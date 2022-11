Nouvelle collection de podcasts originaux : Votre cerveau

France Culture augmente son offre dans le domaine des sciences et du savoir en invitant le psychologue clinicien et chercheur Albert Moukheiber à s’emparer d’une nouvelle expérience auditive inédite et ludique.

Comment fonctionne notre cerveau ? Chaque épisode de cette nouvelle collection est prétexte à une expérimentation. L’auditeur devient cobaye de sa propre expérience, en s’adonnant à des jeux cognitifs et suit le principe du protocole expérimental. D’une manière pédagogique et interactive, Albert Moukheiber explique le fonctionnement de nos perceptions qui passent par une interprétation très personnelle du cerveau.

On comprend ainsi comment notre cerveau se joue de nous, est source d'illusions, de biais, d'erreurs, favorise le terrain “fake news” ou encore l’inaction face au réchauffement climatique. La richesse de ces interprétations nous permet de mieux en comprendre le fonctionnement. À partir d’une expérience directe faite dans chaque épisode, les enjeux de cette expérimentation sont ensuite expliqués par le scientifique.

Saison 1 : La perception de la réalité

Une série en 6 épisodes de 10 minutes, produite par Albert Moukheiber, réalisée par Charlotte Roux, conseillère au programme : Camille Renard.

ÉPISODE 1 Votre cerveau filtre l’info : la force de l’attention

ÉPISODE 2 Votre cerveau stabilise l’ambiguïté : l’importance de l’interprétation

ÉPISODE 3 Votre cerveau interprète la réalité : l’importance du contexte

ÉPISODE 4 Votre cerveau remplit le vide

ÉPISODE 5 Votre cerveau reconstruit le passé : le faux souvenir

ÉPISODE 6 Votre cerveau perd les pédales : le facteur stress

Et aussi...

> Le documentaire-conférence : climat, tous biaisés ? par Albert Moukheiber

enregistré en novembre 2021 à l’occasion de la première édition de l’événement “Et maintenant ?” le festival international des idées de demain