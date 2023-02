Notre système de retraites, une revendication du Front populaire... mise en place par Vichy

Le maréchal Pétain est-il à l’origine de notre système de retraite ? En 1941, lors d'un discours prononcé le 14 mars, il annonce aux Français : "Je n’ai pas eu souvent l’occasion de vous annoncer de bonnes nouvelles, en voici une : la retraite des vieux entre en action".

Dès 1941, le régime de Vichy adopte une loi qui instaure le système de retraite par répartition… soit bien avant la naissance de la Sécurité sociale en 1945. Mais à l’origine, ce n’est pas une idée de Pétain.

Publicité

En 1941, la situation de la France est critique. La moitié du pays est occupé par l’armée allemande, l’économie est complètement désorganisée, le taux de chômage est très élevé, les personnages âgées sont touchées par la pauvreté.

Le 14 mars, Philippe Pétain, alors chef de l'Etat français du régime de Vichy, annonce une loi pour mettre en place une allocation “des vieux travailleurs salariés”.

C’est la naissance du système de retraites par répartition en France. Une retraite néanmoins soumise à certaines conditions comme le rappelle l'historien Michel Pigenet : "Il fallait être français - alors que les assurances sociales concernaient tous les salariés. Ensuite, il fallait avoir été salarié dans les 5 ans qui précédaient la demande. Enfin, il fallait avoir des revenus insuffisants, il y avait un plancher."

Un montant dérisoire

Le montant fixé est peu élevé, 3 600 francs par an, ce qui équivaudrait aujourd’hui à à peine plus de 100 euros par mois. Ce montant ne change pas tout au long de la guerre alors que les prix, eux, explosent. Un montant que Michel Pigenet compare au revenu moyen d'un ouvrier à l'époque : "Un ouvrier gagnait 2 900 francs par mois en moyenne. Pour le dire en revenu journalier, ça vous permet par jour d’acheter trois oeufs. Et encore si vous passez par le marché noir, c’est un œuf par jour. Donc ça améliore l'ordinaire des plus misérables, mais ce n'est pas le Pérou…"

Avant le régime de Vichy, un système de retraite existe déjà, basé sur l’assurance obligatoire des salariés. Ce système fonctionne essentiellement par capitalisation : chaque salarié cotise, une partie de sa cotisation donne lieu à un capital qui s’accumule pour constituer une pension de retraite, le moment venu.

Michel Pigenet : "Une des objectifs de cette loi de 1941, c’est de retirer du marché du travail une partie des actifs, en conformité avec l’idéologie de Vichy. D'un côté, on pousse les femmes à sortir du marché du travail, conformément à la devise 'Travail famille patrie'. De l'autre, on essaie d'écarter les individus les plus âgés du marché du travail."

Avec cette loi de 1941, Pétain remplace effectivement le système de capitalisation par un système de répartition.

Une revendication de la gauche

Pourtant, l’idée de ce nouveau système, plus solidaire, n’est pas nouvelle. Le maréchal Pétain reprend en fait une idée de la gauche, proposée en 1937 sous le Front populaire, pour améliorer la retraite des vieux travailleurs. Mais la réforme n’a pas abouti à cause du spectre de la guerre avec l’Allemagne, poussant le gouvernement du Front populaire à faire une pause dans les réformes sociales au profit du réarmement.

Michel Pigenet : "Comme le dira Pétain quelques semaines plus tard, 'je tiens les promesses, même celles des autres,' c’est évidemment une pierre dans le jardin du Front populaire."

Mais plutôt que de financer cette allocation par l’impôt, le gouvernement de Vichy va piocher directement dans les caisses des assurances sociales.

Michel Pigenet :"Autrement dit, il tient les promesses des autres, mais avec l’argent des autres, pas avec l’argent de l’Etat."

Cette allocation connaît un grand succès. Près de 1,6 million de Français en bénéficient, largement plus ce que qu’avait prévu le gouvernement, ce qui déstabilise les caisses des assurances sociales et crée un déficit.

Parmi les rédacteurs de la loi de 1941, Pierre Laroque, haut-fonctionnaire juif qui rejoint rapidement la Résistance, et qui sera un des architectes de la Sécurité sociale, en 1945. À la Libération, le Conseil National de la Résistance reprend ce principe de la retraite par répartition. Elle est beaucoup plus ambitieuse que celle de Vichy, et plus avantageuse pour le salarié. L’âge de la retraite est alors fixé… à 65 ans.