Mystérieux docteur et bactérie dans une dent : l'énigme vivace de la mort de Neruda

Il disait ne pas pouvoir séparer son action poétique de son action politique. Géant de la poésie chilienne, prix Nobel de littérature en 1971, engagé au Parti communiste dont il avait été le candidat à l'élection présidentielle de 1970, Pablo Neruda était un farouche opposant à la junte militaire de Pinochet. "On a senti avec passion les circonstances qui rendent intolérable le silence", confiait-il durant des entretiens enregistrés en 1970 et diffusés sur France Culture en 1995 . Ajoutant que de ce sentiment, "pouvait alors naître la grande poésie sociale de notre époque".

Après le coup d’État du 11 septembre 1973 et le suicide du président Allende le même jour, Neruda avait prévu de s'exiler au Mexique afin de fuir les persécutions contre les communistes et d'y poursuivre la lutte ; et ce, bien qu'atteint d'un cancer de la prostate. Mais il est mort onze jours après, le 23 septembre, dans la chambre d'une clinique où il s'était réfugié, en attendant de pouvoir quitter le pays. La version officielle alors ? Neruda a succombé au cancer. Mais les circonstances de cette mort sont suspectes par bien des aspects. Manuel Araya, le chauffeur du poète, en est sûr : celui-ci a été assassiné. Il donne des interviews à ce sujet à partir de 2004 et fait mouche puisqu'à partir de 2011, le gouvernement chilien avance l'hypothèse d'un assassinat par empoisonnement. Aujourd'hui cependant, cinquante ans après la mort de l'écrivain, les questions subsistent.

Pablo Neruda (à droite) aux côtés de Salvador Allende lors de la campagne présidentielle. Chili, 1970 - Sara Facio et Alicia D’Amico / Fondation Salvador-Allende

Chambre 406, la pièce macabre

"Que s’est il passé dans la chambre d’hôpital de Pablo Neruda le 23 septembre 1973, chambre 406 de la Clinique Santa Maria ?", demandait le mercredi 23 août Julie Gacon à l'invitée des Matins d'été , la journaliste d'investigation Laurie Fachaux. Spécialiste du Chili, cette dernière, qui a enquêté sur de nombreux crimes commis sous Pinochet, publie, Chambre 406, l’affaire Pablo Neruda (éditions de l'Atelier). Nous l'avons également interviewée afin d'y voir plus clair dans cette affaire aux allures de roman policier sans dénouement, et dans laquelle tirer un fil en appelle mille autres.

Une chose est sûre : le jour du renversement d'Allende par Pinochet, c'est dans l'une de ses trois maisons, la Casa de Isla Negra, à 1h30 de Santiago du Chili, que se trouvait Neruda. Mais c'est bien à la Clinique Santa Maria où il était arrivé le 19 septembre, qu'il est mort le 23 septembre. Pourquoi, alors qu'il avait pris la décision de fuir le pays et que son cancer n'était pas en phase terminale, comme l'attestèrent les scientifiques en 2017 ? "Son ancien chauffeur, Manuel Araya, raconte que Pablo Neruda est allé dans cette clinique pour assurer sa sécurité parce que des militaires avaient perquisitionné sa maison entre le 11 et le 19 septembre", explique Laurie Fachaux.

Jusqu'en 2011, le récit officiel affirme que Neruda est mort des suites de son cancer de la prostate.

Une mystérieuse injection et deux témoignages divergents

Le chauffeur de Pablo Neruda, Manuel Araya, qui lui était très dévoué, a toujours dit ne pas croire en cette thèse de la mort naturelle. Avec la femme du poète, Matilde Urrutia, ils sont les deux témoins principaux des événements, et pourtant, fait troublant, leurs versions divergent…

Neruda avait prévu de gagner le Mexique avec son épouse le 24 septembre, mais il avait consenti à cette idée à une seule condition : que celle-ci et son chauffeur aillent récupérer des livres dans leur maison d'Isla Negra, à 1h30 de Santiago, et donc de la clinique. Or, une fois à Isla Negra, d'après le témoignage de Manuel Araya et de Matilde Urrutia, ils reçoivent un coup de fil du malade - via l'hôtel voisin qui disposait du téléphone. À l'appareil, très agité, il dit qu'on lui a fait une piqûre pendant son sommeil et qu'il se sent mal. Jusque-là, explique Laurie Fachaux, les témoignages du chauffeur et de l'épouse du poète sont semblables. C'est ensuite qu'ils divergent.

Pour Manuel Araya, c'est le dimanche 23 septembre qu'ils repartent donc dare-dare à l'hôpital pour retrouver Neruda. Matilde Urrutia, quant à elle, soutient que les événements se sont déroulés le samedi 22 septembre. Et leurs versions, ensuite, ne sont plus du tout les mêmes…

Pablo Neruda et son épouse Matilde Urrutia lors de l’hommage rendu au poète au stade National. 5 décembre 1972, Santiago du Chili, Chili - Naúl Ojeda / Fondation Salvador-Allende

1- La version du chauffeur, Manuel Araya

Le témoignage du chauffeur de Pablo Neruda n'a jamais bougé d’un iota, tient à souligner Laurie Fachaux : "Il affirme qu’il arrive dans la chambre 406 avec Matilde, et remarque une tache rouge de la taille d’une pièce au niveau de l’estomac de Neruda. Puis qu'un médecin blond aux yeux bleus les prévient qu’il leur faut un médicament pour Neruda mais que la pharmacie de l’hôpital n’en a plus. Il leur demande d'aller le chercher en leur indiquant précieusement la direction à prendre. Manuel raconte qu’il s’énerve, mais que finalement, tout bougon, il prend sa voiture et part. Sur le chemin, il est arrêté ; et ça c’est une certitude. Il a été arrêté par les forces de l’ordre, détenu et torturé au stade national. De là, il n’a plus vu Pablo Neruda, qui est mort le même jour à 22h30."

2 - La version de Matilde Urrutia, la femme de Neruda

Dans son autobiographie publiée de manière posthume en 1985, Ma vie aux côtés de Pablo Neruda, Matilde Urrutia raconte qu'une fois à la clinique, elle est montée seule dans la chambre de son époux, pendant que Manuel Araya garait la voiture et confiait une valise à l'ambassadeur du Mexique, relate Laurie Fachaux : "Matilde explique qu'elle a trouvé Pablo Neruda hors de lui, car des amis lui avaient dit ce qu’elle s’évertuait à lui cacher : que le régime de Pinochet tuait des artistes, comme le chanteur Victor Jara, assassiné au stade national. Elle décrit Neruda, tirant sur son pyjama en hurlant : 'Il les fusille tous, il les fusille tous !', et explique qu’une infirmière a alors injecté un calmant à Pablo Neruda pour apaiser sa fureur. Matilde Urrutia raconte encore que Neruda s'endort après avoir reçu ce calmant, sauf qu'il ne se réveille pas, et qu'il meurt."

Matilde affirme aussi ne plus avoir revu Manuel, et avoir appris par la suite qu’il avait été arrêté.

Quant à la mystérieuse injection : au cours de son enquête, Laurie Fachaux a découvert que même la presse chilienne du 23 septembre 1973 la mentionnait. Et notamment El Mercurio, un journal de droite, conservateur, ayant pourtant soutenu le coup d’état de Pinochet : "Ce journal a reçu d’énormes sommes d’argent de la part des États-Unis pour aider à déstabiliser le gouvernement d’Allende, comme le prouvent des rapports déclassifiés de la CIA ; et il parle d'un calmant ayant provoqué une brusque chute de tension, entraînant la mort de Neruda."

Manuel Araya, chauffeur personnel du poète chilien Pablo Neruda, le 6 mars 2013 à San Antonio © AFP - Claudio Santana

Autour de Neruda, une nébuleuse de médecins inconnus au bataillon

Dans cette affaire, un seul médecin est réellement identifié : Sergio Draper, qui officiait à la clinique Santa Maria le jour de la mort du poète. Auditionné plusieurs fois dans le cadre de l'enquête, il parle d'un pré-coma de Neruda, chose que personne d'autre ne mentionne, souligne Laurie Fachaux. Malheureusement, il n'était pas présent au moment du décès de ce dernier : "C’est tout le souci, on ne sait pas qui était le médecin de garde au moment de la mort du poète. Le lendemain en tout cas, le journal La Prensa de Santiago écrit que l’acte de décès de Pablo Neruda est certifié par le médecin de garde, Carlos Macera. Surprise ! On découvre un nom, un médecin. Mais il est décédé en 1993, le juge n’a pas pu l’auditionner. Sergio Draper, à qui on a montré des photos, confirme que c’était le médecin de garde. D’autres infirmières ne le reconnaissent pas."

Sergio Draper, qui a dû quitter la clinique en fin de journée le 23 septembre, maintient lui qu’il a passé le relais à un médecin qu'il appelle le "docteur Price". Problème, relève la journaliste : "Une enquête a été menée. Ce nom n’apparaît nulle part dans le registre des diplômés en médecine, pas plus que dans les registres de la clinique. On ne sait pas qui c'est. Le juge s’est demandé si ce ne serait pas Michael Townley, un tueur à gages américain à la solde de Pinochet, mais les recherches sur lui n’ont rien donné. D’après Draper, le docteur Price faisait des remplacements. En 2013, il a expliqué au juge l'avoir vu quelques fois. Il ne s’est pas inquiété et lui a passé le relais."

S'agirait-il de Carlos Macera ? Pour compliquer encore un peu plus l'équation, précisons que le certificat de décès de Pablo Neruda a été signé par le médecin traitant de ce dernier, Roberto Vargas, qui est également décédé avant l'ouverture de l'enquête et l'avait dicté par téléphone puisque, couvre-feu oblige, il n'était alors plus auprès du poète.

Le certificat de décès, remplacé par un faux ?

Publié par la clinique Santa Maria de Santiago le 23 septembre 1973, le certificat de décès de Neruda indique noir sur blanc qu'il est mort de son cancer métastasé de la prostate et plus précisément de cachexie cancéreuse (dénutrition).

Pourtant, dans une interview accordée à la radio télévision espagnole en 1974, Matilde Urrutia l'affirme : des médecins lui ont certifié que Neruda était mort d'une paralysie du cœur. Sachant qu'El Mercurio évoquait aussi cet arrêt cardiaque, Laurie Fachaux s'interroge : "Je me suis demandé s'il n'y aurait pas eu un autre certificat de décès en sachant que des études graphologiques ont été réalisées pour le certificat que l'on connaît, qui ont prouvé que le médecin qui l'a signé n'est pas le même que celui qui l'a rédigé."

En 2013, le corps de Neruda est exhumé pour l'enquête . Les scientifiques ne voient d'abord rien de louche à cette mort suite aux résultats négatifs des études toxicologiques. Or, en 2017, coup de théâtre : un nouveau panel de seize spécialistes internationaux est formel, il n'y a pas signe de cachexie cancéreuse, le poète n'était pas en phase terminale de son cancer. Autre élément troublant : cette même année 2017, des scientifiques du laboratoire canadien de l'Université McMaster, découvrent une drôle de bactérie logée dans une molaire de Pablo Neruda…

La bactérie dans la dent et les toxines létales

"Clostridium botulinum"… c'est le joli nom d'une bactérie pouvant produire, lorsque l'environnement lui est propice, l'une des toxines les plus mortelles au monde : la toxine botulique. Quelques nanogrammes suffisent pour tuer un être humain. Or, c'est cette bactérie qui a été retrouvée en 2017 dans la dent de Neruda. Cependant, celle-ci a-t-elle développé des toxines dans le corps du poète ? "On n’en a pas la certitude, car il existe plusieurs souches de la bactérie, dont certaines seulement sont mortelles pour l’homme. Celle-ci a été analysée : elle est proche de la souche Alaska E43. Or, la souche E est mortelle pour l’être humain. Donc celle retrouvée dans la dent est potentiellement mortelle, mais on ne peut pas l’affirmer, car le laboratoire canadien n’a pu reconstruire que le tiers de l’ADN de la bactérie", prévient Laurie Fachaux.

Une autre question se pose : la contamination par cette bactérie a-t-elle pu être accidentelle ? Si elle est peu probable, la piste ne peut être écartée, puisqu'il est possible de contracter le botulisme en mangeant du poisson contaminé par exemple, ou des aliments issus de conserves mal stérilisées.

Cette bactérie peut-elle être injectée ? Absolument. Et les symptômes correspondent-ils à ceux manifestés par Neruda le jour de sa mort ? "Les symptômes du botulisme ne correspondent pas nécessairement à la manière dont est mort Pablo Neruda. Mais le Clostridium botulinum peut entraîner la mort par septicémie, en contaminant le sang", indique l’anthropologue biologique Debi Poinar dans Chambre 406. L'affaire Pablo Neruda.

"On peut avoir des vertiges, des troubles de la vision, des vomissements, on peut aussi délirer… Or ce que décrit Matilde Urrutia semble un peu correspondre à un état de délire manifesté par Pablo Neruda", ajoute Laurie Fachaux.

Funérailles de Pablo Neruda au Cimetière Général. Matilde Urrutia est à gauche derrière le cercueil de son époux. 25 septembre 1973, Santiago du Chili, Chili - Evandro Teixeira / Collection Institut Moreira Salles

Ce feuilleton autour de la mort de Neruda finira-t-il par trouver une réponse ? "Je pense que la reconstitution des faits à 100% est impossible", estime Laurie Fachaux. L'affaire est toujours entre les mains de la juge de la Cour d'appel de Santiago, Paola Plaza, et aucun verdict n'a encore été rendu.

Enfin, comme le rappelait Laurie Fachaux au micro de Julie Gacon, 2 041 affaires de violation des droits humains commises sous Pinochet sont également toujours en cours de traitement.