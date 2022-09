Nouveau podcast original : l’affaire Nicolas Hulot

Cette onzième saison de Mécaniques du journalisme dévoile les coulisses des enquêtes qui ont amené Nicolas Hulot, l’une des personnalités préférées des Français, ancien journaliste et ancien ministre, à se retirer définitivement de la vie publique.

Le 25 novembre 2021, l’émission Envoyé Spécial diffuse sur France 2 les témoignages de plusieurs femmes qui accusent Nicolas Hulot de harcèlement sexuel et de viol. Les enquêtes ont débuté en 2017, quelques semaines après l’arrestation du producteur Harvey Weinstein aux États-Unis et la vague #MeToo. Des rumeurs insistantes de comportements inappropriés bruissent dans le sillage de Nicolas Hulot alors ministre de la Transition écologique, numéro 3 du gouvernement d’Edouard Philippe.

Avec Laurent Valdiguié, journaliste d’investigation au magazine Ebdo entre novembre 2017 et mars 2018 et Virginie Vilar, grand reporter pour l’émission Envoyé Spécial sur France 2.

Comment travaillent les journalistes lors d’une enquête ? Comment trouvent-ils l’information ? Comment la vérifient-ils ? Comment protègent-ils leur source ? Le podcast original de France Culture Mécaniques du journalisme met au jour le travail des journalistes, loin des idées préconçues, en s’appuyant sur les récits de ceux qui ont mené les enquêtes et révélé des affaires contemporaines.

SAISON 11 – L’AFFAIRE NICOLAS HULOT

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produite par Elise Karlin, réalisée par Vincent Decque, coordination : Grégory Philipps.

ÉPISODE 1 : UN HOMME RATTRAPÉ PAR SON PASSÉ

Automne 2017. Lorsqu’elle commence à s’intéresser à Nicolas Hulot, la journaliste Virginie Vilar découvre après seulement quelques coups de téléphone, des comportements qui relèvent plus de harcèlement ou de viol que de simple drague. Mais elle se heurte, chaque fois, à un refus de témoigner publiquement : les femmes redoutent la confrontation avec un ministre si populaire.

ÉPISODE 2 : LA RÉVÉLATION

Le 8 février 2018, Ebdo publie l’enquête d’Anne Jouan et Laurent Valdiguié, qui révèle la plainte pour viol dont Nicolas Hulot a fait l’objet 10 ans plus tôt. Mais la contre-offensive du ministre et les soutiens dont il bénéficie provoquent la chute du magazine et le silence des victimes.

ÉPISODE 3 : LA FIN DU SILENCE

Après les révélations d’Ebdo, Virginie Vilar rencontre de nouvelles victimes de Nicolas Hulot. À force de patience, le temps passant, la journaliste finit par les convaincre de s’exprimer devant la caméra. Un témoignage, puis deux, puis trois : finalement, à l’automne 2021, son reportage est prêt à être diffusé.

ÉPISODE 4 : LA CHUTE D’UNE ICÔNE

Exactement comme en février 2018, Nicolas Hulot s’invite sur BFM TV la veille de la diffusion du reportage d’Envoyé Spécial pour tenter de décrédibiliser les victimes en contestant leurs témoignages. Mais l’opinion a évolué, elle est prête à entendre la parole des femmes et personne ne soutient plus Nicolas Hulot. Ce sera sa dernière prise de parole, et la fin de sa carrière d’homme public.

