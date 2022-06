Nouveau podcast original : Mécaniques des épidémies Saison 3 – La grippe

Comment apparaissent les épidémies ? Comment marquent-elles les sociétés et influencent-elles les politiques? Qu’apprend-on de virus en virus ? Comment trouve-t-on les bons traitements et comment ces enseignements ont-ils permis à la planète d’affronter la pandémie de Covid-19 ?

Lancée fin mars 2022, la nouvelle collection Mécaniques des épidémies dévoile l’histoire de virus et de pandémies récentes dans des récits menés par Renaud Piarroux, médecin de terrain et chercheur, tout en racontant la formidable histoire des progrès de la médecine : du Sida à la Covid, du choléra à la grippe.

Mécaniques des épidémies, saison 3 – la grippe, une série en 4 épisodes de 15 minutes de Renaud Piarroux, réalisée par Clément Nouguier

Publicité

Vous l’avez sûrement déjà eue. Mais certains hivers, beaucoup ne s’en remettent pas. 1918, 1977, 2009... Pourquoi ces années-là sont plus mortelles que d’autres ? Peut-on les prévoir ? En cherchant à résoudre ce mystère, des scientifiques de génie vont découvrir incidemment la pénicilline, l’ADN… Mais on va mettre des décennies à connaître vraiment ce virus de la grippe.

Le médecin Renaud Piarroux va vous guider dans cette enquête épidémiologique. Remontez avec lui jusqu’à l’origine de la grippe, pour mieux anticiper notre avenir, très probablement grippé…

Épisode 1 : La terrible grippe espagnole - 1918-1919

La pandémie de grippe espagnole est celle qui a tué le plus d’hommes dans toute l’histoire de l’humanité. C’est la première pandémie pour laquelle il existe une documentation qui permet de retracer l’agent pathogène, mais comment s'est-il modifié d’une vague à une autre ? Pour la première fois, la médecine moderne se penche sur ce qu’est une pandémie.

Épisode 2 : La rocambolesque découverte du virus

Face à ces millions de morts causés par la grippe espagnole, la communauté scientifique se mobilise pour tenter de découvrir d’où vient cette maladie qu’on appelle grippe. Alors qu’ils ne connaissent même pas encore le principe du virus, les scientifiques se lancent dans une formidable course au progrès.

Épisode 3 : Les mystérieuses grippes modernes

Au début du XXe siècle et dans la course pour mieux connaître l’épidémie, deux révolutions apparaissent : les antibiotiques et la génétique. La découverte du virus humain de la grippe va nous conduire vers un autre progrès notable : la prévention de cette épidémie saisonnière par la vaccination.

Épisode 4 : Vers un futur grippé ?

En ce début de XXIe siècle, ce genre d’erreurs humaines, engendrées par des expérimentations trop audacieuses, incontrôlées, incontrôlables, pourraient nous conduire à notre perte... C’est ce que vous découvrirez dans ce 4e et dernier épisode.

Conseillère au programme : Camille Renard

Mixage : Manuel Couturier

Documentaliste INA : Arnaud Plançon

Et aussi >

À podcaster :

Saison 1 – le choléra en Haïti

Saison 2 – le SIDA

À venir :

Saison 4 – la Covid (fin juin)

Saison 5 – Palu, Zika... (début juillet)



Illustration : Radio France