Moi, je, et l'Histoire : les chercheurs sont-ils vraiment devenus narcissiques ?

Les mauvaises langues diront qu’elle aurait pu s’appeler “Narcisse” mais en réalité, c’est beaucoup plus intéressant que cela, et aussi plus parlant. Une nouvelle collection de livres de sciences sociales a vu le jour, au tout début de l’année 2022 : c’est “Apartés”, aux Editions de l’EHESS, qui en dépliait ainsi la raison d’être, au lancement : “Apartés : des mots qu’on semble réserver à soi-même, mais qui, en réalité, s’adressent au public. C’est tout le sens de ces textes à part, courts et originaux, dans lesquels l’expérimentation narrative et subjective se mêle aux sciences sociales. La réflexivité scientifique y croise les interrogations littéraires et autobiographiques et s’empare d’expériences personnelles pour explorer de nouvelles configurations du savoir.”

Remarqué, le tout premier volume de cette collection est signé Camille Lefebvre, une historienne qui, depuis vingt ans, travaille plutôt sur le Sahel et le Niger. Et qui, cette fois, s’est affrontée à l’histoire de ses quatre grands-parents - “Une enquête dans des terrains qui ne sont pas les miens” écrit la chercheuse, qui ne cesse au fond de se demander si elle est “légitime” à prendre en main cette histoire-là. Elle est pourtant en terre familière, malgré les écueils de la langue qui se font jour au fur et à mesure qu’elle remonte le fleuve de son histoire. Qui est aussi celle d’exilés, de l’Espagne républicaine à la Bessarabie en passant par le monde juif d’Oran… ou des histoires modestes du côté de la Seine-Maritime, autrefois “Seine-Inférieure”, qu'elle évoquait sur France Culture, dans La Suite dans les idées .

Dès l’entame, le livre de Camille Lefebvre est une invitation à pister les vertus subtiles du je. Parce que c’est l’autrice qui empoigne un objet intime et, qu’à notre tour, c'est elle que nous découvrons en suivant son histoire (même lorsqu’elle saute une génération, et préfère “rester à bonne distance” de celle de ses parents). Mais aussi parce qu’en disant je depuis ces coulisses d’elle-même, c’est à une réflexion à la fois exigeante et pédagogique que l’historienne nous ouvre, qui embarque sa méthodologie et ses façons de faire, le regard qui est le sien et la façon dont il se construit, et puis aussi la portée d’un travail d’histoire. Le petit monde des sciences sociales n’étant pas tout à fait celui du showbiz, ce n’est ainsi pas tant pour étancher une curiosité irrépressible de savoir d’où elle vient qu’on dévore son livre, dans lequel on découvre un grand-parent par chapitre comme on ouvrirait un calendrier de l’avent. Plutôt pour comprendre d’où elle parle.

Des ricochets, pas des ronds dans l'eau

En chemin, on accède un peu mieux à la manière dont l’histoire se fabrique, en même temps qu’à ce que ça peut faire de parler depuis cet endroit-là exactement. Et si le résultat est si réussi tandis qu’à chaque fenêtre, un indice se déplie, c’est parce que c’est bien en chercheuse, dotée des outils de sa discipline, que Camille Lefebvre édifie cette enquête, et la restitue. Points d’interrogations compromis, qui font tout le sel de l’entreprise : en conclusion, la voilà qui s’interroge finalement sur ce projet qui n’allait pas de soi : “J’ai peut-être aussi écrit cette histoire pour voir si, moi qui avais choisi d’écrire l’histoire des sociétés au plus loin de moi, je faisais le même métier en m’attaquant au contraire à ce qui était au plus près de moi”. Dans l’intervalle où se dilatent à la fois le temps et les frontières, c’est toute la sève, les scrupules et les enjeux du métier d’historien qu’un public amateur peut découvrir, en même temps qu’un élan assez formidable pour quiconque voudrait à son tour partir en quête de sa propre histoire : d’un ricochet fertile, ce livre raconte d’abord ce qui est possible.

A quelques semaines près, paraissait au même moment le livre de l’anthropologue Martine Segalen chez Creaphis, Destins français - Essai d’auto-ethnographie familiale. Elle aussi s’aventurait en terrain familial, avec l’exploration d’une double trajectoire qui s’était nouée, au XIXe, lorsque les deux familles juives dont la chercheuse est issue avaient gagné Paris pour s’y établir dans la casquette et la fourrure. Reconnue pour ses travaux en sociologie de la famille ou du mariage, Martine Segalen a ainsi plongé sur le tard, et avec les outils d’une vie de recherche derrière elle, dans l’histoire de la sienne. En mettant au jour, notamment, des stratégies et des alliances qui permettent d’expliquer la manière dont ces exilés, jusque dans les années 30, se sont implantés en France à mesure que leur position sociale devenait plus confortable, elle accédait à quelque chose d’un puzzle intime. Mais aussi à une connaissance plus fine d’un petit monde juif et parisien de l’entre-deux-guerres. C’est le tout qui parle, au fond, bien davantage à tous ceux qui voudraient savoir, au-delà de sa famille à elle.

Décédée à 80 ans, en 2021, juste après y avoir mis la dernière main, cet ultime livre de Martine Segalen, qui y tenait beaucoup, est aussi un legs. Venue l’heure de la retraite, elle n’est pas la seule à avoir entrepris une “ethnographie du chez soi”, comme elle le disait. Un an plus tôt, le livre de la sociologue Rose-Marie Lagrave , à La Découverte, avait paru sous le titre merveilleusement polysémique Se Ressaisir - lesté des mots “enquête autobiographique” en sous-titre. Elle aussi achevait une vie de chercheuse, pour se retourner sur une trajectoire en rebonds, qu’elle éclairait en tant que sociologue et spécialiste des questions de genre. Tout en disant je, elle empoignait aussi un nous pour confronter, contraster et distinguer, vis-à-vis de l’histoire de ses proches, la carrière parisienne qui avait été la sienne, loin de ses origines plus humbles et plus rurales.

"Perdue pour l'histoire"

De longue date, déjà, avant Segalen ou Lagrave, des chercheurs et des chercheuses ont publié leurs mémoires, à l’issue d’une carrière universitaire assez dense pour qu’il soit fécond de la mettre en mots sous une loupe rétrospective. Parfois, les frontières se font poreuses : les mémoires d’ Yvonne Knibiehler , grande précurseuse des études de genre, avaient aussi beaucoup à voir avec l’actualité : intitulé Qui gardera les enfants ? en 2007 (chez Calmann-Lévy) , le titre avait été choisi par l’éditeur, en écho à une saillie misogyne de Laurent Fabius, devant la candidature de Ségolène Royal à la présidentielle.

Knibiehler, qui avait consacré une vie à l’histoire des femmes à une époque où c’était moins porteur et aussi plus risqué, décrivait ainsi son geste : “Relier [son] expérience personnelle à l’histoire collective de plusieurs générations”, en même temps que poursuivre une analyse de longue durée sur la place sociale de la maternité. Car en réalité, tout se tient : sa mère qui craignait qu’elle ne finisse vieille fille à force de goûter les études ; l’historien Augustin Fliche, ancien doyen de la fac de Montpellier où elle s’obstine à étudier, qui accueille l’annonce de son mariage en lui assénant : “Si vous avez des enfants, vous serez perdue pour l’histoire” ; ou encore, une fois recrutée à Aix-en-Provence, ce collègue, père de famille, qui lui lance qu’on ne commence pas une thèse passés 40 ans, “surtout quand on a trois enfants”. Ces obstacles autant que ces inhibitions qui doivent beaucoup à l’ordre social, lui sont propres : ils jalonnent une vie de pionnière qui se retourne sur elle-même, passés 80 ans. Mais ils sont aussi une clef pour décrypter le réel, décoder des manières de voir… qui engagent bien au-delà de son propre cas.

Parce que cet essai est plus intime et peut-être aussi plus incisif que d’autres, il est un bon exemple de ce que peut l’ego-histoire. En fait, il s'agit non pas seulement de situer, et d'éclairer, mais aussi d'ouvrir, et de donner de l’élan à ceux qui lisent - même, et peut-être surtout, lorsqu’ils ne sont pas spécialistes. Ainsi, pas vraiment de tambouille d’un tout petit monde qui se plairait à se regarder le nombril, chez Kniebhieler ou Lagrave, mais plutôt une pugnacité d’où se transmet quelque chose : c’est aussi parce qu’on en sait davantage sur leur vie personnelle, leur place dans leur fratrie respective, la manière dont elles ont élevé leurs enfants ou aimé découvrir par exemple un entre-soi féminin dans le féminisme, qu’on peut tirer quelque chose de plus charnu et aussi de plus combatif de ces lectures. Non pas, d’ailleurs, que l’ego s’efface, mais plutôt parce que ce je-là construit quelque chose.

L’ego-histoire, dont le grand moment fondateur remonte à 1987 avec Essais d'ego-histoire, un recueil dont Pierre Nora avait eu l’initiative chez Gallimard, n’est pourtant pas allée de soi. A l’époque, l’historien-éditeur qui attendra un quart de siècle pour s’appliquer le même traitement réflexif, s’était heurté à bien des refus. Une décennie plus tôt, une initiative éditoriale comparable avait pourtant débouché aux Etats-Unis, et plusieurs tentatives réflexives ici ou là avaient tout de même pavé le chemin encore un peu confus de ce livre aujourd’hui introuvable en dehors des bibliothèques. Fernand Braudel avait ainsi fini par céder, pour livrer, en 1972 à la demande pressante de ses éditeurs, un témoignage personnel dans la revue Journal of Modern History.

Une seule femme

Si Braudel avait hésité à “jeter sur [lui-même] un regard insolite, à [se] considérer en quelque sorte comme un objet d’histoire et à [s’]engager dans des confidences qui ne peuvent se situer au premier abord que sous le signe de la complaisance, voire de la vanité”, il avait néanmoins franchi l’obstacle. Et au passage, assis de toute sa respectabilité un précédent autobiographique. Mais quelques années plus tard, Annie Kriegel, par exemple, avait renoncé à faire partie du projet de Pierre Nora chez Gallimard - pour finalement publier quelques années plus tard des Mémoires qui devaient probablement beaucoup à cette invitation qu’elle n’avait pas honorée. D’autres encore avaient décliné : la réflexivité, alors, passait plutôt pour une affaire d’ethnologues. Au sommaire du livre finalement publié en 1987 sous le titre Essais d’ego-histoire, on trouvait cependant six hommes et une femme : Maurice Agulhon, Georges Duby, Pierre Chaunu, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot et René Rémond. Eux avaient accepté la rupture sur laquelle pariait Pierre Nora : rompre provisoirement de posture avec celle qui avait conduit les historiens "depuis un siècle, à s’effacer devant leur travail, à dissimuler leur personnalité derrière leur savoir, à se barricader derrière leurs fiches, à se fuir eux-mêmes dans une autre époque, à ne s’exprimer qu’à travers les autres."

Grâce à Jaume Aurell qui a fouillé dans la correspondance entre Pierre Nora et Georges Duby, on sait comment l’éditeur s’y était pris pour convaincre. Dans une lettre de décembre 1982, par exemple : “Ce débouché d’un itinéraire individuel sur le grand public a d’autres aspects tout biographiques et peut-être psychologiques. Je ne voudrais pas m’avancer indiscrètement, mais il me semble bien que ta vie a été faite d’étapes relativement imprévues. […] Certaines de ces étapes, je les ignore. D’autres, j’en ai été témoin. […] Tout cela pourtant lié sans doute à quelque fidélité intime que j’aimerais connaître.” En réalité, rares sont les confidences dans ces textes qui marqueront néanmoins un moment dans l’histoire des sciences sociales. On est même souvent très loin de l’intimité, et parfois davantage du côté du manifeste pour une certaine façon de faire de l’histoire, qu’auprès d’une réflexivité profonde. Deux décennies plus tard, à la faveur d’un livre passionnant piloté par Patrick Boucheron qui avait exhumé, dans les brouillons du médiéviste Georges Duby, mort en 1996, une première version écrite à la troisième personne, on pourra justement mesurer le chemin parcouru en matière d’enquête de soi-même sur soi-même.

Cette première version écrite au il, par Duby, datait de 1983, soit quatre ans avant la parution du livre collectif sous la houlette de Nora. Elle était davantage introspective. En même temps que quelque chose de l'énergie qu’il aura fallu à Nora pour asseoir la notion d’ego-histoire, ce passage à un récit de soi plus sobre dit aussi les résistances que cette entreprise éditoriale autant qu’intellectuelle avait pu rencontrer - malgré le succès en librairie. L’éditeur lui-même s’interrogera sur le tard : l’affaire ne s’était-elle pas soldée comme un échec ? Dans le recueil qu’il avait dirigé, le texte de Michelle Perrot se distinguait : elle dévoilait davantage. “Voyez-vous comme les hommes rusent”, soulignera au contraire Pierre Nora rétrospectivement. Ecrire depuis soi n’était pas encore légitime… ou trop féminin. Mais Pierre Nora lui-même n'avait pas incité ses invités à forcer le trait sur un versant personnel.

Sur les bancs de la Sorbonne, en 1998, on pouvait encore déceler la trace des réticences que les essais d’ego-histoire avaient pu susciter, dix ans plus tôt. Ce jour-là, l’historien Antoine Prost, au seuil de la retraite, entamait le tout dernier cours de sa carrière et il avait d’emblée précisé : nulle tentation d’ego-histoire dans cette ultime leçon qu’il avait pourtant voulu un peu différente, et pas moins réflexive sans doute. Mais lui, par exemple, entendait bien davantage creuser du côté de ce que l’histoire faisait à l’historien. Et pas tellement arpenter les méandres d’une histoire personnelle qui avait aussi fait l’historien qu’il était devenu, et même l’histoire à laquelle il avait contribué, une vie durant, en tant que spécialiste d’histoire sociale des anciens-combattants d’abord, puis comme historien des politiques éducatives.

La saison des Narcisses

L’ego-histoire était-elle encore ravalée à un narcissisme suspect ? Prost, qui mettait ses pas dans l’élan autobiographique d’un Michelet en 1869 (“L'histoire, dans le progrès du temps, fait l'historien bien plus qu'elle n'est faite par lui. Mon livre m'a créé”), voulait dire ce jour-là “en quoi le fait de se consacrer à l'histoire finit-il par façonner, par modeler la façon de voir, la manière d'être, la personnalité de l'historien”. Parce que faire de l’histoire, c’était, pour lui, s’ouvrir à mille vies dans “une expérience par traces interposées” :

“Chaque fois que l'historien aborde un nouveau sujet, il est obligé, pour le faire, de le re-penser à la première personne. Il lui faut revivre, en se mettant à leur place, ce que les hommes qu'il étudie ont vécu, senti, pensé. Accumulant les indices, il met en quelque sorte ses pas dans leurs pas ; il reconstitue leur façon de vivre, leur logement, leur vêtement, leur nourriture, leur travail, les objets dont ils se servaient, ce qu'ils échangeaient ; il reconstitue leur univers mental, leur perception du monde, leurs désirs, leurs aspirations, leur religion, etc.”

Ce que ne disait toutefois pas cette ultime leçon, c’est que l’ego-histoire n’est pas non plus seulement affaire de nombril, ou de passion coupable pour un storytelling people de la recherche. Bien souvent, elle procède aussi d’ambitions pédagogiques. Et peut-être d’une recherche de clarté, à défaut de pouvoir prétendre pour de bon à la transparence ou une forme de clairvoyance, un peu illusoires. Ainsi les textes réflexifs les plus passionnants arrivés en librairie depuis une grosse dizaine d’années sont-ils pour beaucoup ceux qui ont été écrits dans le but d’armer une histoire scientifique, de lui donner l’épaisseur d’un retour d’expérience qui ne serait pas naïf, mais travaillé en profondeur par l’écriture. C’est le cas du livre Z ou souvenirs d’historienne, de Claire Zalc, paru en 2021 aux Editions de la Sorbonne. Le titre est une œillade à Georges Perec et son livre, W ou le souvenir d'enfance, qui remonte à 1975. L’autrice, qui conserve ses secrets par-devers soi, emprunte à Georges Perec les contraintes d’un récit à la double peau et encore bien des biais fertiles pour déployer son je. Nous voilà à ses côtés, tandis qu’elle construit, et reconstitue. Elle explique que pour arriver à dire je et parler de soi, il lui aura fallu le corset d'une écriture joueuse et ce détour par Pérec.

C’est à Patrick Boucheron qu’on devait le tout premier des treize livres publiés sous cette collection "Itinéraires" des éditions de la Sorbonne, initiée par lui et dirigée par Yann Potin. En 2010, son texte Faire profession d’historien dévoilait au grand public un travail d’un genre longtemps resté confiné au vestiaire mal ventilé des exercices académiques : dans le jargon, un “mémoire de synthèse” accouché tout spécialement pour soutenir ce qu’on appelle “l’habilitation à diriger des recherches” (HDR). Concrètement, une sorte de deuxième thèse que les chercheurs et les chercheuses passent souvent une grosse dizaine d’années après être devenus docteur, dans le but de pouvoir encadrer la thèse de d’autres. C’est en 1988 qu’un arrêté législatif précisait qu’un dossier d’HDR devait comprendre un texte réflexif dans lequel le candidat reviendrait sur son parcours scientifique. C’est-à-dire un an tout juste après l’ouvrage collectif d’ego-histoire piloté par Pierre Nora : il se passait quelque chose du côté des arrière-cuisines de la discipline, au moment où justement les archives des universitaires commençaient à faire l’objet d’une attention inédite, avec notamment des fonds dédiés. En effet, 1988, c’est aussi, exactement, celle de la création de l’IMEC, l’Institut mémoires de l'édition contemporaine… où se trouve désormais le fonds Duby, parmi les archives d’autres professeurs au Collège de France. L’historien Yann Potin y revenait justement dans le recueil Georges Duby, Portrait de l’historien en ses archives paru chez Gallimard, deux ans après Mes ego-histoires par le même Duby, en 2015.

Deux décennies plus tard, l’expression “l’atelier de l’historien” est devenue un lieu commun et le livre de Camille Lefebvre est, lui aussi, issu de sa candidature d’HDR. Si tous les mémoires de synthèse n’ont pas la même richesse ni vocation à finir en livre, il est souvent très éclairant d’y plonger pour comprendre comment un chercheur ou une chercheuse a construit son objet, privilégié un terrain, et finalement cheminé, dans la pénombre parfois. C’est ainsi au tout dernier chapitre du mémoire de synthèse défendu par Jérémie Foa, lors de son HDR, en juin 2021, qu’on mesure mieux comment il en est venu à défendre une histoire à hauteur d’hommes et de femmes de la Saint-Barthélemy. Au point d’en renouveler profondément l’histoire avec Ceux qui tombent , paru à La Découverte à la rentrée littéraire 2021 et accueilli très largement, au-delà du seul public spécialiste.

Ici, le comment est finalement plus fertile que le pourquoi : ce détour par une une partie de l'histoire juive totalement assourdie dans sa famille jusqu’à ce que le chercheur n’entreprenne pour cette HDR de guetter les siens dans les archives, permet par exemple d’envisager autrement son goût revendiqué pour les anachronismes, et certains va-et-vient entre des histoires de persécutions que des siècles séparent. Mais parce que les lectures et les inspirations sont au moins aussi décisives que l’arbre généalogique, dire je c’est aussi considérer la trame d’une trajectoire de recherche à hauteur de bibliothèque IKEA, et pas seulement dans les registres d’un mémorial.

Ainsi, au terme de la centaine de pages de cet exercice imposé (hors annexes), l’historien qui se méfie des artifices du miroir finit-il par écrire ceci, qui vaut bien des réfutations en matière de narcissisme :

“Il est sûr, témoigne Natalie Zemon Davis, encore plusieurs décennies après, que l’Holocauste et les violences du milieu du XXe siècle m’ont beaucoup influencée. Je ne crois pas que j’ai jamais retiré de ma mémoire l’Holocauste, et quand j’ai écrit ‘les rites de violence’ plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale, il était encore un peu dans mes pensées, mais pas tout à fait en surface. J’aimerais pouvoir, à l’instar de Natalie Z. Davis, tendre un fil, fût-il effiloché, entre mes recherches sur la persécution huguenote et les origines juives de ma famille paternelle, expliquer qu’il y a là comme une façon de mettre à distance les drames du XXe siècle sans pour autant leur lâcher la main. J’aimerais dire que j’ai été guidé, « pas tout à fait en surface » , par piété filiale envers cet héritage. Mais de ces vies ancestrales, j’ai toujours tout ignoré – pour l’exercice de cette ego-histoire j’ai patiemment reconstitué ces bribes grâce aux archives de l’état civil turinois, padouan, marseillais et parisien. Du reste, je ne suis pas certain que l’on puisse remplacer « l’analyse de l’intériorité » par celle de « l’antériorité » .”