Nouvelle collection exceptionnelle, Ils l’ont vécu - Saison 1 : 6 août 1945, Hiroshima, l’apocalypse nucléaire

Un podcast pour raconter une journée qui a fait basculer l’histoire. Revivez-la heure par heure, grâce aux archives et aux témoignages inédits de celles et ceux qui l'ont vécue.

La première saison de ce nouveau podcast original France Culture propose de retracer l’un des événement les plus marquants du XXème siècle, le bombardement d’Hiroshima.

140 000 morts. C'est le bilan du bombardement du 6 août 1945 qui va précipiter la capitulation japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le bombardement d'Hiroshima signe la fin des lois de la guerre.

Une série en 4 épisodes de 14 minutes produite par Michel Pomarède et réalisée par Gilles Mardirossian.

SAISON 1 : 6 AOÛT 1945, HIROSHIMA, L’APOCALYPSE

Que s’est-il passé durant les heures qui ont précédé cette déflagration, pendant, et après ?

Épisode 1 : La revanche des américains

En 1941, au début de la Guerre du Pacifique, les Américains échouent à Pearl Harbor contre les Japonais. Pour se venger, l’armée américaine va alors mener secrètement à bien des recherches scientifiques pendant quatre années. En 1945, le Projet Manhattan aboutit : la bombe atomique a été créée.

Épisode 2 : La destruction

21 jours après le premier essai nucléaire, l'avion Enola Gay, piloté par le colonel Paul Tibbets, largue la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945, à 8h15. En une seconde, la ville est anéantie. Les habitants d’Hiroshima vivent la fin du monde.

Épisode 3 : Les ruines

Hiroshima est une ville réduite en cendres, dans laquelle errent des fantômes et des êtres décharnés par la déflagration. Plus un seul bruit ne se fait entendre, c'est le silence total. La ville a été comme engloutie. Le monde ne sera plus jamais le même.

Épisode 4 : Les séquelles

A partir du bombardement, et pendant des années ensuite, les cancers se développent, invisibles, mais invincibles. Les corps sont en lambeaux, les peaux en charpie.

