Nomination : Florian Delorme, nouveau délégué aux programmes de France Culture

Florian Delorme aura pour mission de conduire la stratégie éditoriale de France Culture pour les programmes de la radio au quotidien, en étroite collaboration avec Florent Latrive, délégué au numérique et en charge des programmes délinéarisés et Arnaud Bousquet, directeur de la rédaction.

Il prendra ses fonctions le 10 octobre 2022. Il deviendra alors l’interlocuteur éditorial des producteurs et productrices et de leurs équipes, aux côtés de Jean Beghin qui assurera un passage de témoin jusqu’au 5 novembre, date à laquelle il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite.

Publicité

« Sa grande expérience de la pratique radiophonique, son sérieux et son professionnalisme reconnus, sa bienveillance et son ouverture, sa connaissance de tous les métiers de l’antenne font de Florian Delorme le délégué aux programmes dont France Culture a aujourd’hui besoin ».

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Florian Delorme entre à Radio France en 2006 et devient producteur pour différentes émissions de France Culture. Depuis 2011, il est à la tête de Cultures Monde, l’émission quotidienne d’actualité internationale.

Titulaire d'une licence de mathématiques appliquées à l’Université Paris VI, Florian Delorme a également été chargé de programmation à l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie et responsable éditorial de « La collection e=M6 » pour le Groupe M6.