Miles Davis, air marin, ciel étoilé et Gisèle Halimi : la Session de rattrapage d'été

Au menu de cette Session de rattrapage estivale : retrouvez nos grands rendez-vous incontournables de l'été avec La Grande Traversée consacrée à Thomas Sankara et La Série musicale d'été . Après une semaine sous hautes températures, on tente de comprendre la dynamique des incendies et pour se rafraîchir, on plonge en mer avec Corto Maltese, puis on se balade en Corse et on rêve sous le ciel étoilé après avoir écouté les grands entretiens de Gisèle Halimi. Bonnes écoutes et bel été sur France Culture ! Zohra Vignais 🎧 ☀️

Les séries d'été

Miles Davis, Le Prince du Jazz © Radio France

🎵 Miles Davis, le Prince du jazz. Trompettiste incontournable du XXe siècle, "La Série musicale" consacrait une semaine à Miles Davis. Musicien de génie, il a bouleversé le visage du jazz, on l'associe à toutes les grandes évolutions du genre : jazz cool, be-bop, jazz rock... (La Série musicale : Miles Davis, le Prince du jazz, 5 x 30 min)

✊ Thomas Sankara, l'homme qui allait changer l'Afrique. Par ses combats socialistes et anti-impérialistes, Thomas Sankara est devenu l'icône de toute une jeunesse en transformant son pays, le Burkina Faso. Figure mythique et martyre, partez sur les traces de ce héros moderne des peuples noirs, de son enfance à son assassinat le 15 octobre 1987. (Grande Traversée : Thomas Sankara, l'homme qui allait changer l'Afrique, 5 x 59 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

La Session de rattrapage © Getty - ©Tara Moore

🔥 Mégafeux. Cette semaine, les fortes chaleurs qui ont soufflé sur la France n'ont pas été sans dégâts. En Gironde, la région la plus touchée, ce sont plus de 20 000 hectares qui ont été ravagés par les flammes. Ces "mégafeux" sont le résultat direct du réchauffement climatique et se multiplient. (L'Invité(e) des Matins d'été, 29 min)

🔭 Révolution astrale. Les télescopes et autres outils astronomiques pour observer l’Univers vous passionnent ? Nicolas Martin vous fait découvrir l’existence d’un télescope géant et révolutionnaire pour remonter le fil des galaxies. (Un Été dans les étoiles, 4 min)

⚠️Gaffe au GAFAM. Lundi 18 juillet, le Digital Market Act a été adopté au Conseil européen. Ce texte vise à limiter la domination des géants du numérique sur le marché européen. Les GAFAM y ont répondu par une importante campagne de lobbying. Entre opacité et illégalité, comment lutter ? (Le Temps du débat d'été, 43 min)

🎬 Sorties estivales. Éclectique, la carrière de Marina Foïs l'est autant que les personnages qu'elle incarne à l'écran. L'actrice jongle avec les genres, du drame à la comédie et dit d'ailleurs son attachement au mouvement dans un monde qu'elle ne veut pas voir uniquement sous le prisme du pessimisme. (La Grande Table d'été, 43 min)

👓 Chouettes lunettes. Faites-vous partie de ces 7 personnes sur 10 à porter des lunettes de vue ? Quelle est l'histoire de cet objet du quotidien qui nous aide à voir plus clair...? La lunette a évolué, d'objet utilitaire et contraignant, il est passé au rang d'accessoire de mode... Une mise au point s'impose. (Eurêka, 58 min)

Pour vous rafraîchir : en mer avec Corto Maltese

Le vernissage de l'exposition "Hugo Pratt e Corto Maltese" sur l'auteur et artiste italien Hugo Pratt en 2016 à Bologne en Italie. © Getty - ©Roberto Serra - Iguana Press / Contributeur

⚓ La canicule de ces derniers jours vous a donné des envies d'évasions lointaines et rafraichissantes ? Embarquez dans l'univers d'Hugo Pratt, l'auteur et dessinateur italien fait vivre sous ses traits contrastés de noir et de blanc l'emblématique figure de Corto Maltese. Solitaire, libertaire et opportuniste, ce marin intrigue et fascine ; ne naviguant que pour lui-même, il est prêt à risquer sa vie pour les autres quand il le faut. Qui est cet homme tantôt pirate, tantôt capitaine de marine marchande ? (Culture BD, 60 min)

Podcast original - Les Mondes de Chloé : à la belle étoile, saison 2

Les mondes de Chloé : à la belle étoile © Radio France

⭐Si la première saison de cette exploration astrale vous avait séduit, embarquez pour six nouvelles nuits afin de mieux comprendre la constitution de notre constellation et les belles histoires qui font sa féérie. Accompagnée de sa grand-mère, Chloé vous embarque dans cette découverte étoilée. À écouter en famille, pour petits et grands, sous le ciel des nuits d'été. ( Les Mondes de Chloé : à la belle étoile, 6 x 10 min )

La citation : Gisèle Halimi

Gisèle Halimi © Getty - @ Louis MONIER / Contributeur

Gisèle Halimi a consacré sa vie à défendre les droits humains et notamment ceux des femmes, avec la volonté constante de faire évoluer le droit et l'opinion publique, poussée par ses profondes convictions féministes. De la législation de l'avortement à la fin des actes de torture pendant la guerre d'Algérie, en passant par la criminalisation des viols, (re)découvrez les combats menés par cette avocate engagée, dans une série d'entretiens de 2011.

"La politique, dans l'ensemble, est une politique mâle, surtout à l'époque. [...] De temps en temps, il y avait comme une petite tache de couleur féminine dans les groupes, pour justifier une mixité qui n'en était pas une, puisqu'une vraie mixité est paritaire. Cette politique ne me séduisait pas. [...] Je pensais que la vraie politique, c'était le féminisme ."

⚖️ Gisèle Halimi, la cause des femmes (À voix nue, 10 x 28 min)

Cette session s'arrête ici, mais pour ceux qui n'auraient pas la chance de profiter d'escapades estivales, fermez les yeux et plongez le temps d'une chronique dans la vallée de la Restonica, au cœur de la Corse . Longez la rivière du même nom, laissez-vous porter par le parfum des plantes du maquis, écoutez le silence environnant, ne bougez pas, vous y êtes, encerclés par ces saisissants paysages...

