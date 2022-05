Musée de Cluny : "Travailler sur le patrimoine, c’est faire œuvre de création"

La première rénovation d’ampleur depuis 1950 du musée de Cluny vient de s’achever, après la construction d’une extension et une profonde recomposition de ses salles d’exposition, pour un coût global de 23 millions d’euros.

Connu pour abriter la tenture de “La dame à la licorne”, chef d’œuvre des débuts de la Renaissance française, le musée national du Moyen Âge a été fondé en 1843, dans le centre de Paris, au croisement des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain.

Fermé pendant deux ans, pour la dernière phase des travaux de modernisation, il vient de rouvrir ses portes ce 12 mai 2022 au public et à tous les publics. Alors qu’il pouvait donner l'image d’un établissement difficilement praticable, sombre et poussiéreux, il est désormais totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et beaucoup plus lumineux, grâce à la réouverture notamment des fenêtres de l’hôtel du XVe siècle des abbés de Cluny.

Des thermes gallo-romains jusqu’au bâtiment contemporain inauguré en 2018, le parcours de visite autrefois par techniques est devenu chronologique. En profitant d’une mise en continuité des espaces, la nouvelle scénographie permet de mieux mettre en valeur les quelque 1 600 pièces exposées.

ENTRETIEN avec un des trois maitres d’œuvre, l'auteur du pavillon d’accueil chargé également de la rénovation intérieure et de la mise en accessibilité du musée de Cluny, l'architecte Bernard Desmoulin.

Au musée de Cluny, l’architecte Bernard Desmoulin devant le nouveau bâtiment dont il est le créateur : une extension réversible au-dessus des ruines romaines. © Radio France - Benoît Grossin

Après deux ans de fermeture pour la dernière phase des travaux de modernisation, le musée de Cluny est désormais 100% accessible. Quelles solutions ont été trouvées pour supprimer les dernières embûches, les multiples ruptures de niveaux ?

Il y avait 28 niveaux différents, 28 ruptures de charge. Cela veut dire une complexité incroyable. C'est un lieu qui était complètement interdit aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, il l’est totalement grâce à plusieurs dispositifs : des planchers surélevés, des monte-charges et des ascenseurs, notamment ceux positionnés il y a quelques années dans le pavillon d'accueil. Ils permettent d'accéder à une zone extrêmement difficile d'accès, le frigidarium, la partie la plus ancienne de l’ensemble immobilier. Et puis il y aussi des petites astuces, des bouts de rampes, tout un travail qui, j'espère aujourd'hui, ne se voit pas.

L’escalier créé par l’architecte en chef des monuments historiques, Paul Barnoud, ne touche ni les murs, ni la cheminée de l’hôtel du XVe siècle. © Radio France - Benoît Grossin

Paul Barnoud, l'architecte en chef des Monuments historiques a également réalisé une jolie œuvre ici : un escalier en colimaçon qui prend sa place dans un espace extrêmement contraint. Il frôle la cheminée, il frôle les murs dans un lieu très, très étroit. Cet escalier est un petit exploit. Cela devient presque un élément rotule du lieu, mais également un élément remarquable de l'ensemble. Il s'accroche de façon très élégante dans cet espace contraint. Il n'est pas suspendu, Il a quelques points d'appui. On dirait un ruban qui s'enroule. Là où il aurait pu apparaître comme lourd, il apparaît comme extrêmement léger. Il permet de faire la jonction entre le rez-de-chaussée, au niveau de la cour d'honneur de l'hôtel des abbés de Cluny, et le première étage du musée.

Tout près de l'escalier hélicoïdal, un nouveau café donne accès à la cour d’honneur de l’hôtel de Cluny, le plus ancien hôtel particulier de Paris. © Radio France - Benoît Grossin

Était-ce difficile de parvenir à un résultat harmonieux ?

Ce qui est particulier au musée de Cluny, c'est ce collage d'architectures à des époques complètement différentes. On commence avec les thermes de Cluny construits au Ier siècle et on finit avec notre extension du XXIe siècle, en passant par une architecture du XIXe siècle et une architecture médiévale, début de Renaissance. Elles n'étaient pas faites pour correspondre entre elles. Tout notre travail consiste à les relier et de façon continue, sans qu'on puisse se rendre compte, à part le décor, qu'on passe d'une époque à l'autre.

Quand on découvre le problème, quand on l’étudie, on se dit que ça va être très très difficile. Et puis, peu à peu, on s'aperçoit en travaillant, en réfléchissant, en jouant de complicité avec le lieu qu'il y a toujours des trouvailles, qu’il y a toujours des moyens de faire. Et aujourd'hui, je crois que nous y sommes arrivés. Nous avons doublé les ascenseurs. Dans la salle Notre-Dame, celle qui accueille les sculptures venant justement de la cathédrale, nous avons par exemple installé un monte-charge avec un mur dont nous avons exagéré l'épaisseur pour en faire un dispositif presque scénographique. Ce monte-charge permet de relier un niveau à un autre qui est lui-même un niveau intermédiaire. Mais nous en avons fait aussi un élément de modénature, c'est-à-dire un petit élément d'architecture qui pourrait apparaître comme décoratif. Et c'est la seule intervention remarquable de notre part dans cette salle, remarquable par l’exagération de sa présence pour en faire un lieu sur lequel s'attarde le regard. C'est un élément important. Nous avons pu introduire du béton dans cette salle, comme nous l’avons fait il y a quelques années dans le pavillon d'accueil, pour rendre hommage à cette invention des Romains. Avec pratiquement le même matériau, selon des techniques bien sûr complètement différentes, nous passons ainsi du Ier siècle au XXIe siècle.

La construction en 2018 du nouveau bâtiment d’accueil a été la première étape de la réorganisation du circuit de visite. Comment avez-vous pu concilier innovation et préservation du patrimoine ?

Cette question de l'innovation et de la préservation du patrimoine est une de mes préoccupations majeures. C'est-à-dire que j'essaie à la fois de travailler avec le familier et en toute modestie d'apporter une touche de modernité. Dans le cas du pavillon d'accueil du musée, nous nous sommes efforcés effectivement de concilier deux architectures : l'architecture massive des thermes de Cluny, avec la pièce majeure qui est le frigidarium miraculeusement préservé, et l'architecture du Moyen Âge, très minutieuse, très détaillée, parfois précieuse, à l'inverse si l’on peut dire de l'architecture gallo-romaine. Nous avons travaillé sur la forme et sur l'apparence. La forme, en reprenant la silhouette du frigidarium, figure géométrique très très simple et l’apparence, en la revêtant de fonte d’aluminium. Cette guipure ou résille est une peau métallique qui a une certaine épaisseur et qui permet d'avoir en surface des reliefs complètement différents. Quand vous observez la façade du pavillon, vous pouvez voir que chaque plaque est quasiment unique, dans la mesure où ces plaques sont moulées, une par une. Le relief est obtenu avec un jet de sable et il est chaque fois différent puisqu'il dépend du geste du compagnon qui met le sable sur la plaque. Je me suis inspiré d’une façade de l'ambassade de France à Varsovie, réalisée par Jean Prouvé, un des derniers à avoir utilisé la fonte d'aluminium à la fin des années 1960.

L'extension avait plusieurs objectifs. Le premier était de donner au musée une nouvelle visibilité depuis le boulevard Saint-Michel. Auparavant, les passants en voyant l’ensemble en ruines des thermes de Cluny ne faisaient jamais le lien avec le musée qui était en retrait. Le nouveau bâtiment vient faire une sorte de rotule entre les deux. Avec cette silhouette familière, avec cette peau qui change de couleur en fonction de la course du soleil, il lui donne effectivement une nouvelle apparence et permet aussi de dégager certaines surfaces de l'ancienne version du musée : accueil, librairie, vestiaires, sanitaires... mais en attirant le regard depuis le boulevard Saint-Michel, il donne vraiment au musée de Cluny une présence qui n‘existait pas autrefois, sachant que 300 000 personnes passent dit-on chaque jour dans le quartier qui serait le deuxième lieu de fréquentation à Paris, après les Champs-Élysées.

Quelles ont été les contraintes ? Comment les avez-vous surmontées ?

Bien sûr, il y a eu des contraintes et des contraintes énormes. Ce lieu était tabou pendant des siècles. On ne pouvait pas construire sur les ruines romaines. Il faut savoir, comme le dit un conservateur du musée : ”Ici, c'est Lutèce avant Lutèce !”. Nous avons eu l'autorisation de nous appuyer que sur certaines ruines, avec l’obligation évidemment de ne pas perturber ou effriter les parties protégées, ni empêcher le lancement d’éventuelles fouilles archéologiques, lesquelles auraient pu bloquer le projet pendant des mois et des mois.

Ce lieu devait donc être complètement réversible. Ce qui nous a obligés techniquement à imaginer un système constructif assez complexe, puisque le bâtiment s'appuie sur des micropieux qui vont chercher le bon sol à quinze ou dix-huit mètres de profondeur. Ils traversent un niveau de ruines romaines. Ensuite, il y a quelques points porteurs en béton et tout le reste est construit en charpente métallique, pour alléger le bâtiment. Il y a un vide en dessous. Il est possible effectivement d’entamer des fouilles ou à l'inverse, construire en sous-sol, pourquoi pas un auditorium.

Vous avez également participé à l'élaboration de la nouvelle scénographie. Y a-t-il eu une continuité en termes d'innovation de l'accueil du musée jusqu'à ses dernières salles ? Est-ce que l’extension est le point de départ finalement d'autres innovations ?

Je dois rendre hommage à Adrien Gardère qui a inventé cette scénographie qui met en valeur autant les œuvres que le bâtiment. Nous, notre travail s'est essentiellement porté sur l'enveloppe de cette scénographie, c'est-à-dire les murs, les planchers et les plafonds, sachant qu’eux-mêmes ont été restaurés par Paul Barnoud, l'architecte en chef des monuments historiques. C'est très compliqué le montage d’une opération comme celle-ci. L’architecte en chef des monuments historiques est un peu le gardien du temple et il est en même temps le seul à pouvoir intervenir sur ce qui est classé. Il a été question aussi pour nous de faire passer tous les réseaux qui n'existaient pas à l'époque de la construction de l'hôtel médiéval, pour apporter aux salles un climat stable afin de mieux protéger, mieux conserver les œuvres. Mais ces réseaux, il faut les cacher, les dissimuler... tout un travail technique qui nous oblige là aussi à faire preuve d'imagination. Et je suis assez heureux du résultat aujourd'hui. La technique est complètement invisible et elle s'accorde parfaitement avec la muséographie d’Alain Gardère, avec quelquefois des complicités entre la scénographie et notre architecture, en faisant passer les réseaux à l'intérieur des vitrines.

Mais la grande idée est d'avoir fait entrer la lumière naturelle. Le musée était auparavant composé comme un collier de perles, de salles additionnées, souvent avec une esthétique ou une scénographie différente, d’où une possible confusion narrative. Aujourd'hui, il y a une sorte de continuité chronologique, un parcours linéaire, très clair, aéré, avec des œuvres qu’on ne voit plus à la lumière artificielle. Nous sommes dans un site exceptionnel, dans cet hôtel du XVe siècle, entre la cour d'honneur et le jardin du musée. Dans l’ancien parcours, on passait d’une salle à l’autre sans pouvoir toujours bien se repérer, puisque les fenêtres étaient occultées, on ne savait plus où on était. Aujourd'hui, on peut à la fois regarder les œuvres, regarder le monument et de temps en temps jeter un regard à l'extérieur. On se dit : Tiens, le jardin est là. Tiens, la cour est là. C'est une vraie promenade !

Aéré et plus lumineux grâce à la réouverture des fenêtres de l’hôtel médiéval, le musée de Cluny, est devenu aussi “une promenade” entre cour et jardin. © Radio France - Benoît Grossin

Est-ce que ce défi de rénover, de construire des extensions sur des sites très anciens sans les dénaturer se présente souvent dans votre travail ?

Oui, essentiellement. Je travaille sur des lieux jugés finis. J'ai eu la chance d'intervenir sur plusieurs bâtiments classés , toujours en complicité avec les architectes des monuments historiques. Il y a donc souvent ce même schéma : l'architecte en chef des monuments historiques travaille sur les parties classées de l'édifice et nous, nous apportons une forme de modernité. On vient donner un second souffle, on raconte une nouvelle histoire. C’est comme cela que je suis intervenu sur le Grand Commun du château de Versailles, un bâtiment de Jules Hardouin-Mansart qui fait 24 000 m2 et qui regroupe aujourd'hui les services du château. J'ai également travaillé sur l'Aile de Marsan du Louvre, au musée des Arts décoratifs, sur un projet qui comprenait également la scénographie. Dans l’enceinte de l'abbaye de Cluny, en Bourgogne, nous avons réalisé le pôle de restauration de l’École nationale supérieure des Arts et Métiers. Je travaille également aujourd'hui sur l'extension du musée Matisse du Cateau-Cambrésis et sur l'abbaye Saint-Vaast qui abrite le musée des Beaux-Arts d’Arras.

À chaque fois, c'est un défi. On n'a pas de méthode, on n’a pas de recette. À chaque fois, c'est un nouveau projet. On repart à zéro, avec toute mon équipe. Le lieu existe, on essaie de le comprendre. On essaie parfois d'être même impertinent avec lui. En tout cas, on essaye d'avoir un dialogue constructif. C'est un exercice chaque fois nouveau et chaque fois passionnant. L'abbaye de Cluny, par exemple, est un des sites les plus protégés du monde. Nous sommes arrivés avec un propos qui tenait plus de la matière que de la volumétrie. Cette matière brute de l’acier avait pu apparaître comme agressive. Et puis nous nous sommes aperçus, toujours avec l'appui des monuments historiques, qu'elle venait compléter le lieu. Ce projet est montré aujourd'hui à l'école de Chaillot. C'est une chance extraordinaire et une de mes fiertés de pouvoir travailler sur le patrimoine.

Travailler sur le patrimoine, pour moi, c'est faire œuvre de création, trouver une connivence avec un lieu, prolonger un dialogue. J'ai l'impression parfois de dialoguer avec Mansart ou avec d’autres grands architectes. Ici, j’ai commencé par dialoguer avec les Romains. Etudiant, je passais devant les thermes de Cluny. Je ne savais pas très bien ce que c'était que l'architecture et je n'aurais jamais pensé un jour dans ma vie, devoir ajouter une petite extension. Sachant que cette extension du XXIᵉ siècle est reliée par une petite passerelle en béton à ce qu'on appelle l'annexe romaine. Sur le boulevard Saint-Michel, c'est une petite maison, une petite bâtisse derrière la grille que l'on aperçoit. Je suis sûr que les passants ne la remarquent pas. Mais ce que je trouve très excitant, c'est que cette maison identifiée comme une des plus vieilles de Paris a été reliée au bâtiment que je venais de livrer. La boucle est bouclée.

L’annexe romaine, une des plus vieilles maisons de Paris, reliée par une passerelle en béton au nouveau bâtiment d’accueil du musée de Cluny. © Radio France - Benoît Grossin

La complexité des monuments historiques peut-elle toujours être résolue dans un projet de modernisation ?

Je pense que oui. À une époque, on a fétichisé le monument historique. On ne pouvait pas le toucher. Aujourd'hui, il faut faire attention, il ne faut pas non plus le banaliser. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir. Travailler sur le patrimoine, c'est réfléchir sur sa propre époque. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas que sur une époque précédente. On travaille sur notre propre époque. Travailler sur son époque, c'est définir ce qu'est la modernité. Je pense donc que tout bâtiment mérite, non pas d'être revisité, mais à partir d'une expertise intelligente et sérieuse, voir ce qu'on peut faire et comment évoluer. À l'aune du contemporain et de l'avenir.