milliers de kilomètres s'est jouée dans ses dernières centaines de mètres, avec le dépassement de Mike Birch in extremis.

L'outsider canadien inspirera des générations de skippers avec son exploit. Lui-même a continué à naviguer jusqu'à 76 ans. Il s'est éteint en octobre 2022, à l'âge de 90 ans.