Nikola Tesla contre Thomas Edison, une guerre industrielle et scientifique

Si vous avez l’électricité dans votre ville, c’est grâce à la rivalité de deux hommes, l’ingénieur Nikola Tesla et l’industriel Thomas Edison qui se sont livrés une guerre sans merci à la fin du XIXe siècle. Cette “guerre des courants” a mené à une révolution technique et scientifique majeure avec son lot de victimes collatérales : des dizaines d’animaux torturés en public et la première exécution à la chaise électrique…

Nikola Tesla débarque à New York en 1884, il est alors un ingénieur prometteur de 28 ans originaire des Balkans.

Tesla entre au service d’une entreprise chargée d’améliorer le réseau électrique de la ville. L’entreprise est dirigée par Thomas Edison, entrepreneur à succès, industriel puissant, qui a notamment commercialisé l’ampoule à incandescence.

Edison ne jure que par le courant continu, une énergie fiable mais qui ne peut être transportée que sur de courtes distances. Pour produire ce type de courant, il faut installer des mini centrales à charbon dans les centres-villes.

Alain Beltran, historien : "Il ne faut pas croire que les gens du XIXe siècle n’étaient pas sensibles à la pollution. Le charbon pollue, dégage des poussières, il y a parfois des explosions. L’idée, dans un pays de la taille des Etats-Unis, c’est de se dire qu’il faudrait capter les sources d'énergie en dehors de New York et d’apporter ensuite cette énergie jusqu'à la ville."

Une alternative plus flexible

Alain Beltran : "Le courant continu est connu depuis très longtemps. Le courant alternatif en revanche, on sait que ça existe mais ce n'est pas évident d’un point de vue technique et intellectuel d’avoir un courant qui change de sens 25 à 50 fois par seconde."

Tesla se heurte au mépris de Thomas Edison et cherche d’autres investisseurs pour soutenir son idée. Edison sait pourtant que l’invention de Tesla représente l’avenir et menace son monopole.

Une propagande mensongère

L’industriel influent lance une campagne mensongère pour prouver que le courant alternatif est dangereux. Il organise des démonstrations publiques où des chiens et des chevaux sont électrocutés avec du courant alternatif. Il filme même l’exécution de Topsy l’éléphant.

Ces séances publiques donnent l’idée à des médecins d’utiliser le courant alternatif pour exécuter les condamnés à mort.

Alain Beltran : “Au départ, il y a l'idée - un peu comme pour la guillotine au XVIIIe siècle - qu’il faut humaniser la peine de mort, la rendre plus moderne et immédiate. Mais ça n’a pas été le cas…"

Le 6 août 1890, la chaise électrique est utilisée pour la première fois sur William Kemmler. L’exécution rate une première fois, et le public est horrifié par le spectacle de la chair du condamné en train de brûler.

Alain Beltran : "Cette croyance selon laquelle l'alternatif serait plus dangereux que le continu, on la retrouve en France. En 1888, les premiers arrêtés municipaux portant sur le fait de mettre le courant dans les maisons disaient qu’il n' y avait pas de problème avec le courant continu mais qu’avec l’alternatif, vous faisiez entrer la foudre dans les maisons."

À cette propagande par la peur, Tesla répond par des démonstrations spectaculaires où il parvient à illuminer des ampoules grâce à l’électricité qui traverse son corps.

Alain Beltran : "Surtout, Tesla va mettre au point des moteurs de plus en plus perfectionnés. Et l'on se rend compte que quand il faut monter ou abaisser la tension pour faire voyager l’électricité, c’est beaucoup plus facile avec l’alternatif qu’avec le continu."

En 1896, la “guerre des courants” s’achève avec la construction d’une grande centrale électrique sur les chutes du Niagara qui alimente New York en courant alternatif.

Mais Tesla ne profitera pas de cette victoire. Inventeur génial mais piètre entrepreneur, il ne tire pas bénéfice de ce succès. Il meurt seul et ruiné en 1943, après avoir laissé des dizaines de brevets qu’il n’a pas commercialisés lui-même.

Il faudra des décennies pour adapter le réseau électrique américain au courant alternatif. Mais le courant continu est toujours utilisé, par exemple dans le câblage sous-marin.