Mobilisations pour la protection de la planète : une longue histoire

Steve Hagimont est historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Versailles Saint Quentin, Sa thèse portait sur "La nature, l’économique et l’imaginaire. L’aménagement touristique de la montagne (Pyrénées, fin du XVIIIe siècle-1914" et l'année dernière il a publié avec trois autres historiens, Anne-Claude Ambroise-Rendu, Charles François Mathis et Alexis Vrignon, une première Histoire des luttes pour l'environnement . Une façon de répondre à la candeur de certains citoyens qui pourraient croire que la lutte pour protection de la planète est un phénomène nouveau. L'ouvrage explore trois siècles de ces luttes "d'avant hier" comme celle menée en 1910 pour protéger la calanque de Port-Miou, à Marseille, contre "une industrie destructrice" ; celle des des agriculteurs japonais qui, dès 1888, à Ashio, luttèrent contre les nuisances dues aux mines de cuivre en plein essor mondial ; ou encore cette "Guerre des demoiselles", réprimée dans le sang, quand les habitants de l’Ariège se révoltèrent en 1829 contre le nouveau code forestier qui réduisait drastiquement leur accès à la forêt et à ses services vitaux.

L'histoire de l'environnement est-il un thème nouveau ?

Publicité

Steve Hagimont - Oui et non. Il y a une tradition ancienne aux États-Unis du côté des historiens qui ont voulu participer grâce à l'histoire au mouvement écologiste qui commençait à émerger. Et en France, du côté de la géographie en particulier, de très nombreuses recherches ont montré l'évolution conjointe des structures sociales et des écosystèmes. Mais la structuration académique de cette histoire dite environnementale remonte aux années 2000 autour des chercheurs pionniers comme Geneviève Massard-Guilbaud , Jean-Baptiste Fressoz , ou Christophe Bonneuil .

Moi, je suis rentré dans cette spécialité mu par une profonde inquiétude face aux bouleversements climatiques mais aussi avec une approche paysagère : voir progressivement les campagnes être grignotées, les routes se développer, a créé chez moi le sentiment d'un rouleau compresseur de béton et de pollution. J'ai alors voulu essayer de comprendre d'où venait tout cela.

Mais quel est le rôle de l'historien dans cette affaire ?

Le rôle de l'historien est d'essayer de faire revivre le passé : faire revivre un certain nombre de voix oubliées de l'Histoire qui ont tenté montrer des trajectoires différentes et essayer de dénaturaliser cette grande histoire du progrès qui fait dire qu'aujourd'hui on se serait rendu compte que ce progrès n'était pas allé sans dégradation de l'environnement. Mais que maintenant qu'on le sait, on pourrait agir. Mais l'Histoire montre que c'est plus compliqué. Très empiriquement et parfois aussi scientifiquement, des acteurs se sont très vite rendus compte des ravages de ce que l'on appelait "progrès" et ils ont lutté pour essayer d'empêcher la transformation des écosystèmes, les atteintes à leur santé et aussi la destruction d'un certain nombre de relations qui n'étaient pas perçues comme économiquement efficaces, mais qui étaient des relations culturellement et socialement importantes.

Aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de choses ont changé. À l'échelle de l'Histoire, l'omniprésence des questions environnementales dans tous les sujets d'actualité est assez déconcertante. C'est assez dingue de voir que maintenant, il peut y avoir des polémiques autour des questions de l'environnement, du bien-être animal, des déplacements en avion. C'est quelque chose d'unique. Pourtant, il ne faut pas ignorer des séquences dans l'Histoire où ces thématiques étaient déjà très présentes dans la société. La question de la forêt par exemple au XVIIIᵉ siècle, où l'on fustigeait déjà la capacité des humains à transformer le climat par la déforestation. L'accusation envers les populations colonisées, ou certaines populations des montagnes de détruire leurs forêts et donc de perturber le climat, était alors une polémique très forte. Les interrogations sur les cycles d'inondations, les pollutions au cuivre ou à la soude furent également omniprésentes tout au long du XIXᵉ siècle, à la fois pour les dénoncer mais aussi pour les faire accepter. Ces thématiques là étaient ainsi éparses sur le globe mais elles traversent l'Histoire depuis au moins le XIXᵉ siècle et on pourrait remonter beaucoup plus loin.

En revanche, la nouveauté pour notre époque, c'est que de plus en plus depuis les années 70, par séquences là encore, un certain nombre de problématiques auparavant considérées séparément sont reliées et à une échelle globale. On ne pense plus seulement aux perturbations, aux pollutions, à une échelle locale, mais on les pense dans un cadre plus général de mondialisation et de perturbation des écosystèmes et du climat mondial.

Udo Kepler, "Lights and Shadows", Puck, 1909 - Archives Nationales

Vous dites que l'histoire permet de se débarrasser d'une forme de naïveté face au réchauffement climatique ?

L'éclairage historique est important, parce que raconter cette histoire des luttes environnementales permet de faire revivre des imaginaires passés et d'enrichir les luttes actuelles de toutes les modalités d'action et de tous les futurs imaginés et expérimentés auparavant. Cela permettrait aussi de donner au mouvement écologiste actuel un certain recul critique sur leurs actions parce que dans le passé des mouvements ont été capables de nouer des alliances considérées aujourd'hui comme contre nature. Par exemple, on a vu se coaliser autour de la question très précise des pollutions industrielles des mines de cuivre en Espagne ou au Japon, des propriétaires fonciers, des paysans, des ouvriers, des médecins qui se mobilisaient pour la santé des populations, la défense de leur cadre de vie, la défense de leurs vergers de leurs potagers, bref, de leurs ressources vitales, mais aussi de leur relation au paysage et à la nature. Et ces mouvements ont pu faire trembler les pouvoirs publics et les entreprises qui étaient responsables de ces dégradations.

Il y a parfois chez certains militants écologistes d'aujourd'hui une forme de candeur. Ils peuvent donner l'impression qu'ils sont les premiers à se mobiliser et ils proposent des moyens d'action qui ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques comme par exemple les manifestations festives pour la protection du vivant par exemple. Elles existent depuis les années 1970 et sont intéressantes pour créer du lien mais elles ne sont pas très efficaces.

"L'histoire environnementale peut renverser une forme de fausse naïveté face au réchauffement climatique" Steve Hagimont, historien de l'environnement. © Radio France - Cécile de Kervasdoué

Ces luttes renseignent aussi sur l'efficacité de la répression. Car ceux qui ont voulu défendre l'environnement ont dû affronter violemment ceux qui voulaient continuer leurs profit et qui ont souvent été les plus forts parce qu'ils ont eu avec eux un appareil répressif, l'appareil de l'Etat, la justice avec eux, les pressions financières et économiques.

Est-ce que les luttes pour l'environnement, sur les trois siècles que vous avez étudiés, sont finalement l'histoire d'un échec ?

Il n'y a pas eu beaucoup de victoires, c'est vrai ; y compris sur la question des pollutions par exemple. Si je reviens là-dessus, on voit qu'en fait les pollutions vont être prises en compte par l'État et être l'objet de lois pour essayer de les limiter à partir du moment seulement où des procédés techniques permettent réellement de les diminuer. C'est-à-dire à la condition de ne pas trop gêner l'industriel, sa compétitivité. Mais dès lors que les luttes anti-pollution touchaient à des choses structurantes, comme la croissance de la consommation de ressources terrestres, la croissance de l'artificialisation des terres, l'économie de plantation, les émissions de gaz à effet de serre, tous ces processus sans lesquels l'économie telle que nous la connaissons ne peut pas poursuivre sa course en avant ; là, les luttes ont toujours échoué, soit dans la violence, soit dans le mensonge.

Parce que le procédé qu'on appelle "greenwashing" ou écoblanchiment n'a rien de nouveau lui non plus ?

Effectivement, des procédés qui pourraient s'apparenter à du greenwashing existaient dès le XIXe siècle. Avec une collusion entre industriels et un certain nombre de scientifiques autour de l'idée que, de toute façon, les industries faisaient le bien, le bien social et économique, et que s'il y avait des difficultés (d'ordre environnemental ou de santé publique NDLR), soit l'industrie elle-même allait pouvoir les résoudre par l'innovation technologique, soit elle vous expliquait et l'État avec elle que certaines émanations toxiques étaient en réalité bonnes pour la santé ou qu'en tout cas on ne pouvait pas prouver le contraire.

La science a participé activement tout au long du XIXe et du XXe siècle à une entreprise de négation des conséquences environnementales de l'ère industrielle. C'est ce que j'appelle la fabrique du doute.

Car des populations ont été très concrètement lourdement affectées par les pollutions industrielles. Les gens se mobilisaient puisqu'ils voyaient très bien en sortant de chez eux que les pluies acides par exemple, qui étaient provoquées par les émanations des usines de soude ou des usines métallurgiques, détruisaient soit leurs champs, soit leur potager. Durant le XIXe siècle, ces populations ont eu à leurs côtés un certain nombre de médecins du courant hygiéniste qui se sont préoccupés de relier santé des populations et milieux de vie. Ce courant a tendance à s'éteindre avec les découvertes de Pasteur à la fin du XIXe siècle. Et ces médecins là vont avoir moins d'importance alors que de grands chimistes comme Marcellin Berthelot qui vont eux préférer se préoccuper de défendre l'industrie. Ce qui sera le cas et de plus en plus, après la Seconde Guerre mondiale.

Quel est le lien justement entre sciences et environnement dans l'Histoire ?

C'est l'histoire à la fois d'une alliance et d'une instrumentalisation de la science à des fins économiques et industrielles. De nombreux scientifiques en croyant faire le bien de l'humanité ont nourri la grande machine industrielle et favorisé l'écrasement de luttes qui étaient jugées comme anti progressistes par exemple. On pourrait parler du sucre mais aussi du plastique. L'utilisation du plastique est dénoncé dès les années 1950 par quelques intellectuels et puis plus largement dans les années 1970. Les industriels ont alors lancé une contre-offensive en finançant des recherches et en promettant que le plastique pourrait bientôt être entièrement recyclé. Mais cinquante ans plus tard, on n'y est toujours pas, puisqu'on ne recycle toujours pas à 100 % les matières plastiques. Les industriels ont alors ensuite tenté une autre parade en proposant de créer une enzyme capable de digérer le plastique. Le problème est qu'elle ne peut pas agir aussi rapidement que notre consommation frénétique de plastique.

On peut aussi parler de tous les travaux sur l'énergie verte et par exemple de l'hydrogène. À chaque fois que l'industrie de l'automobile, de l'aviation, a pu être attaquée pour son impact environnemental, elle a pu entraîner avec elle la science et les promesses techno scientifiques pour continuer son business as usual. Et par le biais du financement de la recherche, une collusion s'installe entre les promesses scientifiques et l'industrie qui peut de la sorte poursuivre ses méfaits environnementaux.

Pour autant, les liens entre science et industrie ne sont quasiment pas questionnés. La manière dont le CNRS, par exemple, s'est créée en France, dans un contexte qui était celui de devoir nourrir la croissance, la croissance française. Bien sûr, il y a aussi tout un tas de scientifiques qui ont remis en cause les pollutions, les pesticides, je pense au travail de Rachel Carson par exemple et surtout d'Alexandre Grothendieck et avec lui le groupe Survivre et vivre dans les années 1970.

Alexandre Grothendieck était un brillant mathématicien qui faisait de la mathématique fondamentale. C'était peut-être le plus grand mathématicien français. Au moment de la guerre du Vietnam, il s'est rendu compte que l'ensemble des connaissances scientifiques étaient mobilisées par l'armée américaine pour pouvoir mener une guerre totale et meurtrière contre la population du Vietnam. Il va donc mener une critique radicale de la science et montrer par exemple qu'en France une grande partie de la recherche scientifique est liée de près ou de loin à l'armée puisqu'elle est largement financée par le ministère de la Défense. À cela s'ajoute le financement de la recherche par de grands groupes industriels. Évidemment, Total ou d'autres entreprises n'auraient jamais eu la puissance qu'elles ont aujourd'hui si des scientifiques n'avaient pas travaillé à l'amélioration des techniques de forage, au perfectionnement d'un certain nombre de procédés industriels.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Toutes ces luttes pour la protection de l'environnement se sont-elles dès le départ attaquées à la croissance économique ?

Oui. Cette critique, plus globalement de l'abondance matérielle, émerge à la fin du XIXe siècle déjà, du côté du mouvement réactionnaire, mais aussi du côté d'un mouvement plus proche de l'anarchisme avec des mouvements naturistes qui émergent à la fin du XIXe siècle, au début du XXe. Et tout au long du XXe siècle, il y a eu une théorisation progressive et poussée de la critique de la croissance économique. Particulièrement à partir des années 1930, 1940, 1950, avec des gens comme Günther Anders, avec Jacques Ellul qui vont s'en prendre à l'auto engendrement de la technique intenable à l'échelle de notre planète. Et à partir des années 1960 et 1970, des critiques commencent à se structurer autour de la croissance économique parce que cette croissance devient un mot d'ordre politique qui s'appuie sur la notion de Produit Intérieur brut inventé dans les années 1930 par l'économiste ukrainno-américain Simon Kuznets . En 1972, arrive bien sûr le rapport tonitruant du Club de Rome, dirigé par les époux Meadows, "The Limite to Growth"s en 1972 , qui pointe le risque d'effondrement généralisé si la croissance se poursuit.

À réécouter : Rencontre exceptionnelle avec le scientifique Dennis Meadows Écouter plus tard écouter 58 min

Cet effondrement généralisé écrivent les époux Meadows viendrait de perturbations sur l'approvisionnement en matières premières, énergétique en particulier. Ces chercheurs prônent donc une croissance zéro, en considérant que dans les années 1970 les Occidentaux sont arrivés à un niveau de confort matériel suffisant et qu'il faut rompre avec ce mythe de l'abondance matérielle et de l'enrichissement. D'autres chercheurs suivront, dont Georgescu-Roegen , un économiste et mathématicien étasunien d'origine roumaine, qui lui théorise, à partir de la loi de la thermodynamique, qu'une économie en croissance ne peut pas être durable et qu'elle finira forcément par s'effondrer. Il va prôner la décroissance. Une décroissance organisée pour éviter un effondrement incontrôlé avec des conséquences sociales désastreuses. En France, André Gorz va promouvoir la lutte contre la société de consommation en mettant en avant d'autres valeur, de convivialité, de simplicité, de sobriété... de quoi rappeler le courant naturiste du XIXe siècle.

La critique théorique du fonctionnement du capitalisme et du fonctionnement de l'économie moderne est très profonde et très ancienne. Et ces références théoriques sont très importantes et il faut les faire émerger dans les débats actuels où les politiques menées laissent penser qu'une croissance verte est possible et que la technologie va pouvoir en partie nous sauver. Mais depuis plus d'un siècle, l'Histoire nous a montré que c'est impossible tant d'un point de vue énergétique que d'un point de vue écologique et encore plus d'un point de vue social.