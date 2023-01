Nouvelle collection de podcasts originaux : En-quête d’idées - saison 1 : La résilience par Guillaume Erner

Dès le 3 février sur le site et l’appli Radio France

Diffusion à l’antenne de France Culture : samedi 4 février à 16h

Parce que les idées ont une vie : elles naissent, se transforment, se marient parfois... Cette nouvelle collection pédagogique, curieuse et vivante de France Culture, a pour ambition de faire le tour d’une idée en une heure.

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produite par Guillaume Erner, réalisée par Eric Lancien, conseillère aux programmes : Camille Renard.

Tout peut désormais être résilient, une victime après un drame, mais aussi une économie soumise à un choc, voire un pays plongé dans la guerre comme l’Ukraine. Comment ce terme, né dans le domaine de la psychiatrie, a-t-il pu se diffuser à ce point ? La libération promise pour les victimes n'est-elle pas aussi synonyme d’une nouvelle forme d’aliénation ? L’enquête est ouverte...

Épisode 1 : Un homme, une notion : Boris Cyrulnik, une vie résiliente

Ce qu’il y a de fascinant avec Boris Cyrulnik, le théoricien de la résilience en France, c’est que sa vie est la résilience incarnée. Pour lui, la résilience n’est pas qu’un concept en plus. Grâce à ce terme, le regard sur les victimes a changé. C’est un changement dans la manière de voir le monde et de le penser. Mais si la résilience relève d’une certaine conception de la nature humaine, cette conception ne fait pas consensus...

Avec, entre autres, Boris Cyrulnik, psychiatre

Épisode 2 : La résilience, une notion faussement simple

L’histoire de la Seconde guerre mondiale et celle écrite par des événements récents comme les attentats en France est riche d’enseignement sur la capacité de se reconstruire tant à l'échelle de l'individu qu’à l’échelle de la société. Mais pourquoi la résilience fonctionne-t-elle chez certains et pas chez d’autres ?

Avec entre autres Boris Cyrulnik, Denis Peschanski, historien et Laura Moate, professeure agrégée de philosophie.

Épisode 3 : La résilience, une certaine conception de l’individu

La résilience met face à face deux notions bien distinctes de l’individu dans sa capacité ou non à se (re)construire : d’un côté, elle laisse penser qu’il n’est pas figé par les déterminismes ; de l’autre cette injonction fait peser sur lui l’idée qu’il est responsable de sa trajectoire et de ses capacités.

Avec entre autres Ilaria Gaspari, philosophe, et Nicolas Marquis, sociologue.

Épisode 4 : La résilience, la plus belle victoire de la psychologie positive

La résilience et son succès est indissociable de la vogue de la “psychologie positive” - une victoire pour cette discipline qui a fait de notre capacité à être résilient un capital symbolique.

Avec entre autres un reportage dans le cours de yoga résilient d’Océane Lemaitre, Eva Illouz, sociologue et Boris Cyrulnik.