Nudité et sexualité, Yves Coppens, Covid et Annie Ernaux : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : une histoire de la sexualité et de la nudité, un hommage au paléontologue Yves Coppens mort ce mercredi 22 juin, une nouvelle saison des Mécaniques des épidémies sur les traces de la Covid-19, une rencontre avec Annie Ernaux pour son nouveau roman Le jeune homme, une douce mélodie avec une réfugiée ukrainienne, jeune prodige du piano, et de quoi passer un week-end musical en fin de session...! Bonnes écoutes 🎧 Zohra Vignais

Le zoom de la semaine : on se dévoile...

Histoire de la nudité, histoire de la sexualité. © Getty - H. Armstrong Roberts / Retrofile

Pour cette première Session d'été, on se met à nu ! Histoire de la nudité, de la sexualité, exploration des corps, des multiples formes du plaisir... Comment sommes-nous traversé par ces questions de l'intime, du soi, de la chair ? Quelle place occupait la nudité à travers les époques ? Que nous apprend Michel Foucault sur la sexualité ? Pour répondre à ces questions, deux séries d'émissions qui toutes deux prennent pour socle commun notre corps.

👙 Tous à poil ! Histoire de la nudité. (Le Cours de l'histoire, 4x53 min)

🌐 Éducation sexuelle : internet peut-il être un guide ? (Le Meilleur des mondes, 58 min)

💋 Histoire de la sexualité de Michel Foucault. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58 min)

C'est dans l'actu...

Yves Coppens, paléontologue et paléoanthropologue, mort ce mercredi 22 juin. © AFP - Lionel BONAVENTURE / AFP

👴 Hommage. Mercredi 22 juin, Yves Coppens est mort à l'âge de 87 ans. Le paléoanthropologue était mondialement connu pour avoir co-découvert, en 1974, un squelette vieux de plus de 3 milliards d'années, celui d'une femme australopithèque qu'il baptisera "Lucy". Pour rendre hommage à cet immense préhistorien, (ré)écoutez les grands entretiens qu'il avait accordés à France Culture en 2006. (A voix nue, 5x28 min)

🗳️ Recomposition. Les résultats du second tour des élections législatives ont entraîné une profonde recomposition du paysage politique français. Désormais, le parti du président de la République ne jouit plus que d'une très faible majorité à l'Assemblée, tandis que le Rassemblement national obtient 89 sièges, soit dix fois plus qu'en 2017. (L'Invité des Matins, 50 min)

💉Piqûre. La vague de piqûres sauvages en soirée est un phénomène qui se propage et inquiète. Dans des bars, des festivals ou des clubs, le nombre de personnes qui en sont victimes ne cesse de croître. Responsable d'un simple hématome, d'un malaise voire d'un moment de "black out", que sait-on de ce phénomène ? (La Question du jour, 8 min)

📚 Prix Nobel. Abdulrazak Gurnah, écrivain zanzibarite et prix Nobel de littérature 2021 était l'invité de La Grande Table culture et idées ce jeudi 23 juin pour une émission spéciale. L'occasion de revenir sur son œuvre en abordant les enjeux historiques, sociaux, économiques et politiques qui la traversent. (La Grande Table culture, 26 min)

🎹 Prodige. "Aujourd’hui, je me rends compte que la musique est vraiment universelle." Quatre mois après le début de la guerre en Ukraine, rencontre avec Diana, réfugiée ukrainienne de 14 ans. Prodige du piano, elle a dû fuir son pays en emportant le strict nécessaire : ses tenues de concert et quelques partitions. (Le Reportage de la rédaction, 5 min)

À l'origine de la Covid : Mécaniques des épidémies, saison 4

Mécaniques des épidémies saison 4 : la Covid © Radio France

Un vent de légèreté semblait enfin souffler après deux ans de pandémie... mais la Covid fait désormais partie de nos vies et sévit à nouveau ces dernières semaines. D'où vient-elle ? Comment comprendre la propagation de celui qui, de simple coronavirus, est devenu "Covid-19" ? Le médecin Renaud Piarroux vous invite à suivre le fil d'une enquête épidémiologique sur les traces d'un virus qui, comme ses cousins la peste et la grippe, a marqué l'histoire.

🦠 Mécaniques des épidémies, saison 4 : la Covid (4x15 min)

Une rencontre : Annie Ernaux et "Le jeune homme"

"Le Jeune homme", le nouveau roman d'Annie Ernaux est paru le 5 mai dernier. © Getty - Ulf Andersen / Contributeur

Le jeune homme, dernier ouvrage d'Annie Ernaux est paru aux éditions Gallimard le 5 mai dernier. Ecrit à la première personne, il raconte la relation de l'écrivaine avec un homme de 30 ans son cadet au milieu des années 1990. Au micro de Marie Richeux, Annie Ernaux revient sur ce court texte d'une quarantaine de pages, et également sur son premier film, co-réalisé avec son fils David, Les Années Super 8, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs lors de la 75e édition du Festival de Cannes.

🖋️ Annie Ernaux, écrivaine (Par les temps qui courent, 44 min)

Il est temps...

Une salle de classe allemande. © AFP - Ina FASSBENDER

Vous avez juste 5️⃣ min...

🌈 Le bonheur à l'école. Peut-on apprendre à être heureux ? Oui, répondraient plusieurs écoles allemandes qui l'enseignent à leurs élèves, dès la première classe élémentaire et jusqu'à la seconde. Devenue cruciale sous l'effet de la pandémie de Covid-19, la préoccupation du bien-être et de la santé psychique des plus jeunes est désormais un enjeu à part entière dont les systèmes éducatifs commencent à se saisir. (Et Maintenant ?)

Vous avez précisément 2️⃣8️⃣ minutes...

#️⃣ SummerBody. Les injonctions au "ventre plat" et au "healthy" inondent notre quotidien et sont particulièrement virulentes sur les réseaux sociaux où les "challenges" liés au poids et à la silhouette se multiplient. Alix, 16 ans, raconte comment, après s'être persuadée devoir perdre "quelques kilos", l'anorexie est entrée dans sa vie. (Les Pieds sur terre)

Vous avez 1️⃣ heure...

✊ En grève. Travailler ? À quoi bon quand l'effort fourni n'est pas à la hauteur de la reconnaissance attendue ? Burn-out, dépression, démission... Ces phénomènes touchent les salariés en quête de sens, à l'heure où notre rapport au travail évolue, et que plusieurs pays européens dont l'Espagne et l'Angleterre s'essayent à la semaine de quatre jours. (Entendez-vous l'éco)

...ou plus ? 4️⃣ heures !!

💥Se préparer. La guerre en Ukraine, qui sévit depuis quatre mois, a ravivé la possibilité de nouvelles formes de conflictualité dans le monde. Avec l'émergence de ces nouvelles pratiques de guerre, la France, ses soldats et ses armes sont-ils prêts à affronter ces nouveaux défis ? (LSD, la série documentaire)

Cette semaine, il ne vous aura pas échappé que la musique était à l'honneur, on la célébrait dans le monde entier mardi 21 juin . À l'occasion de cette fête qui annonce l'été, on vous quitte en rythme et en musique au son des Depeche Mode et d' Alpha Blondy : new wave électro ou reggae, faites votre choix (ou pas !) ! Très bon week-end et à la semaine prochaine ! ☀️