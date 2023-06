Nanterre, matière noire, Tintin, Pastoureau et skateboard : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

C'est la dernière Session de rattrapage avant la programmation estivale de France Culture. Au menu, des rendez-vous très attendus avec une programmation renouvelée (Les Grandes Traversées, Avoir raison avec..., La Culture change le monde...), des détours par le Festival d'Avignon ou les Rencontres de Pétrarque. Mais aussi de nouvelles émissions. Vous en apprendrez plus par ici. Pour la dernière semaine de la grille "classique", on se penche sur la bavure policière de Nanterre et sur ses conséquences, on s'arrête sur les dissolutions de mouvements par le gouvernement. Mais aussi de nouvelles aventures radiophoniques en compagnie de Tintin, une longue conversation avec Michel Pastoureau et l'histoire du skateboard, depuis la rue jusqu'aux JO. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : émeutes à Nanterre

Un homme cagoulé sur un panneau de signalisation à Nanterre le 29 juin 2023. © AFP - Alain JOCARD

Mardi 27 juin, à Nanterre, Nahel, un adolescent de 17 ans a été tué par un policier. Depuis, des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont eu lieu dans tout le pays, non sans rappeler les émeutes de banlieues survenues en 2005 après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, à Clichy-sous-bois. Les nombreuses réactions interrogent l’usage des armes et la culture policière française.

🏙️ Émeutes de Nanterre : le spectre de 2005 (L'Invité des matins, 18 min)

🚨 Mieux former les policiers suffirait-il à rétablir la confiance ? (Le Temps du débat, 38 min)

🚓 Faut-il revoir l'encadrement de l’usage des armes ? (La Question du jour, 8 min)

👮🏻 Réagir face aux violences policières (Tracts, 8 min)

C'est dans l'actu

Vue d'artiste du véhicule spatial Euclid. - ESA

🔭 Traquer la matière noire. Le 1er juillet, l’ESA et Space X lancent leur mission Euclid pour aller sonder la part obscure du cosmos : matière et énergie sombres. L’énergie noire, dont la nature reste totalement inconnue, et la matière noire qui échappe à nos yeux et à nos détecteurs, sont les deux grands mystères de la cosmologie moderne. ( La Science, CQFD, 58 min )

➗ Dissolution man. Dissolution des Soulèvements de la Terre, annulation de l’agrément d’Anticor, menaces sur les subventions de la Ligue des droits de l’homme... Les atteintes aux associations se multiplient depuis l'application de la loi sur le séparatisme. D'abord adoptée pour lutter contre le terrorisme, cette législation met-elle en danger les libertés publiques ? (L'Invité des matins, 42 min)

🚶‍♂️ La Marche de Wagner. En Russie, la rébellion de la milice privée Wagner a amené ses hommes à moins de 400 kilomètres de Moscou, avant que la situation ne revienne à la normale. D'après plusieurs journaux occidentaux, les services de renseignement américains avaient informé la Maison-Blanche de l'opération militaire contre le haut commandement russe. Vladimir Poutine aurait-il laissé émerger cette situation afin d'en tirer bénéfice ? ( Les Enjeux internationaux, 14 min )

🧑‍💻 Skyblog 4ever. C'est la fin des skyblogs. La plateforme de blogs emblématique va fermer le 21 août prochain, pour se mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles. Avec elle, c'est tout un pan de l'Internet des années 2000 qui disparaît. (Le Meilleur des mondes, 58 min )

Tintintiiiiin, tin tin tin tin tiiiiin

Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne. - Hergé-Tintinimaginatio 2023

Les inconditionnels de Tintin auront reconnu là le célèbre générique du dessin animé , diffusé dans les années 1990. Le plus célèbre reporter de la bande dessinée est de retour sur les ondes de France Culture. Après avoir enquêté sur Les Cigares du Pharaon ou cherché à comprendre les origines de la malédiction de Rascar Capac, Tintin va cette fois traquer, en compagnie du Capitaine Haddock et de Milou, Le Secret de la Licorne.

🏴‍☠️ Le Secret de la Licorne (4 x 25 min)

🔮 Six "Aventures de Tintin" à écouter

Une rencontre : Michel Pastoureau, l'homme arc-en-ciel

Le médiéviste Michel Pastoureau en 1991. © Getty - Sophie Bassouls/Sygma/Corbis

Bleu, rouge, jaune, vert... Michel Pastoureau est l'homme arc-en-ciel, la star des couleurs. L'historien, ancien titulaire de la chaire d’histoire de la symbolique médiévale à l’École pratique des hautes études, est prolifique : il a écrit 86 livres sur l'histoire des couleurs, mais aussi sur celle des animaux et de l'héraldique. Au point de devenir une star dans son domaine : ses ouvrages sont des best-sellers traduits dans une trentaine de langues.

🎨 Michel Pastoureau, l'homme arc-en-ciel (À voix nue, 5 x 30 min)

Vous avez le temps

Les « portraits du Fayoum » sont un ensemble de peintures remontant à l'Égypte romaine exécutés du Iᵉʳ siècle. © Radio France - SL

Vous avez 6️⃣ minutes

👨‍🎨 Les portraits du Fayoum. Ce sont près de 1 000 portraits de momies provenant de l'Égypte romaine, au réalisme époustouflant. Peints il y a 2 000 ans, toujours en buste, toujours de face, ces portraits, étonnamment contemporains, fascinent encore aujourd'hui les spectateurs. ( Affaire en cours )

Vous avez 2️⃣8️⃣ minutes

⛓️ En détention. La France compte plus de 73 000 détenus pour 61 000 places théoriques, une surpopulation carcérale qui a valu à Paris une condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme. Que signifie vivre la prison dans ces conditions ? Réponse de trois détenus. (Sous les radars)

Vous avez 1️⃣ heure

🧟‍♀️ La noyée masquée. On raconte que l'inconnue de la Seine est une suicidée dont on aurait transporté le corps à la morgue au tout début du XXe siècle. Sa beauté aurait touché le médecin légiste au point qu'il aurait décidé de réaliser un moulage de son visage... Depuis, elle ne cesse de fasciner. (Une Histoire particulière)

Vous avez 4️⃣ heures

🛹 Comme sur des roulettes. Né en Californie dans les années 1950 avant de se diffuser dans le monde entier, le skate a vu sa pratique évoluer. S'il est un marqueur de la contre-culture, comme le hip-hop ou le rock, il est aujourd'hui aussi devenu une discipline olympique. (LSD, La Série documentaire)

Cette session s'arrête ici. Et on se quitte, avant la grille d'été, sur une gorgée de bière . Cette boisson est, dans l'imaginaire collectif, désormais associée à une certaine image de la virilité. Pourtant, la bière a d'abord été une histoire de femmes : pendant l'Antiquité, brasser de la bière était considéré comme une tâche domestique et donc une affaire de femmes. À la semaine prochaine !