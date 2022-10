Nouveau podcast original : La variole

Comment apparaissent les épidémies ? Comment marquent-elles les sociétés et influencent-elles les politiques ? Qu’apprend-on de virus en virus ? Comment trouve-t-on les bons traitements et comment ces enseignements ont-ils permis à la planète d’affronter la pandémie de Covid-19 ?

Lancée fin mars 2022, la nouvelle collection Mécaniques des épidémies dévoile l’histoire de virus et de pandémies récentes dans des récits menés par Renaud Piarroux, médecin de terrain et chercheur, tout en racontant la formidable histoire des progrès de la médecine : du Sida à la Covid, du choléra à la grippe.

Saison 6 – la variole

Une série en 4 épisodes de 15 minutes de Renaud Piarroux, réalisée par Yvon Croizier.

On l’appelle “petite vérole” ou “mort rouge”, elle fait des ravages depuis l’Antiquité. Et quand on avait la chance d’y survivre, on en sortait aveugle, ou défiguré. L’épidémiologiste Renaud Piarroux, professeur et médecin de terrain, détective sur les traces des pandémies, vous conduit jusqu’à l’origine de ce fléau, qui a dépeuplé des continents : la variole.

C’est cet ennemi mortel de l’humanité qui a aussi rendu possible, près d’un siècle avant Pasteur, l’invention du principe de vaccination. C’est encore la même maladie qui est à l’origine d’un des plus grands succès de la médecine moderne, puisque la variole a été éradiquée de la surface de la Terre grâce à une ambitieuse et intelligente politique internationale, il y a maintenant plus de 40 ans. Des principes efficaces pourtant malheureusement oubliés aujourd’hui, quand il s’agit d’affronter d’autres pandémies.

ÉPISODE 1 : Comment la variole est devenue notre ennemi mortel

Comment, des siècles après son apparition, la variole est-elle devenue un fléau pour l'humanité ? A quel moment cette maladie a-t-elle véritablement émergé ? Dans ce premier épisode, l'épidémiologiste Renaud Piarroux remonte le temps pour revenir aux origines de ce virus.

ÉPISODE 2 : Une arme virologique à la conquête du Nouveau monde

S’installant en Europe au Moyen Âge, la variole va s’exporter ensuite vers le Nouveau monde par l'arrivée les conquistadors. Son impact y sera tel que la maladie va contribuer à dessiner les rapports de domination, et par conséquent, la carte des influences géopolitiques jusqu’à aujourd’hui.

ÉPISODE 3 : Variolisation et vaccination : le début de l’espoir

Grande ordonnatrice des rapports de forces géopolitiques, la variole a aussi permis une avancée spectaculaire dans le progrès de l’humanité. C’est en s’y intéressant que le médecin britannique Edward Jenner a eu l’idée même de la vaccination. Une découverte qui va bouleverser l'histoire de la médecine.

ÉPISODE 4 : L’éradication de la variole : les clés du succès

Au XXe siècle, la variole sera la première maladie éradiquée grâce à la médecine moderne. Le rêve du médecin britannique Edward Jenner est devenu réalité. Mais a-t-on tiré toutes les bonnes leçons de cette éradication mondiale ?

