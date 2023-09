Mont-Saint-Michel : le millénaire de l’abbatiale témoigne de "la puissance symbolique" du rocher

Temps fort des célébrations du millénaire de l'église abbatiale du Mont-Saint-Michel, le crâne de saint Aubert va rejoindre son reliquaire, une des pièces majeures de l'exposition "La demeure de l'archange" , jusqu’au 5 novembre 2023 au sein même de l'église abbatiale; la première exposition jamais organisée sur place. Conservée dans la basilique d'Avranches, la relique du fondateur en 709 de l'abbaye doit être acheminée, portée en procession, à l’occasion de la fête de saint Aubert, ce dimanche 10 septembre.

Selon la légende, saint Aubert, évêque d'Avranches, aurait été sommé par l'archange Michel de construire le premier sanctuaire sur le Mont, avant que le bénédictin normand Hildebert II, entame en 1023, l’édification de l’église abbatiale qui reposerait en partie sur l'église primitive.

Grand lieu historique de pèlerinage, le célèbre et très touristique rocher de granit, planté au milieu d’une baie de 40 000 hectares, est aujourd’hui le site le plus fréquenté de France, en dehors de Paris, avec 2,8 millions de visiteurs dont 1,3 million pour l’abbaye. Depuis 1 000 ans, il est le théâtre d’incessantes constructions, reconstructions et restaurations, avec des périodes de déclin, marquées par des incendies et des effondrements.

Lecture "Après la fermeture de la prison, le Mont se refait une beauté verticale qu'achève la flèche néogothique couronnée par une statue de l'archange" : François Saint-James 2 min France Culture

Symbole de résistance nationale pendant la guerre de Cent Ans, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, transformée en maison centrale de détention après la Révolution, "a sa légende noire". Mais "la prison et ses prisonniers l'ont aussi sauvée de la destruction."

Entretien avec François Saint-James, historien de l’art et guide conférencier à l’abbaye du Mont-Saint-Michel depuis 1989.

Dans l’église Notre-Dame-sous-Terre située sous la nef romane de l'abbatiale, François Saint-James, guide conférencier de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. © Radio France - Benoît Grossin

L’église Notre-Dame-sous-Terre sur laquelle repose la nef romane de l’église l’abbatiale est la partie la plus ancienne de l’abbaye. Elle est au cœur des premières constructions menées par le fondateur du Mont-Saint-Michel, saint Aubert, dont le crâne présente un trou mystérieux ?

L’église Notre-Dame-sous-Terre date de la fin du Xe siècle. Elle aurait été construite tout de suite après l'installation des premiers moines bénédictins. En 709, Aubert, évêque d’Avranches, fonde une première église et y installe douze chanoines pour accueillir les pèlerins. D’abord nommé Mont-Tombe et vite rebaptisé Mont-Saint-Michel, l’îlot rocheux devient, après la consécration de cette première église, le 16 octobre 709, un des plus grands pèlerinages d'Occident, plus important probablement que Saint-Jacques-de-Compostelle.

La légende dit que l’archange saint Michel apparaît une première nuit à l’évêque Aubert en 708 et lui demande de construire une église en son honneur. La deuxième nuit, l'archange insiste, en apparaissant à nouveau en songe à l'évêque Aubert. Et puis la troisième nuit, l'archange, un peu las d'attendre la réaction de l'évêque Aubert, aurait, avec son doigt, appuyé un peu trop fort sur son crâne pour le convaincre. Ce crâne qui a été retrouvé ici par des moines, un peu après l’an 1000, est conservé à Avranches depuis la Révolution. Il comporte effectivement un trou de la taille d'un doigt sur le côté. Et on est parvenu récemment, grâce au carbone 14, à le dater très exactement de la fin du VIIe, début du VIIIe siècle. Tout indique statistiquement, avec 99 % de chance, que c'est bien le crâne de saint Aubert.

Une datation au carbone 14 a permis, en 2019, de confirmer l’âge du crâne perforé de saint Aubert, le fondateur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. - Brigitte Galbrun

Selon des manuscrits liturgiques conservés à Avranches, l’église Notre-Dame-sous-Terre occuperait l'emplacement de l'église de saint Aubert. La légende affirme que l'église primitive, l'église bâtie entre 708 et 709 par saint Aubert, était exactement à cet endroit. Nous sommes dans le cœur du Mont. Et effectivement, en 1961, des fouilles ont permis de découvrir derrière l'autel, dans le mur du Xe siècle, une maçonnerie grossière, une maçonnerie faite de blocs pris sur place, empilés par la main de l'homme. Pour Yves-Marie Froidevaux, l'architecte qui avait conduit les travaux de restauration de cette église, ces pierres, cachées pendant 1 000 ans, seraient peut-être tout ce qui resterait de l'oratoire édifié par saint Aubert, entre 708 et 709.

Lecture “Ce chef d’œuvre illustre la permanence de la dévotion vis-à-vis d’Aubert, la rupture avec la Révolution française et la volonté au XIXe siècle de développer de nouveaux pèlerinages” : Brigitte Galbrun, conservatrice des antiquités et objets d’art de la Manche et co-commissaire de l’exposition “La demeure de l’archange” 1 min France Culture

A partir du 12 septembre 2023 et jusqu’à la fin de l’exposition “La demeure de l’archange”, le crâne de saint Aubert sera visible dans son reliquaire du XIXe siècle, au sein même de l’église abbatiale du Mont-Saint-Michel. © Radio France - Benoît Grossin

C'est le point de départ de ce qui va devenir l'abbatiale ?

C’est en effet à partir de ce premier oratoire circulaire, remplacé par cette église du Xe siècle que va être édifiée la grande église romane au XIe siècle. Nous avons une superposition des édifices, une superposition des constructions, depuis l'oratoire circulaire dont il ne reste que des pierres jusqu'à la grande nef romane posée sur l'église Notre-Dame-sous-Terre.

L’édification de la grande église romane a été financée par le duc de Normandie, après un incendie en 992. Le but est alors de remplacer les constructions du Xe siècle par la grande abbatiale posée au sommet du rocher. Cette église Notre-Dame-sous-Terre a donc été enterrée, au XIe siècle, sous la grande église romane, avant d’être redécouverte de façon spectaculaire au début du XXe siècle. Quand je suis arrivé ici, il y a plus de trente ans, les vieux guides racontaient que l'architecte Paul Gout avait, en 1909, traversé la voûte et retrouvé cet endroit oublié. Non, cela ne s'est pas du tout passé ainsi. Paul Gout a dégagé des gravats, des maçonneries, ouvert la porte qui était condamnée depuis des siècles. Mais il a surtout observé les murs et découvert, avec la présence ici de briques dans la tradition gallo-romaine, qu’il s’agit donc de la partie la plus ancienne aujourd'hui debout de l'abbaye.

Cette église du Xe siècle, relativement étroite, a donc été remplacée par une église extrêmement audacieuse puisque posée à la pointe du rocher qui fait à peu près 80 mètres de haut. Et pour poser cette église, un peu comme l'arche de Noé, il a fallu édifier trois cryptes contre les pentes du rocher, à partir de 1023. D’abord la crypte du chœur à l'Est, puis la crypte Sud qui est sensiblement contemporaine. La crypte Nord est apparue quelques années après, puisque le chantier avançait d'Est en Ouest, au fur et à mesure des démolitions des édifices antérieurs. Mais de ces trois premières cryptes édifiées au XIe siècle, il ne nous en reste que deux aujourd'hui. Le chœur roman, malheureusement, s'est effondré pendant la guerre de Cent Ans.

L'entrée de l’abbaye est protégée depuis la fin du XIVe siècle par une barbacane et un puissant châtelet. Pendant la guerre de Cent Ans, quand le Mont a été transformé en une place forte, une ordonnance de Charles V interdisait à quiconque d’aller au-delà avec ses armes. © Radio France - Benoît Grossin

La guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453, a été une période de grands bouleversements. Avant la reconstruction du chœur de l’abbatiale, le Mont-Saint-Michel est devenu un lieu imprenable ?

Pendant la guerre de Cent Ans, la Normandie est "LE" champ de bataille où s'affrontent les Anglais et les Français. Les Anglais occupent la Normandie pendant une trentaine d'années. De 1420 à 1450, la Normandie est anglaise, sauf le Mont-Saint-Michel. Le Mont va résister aux Anglais et cette résistance héroïque, glorifiée par la suite, a frappé les esprits de l'époque. On raconte que Jeanne d'Arc avait l'espoir de venir prier Saint-Michel. La résistance du Mont, pendant les trente années du siège, a été un des grands moments de la résistance nationale.

Le Mont devient une véritable forteresse avec des fortifications spectaculaires qui subsistent en partie aujourd'hui : la Tour Claudine, la Tour du Nord, la Tour Béatrix.. tout un chapelet de tours. La barbacane du châtelet date de 1394. Elle a donc été construite au milieu du conflit. Et alors que les Anglais commencent le siège du Mont, le chœur roman s'effondre en 1421. Il faudra attendre 1450, la fin de la guerre, la fin du siège, au moment où les Anglais rembarquent à Cherbourg après la terrible défaite de Formigny, près de Bayeux, pour que le chantier reprenne.

Mais lorsqu'on a refait le pavage du chœur pour le retour de la vie monastique, il y a un peu plus de cinquante ans, on a découvert, sous les piliers gothiques, les vieux piliers romans. L’effondrement de 1421 pourrait donc être en fait l’effondrement non pas du chœur, mais de la voûte du chœur. Et trente ans après, on veut réécrire une page glorieuse de l'histoire architecturale du Mont. On ne veut pas seulement remplacer le vieux chœur roman qui est en ruine par une nouvelle construction. On veut reconstruire entièrement l'abbatiale en gothique flamboyant. On veut remplacer la vieille église romane par une nouvelle église pour attirer les pèlerins. On obtient d'ailleurs des indulgences du pape. On connaît une série d'indulgences qui sont accordées aux pèlerins qui financeront le chantier de construction. Et puis, malheureusement, la générosité des rois et la générosité des pèlerins n'ont peut-être pas été assez importantes. Et on a eu du mal, cinquante ans après le début du chantier, dans les années 1500, à poser les voûtes du chœur.

Le reste de l'église romane a donc été conservée et aujourd'hui, nous en sommes ravis. C'est formidable d'avoir à la fois la vieille nef romane construite au XIe siècle et le beau chœur gothique flamboyant. Je dis à mes visiteurs que cette église est un livre de pierre où l'on peut lire toute l'histoire du monde et aussi toute l'évolution de l'architecture médiévale, depuis les premières pierres de la nef en 1023 jusqu'à la pose des voûtes du chœur, 500 ans plus tard.

Chef d'oeuvre de l'art gothique, le choeur de l’abbatiale a été élevé en 1521, un siècle après l'effondrement du choeur roman, au sommet du Mont-Saint-Michel. © Radio France - Benoît Grossin

À partir du XVIᵉ siècle et jusqu'à la fin du XVIIIᵉ siècle, le Mont-Saint-Michel n’est plus un lieu de pèlerinage incontournable et connaît une grande décadence, avec des incendies, des effondrements ?

Oui, le XVIe siècle est une période terrible de l'histoire de France, avec les guerres de religion. L'abbaye entre effectivement dans une période de déclin. Il y a de moins en moins de moines. Les abbés sont plus intéressés par les revenus du monastère que par autre chose et les bâtiments sont très peu entretenus. Et on voit tout au long du XVIIe et encore au XVIIIe siècle, des procès entre les moines et l'abbé pour effectuer des restaurations. Les Mauristes, installés ici par la famille de Lorraine en 1622, vont essayer de relancer le pèlerinage, de relancer les études, la théologie, mais sans grand succès. Alors que la plupart des rois, de Saint-Louis à François Ier, entre le XIIIe et le XVIᵉ siècle, avaient plié le genou devant l’archange protecteur de la France, le temps n’est plus au grand pèlerinage. Les rois ne viennent plus au Mont-Saint-Michel et les bâtiments s'effondrent.

En 1776, un incendie provoqué par la foudre ravage la nef et juste avant la Révolution, les derniers moines, poussés par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, vont raser la moitié de la nef. La silhouette de l'abbaye est donc redessinée. Une des deux tours du XIIe siècle disparaît et le Mont prend cette forme pyramidale qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette période de décadence se prolonge pendant tout le XIXᵉ. À la Révolution, les derniers moines sont chassés.

L'abbaye du Mont-Saint-Michel est alors transformée pendant soixante-dix ans en une énorme prison, après avoir déjà été, dans sa longue histoire, un lieu de détention ?

Le Mont a sa "légende noire", faite de cachots humides, de prisonniers enchaînés, de cachots envahis par la mer aux jours de grandes marées. D'abord au Moyen Âge, l'abbé est un seigneur et comme tous les seigneurs, il doit rendre la justice. Il y avait probablement un petit cachot qui servait à l'exercice de cette justice seigneuriale. Mais les cachots que l'on peut voir aujourd'hui dans les parties fermées de l'abbaye romane ont probablement été aménagés pour les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Pendant les trente années qu'a duré le siège, il y a eu des échanges permanents de prisonniers et j'ai à plusieurs reprises retrouvé la trace dans les archives de ces prisonniers anglais qui séjournaient au Mont. Les Anglais faisaient de leur côté des prisonniers français à Tombelaine, îlot granitique situé dans la baie du Mont-Saint-Michel.

Le Mont devient une prison royale au XVe siècle. Louis XI installe une cage et là, on change d'échelle. Le Mont est alors surnommé la "Bastille des mers", avec toutefois peu de prisonniers, une dizaine la plupart du temps. Ce sont en majorité des moines fous, des fils de famille ou des nobles que l’on veut soustraire à la justice par lettre de cachet. Mais cette fameuse cage malheureusement, a disparu au XVIIIᵉ siècle, un an jour pour jour avant la prise de la Bastille.

Après la Révolution, on change encore d’échelle. Le Mont-Saint-Michel devient donc une énorme prison, “un crapaud dans un reliquaire”, comme l’a écrit Victor Hugo. Rebaptisé le "Mont libre”, ses premiers prisonniers en pleine Terreur sont des prêtres réfractaires, des prêtres de la Manche, rejoints quelques années après par une bonne centaine de prêtres de l'Ille-et-Vilaine : plus de 200 prêtres âgés croupissent dans des conditions épouvantables à cette période, dans l'abbaye devenue prison.

Et puis, en 1811, Napoléon fait du Mont-Saint-Michel une maison centrale, une grande prison qui accueillera des centaines, des milliers de prisonniers. En 1840, ils sont à peu près 800, pour la plupart des prisonniers de droit commun qui travaillent pour une entreprise privée. C'est une idée de Napoléon, pour que les prisons ne coûtent rien à l'État. Une entreprise répond à un appel d'offres, obéit à un cahier des charges. Cette entreprise nourrit les prisonniers, fort mal, mais les fait travailler douze à quatorze heures par jour, à fabriquer de la filature, des chapeaux de paille, des voiles de bateau.

Des centaines de prisonniers sont entassés dans des salles, y compris l'église, divisée par des planchers de bois, avec des ateliers et des dortoirs. On va utiliser le cloître comme lieu de promenade. Quand Victor Hugo visite l'abbaye, il est autant fasciné par le passé, l'architecture, l'entassement de constructions romanes et gothiques que par la crasse qui recouvre ses murs et par la misère de ces centaines de prisonniers. D’où sa fameuse phrase : “un crapaud dans un reliquaire”.

Rarement ouvert à la visite, le cachot de Barbès, prisonnier politique de 1839 à 1843 dans l’abbaye du Mont-Saint-Michel © Radio France - Benoît Grossin

Le Mont-Saint-Michel devient aussi un lieu de détention pour des hommes politiques ?

Sur les centaines de prisonniers, il y a une infime minorité de prisonniers politiques. C'est Louis-Philippe essentiellement qui enferme ici quelques militants républicains dont Barbès, Blanqui et puis aussi des légitimistes, avec des guerres entre les deux camps et le pauvre directeur de la prison qui s'arrache les cheveux pour faire cohabiter ces détenus d'opinion radicalement opposés.

Les prisonniers politiques sont très peu nombreux, mais ils écrivent. Ils racontent dans les journaux parisiens des choses épouvantables sur la vie des cachots envahis par la mer. La "légende noire" est née à ce moment-là, sous la plume des prisonniers qui se répandent dans les journaux républicains à Paris.

Mais avant d'être fermée par Napoléon III en 1863, cette maison centrale a aussi des pages intéressantes. La prison a en quelque sorte sauvé l'abbaye de la destruction, par un entretien au minimum des bâtiments qui pour l’essentiel sont restés debouts. Il y a eu un effondrement en 1818 de l'ancienne hôtellerie qui était le quartier des femmes à cette époque, mais le reste a survécu. Le directeur de la prison, après un incendie en 1834, obtient de restaurer l'abbatiale. C'est l'aumônier de la prison, l'abbé Lecourt, charpentier avant de devenir prêtre, qui a combattu l'incendie, avec le soutien des prisonniers. Et c’est aussi avec les prisonniers qu’il a restauré l'abbatiale. C'est une page de l'histoire du Mont qui est méconnue : les premières restaurations du Mont ont été faites par ses prisonniers.

Lecture “C’est un chantier permanent de restauration” : Arnaud Noblet, secrétaire général de l’abbaye du Mont-Saint-Michel 2 min France Culture

Restauré en 2017, le cloître de l’abbaye est situé au sommet de la ”Merveille”, bâtiment organisé sur trois niveaux et qui sort de près de trois ans de travaux, pour un coût de 7 millions d’euros. © Radio France - Benoît Grossin

Le Mont-Saint-Michel est redevenu au XXe siècle, comme au temps des rois - de Saint-Louis à François Ier - , un symbole national, un symbole de la grandeur de la France ?

Le Mont-Saint-Michel est resté tout au long de son histoire un des monuments les plus célèbres de France : haut lieu de pèlerinage, monastère célèbre et centre intellectuel de grand niveau, les manuscrits conservés à Avranches en sont la merveilleuse illustration. Les pèlerins qui traversent l'Europe à pied viennent au Mont prier saint Michel qui est le protecteur de la France.

Les rois de France sont venus chercher ici la force de ce symbole. Et dans les pas des rois de France, depuis Pompidou en 1966, alors qu'il n'était pas encore président mais Premier ministre, au moment du millénaire monastique, tous les présidents de la République sont venus exprimer leur admiration pour les monuments, l'histoire du Mont et cette résistance grandiose pendant la guerre de Cent Ans : Emmanuel Macron (le 5 juin 2023) et avant lui Jacques Chirac et François Mitterrand, avec son discours extraordinaire sur la force de l'esprit en 1983 . Le Mont est effectivement un réceptacle de l'Histoire nationale. Il est à lui seul une des plus belles pages de l'histoire de France.

Le Mont s'est sans cesse renouvelé. Des édifices se sont accumulés les uns au-dessus des autres. À la suite des incendies, à la suite des effondrements, on a perpétuellement reconstruit. Il y a une force, une puissance symbolique sur ce lieu que tous ont recherché. Quand les présidents de la République viennent contempler les chantiers de l'État, la restauration de l'abbaye ou le rétablissement du caractère maritime, ils s'inscrivent dans une très longue histoire. Emmanuel Macron est l'héritier de ses prédécesseurs, dans une volonté d'image. Ce n'est pas innocent de venir s'afficher au pied du rocher et donc de montrer que ce lieu est incontournable de l'image de la France.