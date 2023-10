Nobel de physique à Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier pour leurs recherches sur les électrons

Sur le site de l'Académie, on peut ainsi lire que "Les contributions des lauréats ont permis d'investiguer des processus si rapides qu'ils étaient auparavant impossibles à suivre". Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier ont créé "des impulsions extrêmement courtes de lumière qui peuvent être utilisées pour mesurer les processus rapides au cours desquels les électrons se déplacent ou changent d'énergie", indique le jury.

"Nous pouvons désormais ouvrir la porte au monde des électrons. La physique attoseconde nous donne l'opportunité de comprendre les mécanismes régis par les électrons. La prochaine étape consistera à les utiliser", a déclaré Eva Olsson, présidente du Comité Nobel de physique. L’attoseconde (10-18 seconde, soit un milliardième de milliardième de seconde) est l’unité de temps la plus petite actuellement mesurable.

Il existe des applications potentielles dans de nombreux domaines différents, précise le site officiel de l'institution suédoise. En électronique, par exemple, la physique en attoseconde ouvre la possibilité de passer plus vite d'isolant à conducteur. Elle ouvre aussi des perspectives dans la chimie et dans la médecine puisqu'elle permet de localiser les électrons dans les molécules et pourrait à terme montrer les micro-changements de cellules qui peuvent être le signe d'un cancer.

Anne L'Huillier et ses travaux sur "les impulsions lasers très courtes permettant de suivre le mouvement ultra-rapide des électrons à l'intérieur des molécules" était une des favorites. Tout comme Ferenc Krausz. La chercheuse professeure de physique atomique à l'université de Lund en Suède et l'Austro-Hongrois qui dirige un des départements de l'Institut Max-Planck d'optique quantique, en Allemagne, avaient en effet remporté le prestigieux prix Wolf en 2022, parfois précurseur du Nobel, conjointement avec le Canadien Paul Corkum.

Quatre femmes seulement ont obtenu le prix Nobel de physique depuis 1901 : Marie Curie (1903), Maria Goeppert Mayer (1963), Donna Strickland (2018) et Andrea Ghez (2020).

Pierre Agostini travaille lui à l'université d'État de l'Ohio, à Columbus, aux États-Unis.

L'an dernier, l'Académie suédoise avait récompensé le Français Alain Aspect, l'Américain John Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger, pionniers des mécanismes révolutionnaires de la physique quantique.

Pour les lauréats du millésime 2023, le chèque accompagnant le prix est désormais de onze millions de couronnes (920 000 euros), soit la plus haute valeur nominale dans la devise suédoise dans l'histoire plus que centenaire des Nobel .

