Muséothérapie : "Je crois que nous sommes dans un moment de bouillonnement"

Et si les musées servaient aussi de lieux de soin ? Loin d'être uniquement des lieux de culture, ces espaces souvent agréables, dans lesquels le visiteur peut déambuler à sa guise, peuvent faire partie d'un accompagnement global de soins et permettre de lutter notamment contre l'isolement social et la stigmatisation. Le concept de muséothérapie a fait l'objet de multiples expérimentations, surtout depuis les années 2010. "L'idée n'est pas que le musée devienne un lieu de soin. Parce que le fait qu'il ne le soit pas, le dépaysement, le fait que ce soit un lieu exceptionnel, tout cela joue forcément sur l'effet thérapeutique", précise Leslie Labbé, chargée de projet au sein de l'association Culture & Hôpital . Cette ancienne élève de l'école du Louvre a publié un mémoire de fin d'études sur la muséothérapie dans lequel elle analyse les potentiels thérapeutiques du musée, un lieu dont le rôle est en tout cas amené à évoluer dans la société. Elle donnera d'ailleurs, ce jeudi 26 janvier, une conférence au palais des Beaux-Arts de Lille .

Comment définir la muséothérapie ?

C'est d'avoir un soutien thérapeutique en utilisant l'environnement muséal. La différence avec l'art-thérapie, parce que c'est souvent par ce biais qu'on l'aborde, est que l'on ne va pas forcément avoir une pratique artistique, mais on va utiliser le musée avec toutes ses ressources, ses espaces, ses caractéristiques, pour avoir une approche thérapeutique et accompagner le soin.

Ce qui est important aussi dans cette idée de thérapie - de muséothérapie ou d'art-thérapie - c'est qu'il faut des thérapeutes. Cela ne veut pas dire qu'il y aura des muséothérapeutes, mais que dans les programmes de muséothérapie, si on les intitule ainsi, il faut à un moment donné qu'il y ait un thérapeute qui accompagne le projet, qui suive des patients, qui soit capable de poser des objectifs thérapeutiques et de les évaluer ensuite. La thérapie, le soin, représente tout un ensemble. On ne soigne pas que les symptômes d'une maladie, on accompagne la personne de manière globale.

C'est utiliser le musée comme un outil de soin, comme une thérapeutique non médicamenteuse. Actuellement, il n'est pas considéré comme tel car on n'a pas assez d'études, pas assez de recul. Mais l'idée est de tendre vers cela. Maintenant, cela ne veut pas dire que la muséothérapie n'ouvre pas des réflexions plus grandes sur le bien-être, de manière générale. Dans ce cas, on enlève le côté thérapeutique, et on commence à se dire que le musée peut faire du bien à tous.

D'où vient cette réflexion ? Est-elle récente ?

Oui et non. L'art-thérapie est plus ancienne puisqu'elle a commencé après la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment que l'on a commencé à vraiment s'interroger, de manière institutionnelle, sur l'art-thérapie. En muséothérapie, les premières expérimentations datent des années 1980 et 1990, du côté anglo-saxon plutôt. Le premier ouvrage qui ouvre le champ de recherche des liens entre musée et santé date de 2013.

Les expérimentations se font beaucoup dans les années 2010, notamment avec des programmes comme Meet Me, au MoMA (New-York), pour accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au musée. On a eu un gros boom dans les années 2010 avec des programmes de ce type qui ont retenti. Le Musée des Beaux-arts de Montréal a ouvert une aile dédiée à l'art-thérapie et à l'éducation , ce que l'on appellerait peut-être la médiation ou la politique des publics en France. Ils ont un art-thérapeute à plein temps au musée, ils ont vraiment travaillé ce lien entre thérapie et musées.

En réalité, le musée est utilisé par des soignants depuis assez longtemps pour accompagner certaines thérapies. On peut parler de la désinstitutionalisation de la psychiatrie : c'est-à-dire que l'on a essayé de sortir l'accompagnement psychiatrique des institutions et on a utilisé des lieux publics lambda. Par exemple, on va au supermarché pour travailler certaines choses, comme les habiletés sociales, c'est-à-dire les capacités à dire bonjour ou merci. Le musée faisait déjà partie de ces accompagnements, c'est simplement que les soignants le faisaient de leur côté, comme un lieu public lambda et que les musées n'en prenaient pas forcément conscience.

D'autres événements, comme par exemple la pandémie de Covid-19, peuvent-ils permettre d'accélérer encore ce mouvement ?

Tout à fait. J'ai commencé mon étude en 2019, juste avant la pandémie. Le constat, quand j'ai commencé, était que peu de gens le connaissaient et même que, quelques années avant, beaucoup s'en méfiaient. Des professionnels de musées qui avaient un peu peur, disaient : "Nous, on n'est pas thérapeutes, ce n'est pas notre métier". Et des thérapeutes disaient : "On ne sait pas les bienfaits, on n'a pas d'études". Ils se demandaient comment faire pour s'emparer de cela.

J'ai l'impression que la pandémie a accéléré les prises de conscience. On s'est rendu compte que, rien que de sortir, c'était important pour nous. Être privés de culture et de musées pendant tout ce temps nous a fait nous rendre compte que cela avait un côté essentiel et une importance pour le bien-être. Je pense que cela a aidé certains qui étaient peut-être un peu réticents à s'ouvrir à ces sujets, à davantage s'y intéresser. À mon avis, c'est un mouvement qui, de toute façon, serait arrivé, même sans la pandémie.

Le MoMA à New-York et le musée des beaux-arts de Montréal ont des programmes de muséothérapie (photo d'illustration) © Getty - Julie Toy

Qui la muséothérapie peut-elle aider ? Quels publics sont visés ?

Tout le monde. Quand on soigne une pathologie, on ne soigne pas que des symptômes. C'est un accompagnement global de la personne. Plein d'aspects du musée peuvent être utilisés comme thérapeutiques. Ce qui nous vient en premier, c'est que cela va toucher au psychologique, donc aux pathologies psychologiques ou psychiatriques. En réalité, même quand on a une maladie physiologique, le psychologique est très important pour combattre cette maladie.

J'ai étudié trois aspects du musée pour comprendre les potentiels. Par exemple, l'espace du musée, le fait qu'on puisse déambuler, qu'on puisse y passer du temps, peut avoir des bénéfices thérapeutiques. Ne serait-ce que sortir de l'espace de soins. Et puis déambuler dans un espace vaste, avec un temps infini, en quelque sorte. On peut y rester plusieurs heures si l'on veut. La fermeture est la seule limite. On peut trouver des bénéfices sur la psychomotricité : par exemple, on va s'approcher d'un cartel pour le lire. On ne va pas s'en rendre compte, mais on va faire des mouvements qu'on ne fait pas d'habitude. Nathalie Bondil, qui a été une pionnière dans ce domaine , dit que c'est un lieu où on pratique la culture debout, contrairement à plein d'autres endroits où on la pratique plutôt assis. C'est aussi un lieu où on va pouvoir combattre tout ce qui est de l'ordre de l'isolement social, de la stigmatisation. C'est un lieu de reconnaissance qui a une importance dans la société, qui est un peu particulier. Si on est accepté au musée, accueilli, on se sent souvent valorisé. L'estime de soi, c'est un facteur prédictif de l'évolution négative ou positive des maladies. Et enfin, c'est un lieu où l'on conserve des objets et le lien aux objets est important. Ceux conservés au musée ont un statut plus particulier puisqu'ils sont reconnus par une institution comme étant précieux pour l'humanité. Ces objets vont créer des émotions en nous, résonner en nous. Cela va avoir des impacts sur la mémoire, sur le fait de pouvoir se replacer sur un continuum de temps plus long et se dire qu'en tant qu'humain, je suis un maillage de la chaîne, ce qui fait du bien à certains et change la perception de la vie et de la mort.

Des études montrent qu'il y a des effets directs sur notre cerveau. Cela active les circuits de la récompense, qui nous font ressentir des émotions positives. C'est physiologique. Ces émotions positives vont venir soutenir notre moral de manière générale. Des études montrent qu'elles annulent des émotions négatives, et si elles annulent des émotions négatives, c'est toujours ça de gagné. Je pense que cela permet aussi de revoir le soin. Quand on est extérieur à ce milieu-là, on ne s'en rend pas forcément compte. On se dit : comment le musée peut-il aider à soigner quelqu'un atteint d'un cancer, par exemple ? Tous ces aspects là - l'estime de soi, le fait de s'autoriser à sortir, de dire : "C'est encore pour vous, vous avez encore le droit" - participent d'un accompagnement global de la personne. C'est important de dire que ce n'est pas que du bien-être. L'OMS a commencé à rassembler des études pour montrer que c'est thérapeutique. Je ne peux pas l'affirmer, je ne suis pas médecin, mais bien sûr que cela aura des bénéfices aussi sur des maladies physiologiques. On parlait de stigmatisation : rien que travailler sur la stigmatisation, et même ce qu'on appelle l'auto-stigmatisation - le fait de se poser des limites, d'appliquer à soi-même des clichés qu'on a sur notre maladie - c'est déjà se réintégrer à la société, conserver des liens qui sont importants, continuer à vivre avec sa maladie. Je crois que c'est essentiel, quelle que soit la maladie.

Comment intégrer la muséothérapie ?

Je ne sais pas s'il faut y réfléchir systématiquement, mais c'est sûr qu'on pourrait l'intégrer. L'idée n'est pas que le musée devienne un lieu de soins. Parce que le fait qu'il ne le soit pas, le dépaysement, le fait que ce soit un lieu exceptionnel, tout cela joue forcément sur l'effet thérapeutique. Maintenant, oui, il y a des propositions pour repenser les musées de manière plus thérapeutique, plus axés sur le bien-être. Des architectes se sont intéressés à la création d'architectures "bonnes pour la santé", notamment des hôpitaux, avec certaines textures, certaines lumières, avec le fait d'avoir des ouvertures à tel endroit, etc. On pourrait l'appliquer au musée pour que, tous, nous nous sentions mieux. Quand on fait quelque chose pour un public spécifique, souvent, cela profite à tous; ce que l'on appelle l'accessibilité universelle. Le musée serait adapté à tous et donc profitable à tous.

Quels musées ont déjà mis en place des programmes muséothérapeutiques ?

Je parlais du Musée des Beaux-arts de Montréal qui a fait un énorme travail là-dessus, le MoMA aussi. Le problème dans ce milieu, c'est souvent que l'on communique peu et qu'on a peu les moyens de faire des études. Plein d'acteurs font en effet des choses dans ce sens-là. Le Palais des Beaux-arts de Lille en est un. Ils ont des programmes avec des patients et des médecins qui vont au musée et qui sont suivis, ils ont une thérapeute qui propose de l'art-thérapie et qui peut donc utiliser la muséothérapie dans l'art-thérapie, car tout cela est très poreux. Toulouse est un territoire également dynamique sur ces questions, avec des soignants qui s'intéressent au sujet, notamment celui qui a suivi ma recherche, le psychiatre Emmanuel Gallet, qui fait des programmes pour accompagner ses patients via le musée. Des parties ont lieu en institution, avec plusieurs séances en amont, puis des séances au musée avec chacune un thème et un objectif. Après, ils reviennent en institution, évaluent et voient les progrès.

Au MoMA, ils ont mené un vaste programme de plusieurs années, sur lequel ils ont fait de la recherche sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, avec des évaluations. Ils ont notamment montré l'impact assez important du médiateur, celui qui va accueillir les personnes au musée. Ils ont montré que son rôle est vraiment déterminant dans la perception de la visite et les bénéfices qu'elle peut avoir. Ces programmes sont retentissants, parce que l'on manque forcément de sources sur lesquelles s'appuyer. C'est compliqué pour un médecin de se dire qu'il prescrit une visite au musée, s'il n'a pas l'assurance que c'est thérapeutique. Tant qu'on n'aura pas assez d'études qui le montre, ce sera compliqué pour tout le monde de s'engager. Tout ce que j'énonce dans ma recherche, ce sont des potentiels qui restent encore à être étudiés et prouvés.

La question est aussi : quel rôle le musée a à jouer là-dedans ? Est-ce son rôle d'être un outil thérapeutique ? Est-ce à lui de s'emparer de ces questions ou est-ce aux soignants de s'en occuper dans leur coin, comme avant, sans que le musée ne soit au courant ? Les musées évoluent. Ils sont appelés à prendre une place un peu plus importante dans la société, à davantage participer à la vie de la cité et à devenir, selon le terme de Jacqueline Eidelman, une maison commune : un endroit où l'on ne vient pas simplement de temps en temps voir des œuvres d'art, mais qui devient une partie de notre vie. Le fait qu'il puisse être un lieu thérapeutique fait partie de cette dynamique de l'évolution du rôle des musées. On était plus sur des sujets d'accessibilité ces dernières années, avec l'idée que tout le monde puisse venir au musée et on est toujours un peu dans cette dynamique.

La muséothérapie est-elle une simple tendance ou un véritable mouvement, plus durable ?

Je crois que nous sommes dans le moment brûlant de la muséothérapie. Beaucoup commencent à s'y intéresser et à s'en emparer. J'espère que cela va initier des pratiques durables puisque cela s'inscrit dans cette dynamique de l'évolution des musées et de l'évolution du soin qui sort de l'institution, qui sort du côté médicamenteux systématique de plus en plus. Cette mode en ce moment permet à ces professionnels de deux mondes complètement différents de se rencontrer, de dialoguer et de construire des démarches durables. Donc, à mon avis, ce moment de bouillonnement va aboutir au fait de repenser, chacun de son côté, sa manière de travailler, comme pour l'accessibilité. Avant, on se posait peut-être moins la question. Et puis, les années passant, on s'y est de plus en plus intéressés et on a fait en sorte que tous les lieux soient accessibles, notamment les musées. Je pense que la muséothérapie, ce sera pareil. Au début, c'est quelque chose d'un peu étrange qui nous fait repenser nos manières de voir, mais qui plus tard fera partie de la manière dont on construit les projets.