Nomination : Clotilde Dumetz, directrice de la rédaction de France Culture

Clotilde Dumetz a intégré le planning de Radio France en 1990, ce qui lui a permis d'apprendre le métier de journaliste sur le terrain, en sillonnant la France.

En 2000, elle a rejoint France Inter, d’abord pour des missions de présentation et de coordination en tant que joker. Elle a assuré ensuite la Revue de presse quotidienne (de 2006 à 2008), est devenue la rédactrice en chef de la matinale (de 2012 à 2015) puis la cheffe du service Société (de 2015 à 2016).

En 2016, elle est nommée directrice adjointe de la Rédaction de France Culture-France Musique, gérant et animant les conférences de rédaction quotidiennes. En 2021, elle est devenue également la secrétaire générale de la Rédaction, prenant alors en charge la gestion des prévisions de l'actualité à moyen et long terme, encadrant les pigistes, les apprentis et les stagiaires.

Clotilde Dumetz est titulaire d’une double licence de Littérature française et Littérature générale à l’Université de Paris X-Nanterre.