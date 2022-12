Noël 2022 : les recommandations livres des productrices et producteurs de France Culture

Nous sommes à seulement quelques jours de Noël et vous ne savez toujours pas ce que vous allez bien pouvoir glisser sous le sapin ou lire pendant ces vacances ? Pas de panique, vos producteurs favoris vous soufflent des idées de livres à lire ou à offrir à vos proches. Et rien de tel qu'un bon roman pour passer l'hiver !

Le conseil de Géraldine Mosna-Savoy, productrice de l'émission "Sans oser le demander" : La chambre de Jacob de Virginia Woolf

De quoi ça parle ?

Tout simplement de… Jacob. Vous me direz : mais qui est Jacob ? C’est justement toute la question que pose Virginia Woolf. Comment dire qui est une personne ? Quelles traces laisse-t-elle à ceux qui l’ont connue ? Au-delà des faits (dire que Jacob est un jeune homme né au début du XXème siècle, confronté à la 1ère Guerre Mondiale), de quoi est faite une personne ?

Pourquoi ce choix ?

Publié en 1922 (la même année que Ulysse de James Joyce), La chambre de Jacob marque l’entrée de la littérature anglo-saxonne dans la modernité. Loin de vouloir tenir une intrigue et de dessiner des personnages clairs, le texte, véritable mise à sac du récit traditionnel, préfère s’en tenir à des impressions fugaces et imprécises. La lecture est déconcertante, le livre nous tombe presque des mains… ce qui est quand même une bonne raison de le recommander !

Le conseil de Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur de l'émission "Géographie à la carte " : Palimpseste d’Alexis Ragouneau

De quoi ça parle ?

D’un grand basculement du monde de l’écrit à celui de l’image, de l’information à la fake news, de la démocratie au populisme. Palimpseste est une dystopie sur la manipulation de l’histoire

Pourquoi ce choix ?

Pour le pont que suggère Alexis Ragouneau entre le monde décrit par Orwell dans 1984 et le nôtre.

Le conseil de François Angelier, producteur de l'émission "Mauvais genre" : El Gordo par Xavier Mauméjean

De quoi ça parle ?

Ou quand un enfant anglais récupère un billet gagnant de la loterie nationale espagnole et tente d'aller le toucher à Madrid alors en pleine guerre civile.

Pourquoi ce choix ?

Un parfait mélange de roman historique et de saga intimiste fantastique, quand le Magicien d'Oz croise l'Espoir de Malraux.

Le conseil de Perrine Kervran de l'émission "LSD, La série documentaire" : Chelsea grils de Eileen Myles

De quoi ça parle ?

De la jeunesse de l’autrice, jeune poétesse queer qui débarque à New York dans les années 70 et qui vit d’amour, d’humour, de sexe, de drogue, d’alcool, de bouts de ficelles de combines et de d’écriture.

Mais aussi de son adolescence et de la vulnérabilité des filles dans un monde ou les hommes les

Pourquoi il faut le lire

Parce que c’est beau et parce que c’est drôle. Et parce que c’est terriblement lucide aussi.

A travers des textes courts et autobiographiques, des textes faits pour être dits, on assiste à la naissance d’une poétesse qui quitte une enfance rude dans la campagne catholique ou les jeunes filles sont des proies pour s’affranchir de toutes les conventions. Et pour ce texte qui décrit une arrestation comme une épiphanie amoureuse et compare l’être aimé à un poulet rôti.

Le conseil de lecture de Tewfik Hakem, producteur des émissions "Affinités culturelles" et "Esprit des lieux" : Tibi la Blanche, d'Hadrien Bels

De quoi ça parle ?

Dans une banlieue de Dakar, lssa, Neurone et Tibili passent le bac. Deux garçons, une fille, un dernier été entre amis. C'est la saison des grandes décisions et peut-être des séparations. Aller en France où rester au Sénégal ? A l’heure où les mouvements anti-français se développent dans la société, les choix des trois adolescents ne seront pas faciles.

Pourquoi il faut le lire

Après un premier et percutant roman, "Cinq dans tes yeux", Hadrien Bels confirme qu'il est actuellement l'écrivain français qui décrit avec le plus de panache la vie des adolescents des quartiers populares. De Marseille à Dakar et du Panier des années 90 au Thiaroye d'aujourd'hui, l'auteur marseillais restitue des tranches de vies de jeunes avec humour et tendresse. Personne n'a encore pensé réunir pour une émission Hadrien Bels et Riad Sattouf ? Les deux jeunes quadragénaires auraient sans doute beaucoup de choses à se dire.

L'équipe de Bienvenue au club et Bookclub : Au vent mauvais, de Kaouther Adimi

De quoi ça parle ?

Leïla, Tarek et Saïd… 3 destins croisés dans l’Algérie du 20e siècle, de la colonisation aux années 90. Pour écrire ce roman, l’écrivaine algérienne Kaouther Adimi s’est inspirée de la vie de ses grands-parents qui ont été malgré eux les personnages d’un livre à succès, paru en Algérie dans les années 70.

Pourquoi il faut le lire

C'est un roman historique et intime à la fois. Kaouther Adimi est la nouvelle lauréate du Prix du roman des étudiants France Culture/Télérama. C’est le livre que j’aimerais vous recommander mais c’est aussi un des grands coups de cœur de cette rentrée des lecteurs du Book club de France Culture.

« Ce qui m’a touché, explique Salomé, étudiante et juré du Prix France Culture/Télérama*, c’est la définition que KA donne de la littérature, c’est à travers la guerre celle qui nous sauve des embûches de la vie. Et l’autre question qui traverse ce livre : jusqu’où peut-on aller au nom de l’Art ?* »

Pour Agathe, lectrice du Book Club de France Culture, "c'est un très beau roman empreint de soleil de terre arides et de personnage touchant ; Une plume légère et poétique pour relater une réalité qui ne l’est pas toujours".

« Ce livre m’a bousculé, explique Ramsès, étudiant à Lille et lui aussi juré du Prix du roman des étudiants France Culture/Télérama*. Il m’a percuté là où je ne m’y attendais pas, et ce livre m’a dit : il y a des choses que tu ne connais pas. C’est une invitation à aller voir plus loin* ».

Le conseil de lecture de Sonia Kronlund, productrice des "Pieds sur terre" : Les lumières de granite de Côme Martin-Karl

Pourqoui ce choix ?

Le directeur départemental des services vient de prendre son poste dans le Finistère au coeur des Monts d’Arrée. Haut fonctionnaire soucieux du bien commun, son destin va basculer une nuit d’insomnie où ciel s’embrase étrangement.

Pourquoi il faut le lire

Parce que ce court texte d’une trentaine de pages est tendre, simple, précis. Qu’il parle de la norme, de l’Etat, et du centre Bretagne où apparaît un ovni carré… ce qu’est aussi ce livre très précieux.

Le conseil de lecture d'Antoine Beauchamp, producteur de "La Science, CQFD" : Liberté dans la montagne, de Marc Graciano

De quoi ça parle ?

IL s’agit d’une sorte de road trip médiéval où l’on suit un vieux et une petite fille qui cheminent vers un but dont on ignore tout si ce n’est qu’en fil rouge les deux personnages remontent le cours d’une rivière. Le parcours est évidemment semé d’embûches et de rencontres, de moments de grâce et de violence.

Pourquoi ce choix ?

Parce que c’est la plus grande claque littéraire que je me suis prise cette année. C’est le genre de livre qu’on est heureux de découvrir 10 ans trop tard, parce qu’il n’est jamais trop tard pour découvrir un chef d’œuvre. La langue de Graciano est unique et sa façon de raconter ce voyage digne d’un conteur ancien installé dos au feu.

Le conseil de lecture d'Aurélie Luneau, productrice de l'émission "De Cause à effets, le magazine de l'environnement" : Nous avons mangé la Terre, de Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz et Jean-Robert Viallet

De quoi ça parle ?

Deux historiens et un réalisateur de film réunis pour nous offrir, en format ‘beau livre’, une immersion dans les origines de la crise environnementale contemporaine.

Pourquoi il faut le lire

Chaque année, le ‘jour du dépassement’, (jour où l’humanité a consommé les ressources que la planète peut générer en un an) ne cesse de s’avancer dans l’année : en 2022, c’était le 28 juillet pour l’ensemble des pays du monde et le 5 mai pour la France.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Des civilisations industrielles à l’ère du pétrole, des empires coloniaux aux sociétés de l’ultra-mondialisation et de la surconsommation, cet ouvrage grand format, illustré par de nombreuses images d’archives inédites, nous donne à comprendre cette nouvelle ère de l’Anthropocène, les raisons du basculement et nous ouvre les yeux sur les ogres à l’œuvre. A déguster sans modération, pour le meilleur de la planète…

Le conseil d'Antoine Guillot, producteur de l'émission "Plan Large" : Qui êtes-vous Polly Maggoo ? de William Klein

De quoi ça parle ?

Le photographe William Klein, disparu le 10 septembre dernier, était aussi cinéaste. On lui doit un des films pop les plus fous des années 60 : Qui êtes-vous, Polly Maggoo ?, satire de la mode, de la publicité et de la télévision, devenue culte. Ce film est devenu un livre, et il est magnifique.

Pourquoi ce choix ?

Composé par William Klein lui-même avant sa mort avec une folle inventivité graphique à partir des photogrammes et des dialogues de son film, ce livre oscille entre le ciné-roman, la bande dessinée et le livre d’art, et permet de redécouvrir la verve incisive et le génie visuel de l’artiste, toujours plus actuelle aujourd’hui.

