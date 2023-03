Notre-Dame de Paris : le tabouret de la flèche, point central et crucial de la reconstruction

C’est une étape clé dans la restauration de Notre-Dame de Paris : la première étape de la restitution à l’identique de la flèche. Elle doit être franchie le 15 avril 2023, soit quatre ans jour pour jour après l’incendie qui avait entraîné la chute spectaculaire et la destruction de l’ouvrage dessiné par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc.

Un nouveau et imposant socle sur lequel l’ensemble de la structure va reposer, un tabouret en bois de chêne massif construit en Meurthe-et-Moselle, est acheminé par plusieurs convois exceptionnels à Paris, au cœur de l’île de la Cité, après un montage à blanc : dernière opération de vérification, à l’extérieur d’un immense atelier de charpentiers, avant son installation à la croisée du transept, dans la cathédrale.

Dans l’atelier de fabrication de la charpente de la flèche, cette affiche montre les différentes parties du tabouret. © Radio France - Benoît Grossin

"Le tabouret va permettre d'élever la flèche au-dessus de Notre-Dame"

C’est à Briey, près de Metz, dans cet atelier de 7 000 m2, que quatre entreprises d’habitude concurrentes aujourd'hui réunies dans un groupement attributaire des travaux - Le Bras Frères (Meurthe-et-Moselle) mandataire, Asselin (Deux-Sèvres), Cruard (Mayenne) et MDB Métiers du Bois (Calvados) - œuvrent main dans la main depuis septembre dernier pour la fabrication de toute la charpente de la flèche.

Plus d'un millier de chênes venus de toute la France et rassemblés dans des espaces de stockage sur 10 000 m2 sont taillés progressivement pour reconstituer les différents éléments, à partir des directives techniques et patrimoniales de la maîtrise d’œuvre.

Les compagnons du groupement attributaire des travaux de restitution de la charpente de la flèche de Notre-Dame sont à pied d’œuvre depuis septembre 2022 dans un atelier de 7 000 m2, en Meurthe-et-Moselle. © Radio France - Benoît Grossin

Le tabouret est constitué de 110 pièces à la géométrie très complexe et qui proviennent notamment de huit grumes de plus d’un mètre de diamètre, sélectionnés au printemps 2021 en forêt domaniale de Bercé dans la Sarthe. Immense et décisif grâce son large empâtement, il doit en effet assurer la stabilité de la flèche et lui permettre de culminer à 96 mètres, comme l’explique l’architecte en chef des monuments historiques, Rémi Fromont :

“Nous avons des bois exceptionnels, tant par leur qualité que par leur dimension, leur rectitude... le tabouret de la flèche, c’est la fondation de la flèche qui se pose sur les maçonneries à peu près à 30 mètres du sol et qui va permettre d’élever la flèche au-dessus de la cathédrale. C’est un ensemble très massif qui fait 14 mètres de côté, 21 mètres en diagonale et 6 mètres de haut. Le montage à blanc est une grande répétition générale pour garantir que tout fonctionne au mieux, au moment du levage et de l’assemblage définitif sur Notre-Dame.”

Le tabouret va être installé à la croisée du transept où a été achevée, en février 2023, la pose des quatre têtes d’ange sculptées qui ornaient l’oculus zénithal et des claveaux des arcs de la voûte. - Etablissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris

"Le montage à blanc est une vraie répétition pour les compagnons"

Avec des grues et des engins de levage pour déplacer toutes les pièces du tabouret, le montage à blanc de l’ensemble de 80 tonnes est donc une étape cruciale, confirme Aurélien Lefevre, le directeur général de Cruard, entreprise du groupement chargé des travaux de restitution de la charpente de la flèche :

“Cela nous permet de vérifier tout ce que nous avons pu tailler en atelier. C’est une charpente qui est très technique, extrêmement complexe. Le taillage très difficile à la main réclame beaucoup de précision et le montage à blanc est très minutieux, très précis. On doit avoir tous les assemblages qui plaquent. Il ne doit pas y avoir de jeu entre les assemblages, car il n’est pas question de retailler, quand nous serons dans la cathédrale. Cela doit absolument coller, être mis au minimètre, parce qu’il y aura énormément de charge sur ce tabouret qui porte bien son nom. Il faut qu’il soit irréprochable et le plus solide possible. C’est une vraie répétition par rapport à ce que l’on aura à faire sur le chantier, en modifiant un peu notre méthodologie de pose si besoin. Nous sommes en train d’entraîner nos compagnons à ce qui va se passer là-bas. C'est une grande fierté pour nous tous et nous avons hâte maintenant d'être dans la cathédrale, d'aller poser le tabouret.”

Une des dernières opérations du montage à blanc du tabouret de la flèche de Notre-Dame, le 16 mars 2023. © Radio France - Benoît Grossin

Plus de 40 compagnons sont mobilisés et tous très fiers de participer à l’aventure. Gabin Sesta, de l’entreprise Le Bras Frères, jeune charpentier âgé de 33 ans, est vraiment heureux d’être à la manœuvre pour le montage à blanc :

“Nous venons de lever la dernière diagonale du tréteau, qu’il faut écarter sans rien abîmer, sans faire fendre le bois. C’est assez délicat et sur place, nous serons à 30 mètres et il y aura l’échafaudage. C’est plus que passionnant. C’est tout ce qu’on rêve de faire quand on débute dans la charpente, de toucher d’aussi gros bouts de bois et qui surtout vont sur Notre-Dame. Ce qui est quand même assez iconique. Et ça va durer des siècles, on espère !”

"Le début de la renaissance visible de Notre-Dame"

Cette première étape de la restitution de la flèche est une étape sensible aussi pour le général Jean-Louis Georgelin, président de l’établissement public chargé de la restauration de la cathédrale :

"Souvenez-vous ! Le monde entier a assisté en direct à l’effondrement de la flèche. On entendait les gens pleurer, quand on a vu l’aiguille tomber, puis toute la flèche dans le transept. C’est ce que nous appelons notre chemin critique et c’est le plus fort symbole de la reconstruction.”

A l’issue du montage à blanc du tabouret, le général Jean-Louis Georgelin, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris - main droite levée - avec les architectes en chef et les charpentiers chargés des travaux de restitution de la charpente de la flèche. © Radio France - Benoît Grossin

La flèche de 66 mètres de hauteur, comme son modèle du XIXe siècle, va être restituée à l’identique jusque dans la durée des opérations. Comme dans les années 1859 et 1860 sous Viollet-le-Duc, sa fabrication et son installation vont prendre au total 18 mois. La mise en place du tabouret, au sommet des quatre grands piliers intérieurs de la croisée du transept, donne vraiment le coup d’envoi du travail le plus perceptible de la restauration, pour l’architecte en chef de Notre-Dame, Philippe Villeneuve :

“Le tabouret, c’est la base qui va supporter la flèche. Mais la flèche, elle est déjà commencée là, puisque les premières pièces de l’aiguille partent au pied des piliers. C’est donc le début de la flèche. J’ai donné comme objectif que cet élément soit, symboliquement, mis en place pour le 15 avril, date anniversaire de l’incendie, parce que c’est le début de la renaissance visible de Notre-Dame. Voir enfin des pièces de bois qui ont brûlé, les voir revenir, renaître de leurs cendres, c'est très émouvant et symboliquement très très fort. Parce qu'on ne voit pas tout le travail qui a été fait. Il reste la moitié de la nef à restaurer, mais les bras de transept et la restauration intérieure sont terminées. La charpente de la flèche sera elle achevée à la fin de l’année et je devrais normalement poser le coq au sommet de la flèche le 8 décembre 2023, soit un an jour pour jour avant la réouverture de la cathédrale au culte et au public.”

Source : synthèse réalisée par les agences de Philippe Villeneuve, Rémi Fromont et Pascal Prunet, architectes en chef des monuments historiques. - Etablissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris

Le calendrier est donc pour l’instant respecté pour la réouverture de Notre-Dame, le 8 décembre 2024. Trois convois exceptionnels sont programmés au départ du grand atelier de Briey, en Meurthe-et-Moselle, pour transporter les 110 pièces qui composent le socle de la flèche, sur le chantier de restauration de la cathédrale. Une quinzaine d’étapes d'assemblage sont prévues sur place, avec la participation de 60 charpentiers.

Après l’installation du tabouret à 30 mètres de hauteur, au-dessus des arcs diagonaux et de l’oculus en pierre de la croisée du transept, l’échafaudage va poursuivre son ascension, en fonction de l’édification de la charpente, jusqu'à atteindre 100 mètres de hauteur. Il sera possible très bientôt, dès cet été, de voir monter la flèche dans le ciel de Paris.