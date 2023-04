Mort d'Hervé Temime, avocat et figure du barreau

Lors de notre première rencontre, il avait parlé avec gourmandise des podcasts qu'il écoutait la nuit. Pendant des heures, l'avocat Hervé Temime, connu pour son verbe puissant, écoutait celui des autres... Un goût du podcast qu'il avait transformé en désir de faire, comme tant de choses dans la vie de cet avocat parmi les plus puissants de Paris. Orateur à couper le souffle, avocat des politiques empêtrés dans les affaires ou de stars, Hervé Temime a posé sa voix dans un micro de France Culture pour créer " Mécaniques de la justice ". Un true crime mêlant pédagogie des institutions judiciaires et récit de procès, dont la première saison portait sur l'affaire Dominique Cottrez , la femme jugée pour l'infancitide de ses huit enfants et racontée par l'avocat Frank Berton.

Il n'y aura donc pas de seconde saison avec Hervé Temime. Le ministre de la Justice a annoncé la mort de l'avocat pénaliste, ce lundi 10 avril, des suites d’une dissection de l’aorte. "Il était un immense avocat", écrit Eric Dupond-Moretti. "Le barreau est orphelin. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches."

"Un bon avocat, ça ne se définit pas par des critères objectifs. Tous les classements ne valent pas grand-chose. Un bon avocat, ce n’est pas celui qui a une clientèle prestigieuse, c’est celui qui gagne ses procès", disait Hervé Temime dans A Voix nue . Bernard Tapie, Roman Polanski, Gérard Depardieu, Bernard Arnault, Catherine Deneuve, Jacques Servier… le carnet d'adresses de l'avocat pénaliste l'était pourtant, prestigieux. C'est parce qu'il a été bon que ces personnalités sont venues à lui, se défendait-il sur France Culture . De son bureau donnant sur le Louvre, il refusait d'être présenté comme un mondain. "J’ai pas eu de père, j’ai pas eu de patron. Donc je me compare à qui ? Je regarde en haut dans le ciel, je me compare aux plus grands, et je ne me considère pas à leur égal, confiait-il. J’essaye de progresser, j’ai beaucoup d’ambition, je rêve encore, je suis un enfant. Donc je ne suis pas fier de ce que je suis – je serais un imbécile de l’être. En revanche, je suis fier d’une chose, c’est que je ne dois rien à personne."

Plaider dans la grande cour

Dès son plus jeune âge, Hervé Temime, né en 1957 à Alger, se passionne pour les grands procès, impressionné par les plaidoiries de Robert Badinter ou d'Émile Pollak, l'"idole" à laquelle il rendra hommage lors de sa prestation de serment. Le garçon, orphelin de père depuis l'âge de 10 ans, rêve de plaider aux assises. "Si je n’avais pas eu un surmoi très fort, je serais devenu un grand délinquant", ironise-t-il dans sa biographie La Défense dans la peau (Stock, 2012). Le jeune homme étudie le droit à l'université de Sceaux, à Assas, à Paris-VII… Inscrit au barreau de Versailles en 1979, Hervé Temime commence sa carrière en tant que commis d'office, à son compte. Il défend des petits voleurs, puis des meurtriers. À seulement 25 ans, il a déjà plus d'une cinquantaine de plaidoiries à son actif et devient, en 1980, le premier secrétaire de la conférence du stage du barreau de Versailles.

Trois ans plus tard, Hervé Temime débarque au barreau de Paris. Sa carrière décolle : il fonde un cabinet avec Thierry Herzog et Pierre Haïk, en plein cœur de la capitale. Cette nouvelle génération d'avocats se fait un nom. Les "trois H" enchaînent les dossiers les uns après les autres... On les retrouve plaidant au premier étage du Palais de justice, devant la 16e chambre correctionnelle aujourd’hui réservée aux affaires de terrorisme, mais qui était alors spécialisée dans les affaires de banditisme et de trafics de stupéfiants. "Je devais avoir entre 80 et 100 détenus en cours d’instruction, se souvenait Hervé Temime, dans Vanity fair . Thierry et Pierre en comptabilisaient 150 à 200 chacun. On a fait un ménage incroyable. Et dérangé des gens qui étaient dans leur petit confort et demandaient des sommes folles sans rien foutre !"

Le prétoire aux riches

Dans les années 1990, un nouveau "marché" s'ouvre pour l'avocat qui monte : celui des hommes politiques et grands patrons d'entreprises, lesquels commencent à tourner le dos aux avocats d'affaires pour frapper aux portes des pénalistes. C'est ce qu'illustre notamment l' affaire de la Cogema . "Un matin de 1988 débarque dans mon cabinet un jeune confrère. Il conseille depuis plus d'un an un homme accusé d'avoir détourné 250 millions de francs de la trésorerie de la Cogema. Il doit être présenté dans l'après-midi à un juge d'instruction. Il cherche un avocat habitué à défendre les voyous, puisqu'on le traite comme tel", racontait au magazine Les Echos Hervé Temime. L'avocat saisit l'opportunité et se lance dans le droit pénal des affaires, dans la défense des cols blancs.

Ces dossiers politico-financiers sont complexes, mais aussi très médiatisés. Affaires Clearstream, affaire Bettencourt, affaire du Mediator, affaire Wildenstein ou encore celle de la lanceuse d'alerte Maureen Kearney … Hervé Temime est sur tous les fronts - devant toutes les caméras aussi. "J'ai pu défendre l'inverse de la vérité. Mais jamais quelque chose de faux ou auquel je ne crois pas", disait-il à Libération , dans une formule à l'ambiguïté assumée.

Le succès est tel qu'il fonde avec plusieurs collaborateurs un cabinet spécialisé dans la défense pénale et le contentieux : Temime & Associés, et plusieurs bureaux. Il reçoit le prix "Trophées du droit" dans la catégorie "droit pénal des affaires" en 2018 et 2019, et sera désigné, la même année, "Lawyer of the year" par la revue juridique américaine Best Lawyers.

Depuis plus de quarante ans, Hervé Temime défendait le secret, "qui n'est pas un privilège pour un avocat, mais une obligation". En 2022, il avait rejoint la défense du magnat déchu de l'automobile Carlos Ghosn et, en début d'année, avait plaidé pour Me Xavier Nogueras dans une affaire de faux au profit du narcotrafiquant Robert Dawes.