Milan Kundera, Festival d’Avignon, Angela Merkel et émeutes : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

Cette deuxième semaine de grille d'été a été marquée par l'actualité du spectacle vivant car, du côté d'Avignon, le festival bat son plein. Afin de vous faire entendre les textes de Chimamanda Ngozi Adichie, Noëlle Renaude ou Kery James, les micros de France Culture ont quitté l'avenue du Président Kennedy à Paris pour le Musée Calvet. Dans nos studios habituels et loin des stridulations des cigales, ce sont aussi de nouvelles séries d'été qui ont pris leur envol, notamment une Grande Traversée consacrée à Angela Merkel, un récapitulatif des manifestes politiques les plus influents de l'histoire, et un portrait intellectuel du révolutionnaire français le plus clivant : Robespierre. Dans l'actualité, on parle banlieues, Milan Kundera et inégalités sociales. Bonnes écoutes à toutes et tous ! Lola Desmole 🎧

Les séries d'été

Helmut Kohl et Angela Merkel en 1993. © Getty - ullstein bild / Contributeur

🙍‍♀️ Fille de pasteur, Angela Merkel est une jeune fille discrète et travailleuse. Elle soutient une thèse en physique et décroche un doctorat. Mais, en 1989, la chute du mur de Berlin fait basculer sa vie. A 35 ans, Angela Merkel se lance dans la politique et deviendra seize ans plus tard, en 2005... la première femme chancelière d’Allemagne. (Grande Traversée : Angela Merkel, l’inattendue, 5 x 58 min)

👨‍🦳 Clivant, dogmatique, effrayant, celui que l'on surnomme "l'incorruptible" continue d'incarner le caractère inexorable de la Révolution, de la Terreur, mais aussi, plus généralement, de l'engagement politique. Retour en cinq volets sur le parcours du petit père du peuple français. (Avoir raison avec... Robespierre, 5 x 29 min)

🎤 Chaque été, le débat intellectuel s'invite à Montpellier. Pour cinq émissions en public et en direct, France Culture se rend aux Rencontres de Pétrarque et cette année, c'est la question de l’intelligence - sous toutes ses formes - qui fut au centre des échanges. (Les Rencontres de Pétrarque, 5 x 43 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

Installée depuis 2 ans à Arpajon, la patronne de ce salon de beauté a perdu un quart de sa recette du mois. © Radio France - Marie Viennot

👮🏻 Fin juin début juillet, la France a été violemment secouées par les émeutes. À 30 km de Paris, dans l'Essonne, la ville d’Arpajon a été particulièrement touchée par les déprédations. Vitres cassées, devantures vandalisées, même le cinéma municipal a été la cible d’une tentative d’incendie. (Le Reportage de la Rédaction, 4 min)

🇺🇦 Un important sommet de l’OTAN s’est tenu à Vilnius en Lituanie cette semaine. Il a été notamment l’occasion d’évoquer l'enjeu de l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation transatlantique, mais aussi de rappeler à quoi ressemblent des négociations en période de guerre. (L'Invité(e) des Matins d'été, 36 min)

🏫 En France, l’école aggraverait les inégalités sociales, ou au minimum, ne parviendrait pas à les réduire. Pourquoi l’école échoue-t-elle alors à offrir les mêmes chances à tous ? Est-ce à l’école, ou en dehors, que se jouent la plupart des inégalités scolaires ? (Le Magazine du week-end, 43 min)

🏞️ Un texte qui permettrait de restaurer tous les écosystèmes dégradés dans l'Union européenne d’ici 2050 a fait l’objet de débats cette semaine au Parlement européen. La droite et l’extrême droite souhaitaient son retrait total. Le problème principal selon eux : un déclin de la productivité agricole au sein de l’Union européenne. (La Question du jour, 9 min)

Festival d'Avignon : en direct du Musée Calvet

France Culture au Festival d'Avignon © Radio France

77 ans que le monde du théâtre se réunit tous les ans pour fêter le spectacle vivant. Du 5 au 25 juillet, le festival d'Avignon se met en scène, et France Culture vous installe aux premières loges. Entretiens, lectures et créations, chroniques... cette semaine c'est l'unité Fictions qui a posé ses micros dans le jardin du Musée Calvet ; Marie Sorbier a poursuivi sa chronique quotidienne consacrée à l'actualité du festival ; et l'équipe de Bienvenue au Club a échangé avec les artistes Tiago Rodrigues, Julie Deliquet ou Anne Teresa De Keersmaeker (entre autres !).

🎭 Les Fictions — Avignon

🎙️ Le son d'Avignon

🎟️ Bienvenue au club en direct d'Avignon (5 x 45 min)

Les manifestes qui ont changé le monde

Les manifestes qui ont changé le monde © Getty

📜 De la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen jusqu'au manifeste du futurisme en passant par le J'accuse de Zola, cet été France Culture vous a préparé une série de quinze émissions dédiées aux manifestes qui ont changé le monde. Avec des discours vibrants, des mots poignants et des valeurs qui ont accompagné leur époque, ces textes ont marqué leur temps. Voici les cinq premiers d'entre eux. (Les Manifestes qui ont changé le monde, 5 x 59 min)

La citation

Milan Kundera, romancier tchèque est naturalisé français le 1er juillet 1981. Photographie prise le 17 septembre 1982 à Paris, France. © Getty - François LOCHON/Gamma-Rapho

Ce mercredi, le grand romancier Milan Kundera est mort. Hasard de calendrier, France Culture lui dédiait une émission quelques jours auparavant. Maïa Hruskova, juriste dans le domaine de l'édition, y disait alors la force des écrits de l'auteur de L'Insoutenable légèreté de l'être : “Commenter l'œuvre de Milan Kundera est un exercice difficile. Lorsque Milan Kundera écrit, ses phrases et ses situations se racontent en même temps qu'elles se pensent. Lire Kundera, c'est être enveloppé et dans un récit et dans son commentaire".

📚 Milan Kundera, romancier né dans une "petite nation" où la littérature est une question de vie ou de mort (Voix d'Europe centrale, 28 min)

C’est déjà la fin de cette session. Pour finir sur un peu de légèreté, cette semaine nous avons aussi parlé d'un célèbre héros de jeu vidéo, Mario, et de sa célèbre moustache . On s’est demandé pourquoi elle nous plaît tant, à vous d’écouter pour le découvrir. Bon week-end et bonne semaine !