Nikola Tesla, trous noirs, volcans et Geneviève de Gaulle-Anthonioz : la Session de rattrapage d'été

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au menu de cette Session de rattrapage estivale, retrouvez nos grands rendez-vous de l'été avec, cette semaine, une Grande Traversée pour découvrir le génie électrique de Nikola Tesla , la Série musicale d'été sur les traces de Lee "Scratch" Perry , et toujours plus de romans qui ont changé le monde , de L'Œuvre au noir de Marguerite Yourcenar aux Détectives sauvages de Roberto Bolaño. Après un été étoilé, on part à la découverte des mystères stellaires que sont les trous noirs, ou bien on reste les deux pieds sur terre, en Auvergne, pour s'évader au sommet des volcans. Enfin, à quelques jours de la rentrée scolaire, on met les mathématiques à l'honneur ainsi que la résistante française Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Bonnes écoutes et bel été sur France Culture ! Zohra Vignais 🎧 ☀️

Les séries d'été

Grande Traversée, Nikola Tesla, une vie électrique © Radio France

🔌 Génie incompris. Nikola Tesla, père de l'électricité moderne et grand rival de Thomas Edison, joue avec les ondes et invente le courant alternatif. Représentant le futur jusqu'en 1914, il fini par tomber dans l'oubli. Comment le raconter aujourd'hui ? (Grande Traversée : Nikola Tesla, une vie électrique, 4 x 58 min)

🎶 Lee Perry, dub et reggae. Créateur hors norme et magicien du son jamaïcain, Lee "Scratch" Perry enivre et transporte par la musique qu'il crée et ensorcelle nos oreilles, du punk au hip hop et du reggae au dub. (La Série musicale : Lee "Scratch" Perry, le magicien du son jamaïcain, 5 x 29 min)

📚 Romancer le monde. Suite de cette série consacrée aux romans qui ont au moins changé la littérature, parmi lesquels Le Nom de la rose d'Umberto Eco, ou encore Les Cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch : chacun à leur manière, ils ont fait basculer l'ancien monde et contribuer à faire évoluer le nouveau. (Les romans qui ont changé le monde, 5 x 58 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

L'histoire des trous noirs commença assez tôt puisque l'existence d'étoiles invisibles a été imaginée en 1784 par le révérend anglais John Michell... © Radio France - Pasieka

⚫ T(r)out noir. Fantasmés par les théoriciens, objets de curiosité des scientifiques, affolants, passionnants, étranges : et vous, que vous évoquent ces "trous noirs" ? De ces phénomènes stellaires éclaircissons les secrets pour mettre en lumière les mystères de leur existence... (Eurêka, 58 min)

👨‍🚒 Au feu les pompiers. Les effets du dérèglement climatique ont particulièrement touché la France ces dernières semaines avec des incendies de grande ampleur. Face aux étés de plus en plus brûlants, les pompiers seront-ils assez nombreux et disposeront-ils de moyens suffisants pour lutter contre les flammes ? (La Question du jour, 7 min)

🌿 Préserver le vivant. L'érosion de la biodiversité et la disparition des espèces sont telles que, de plus en plus, l'expression "sixième extinction de masse" pénètre l'actualité. C'est le signal d'alerte d'une lutte nécessaire pour la préservation du vivant. (L'Invité(e) des Matins d'été, 29 min)

♀️ 1 femme sur 10. C'est le nombre de victimes d'endométriose en France. Souvent trop tardivement diagnostiquée et en plus de provoquer de fortes douleurs aux femmes qui en souffrent, cette maladie bouscule aussi la vie sexuelle, provoquant des troubles du désir et autres traumatismes jusque dans l'intimité. (Grand reportage, 54 min)

🎨 Rencontre picturale. "Hockney – Matisse. Un paradis retrouvé", une exposition à Nice qui propose de mettre en miroir les œuvres de deux grands peintre, Henri Matisse et David Hockney. Certaines créations du Britannique n'avaient jamais été montrées au public. (La Grande Table d'été, 43 min)

Mathématiques : poétiques et géographiques !

Alexandre Grothendieck donnant un cours dans les années 60. © AFP - AFP PHOTO / Institut des Hautes Etudes Scientifiques

Les mathématiques vous ont laissé de mauvais souvenirs et vous ont valu de nombreux nœuds au cerveau ? Renversez ces vieilles idées et partez à la rencontre de ces génies des maths, de la rue de la Glacière à Paris aux travaux d'Alexandre Grothendieck. Loin des formules mécaniques et des chiffres à n'en plus finir, les mathématiques sont poétiques, écologiques et romantiques.

➕ Comment travaillent les mathématiciens ? Le cas d'Alexandre Grothendieck (Science en questions, 44 min)

➗ Rue de la Glacière, où les génies des mathématiques et de la physique se rencontrent (Esprit des lieux, la chronique de l'été, 4 min)

Pour s'évader : au cœur des volcans d'Auvergne

Un volcan éteint en Auvergne. © Getty - DEA / V. GIANNELLA / Contributeur

🌋 C'est dans un village d'Auvergne de 800 habitants au milieu des volcans que Cécile Coulon, romancière, poétesse et éditrice a grandi et trouve l'inspiration. Les émotions et histoires qu'elle transmet sont celles d'une géographie littéraire entourée par ces géants endormis, à la fois majestueux et terrifiants. Quand elle n'écrit pas, Cécile Coulon court, non loin de chez elle, près de Clermont-Ferrand, parmi les vastes paysages auvergnats. (Leçons de rêve, 44 min)

La citation : Geneviève de Gaule-Anthonioz, résistante

Geneviève de Gaulle-Anthonioz © AFP - Philippe BOUCHON

Militante des droits de l'homme et femme engagée, la résistante Geneviève de Gaulle-Anthonioz raconte, en 5 épisodes, son histoire et ses combats au centre desquels était placée la dignité de l'homme. De précieux entretiens de 1995, raconté par celle qui, toute sa vie durant, a refusé l'inacceptable, du nazisme à la pauvreté.

"Il n'y a pas de mépris chez les De Gaulle, pour personne. Le seul mépris était dirigé contre ces choses horribles qui s'appellent le racisme, l'antisémitisme. [...] Mon père m’avait expliqué ce que c’était que le nazisme, il m’a fait lire une traduction de Mein Kampf en m’expliquant les choses." Geneviève de Gaulle-Anthonioz

✊ Geneviève de Gaulle-Anthonioz, une vie de résistante (À voix nue, 5 x 28 min)

Cette session d'été et terminée, mais avant de se quitter on célèbre l'anniversaire d'un objet qui a pénétré des milliers de foyers : le CD ! Il y a quatre décennies, le 17 août 1982 naissait le premier "Compact Disc". 20 après son pic de vente en 2002, le CD a vite décliné face à l'émergence des nouvelles technologies… mais il semble aujourd'hui refaire surface, alors à vos placards : faites tourner les disques, en musique !

Très bon week-end, à la semaine prochaine ! 👋