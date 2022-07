Mort de Claude Eveno, "éternel flâneur"

Claude Eveno est né en 1945. Il nous a quittés un beau matin de juin. Parisien depuis toujours, cet éternel flâneur aura su sublimer "l’art du marcheur-promeneur", celui qui se crée ses itinéraires tout en recherchant la surprise lors de chaque escapade, prolongeant ainsi ce que ses prédécesseurs appelaient la flânerie (Baudelaire), puis les promenades (André Breton et les surréalistes) et enfin la "dérive" (Guy Debord et les situationnistes).

Claude Eveno fut cinéaste documentariste dans les années 70, enseignant au département d’urbanisme de l’université de Paris VIII Vincennes, rédacteur en chef des Cahiers du CCI et éditeur du Centre de Création Industrielle au Centre Georges Pompidou dans les années 80. Puis, conseiller de programme à France Culture, éditorialiste à la revue L’Architecture d’Aujourd’hui dans les années 90. Rédacteur en chef de la revue Monumental, revue scientifique et technique des monuments historiques, directeur des études à l’École nationale supérieure de Création Industrielle, et membre du Conseil de la recherche de la Délégation aux Arts Plastiques au ministère de la Culture, professeur à l’École nationale supérieure de la Nature et du Paysage dans les années 2000. Il présida la Maison des Écrivains entre 2017 et 2018.

Et par dessus tout écrivain, auteur d’un peu moins d’une vingtaine de livres : romans, essais, correspondances ou inclassables. Il a publié cinq livres aux éditions Bourgois. Deux livres posthumes paraîtront en septembre 2022 aux éditions Sens & Tonka : Un arbre à la fenêtre, journal écrit les derniers mois de sa vie et Memento Mori, un livre singulier qui rassemble ses collages et un récit de l’écrivaine Linda Lê.

Un goût inlassable pour l'art de la discussion

Claude Eveno impressionnait par son immense culture, sa passion inextinguible pour la peinture et son goût inlassable pour l’art de la discussion. Après avoir arpenté une grande partie de la planète lorsqu’il était cinéaste, il avait choisi ces quinze dernières années le voyage immobile, partageant son temps entre ses collages et l’écriture.

Avec sa fille, artiste peintre connue sous le nom de Louise Sartor, il a publié récemment Le Voyage à Treignac aux éditions Sens & Tonka.

Il avait trois enfants : Louise Sartor, Samuel Eveno et Stéphane Elmadjian. Il a vécu toute sa vie à Paris, "sa ville" et a passé les trente dernières années dans le 14e arrondissement. Il est mort chez lui devant l’arbre qu’il contemplait quotidiennement, à l’aube du 29 juin 2022.

Claude Eveno dans les années 2000 - Archives personnelles de Blandine Masson

Bibliographie

Publications

– Carnet de villes, essai, éditions de l’Imprimeur, 1994

– Un amateur d’architecture, essai, éditions de l’Imprimeur, 2001

– Sur la lande, récit, éditions Gallimard, 2005

– Regarder le paysage, éditions Gallimard Jeunesse, 2006

– Histoires d’espaces, essai, éditions Sens & Tonka, 2011

– Un monde avant, voyages intérieurs dans la peinture, essai, éditions Christian Bourgois, 2013

– L’Humeur paysagère, essai, éditions Christian Bourgois, 2015

– Revoir Paris, nouvelles, éditions Christian Bourgois, 2016

– Robert Doisneau. La banlieue en couleurs, éditions Dominique Carré, 2017

– Quelques uns, Bourgois, 2018

– Adieu Léonard, Bourgois, 2019

–Voyages incrédules, paru en 2020, éditions Sens & Tonka, Paris

– Le voyage à Treignac, paru en 2022, lettres, journal et Louise Sartor, dessins, paru en 2022, éditions Sens & Tonka, Paris

– Memento Mori, à paraître, éditions Sens & Tonka, Paris

– Un arbre à la fenêtre, à paraître, éditions Sens & Tonka, Paris

Direction d’ouvrage

– Banlieues fragiles (avec J. Audoin et D. Joxe), Centre Pompidou, 1984

– Construire en participation, Centre Pompidou, 1984

– Cultures périphériques, Centre Pompidou, 1985

– Joze Plecnik, architecte (avec F. Burkhardt et B. Podrecca), Centre Pompidou, 1886

– Les avant-gardes de la fin du siècle (avec F. Burkhardt), Centre Pompidou, 1987

– Alvar Aalto, de l’œuvre aux écrits (avec A. Guiheux), Centre Pompidou, 1988

– L’Étrange univers de Carlo Mollino (avec F. Burkhardt et F. Irace), Centre Pompidou, 1989

– Paris Perdu, éditions Carré, 1992

– Le Jardin planétaire (avec Gilles Clément), éditions de l’Aube, 1997

– Les Bâtisseurs du présent, éditions du Moniteur, 2003