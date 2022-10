Nouveau podcast : « La Voix des Justes » - Disponible sur France Culture le 26 octobre 2022 en 10 épisodes

Créé par le Comité Français pour Yad Vashem présidé par Pierre-François Veil, le podcast “La voix des Justes” sera diffusé sur le site de France Culture et l’application Radio France à partir du 26 octobre 2022. Il retrace en dix épisodes, orchestrés par la narration de plusieurs personnalités françaises, le parcours de dix Justes parmi les Nations, qui au péril de leur vie, ont caché et sauvé des enfants juifs pendant la Shoah partout en France. Le podcast “La Voix des Justes” a pour vocation de transmettre grâce aux outils actuels, l’histoire et l’engagement des Justes parmi les Nations et ainsi lutter contre la haine raciste et antisémite qui agite la société actuelle.

Des podcasts pour transmettre la mémoire de la Shoah.

Alors que 200 millions de podcasts sont écoutés chaque mois en France, qu’un Français sur deux écoutent des podcasts et que 43% d’entre eux le font pour s’informer, le Comité Français pour Yad Vashem et France Culture ont souhaité s’appuyer sur ces nouveaux formats pour renouveler ainsi l’accès à la connaissance la Shoah. Face à la disparition progressive des témoins, ces podcasts redonnent vie par la voix aux disparus et permettent d’éduquer à l’Histoire les plus jeunes générations. Produits à partir d’enregistrements réalisés par les Ateliers de Création de Radio France en partenariat avec le Comité français pour Yad Vashem et de témoignages actuels d’enfants cachés et de leurs descendants, cette série de podcasts est une innovation qui mêle différents témoignages pour construire un récit actuel.

Un casting prestigieux de personnalités françaises qui prêtent leur voix pour narrer le récit des Justes parmi les Nations. Carla Bruni, Marc Lavoine, Claire Chazal, Muriel Robin, Lucie Lucas, Bénabar, JoeyStarr, Nagui, Emmanuelle Béart et Sophia Aram ont tous accepté d’orchestrer la narration de ces récits et redonnent ainsi vie à ces parcours héroïques.

Dix histoires singulières de Justes

Religieuse, enseignante, actrice… Ces podcasts racontent 10 parcours de citoyens français qui partout en France ont sauvé des vies au péril de la leur.

Une exposition sonore éphémère le 26 octobre à partir de 17h30 à la Mairie de Paris.

L’exposition sera suivie d’une soirée de lancement en présence de Pierre-François Veil, président du Comité Français pour Yad Vashem, Sandrine Treiner, Directrice de France Culture et Laurence Patrice, Maire adjointe à la mairie de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant. Une table-ronde sera organisée en présence des historiens Denis Pechanski et Antoine Grande, du journaliste Guillaume Erner, et du président de l’UEJF, Samuel Lejoyeux.

Les Podcasts :

● Le souvenir en scène : Denise Aguadich-Paulin - Marc Lavoine

● Le petit sac rouge : Henriette Launay Bochereau - Claire Chazal

● Cette nuit-là… : Jeanne Pladepousaux - JoeyStar

● Désobéir pour sauver : Famille Rigaud - Sophia Aram

● Revoir la Tour Eiffel : Raymonde Fontaneau - Nagui

● La dernière lettre : Marinette Arjac-Toujas - Bénabar

● Le pont du danger : Famille Cordier - Carla Bruni

● On ne joue plus : Hélène Duc - Lucie Lucas

● Une sœur inattendue : Marie-Antoinette Pallarès - Emmanuelle Béart

● L’école des libertés : Marguerite Soubeyran - Muriel Robin et Coline Serreau

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-voix-des-justes

Pour Pierre-François Veil, Président du Comité Français pour Yad Vashem : “Ces podcasts permettent de redonner vie à ceux qui, bravant l’indifférence de notre pays, ont mené des combats individuels au péril de leur vie. Se souvenir du passé en forgeant l’avenir”

Pour Sandrine Treiner, Directrice de France Culture : “La radio est un vecteur important de transmission de la mémoire. Grâce à cette série de podcasts, et plusieurs autres collections portées par France Culture, nous avons à cœur de toucher tous les publics et de nous adresser aux nouvelles générations.”