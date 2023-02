Moldavie : des tentatives d’ingérence russes contrariées par la conviction européenne de Chișinău

Maia Sandu ne change rien et veut guider son pays vers l’Europe, le plus loin possible de la Russie. Mais pour y arriver, pour ne pas devenir une deuxième Ukraine, la petite et pauvre Moldavie, candidate à l’intégration à l'Union européenne, doit être aidée.

Car en ce début du mois de février 2023, la menace du grand ours russe, héritier de l’empire tsariste et de l’Union soviétique stalinienne, semble se préciser. Le 9 février, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a en effet affirmé avoir intercepté un plan concernant la Moldavie. Un plan qui, selon ses services de renseignement, "montre quand et comment porter un coup fatal à la démocratie moldave". Pour Zelensky, cette stratégie "est très similaire à celle [que les Russes] ont essayé de mettre en œuvre contre l’Ukraine".

De son côté, le renseignement moldave, qui travaille main dans la main avec ses homologues ukrainiens du SBU, a identifié des activités russes de "déstabilisation". Des informations suffisamment précises pour que la présidente Sandu accuse notamment la Russie "de financer des manifestations anti-gouvernementales".

Soubresauts politiques

Comme ce rassemblement, dimanche 19 février, à l’appel du parti d’Ilan Shor, contre le régime pro-européen de Maia Sandu. Réfugié en Israël depuis 2019, Ilan Shor, un sulfureux oligarque marié à une Russe décorée par Poutine, a été sanctionné en 2022 pour "ingérence pour le compte de la Russie". Il était accusé par les autorités moldaves d’avoir payé des manifestants pour descendre dans la rue contre le gouvernement Sandu et d’avoir prévu des attaques de ministères et des prises d’otages à Chișinău.

La pression est telle que, au sein même du gouvernement, elle crée des remous. Le 10 février, la Première ministre moldave, Natalia Gavrilita, a présenté sa démission après un an et demi au pouvoir. "Il est temps pour moi de partir", a-t-elle simplement justifié, Maia Sandu la remerciant pour "son sacrifice et ses énormes efforts pour gouverner à travers autant de crises".

Et même si ce départ n’augure pas de crise politique, la majorité présidentielle étant solide au parlement, il confirme la tension générale, dans un pays encore très dépendant de la Russie. Moscou a ainsi déclenché une crise énergétique majeure en Moldavie. En réduisant drastiquement ses livraisons de gaz, Gazprom a provoqué une panne gigantesque d'électricité.

Contre-offensive

Le nouveau Premier ministre, Dorin Recean, 48 ans, est l’ancien ministre de l'Intérieur. Depuis février 2022, cet entrepreneur spécialisé dans la finance technologique était conseiller auprès de Maia Sandu sur les questions de défense. Il est donc tout indiqué pour répondre aux intimidations russes. Comme le survol de deux villages moldaves, le 10 février, par un missile de croisière.

À peine nommé, Recean a ordonné la fermeture temporaire de l’espace aérien moldave. Deux avions de chasse roumains sous commandement de l’Otan ont décollé pour identifier un "objet volant ressemblant à un ballon-sonde météo".

"Des affirmations (…) absolument infondées et sans preuves", répond la Russie. Washington, de son côté, ne voit pas pour l'instant de "menaces directes visant la Moldavie ou la Roumanie", tout en rappelant, à toutes fins utiles, soutenir "la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Moldavie".

Dès lors, faut-il ne voir dans la démission de Natalia Gavrilita qu’un simple jeu de politique intérieure ? L’ex-Première ministre aurait dénoncé, dans une conférence de presse, "un manque de soutien et de confiance". La pression russe sur Chișinău aura peut-être été l’occasion pour Sandu de renouveler sans vagues son gouvernement. Et même si elles n’ont pas porté leurs fruits, ces tentatives d’ingérence n’en demeure pas moins réelles.