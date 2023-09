Nouveautés de la grille, rentrée scolaire, Justine Triet et Burning Man : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

La rentrée . En ce grand chambardement annuel, tout comme l'écolier vissé à son cartable, les mêmes questions fusent dans l'esprit de l'auditeur de France Culture cramponné à son transistor, son smartphone ou son autoradio. Vais-je retrouver mes camarades bien-aimés ? Ou bien en rencontrer de nouveaux ? Vais-je apprendre de nouvelles choses cette année ? La grille 2023 parle d'elle-même : oui, oui et oui. Que les fanatiques de l'actualité se rassurent, ils auront toujours leur dose cette saison. Et même 30 minutes de plus, avec des Matins qui s'ouvrent désormais à 06h30. Et à chaque jour sa surprise : du lundi au vendredi, n'oubliez pas de laisser traîner vos oreilles pour découvrir les billets (et biais) de nos nouveaux chroniqueurs : Esther Duflo , Aurélie Jean , Heïdi Sevestre , Bernard Werber et Lionel Naccache .

Pour découvrir nos autres nouveautés et rattraper notre première semaine, la session de rattrapage est faite pour ça. Au programme de celle-ci : une balade sonore au cœur de nos nouvelles ondes culturelles, un pas de côté sur la politique éducative française en cette rentrée mouvementée, une rencontre exceptionnelle avec Justine Triet dont la Palme d'or remplit chaque jour les salles, un aller-retour (critiqué) au Burning Man, puis un voyage rocambolesque et biographique dans la vie de Sam, peintre d’origine juive polonaise et survivant d’Auschwitz. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Kron

Le zoom de la semaine : vos bonnes ondes culturelles

Sûrement que cela tombe sous le sens, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition : sans culture, nos ondes perdraient bien entendu toute raison d'émettre. Alors, cette année encore davantage, France Culture met à l'honneur les productions culturelles et ce, sous toutes les formes. Entretiens, rencontre, reportage… Puis une place encore plus importante à la critique.

🎙 Les Midis de culture : un débat critique, enthousiaste et acéré, sur toutes les nouveautés culturelles (cinéma, littérature, jeux vidéos, essais, musique, expositions, spectacles vivants), un grand entretien avec une personnalité qui façonne l’air du temps, des idées aux créations artistiques.

🎙 Le Book Club (et toutes ses nouvelles chroniques lecture) : c’est le rendez-vous des amateurs de lecture ! Chaque jour, l'émission reçoit des invités qui nous parlent des livres qu’ils écrivent, qu’ils adaptent, mettent en scène, ainsi que de ceux qu’ils ont lus. Et un vendredi sur deux, une personnalité nous ouvre les portes de sa bibliothèque.

🎙 Le regard culturel : un billet quotidien de la matinale sur ce qui fait vibrer le monde culturel.

🎙 Le Grand Tour : où Marie Sorbier réalise son Grand Tour de France et d’Europe, en nous plongeant au cœur des événements culturels. Festivals, salons du livre, foires d’art contemporain... Un reportage à retrouver dans l’émission classique Affaires culturelles .

C'est dans l'actu

🏫 Rentrée colères. Changement de ministre, épreuves du bac (re)décalées, polémique sur l'abaya, annonce sur les remplacements... À quelques jours du retour sur les bancs d'école, la rentrée 2023 s'annonce déjà mouvementée. L'occasion de prendre un peu de recul pour ébaucher une analyse sur le temps long de notre politique éducative, pour laquelle les décisions ne se prennent pas toujours là où on le pense... ( Être et savoir, 58 min )

🎤 Nahel, deux mois. “On a rangé ça sous le tapis et on en parle plus, mais nous on n’oublie pas.” Le 27 juin, Nahel Merzouk, 17 ans, trouvait la mort lors d’un contrôle de police à Nanterre. S’en sont suivies trois nuits d’émeutes urbaines qui ont essaimé partout en France. Deux mois après, Nanterre porte encore les stigmates des violences. Élus et associations tentent de rouvrir le dialogue. Reportage sur place. ( Le Reportage de la rédaction, 4 min )

🦠 Nouvelle nouvelle nouvelle vague. Dans la grande famille des variants du Covid-19, en voici deux nouveaux qui sont surveillés de près par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé. Le premier, nommé EG5 ou ERIS, et le second, BA286, aussi appelé PIROLA. Cet été, fièvre, courbature et fatigue ont réapparu dans l'Hexagone. Trois ans et demi après le début de la pandémie, doit-on (encore) se préparer à une nouvelle vague ? ( La Science CQFD, 58 min )

💰 Caisses de guerre. Alors que les coups d’État se multiplient dans les pays du Sahel ces trois dernières années, avec le Niger récemment, et que les ruptures diplomatiques consécutives rebattent la carte des alliances dans l’Ouest africain, ces alertes questionnent : avec quels moyens les pays de la région vont-ils pouvoir continuer à mener leur guerre face aux djihadistes ? ( Le Temps du débat, 38 min )

Justine Triet, anatomie d'une ascension

Anatomie d'une chute. Voilà 15 ans qu'une Palme d'or n'avait pas fait un tel démarrage en salles. Presque 350 000 spectateurs ont assisté au procès sans merci d'une mère suspectée de maricide. Son inspiration d'Otto Preminger, tout ce qu'elle injecte dans la parole et le regard, la place des enfants et des femmes devant sa caméra... À l'occasion d'un grand entretien, (re)découvrez la réalisatrice Justine Triet et sa fabrique cinématographique.

➡ Justine Triet : "Avec Anatomie d’une chute", je pensais faire mon film le plus radical" ( Affaires culturelles, 59 min )

Il est temps

Vous avez 3️⃣ minutes

🔥 Traversée du désert. Des dizaines de milliers de costumes flamboyants, une ville montée (et démontée) dans le désert du Nevada, des giboulés de drogues récréatives... Bienvenue au Burning Man ! Dans l'idée : neuf jours de retour à l'essentiel, pour un trip proche de la nature. Dans les faits : un festival d'émissions carbones contre lequel des militants pour la défense du climat se mobilisent de plus en plus. ( Un monde connecté )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

👩‍👧‍👦 Une autre mère. C’est l’histoire d’une perte qui rassemble, d’un deuil qui unit, celle d’un clan recomposé dans la tragédie. Milena a 14 ans quand le féminicide de sa mère la laisse orpheline. Son frère est la seule famille qui lui reste. Mais Florie, une amie de leur défunte mère, entre en scène pour leur redonner une vie où l'amour n'est plus un idéal perdu. ( Les Pieds sur terre )

Vous avez 3️⃣5️⃣ minutes

📚 Livres d'or. 466 nouveaux romans s'apprêtent à envahir les étals des librairies ces prochaines semaines. Mais pas de panique, France Culture et L'Obs se sont alliés pour vous guider dans cette rentrée littéraire. De la satire au road-movie, de François Bégaudeau à Maria Pourchet : découvrez nos dix romans préférés. ( L'Invité(e) des Matins )

Vous avez 8️⃣ X 2️⃣8️⃣ minutes

💭 Mais qui était Sam ? Auteur de documentaires radio, Antoine Tricot a enquêté deux ans pour tenir une promesse à sa grand-mère : retracer la vie de son ami Sam Mandelbaum, peintre d’origine juive polonaise, de son enfance dans le milieu des peintres yiddish de l’École de Paris à sa vie dans le Montparnasse des années 1950, en passant par sa déportation à Auschwitz. Un documentaire en 8 épisodes. ( Se souvenir de Sam, LSD, la série documentaire )

Et c'est une fin de session ! En ces temps difficiles de reprise pour certains, ou de quotidien qui s'étire inexorablement pour d'autres, n'hésitez pas à piocher dans cette sélection pour continuer à voyager, penser, imaginer. Cette nouvelle grille est la vôtre et vos oreilles auront toute l'année pour l'apprivoiser. Petit bonus pour votre prochaine balade en ville, avec un thème tout à propos : la tout première série d'Avec philosophie, " La rue, lieu de tous les possibles ". À la semaine prochaine !