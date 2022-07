Nuits de France Culture - Août 2022

Nuit du dimanche 31 juillet au lundi 01 août 2022

23:01 - 23:57 Anthologie étrangère - Marlowe (1ère diffusion : 29/06/1960 Chaîne Nationale)

Par Jean de Beer - Réalisation Georges Gravier

Publicité

--------------

Les espions de la réalité à la fiction

Par Albane Penaranda

23:58 - 00:45 La Nuit des espions 2/2 : Les histoires d’espionnage - Entretien 1/3 avec Patrick Brion et Matthieu Letourneux (1ère diffusion : 08/01/2016)

Par Albane Penaranda - Avec Patrick Brion et Matthieu Letourneux - Réalisation Virginie Mourthé

00:45 - 01:05 Les chemins de la connaissance - Visages de Rudyard Kipling, 4 : Kim (1ère diffusion : 11/12/1980)

Par Christian Jacq - Avec Hubert Teyssandier

01:05 - 01:30 Pages arrachées à Joseph Conrad - "L'Agent secret" par Roger Grenier (1ère diffusion : 26/02/1997)

Par Diane Kolnikoff - Avec Roger Grenier - Réalisation Jacques Taroni

01:31 - 02:11 Un livre des voix - Les gens de Smiley, de John le Carré (1ère diffusion : 14/05/1980)

Par Pierre Sipriot - Réalisation Georges Godebert

02:11 - 02:46 Paradoxes - Paul Kenny (1ère diffusion : 02/06/1970)

Par Alain Bosquet - Avec Paul Kenny

02:46 - 03:06 Un quart d'heure avec Josette Bruce (1ère diffusion : 16/01/1974)

Par Pierre Lhoste - Avec Josette Bruce

03:06 - 03:51 La Nuit des espions 2/2 : Les histoires d’espionnage - Entretien 2/3 avec Patrick Brion et Matthieu Letourneux (1ère diffusion : 08/01/2016)

Par Albane Penaranda - Avec Patrick Brion et Matthieu Letourneux - Réalisation Virginie Mourthé

03:51 - 04:41 Le cinéma des cinéastes - Secret Agent, film d'Hitchcock (1ère diffusion : 25/01/1981)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Philippe Le Guay et Caroline Champetier

04:41 - 05:16 Séries télé - L’Amérique en 24 épisodes : L'espion, le nouveau héros américain 6/24 (1ère diffusion : 29/07/2008)

Par Eric Verat et Benoît Lagane - Avec Martin Winckler et Brigitte Gauthier - Réalisation Lionel Quantin

05:16 - 06:21 Une vie une oeuvre - James Bond 007 contre Ian Fleming (1ère diffusion : 05/09/2015)

Par Martin Quenehen - Avec Marie-Hélène Brousse, Vincent Chenille, Matthieu Letourneux et Laurent Queyssi - Réalisation Doria Zénine

06:21 - 06:27 La Nuit des espions 2/2 : Les histoires d’espionnage - Entretien 3/3 avec Patrick Brion et Matthieu Letourneux (1ère diffusion : 08/01/2016)

Par Albane Penaranda - Avec Patrick Brion et Matthieu Letourneux - Réalisation Virginie Mourthé

-----------------------

06:28 - 06:58 Le monde insolite - Les doublures au cinéma (1ère diffusion : 02/02/1975)

Par Lionel Mallet - Avec Jacques Delande

Nuit du lundi 01 août au mardi 02 août 2022

00:00 - 00:23 Le Tour de la France par deux enfants 21/24 : La couverture de laine pour la mère Étienne - Reims et les lainages (1ère diffusion : 25/08/1976)

De G. Bruno (Augustine Fouillée) - Adaptation Sylvie Albert - Interprétation Michel Bouquet et Nathalie Nerval - Réalisation Guy Delaunay

00:23 - 02:26 Nouveau répertoire dramatique - Les ancêtres redoublent de férocité : Kateb Yacine (1ère diffusion : 07/06/1969 )

Par Liliane Atlan et Lucien Attoun - Avec Kateb Yacine - Réalisation José Pivin

02:26 - 03:26 L'Expérience - Chloé et Abdi (1ère diffusion : 04/10/2020)

Par Halima Elkhatabi - Avec Chloé Lemaçon et Abdi Mahmoud Mohamad (ex-pirate des mers) - Réalisation Nathalie Salles

03:26 - 05:31 Radio libre - Les énigmes de la physique (1ère diffusion : 17/02/2005)

Par Michel Alberganti - Avec Alain Aspect (physicien, professeur à l'Ecole Polytechnique, médaille d'or du CNRS 2005), Edouard Brézin (physicien, président de l'Académie des sciences), Pierre Léna (astrophysicien, chercheur à l'Observatoire de Paris-Meudon, promoteur de "La main à la pâte "), Pierre-Gilles de Gennes (physicien), Sébastien Balibar (physicien), Frédéric Caupin (physicien), Daniel Bonn (physicien, chercheur au laboratoire de physique statistique de l’Ecole normale supérieure), Eric Clément (chercheur au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes de l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris) et Bruno Andreotti (maître de conférence à l’université Paris VII) - Réalisation Mehdi El Hadj

05:31 - 06:01 De l'écriture au féminin - Notre Colette : "L'alphabet de Colette" 1/5 (1ère diffusion : 04/08/2003)

Par Julia Kristeva - Avec en archives, la voix de Colette - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

06:01 - 06:56 A voix nue - Julien Duvivier 1/2 : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 16 et 17/01/1995)

Par René Jeanne et Charles Ford - Réalisation Nicole Salerne

Nuit du mardi 02 août au mercredi 03 août 2022

00:02 - 00:27 Le Tour de la France par deux enfants 22/24 : Les Halles et l’approvisionnement de Paris - Le travail de Paris (1ère diffusion : 26/08/1976)

De G. Bruno (Augustine Fouillée) - Adaptation Sylvie Albert - Interprétation Michel Bouquet et Nathalie Nerval - Réalisation Guy Delaunay

00:27 - 02:43 Les samedis de france culture - Du pont d'Avignon à la rivière Kwaï ou si l'absurde m'était conté (1ère diffusion : 28/06/1980)

Par Marguerite Cassan - Avec Pierre Boulle, François de Langlade, William Labussière, André Charpak, « Monsieur Xuan et sa fille » et Madeleine Perusset - Lectures de textes de Pierre Boulle par François Perier, Christian Riehl, Patrice Galbeau et Guy Trejean - Réalisation Evelyne Frémy et Marie-Rose Desrouere

02:43 - 03:33 La compagnie des auteurs - Emile Zola : la fenêtre des Rougon Macquart (1ère diffusion : 18/12/2018)

Par Matthieu Garrigou-Lagrange - Avec Émilie Piton-Foucault (docteure en littérature française et chargée de cours à l'université Rennes 2) et Jérôme Dupuis (journaliste du magazine L'Express) - Réalisation Laurence Millet

03:33 - 05:33 Les incunables de Boris Vian (1ère diffusion : 13/06/1984)

Par Noël Simsolo - Interprétation Louis Massis, Paul Hébert, Maurice Chevalier, Lona Rita, Quatre Barbus (groupe), Evelyne Dorat et Rod (chanteur)

05:33 - 06:03 De l'écriture au féminin - Notre Colette : "Les vrilles de la vigne" 2/5 (1ère diffusion : 05/08/2003)

Par Julia Kristeva - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

06:03 - 06:58 A voix nue - Julien Duvivier 2/2 : Parties 3 et 4 (1ère diffusion : 18 et 19/01/1995)

Par René Jeanne et Charles Ford - Réalisation Nicole Salerne

Nuit du mercredi 03 août au jeudi 04 août 2022

00:02 - 00:27 Le Tour de la France par deux enfants 23/24 : La ferme du père Guillaume dans l'Orléanais - Les ruines de la guerre (1ère diffusion : 27/08/1976)

De G. Bruno (Augustine Fouillée) - Adaptation Sylvie Albert - Interprétation Michel Bouquet et Nathalie Nerval - Réalisation Guy Delaunay

00:27 - 01:23 Le cinéma retrouvé - Autour de "Something's Got to Give" de George Cukor, interrompu par le suicide de Marilyn Monroe (1ère diffusion : 04/08/1994)

Par Arnaud Laporte et Michel Boujut - Avec Françoise Ducout - Réalisation Christine Robert

01:25 - 04:50 Le bon plaisir - Frédéric Pottecher (1ère diffusion : 19/04/1986)

Par Jacques Fayet - Avec Juliet Berto, Anne Brunel, Yves-André Hubert, Pierre Joffroy et Frédéric Pottecher

04:50 - 05:45 Répliques - Quand la réalité dépasse la fiction (1ère diffusion : 11/03/2000)

Par Alain Finkielkraut - Avec Emmanuel Carrère (auteur de "L'adversaire", Ed. Pol) et Thierry Jonquet (auteur de "Moloch", Ed. Gallimard) - Réalisation Patrick Molinier

05:45 - 06:15 De l'écriture au féminin - Notre Colette : "De Claudine à Sido" 3/5 (1ère diffusion : 06/08/2003)

Par Julia Kristeva - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

06:15 - 06:58 Un livre des voix - Trans-Atlantique (1ère diffusion : 16/06/1976)

Par Pierre Sipriot - Oeuvre originale Witold Gombrowicz - Avec Geneviève Serreau - Réalisation Arlette Dave

Nuit du jeudi 04 août au vendredi 05 août 2022

00:02 - 00:29 Le Tour de la France par deux enfants 24/24 : Le bonheur par le travail - Tout est bien qui finit bien (1ère diffusion : 28/08/1976)

De G. Bruno (Augustine Fouillée) - Adaptation Sylvie Albert - Interprétation Michel Bouquet et Nathalie Nerval - Réalisation Guy Delaunay

00:29 - 02:31 Les trois soeurs (1ère diffusion : 26/03/1972)

D'Anton Tchekhov- Adaptation Arthur Adamov - Par la Société des Comédiens Français - Interprétation Bernard Dhéran, Michel Etcheverry, René Arrieu, Michel Aumont, Nicolas Silberg, Marcel Tristani, Jean-Noël Sissia, François Beaulieu, Claire Vernet, Jean-Luc Boutté, Claude Winter, Bérengère Dautun, Catherine Salviat et Aline Bertrand - Réalisation Jacques Reynier

02:31 - 03:51 Soirée de Paris - Hommage à Albert Einstein (1ère diffusion : 13/02/1955)

Par Marguerite Steinlen et Georges Godebert - Avec Francis Perrin, Louis Leprince Ringuet, François Le Lionnais et Louis de Broglie

03:51 - 04:01 Carnets d'été - Petit discours du philosophe : Alain Badiou sur l'amour (1ère diffusion : 01/08/1989)

Par Christine Goémé - Avec Alain Badiou

04:01 - 05:41 La matinée des autres - Placenta : Le compagnon des profondeurs (1ère diffusion : 22/06/1982)

Par Martine Baude - Avec Michel Odent (médecin, chef de service à la maternité de Pithiviers), Bernard This (psychiatre et psychanalyste,), Nicole Belmont (anthropologue française) et Germaine Dieterlen (ethnologue africaniste) - Réalisation Bernard Saxel

05:41 - 06:11 De l'écriture au féminin - Notre Colette : "L'enfant et les sortilèges" 4/5 (1ère diffusion : 07/08/2003)

Par Julia Kristeva - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

06:11 - 06:58 Les cent actes divers - Jean Gabin (1ère diffusion : 19/11/1962 Chaîne Parisienne)

Par Jacqueline Adler et Roger Régent - Avec Jean Gabin

Nuit du vendredi 05 août au samedi 06 août 2022

00:02 - 03:32 Le bon plaisir - Francis Ponge (1ère diffusion : 06/07/1985)

Par Jean Daive - Avec Francis Ponge, André du Bouchet, Jacques Derrida et Jacques Dupin - Avec en archives, lectures de ses poèmes par Francis Ponge - Réalisation Pamela Doussaud

03:32 - 05:32 Cérémonie à la mémoire de Jean Zay à la Sorbonne (1ère diffusion : 01/07/1947)

Présentation Charles Bassompierre - Avec Marcel Abraham, Jean Cassou, Léon Blum, Edouard Herriot et Marcel Edmond Naegelen

05:32 - 06:02 De l'écriture au féminin - Notre Colette : "Une inexpugnable innocence" 5/5 (1ère diffusion : 08/08/2003)

Par Julia Kristeva - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

06:02 - 06:58 Tire ta langue - Allemand-Français vice-versa, avec Georges-Arthur Goldschmidt (1ère diffusion : 02/03/2004)

Par Antoine Perraud - Avec Georges-Arthur Goldschmidt - Réalisation Christine Berlamont

Nuit du samedi 06 août au dimanche 07 août 2022

23:01 - 00:01 Oeuvres croisées - Christine Buci-Glucksmann et le Japon (1ère diffusion : 07/04/2001)

Par Pascale Lismonde - Avec Christine Buci-Glucksmann - Réalisation Périne Menguy

----------------------------

Naissance, mort et renaissance du cinéma au Japon

Par Albane Penaranda

00:01 - 00:42 La Nuit - Cinéma japonais 1/2 : Entretien 1/3 avec Pascal-Alex Vincent et Hervé Pichard (1ère diffusion : 21/05/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Pascal-Alex Vincent et Hervé Pichard - Réalisation Virginie Mourthé

00:43 - 01:18 Connaître le cinéma - Le rêve et la poésie au cinéma : Contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi (1ère diffusion : 04/11/1962 France III Nationale)

Par Philippe Esnault et Jean Mitry - Avec Claude Belly, Marcel Martin et Paul-Louis Thirard - Réalisation Nicole Geisweiller

01:18 - 01:53 Une histoire du cinéma - Yasujiro Ozu (1ère diffusion : 14/08/2007)

Par Jean Douchet - Réalisation François Caunac

01:53 - 02:43 Connaître le cinéma - Le cinéma japonais : "Feux dans la plaine" de Kon Ichikawa (1ère diffusion : 21/03/1964 France III Nationale)

Par Jean Mitry et Philippe Esnault - Réalisation Nicole Geisweiller

02:43 - 03:26 La Nuit - Cinéma japonais 1/2 : Entretien 2/3 avec Pascal-Alex Vincent et Hervé Pichard (1ère diffusion : 21/05/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Pascal-Alex Vincent et Hervé Pichard - Réalisation Virginie Mourthé

03:26 - 04:26 Nuits magnétiques - Autour de Ran avec le cinéaste Akira Kurosawa (1ère diffusion : 08/10/1985)

Par Serge Toubiana et Hélène Pommier - Avec Akira Kurosawa, Serge Silbermann et Ulrich Picard - Réalisation Bertrand Raison

04:26 - 05:56 Ciné-club - Nagisa Oshima (1ère diffusion : 04/02/1998)

Par Pascale Lismonde - Avec Jean-Claude Carrière, Christine Buci-Glucksmann, Vincent Ostria, Max Tessier et Jean Narboni - Réalisation Claude Giovannetti

05:56 - 06:21 Carnet de notes - Les musiques de film de Toru Takemitsu 1/3 (1ère diffusion : 08/10/2001)

Par Philippe Langlois - Avec Alain Poirier, Charlotte Zwerin et Toru Takemitsu - Réalisation Gilles Mardirossian

06:21 - 06:30 La Nuit - Cinéma japonais 1/2 : Entretien 3/3 avec Pascal-Alex Vincent et Hervé Pichard (1ère diffusion : 21/05/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Pascal-Alex Vincent et Hervé Pichard - Réalisation Virginie Mourthé

06:30 - 06:58 Japon des samouraïs et japon de l’avenir (1ère diffusion : 01/06/1963 Chaîne Nationale)

Par Maurice Bitter

Nuit du dimanche 07 août au lundi 08 août 2022

23:01 - 23:56 Appel d'air - Cerisiers en fleurs à Kyoto (1ère diffusion : 03/11/2000)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Réalisation Lise Andries

----------------------------

1960 et après, Nouvelle Vague et multiples visages du cinéma au Japon

Par Albane Penaranda

23:56 - 00:31 La Nuit - Cinéma japonais 2/2 : Entretien 1/3 avec Stéphane du Mesnildot (1ère diffusion : 28/05/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Stéphane du Mesnildot - Réalisation Virginie Mourthé

00:33 - 01:18 Microfilms - Shinsuke Ogawa : Festival du documentaire à Yamagata (1ère diffusion : 05/11/1989)

Par Serge Daney - Avec Shinsuke Ogawa - Réalisation Pierrette Perrono

01:18 - 01:58 Projection privée - Festival international du film de La Rochelle avec Kiju Yoshida (1ère diffusion : 07/07/1996)

Par Michel Ciment - Avec Kiju Yoshida, Max Tessier et Philippe Jacquier - Réalisation Pierrette Perrono

01:58 - 02:43 Hors champs - Naomi Kawase (1ère diffusion : 22/10/2014)

Par Laure Adler - Avec Naomi Kawase - Réalisation Didier Lagarde

02:43 - 03:21 La Nuit - Cinéma japonais 2/2 : Entretien 2/3 avec Stéphane du Mesnildot et Demian Garcia (1ère diffusion : 28/05/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Stéphane du Mesnildot et Demian Garcia - Réalisation Virginie Mourthé

03:21 - 04:31 Extrait : Surpris par la nuit - Bande à part : Tokyo cinéma, carnet de voyage, 1ère partie (1ère diffusion : 12/05/2004)

Par Serge Toubiana - Réalisation Manoushak Fashahi

04:31 - 05:26 Projection privée - Spéciale Koji Wakamatsu (1ère diffusion : 11/12/2010)

Par Michel Ciment - Avec Julien Sévéon et Jean-Baptiste Thoret - Réalisation Olivier Bétard

05:26 - 06:16 Hors champs - Kiyoshi Kurosawa (1ère diffusion : 27/04/2011)

Par Laure Adler - Avec Kiyoshi Kurosawa - Réalisation Brigitte Bouvier et Didier Lagarde

06:16 - 06:27 La Nuit - Cinéma japonais 2/2 : Entretien 3/3 avec Stéphane du Mesnildot et Demian Garcia (1ère diffusion : 28/05/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Stéphane du Mesnildot et Demian Garcia - Réalisation Virginie Mourthé

06:28 - 06:58 La poésie d'Extrême-Orient - La poésie japonaise (1ère diffusion : 08/05/1954 Chaîne Nationale)

Par Marcel Lupovici - Avec Van Ky Pham, Marcel Lupovici et Claire Jordan - Réalisation René Jentet

Nuit du lundi 08 août au mardi 09 août 2022

00:00 - 00:30 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 1/15 : 1928-1931 (1ère diffusion : 11/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:32 - 02:02 Une vie, une oeuvre - Henri Michaux (1ère diffusion : 24/10/1999)

Par Christine Rey - Avec Frédéric Baal, Yves-Jacques Boin, Jean-Michel Maulpoix, Florence de Lussy, Anne-Elisabeth Halpern, Maurice Imbert, Nicolas Roméas et Philippe Mion - Avec les voix de Jacques Ellul, Alain Cuny, Juliette Gréco et Pierre Brasseur - Réalisation William Duncan

02:02 - 03:22 Les après-midi de France Culture - Mercredi jeunesse : Hors les murs : L'enfant et le cinéma fantastique (1ère diffusion : 26/01/1977)

Par Sylvie Andreu et Jean-Michel Damian - Avec les voix de Steven Spielberg et Jean-Claude Romer

03:23 - 03:48 Carnet de notes - Les musiques de film de Toru Takemitsu 2/3 (1ère diffusion : 15/10/2001)

Par Philippe Langlois - Avec Toru Takemitsu et Alain Poirier - Réalisation Gilles Mardirossian

03:48 - 04:53 Les inconnus de l'Histoire - Gilles de Gouberville 1/2 (1ère diffusion : 15/01/1982)

Par Jean Montalbetti - Avec Pierre Chaunu, Emmanuel Le Roy Ladurie et Madeleine Foisil - Réalisation Albert Morin

04:53 - 06:09 Dialogues : Oulipo et ou-x-po, avec François Le Lionnais et Pascal Lainé (1ère diffusion : 31/08/1976)

Par Roger Pillaudin - Avec François Le Lionnais et Pascal Lainé

06:09 - 06:56 Hors champs - Miquel Barcelo (1ère diffusion : 25/06/2010)

Par Laure Adler - Avec Miquel Barcelo - Avec en archives, les voix de Jean Rouch (ethnologue et réalisateur), Joan Miro (artiste) et Pablo Picasso (artiste) - Réalisation Brigitte Bouvier

Nuit du mardi 09 août au mercredi 10 août 2022

00:02 - 00:33 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 2/15 : Hollywood et les grands comédiens burlesques : Charlie Chaplin et Harry Langdon (1ère diffusion : 12/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:34 - 01:50 Surpris par la nuit - Paul Gégauff, une partie de plaisir (1ère diffusion : 13/02/2007)

Par Christophe Deleu - Avec Paul Gégauff, Danielle Gégauff, Claude Chabrol, Michel Subotzky, Jean-Baptiste Morain, Matthias Debureaux, André-Sylvain Labarthe et Jean-Baptiste Morin - Réalisation Anna Szmuc

01:51 - 03:16 Ciné club - Les pionniers du cinéma soviétique (1ère diffusion : 05/11/1997)

Par Alexis Ipatovtsev - Réalisation Jacques Taroni

03:16 - 03:41 Carnet de notes - Les musiques de film de Toru Takemitsu 3/3 (1ère diffusion : 22/10/2001)

Par Philippe Langlois - Avec Toru Takemitsu et Alain Poirier - Réalisation Gilles Mardirossian

03:41 - 04:46 Les inconnus de l'Histoire - Gilles de Gouberville 2/2 (1ère diffusion : 22/01/1982)

Par Jean Montalbetti - Avec Pierre Chaunu, Emmanuel Le Roy Ladurie, Madeleine Foisil et Louis du Mesnildot - Réalisation Albert Morin

04:46 - 05:16 A voix nue - Benny Lévy, 2 (1ère diffusion : 18/06/2002)

Par Alain Finkielkraut - Avec Benny Lévy - Réalisation Dominique Briffaut

05:16 - 05:56 Thèmes et controverses Les origines de la pensée grecque (1ère diffusion : 29/03/1963)

Par Pierre Sipriot - Avec Jean-Pierre Vernant, François Châtelet et Pierre Vidal-Naquet

05:56 - 06:58 Mémoires du siècle - Augustine Pourcelot, sage-femme (1ère diffusion : 12/08/1986)

Par Philippe Esnault - Réalisation Caroline Comte

Nuit du mercredi 10 août au jeudi 11 août 2022

00:02 - 00:32 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 3/15 : Les grands comiques de Hollywood : Harry Langdon et Buster Keaton (1ère diffusion : 13/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:32 - 03:34 Les samedis de France Culture : La tauromachie (1ère diffusion : 06/05/1972)

Par Claude Mourthé et Arturo Belzunce - Avec El Cordobes, Paco Camino, Auguste Lafront (alias Paco Tolosa), Manuel Chopera, Alfonso Navalon, Claude Popelin, le docteur Colodron, Miguel Guerra de Cea, Jean Lacouture, Jean-Marie Magnan et Alain Pierson - Textes de Dominique Lapierre et Larry Collins, Federico Garcia Lorca, Ernest Hemingway, Henry de Montherlant, DH Lawrence, Jean Cocteau, Auguste Lafront, Michel Leiris, Alfonso Sastre, lus par Didier Conti, Marcel Lupovici, Michel Le Royer, William Sabatier, Jacqueline Danno, Robert Party, Luc Ponette - Réalisation Claude Mourthé

03:35 - 04:10 Entretiens avec Michel Leiris : Parties 2 et 3 (1ère diffusion : 23 et 24/01/1968)

Par Paule chavasse - Avec Michel Leiris

04:10 - 04:45 Un poco agitato - György Ligeti (1ère diffusion : 15/06/2006)

Par Yvan Amar - Avec Michaël Lévinas et David Jisse - Réalisation Périne Menguy

04:45 - 06:00 La joie de vivre - En vacances à Paris (1ère diffusion : 05/08/1956 Chaîne Parisienne)

Par Henri Spade et Robert Chazal - Interprétation Charles Holland, Jean-Claude Darnal, Robert Manuel, Moune de Rivel (chanteuse), Roger Comte, Raymond Devos et Gisèle Robert - Réalisation André Hughes

06:00 - 06:58 Les jeudis littéraires - La Bible, nouvelle traduction (1ère diffusion : 27/09/2001)

Par Pascale Casanova - Avec Frédéric Boyer, Marc Sevin et Olivier Cadiot - Réalisation Anne Franchini

Nuit du jeudi 11 août au vendredi 12 août 2022

00:02 - 00:34 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 4/15 : Carl Dreyer et Abel Gance (1ère diffusion : 14/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:34 - 03:34 Le bon plaisir - Georges Kiejman (1ère diffusion : 12/11/1994)

Par Vera Feyder - Avec Georges Kiejman, Edith Beinovitz, Michel Bon (de l'Institut Pierre Mendès-France), René Moatti (avocat), René Urtreger (pianiste), Francis Quiers (et quelques anciens élèves du collège de Saint-Amand-Montrond), Mario Bettati (doyen de l'Université Paris II), Léo Matarasso (avocat), Henri Le Gall (président à la Cour d'Appel de Paris), Pauline Kiejman (sa fille) et Henri Leclerc (avocat) - Avec les voix de Pierre Mendès-France, Woody Allen, Fédérica Von Stade, Maria Callas et Marilyn Monroe - Réalisation Nicole Vuillaume

03:34 - 05:04 Nuits magnétiques - Le passage du Nord Ouest (1ère diffusion : 17/04/1981)

Par Josette Colin - Avec Michel Serres et Willy de Ross

05:04 - 05:58 Le Roman de l'esquimaude, Madame Mac Williams et le tonnerre (1ère diffusion : 22/04/1960 Paris Inter)

De Mark Twain - Présentation Pierre Dumayet - Interprétation Renaud Mary, Dominique Page, Bernard Lavalette, Georges Aminel, Michel Barcet, Philippe Brigaud, Jean Mauvais, Tristan Sévère et Henri Virlojeux - Réalisation Pierre-Christian Renard

05:58 - 06:58 En étrange pays - Dans les décombres de l'Empire russe (1ère diffusion : 21/04/2006)

Par Gillles Lapouge - Avec Alain Dugrand (auteur de "Les cendres de l'Empire : Voyages du Caucase en Indus" Collection Etonnants voyageurs. Hoëbeke) - Réalisation Daniel Finot

Nuit du vendredi 12 août au samedi 13 août 2022

00:02 - 00:33 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 5/15 : Marcel L'Herbier et Dziga Vertov (1ère diffusion : 15/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:33 - 02:08 Mardis du cinéma - Un printemps pour Hitchcock (1ère diffusion : 26/02/1985)

Par Laurence Drummond - Avec Jean Douchet - Avec en archives, les voix d'Alfred Hitchcock, Jacques Chancel et François Truffaut

02:08 - 05:48 Le bon plaisir - Pierre Schaeffer (1ère diffusion : 11/10/1986)

Par Françoise Malettra - Avec Pierre Schaeffer, François Bayle (compositeur), Michel Chion (compositeur), Jean Cluzel (parlementaire), Lise Déramond (réalisatrice), Jean-Loup Roubert (architecte) et Paul Flamand (éditeur) - Avec les voix des comédiens Anny Romand, Daniel Mesguich, Claude Piéplu, Julien Guyomard, Louis Salou, Josette Étiévent, Madeleine Barbulée, Jean Toscane et Jean Topart - Réalisation Michel Gache

05:48 - 06:58 Les lundis de Paris - Les Ursulines ont vingt-cinq-ans (1ère diffusion : 11/02/1952 Paris Inter)

Par Roger Régent - Avec Alexandre Arnoux, Armand Tallier, Eve Francis, Philippe Soupault, Fernand Léger, Marcel Carné et Man Ray - Réalisation Jean-Wilfrid Garrett

Nuit du samedi 13 août au dimanche 14 août 2022

23:01 - 23:56 Les chemins du jour - Paul-Emile Victor et les expéditions polaires (1ère diffusion : 19/08/1956)

Par Luc Bérimont - Avec Paul-Emile Victor et Francis Gastambide - Réalisation Bernard Gandrey-Réty

-----------------

Jean Malaurie et sa collection Terre Humaine

Par Antoine Dhulster

23:57 - 00:00 Jean Malaurie et sa collection Terre Humaine - Micro 1/2 : Présentation (1ère diffusion : 13/02/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Virginie Mourthé

00:00 - 00:09 Extrait : La vie des lettres - Jean Malaurie présente la collection Terre Humaine (1ère diffusion : 29/11/1955 Chaîne Nationale)

Par Jean Duché et Pierre Barbier - Avec Jean Malaurie - Réalisation Pierre Barbier

00:09 - 01:07 En étrange pays - La collection Terre Humaine (1ère diffusion : 16/03/2001)

Par Gilles Lapouge - Avec Jean Malaurie, Pierre Aurégan et Gilles Lapouge - Réalisation Daniel Finot

01:07 - 02:02 LSD - Livres cultes pour lecteurs rebelles : Tristes tropiques (1ère diffusion : 16/03/2020)

Par Elise Gruau - Avec Nastassja Martin, Vincent Debaene, Frédéric Keck, Emmanuel Terray et Samia Salah - Réalisation Anna Szmuc

02:02 - 03:12 Travaux publics - La mort en Afrique noire (1ère diffusion : 31/10/2003)

Par Jean Lebrun - Avec Dominique Sewane, Patrick Baudry et Jean Lebrun - Réalisation Jean-Christophe Francis

03:16 - 03:55 Un livre des voix - L’été grec (1ère diffusion : 13/04/1976)

Par Pierre Sipriot - Avec Jacques Lacarrière - Lectures de "L’été grec" de Jacques Lacarrière, par Michel Bouquet - Réalisation Claude-Roland Manuel

03:55 - 04:59 Théâtre & Cie - Les naufragés (1ère diffusion : 01/11/2020)

Par Emmanuel Meirieu et François Cotrelle - Adaptation du livre de Patrick Declerck "Les naufragés", par François Cottrelle et Emmanuel Meirieu - Réalisation Sophie-Aude Picon

04:59 - 05:56 Voix singulières de Terre Humaine - Pierre-Jakez Hélias (1ère diffusion : 16/08/2005)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Pierre-Jakez Hélias - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

05:56 - 06:56 For intérieur - Jean Malaurie (1ère diffusion : 28/11/1999)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Jean Malaurie - Réalisation Olivier Coppin

06:56 - 06:58 Jean Malaurie et sa collection Terre Humaine - Micro 2/2 : Désannonce (1ère diffusion : 13/02/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 14 août au lundi 15 août 2022

23:01 - 23:57 Les chemins du jour - Alexandre Ananoff et le voyage dans la lune : L'attraction de la Lune sur les hommes (1ère diffusion : 05/08/1956 France II Régional)

Par Luc Bérimont - Avec Alexandre Ananoff - Réalisation Bernard Gandrey-Réty

---------------------------

Nuit Satyajit Ray

Par Albane Penaranda

23:58 - 00:27 Nuit Satyajit Ray - Entretien 1/3 avec Eva Markovits (1ère diffusion : 02/05/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Eva Markovits - Réalisation Virginie Mourthé

00:27 - 01:18 Le cinéma des cinéastes - Satyajit Ray (1ère diffusion : 10/04/1983)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Satyajit Ray

01:18 - 02:46 Mardis du cinéma - Satyajit Ray ou l'impossible réconciliation (1ère diffusion : 26/04/1994)

Par Marie-Christine Navarro - Avec Michel Ciment (critique de cinéma, journaliste), Marie Percot (anthropologue), Hubert Niogret (critique revue "Positif") et Charles Tesson (critique revue "Cahiers du Cinéma" auteur d'un livre consacré à Satyajit Ray) - Textes de Rabindranath Tagore lus par Frédérique Cantrel - Réalisation Christine Berlamont

02:46 - 03:17 Nuit Satyajit Ray - Entretien 2/3 avec Charles Tesson (1ère diffusion : 02/05/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Charles Tesson - Réalisation Virginie Mourthé

03:18 - 04:43 La matinée des autres - Satyajit Ray ou la mémoire perdue de la Renaissance bengalie (1ère diffusion : 26/04/1994)

Par Marie-Christine Navarro - Avec Yves Véquaud (écrivain, ethnologue, spécialiste de l'Inde), France Bhattacharya (professeur de littérature et civilisation du Bengale à l'INALCO), Prithwindra Mukherjee (ethnomusicologue, poète, traducteur, département Ethnomusicologie CNRS) et Marie Percot (anthropologue) - Lectures de textes de Rabindranath Tagore et Satyajit Ray par Frédérique Cantrel et Christophe Lemée - Réalisation Christine Berlamont

04:43 - 06:09 Opus - "Le Salon de Musique" de Satyajit Ray (1ère diffusion : 16/12/1989)

Par Jacques Dupont - Avec Gilles Gourdon (critique de cinéma) et Satyajit Ray - Lecture d'extraits du texte du "Salon de Musique" par Philippe Baury - Réalisation Colette Chemama

06:09 - 06:53 Le cinéma des cinéastes - "La Maison et le Monde" de Satyajit Ray (1ère diffusion : 21/04/1985)

Par Pierre Donnadieu - Avec Claude-Jean Philippe, Pierre Donnadieu et Caroline Champetier

06:53 - 06:58 Nuit Satyajit Ray - Entretien 3/3 avec Charles Tesson (1ère diffusion : 02/05/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Charles Tesson - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du lundi 15 août au mardi 16 août 2022

00:00 - 00:32 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 6/15 : Solitude, le chanteur de jazz et les débuts du parlant (1ère diffusion : 18/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:32 - 01:52 Dialogues avec Napoléon - Bicentenaire de sa naissance (1ère diffusion : 17/08/1969)

Par Claude Mettra - Avec Edgard Pisani, Léo Hamon, Maurice Grimaud, Robert Mallet, Casamayor, Raymond Aron, le cardinal Jean Daniélou, Gaston Bouthoul, Louis Armand et André Chamson - Réalisation Alain Pollet

01:52 - 03:23 Avoir raison avec - Lou Andreas-Salomé 1/2 : -1 : Une vie à la première personne, -2 : Lou, esprit totalement libre, -3 : Erotisme et féminisme (1ère diffusion : 06 au 08/08/2018)

Par Géraldine Mosna-Savoye - Avec Stéphane Michaud (professeur de littérature comparée, traducteur et éditeur), Dorian Astor (philosophe et germaniste) et Geneviève Fraisse (philosophe, historienne de la pensée féministe) - Réalisation Nicolas Berger

03:23 - 04:18 La Fabrique de l'Histoire - La BD entre dans l’histoire 2/4 : Les éditions Casterman aux sources de leur histoire (1ère diffusion : 17/10/2017)

Par Victor Macé de Lépinay - Avec Bernard Desmaële, Florian Moine, Sylvain Lesage, Benoît Mouchart, Didier Platteau et Louis-Donat Casterman - Réalisation Marie-Laure Ciboulet

04:18 - 05:09 Dehors et pas d'histoires (1ère diffusion : 02/12/1998)

De Christophe Nicolas - Interprétation Béatrice Agenin (Michelle), Jackie Berger (Thomas), Thierry Hancisse (Loïc), Eric Elmosnino (Raphaël), Amélie Gonin (Nadia), Marianne Epin (Edwige), Isabelle Carré (Meryl), Sylvain Cortay (Jacques) et Paul Crauchet - Réalisation Anne Lemaître

05:09 - 06:24 Albert Cohen 1/5 : Belle du seigneur : Le piège à souris (1ère diffusion : 02/08/1982)

Par Jean Couturier et Françoise Estèbe - Avec Albert Cohen (1977) - Textes lus par Claude Rich, Colette Bergé et Daniel de Schoepper - Réalisation Jean Couturier et Françoise Estèbe

06:24 - 06:56 Le progrès et la vie - L'exploit du rat "Hector" dans l'espace (1ère diffusion : 19/04/1961 Paris Inter)

Par Paul Sarès - Réalisation Paul Castand

Nuit du mardi 16 août au mercredi 17 août 2022

00:02 - 00:34 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 7/15 : La révolution du parlant avec Al Jolson, le chanteur de jazz (1ère diffusion : 19/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:34 - 01:05 Roue libre - Ces pays où l’on n’arrive jamais 1/4 : Le royaume du prêtre Jean (1ère diffusion : 28/03/1983)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Michel Mollat du Jourdin et Jean Devisse - Lectures Jacques Frantz - Réalisation Noureddine Sahnouni

01:05 - 01:52 Projection privée - Les 30 ans de Star Wars (1ère diffusion : 03/11/2007)

Par Michel Ciment - Avec Pierre Berthomieu (auteur de "Le rebelle et l'empereur" étude sur Star Wars Ed. Ellipses), Fabrice Labrousse (auteur de "Il était une fois la guerre des étoiles ", chez Darkstar éditions) et Laurent Jullier (auteur de "Star Wars, anatomie d'une saga", chez Armand Colin) - Réalisation Laurent Paulré

01:52 - 02:53 Avoir raison avec - Lou Andreas-Salomé 2/2 : -4 : Lou Andréas Salomé, psychanalyste, -5 : Le roman d'une vie (1ère diffusion : 09 et 10/08/2018)

Par Géraldine Mosna-Savoye - Avec Elisabeth Roudinesco (historienne de la psychanalyse) et Isabelle Mons (enseignante en littérature) - Réalisation Nicolas Berger

02:53 - 05:13 Les samedis de France Culture - Le Pétersbourg littéraire du XIXème siècle (1ère diffusion : 01/12/1979)

Par Jacques Catteau et Jean Montalbetti - Textes lus par Sacha Pitoeff

05:13 - 06:38 Albert Cohen 2/5 : Belle du seigneur : Les anges paléolithiques (1ère diffusion : 03/08/1982)

Par Jean Couturier et Françoise Estèbe - Avec Albert Cohen (1977) - Textes lus par Claude Rich, Colette Bergé et Daniel de Schoepper - Réalisation Jean Couturier et Françoise Estèbe

06:38 - 06:58 Histoires de peintures - La peinture au détail (1ère diffusion : 26/08/2003)

Par Daniel Arasse - Réalisation Jean-Claude Loiseau

Nuit du mercredi 17 août au jeudi 18 août 2022

00:02 - 00:34 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 8/15 : Greta Garbo et King Vidor (1ère diffusion : 20/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:34 - 01:03 Roue libre - Ces pays où l’on n’arrive jamais 2/4 : Ultima Thulé (1ère diffusion : 29/03/1983)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Jean Malaurie - Lectures Jacques Frantz - Réalisation Noureddine Sahnouni

01:03 - 01:59 Clap sur Alain Robbe-Grillet (1ère diffusion : 28/02/1973)

Par Pierre Girard et Richard Rein - Avec Alain Robbe-Grillet, Jean-Louis Trintignant, Françoise Brion, Michel Fano et Catherine Robbe-Grillet - Réalisation Janine Cholet

01:59 - 04:14 Atelier de Création Radiophonique - Radio photo 1/2 (1ère diffusion : 24/02/1980)

Par Jean-François Chevrier, Brigitte Legars et Bertrand Ferriot - Avec entre autres, les voix de Raymond Depardon, Yves Aubry, Brassaï, Rosellina Burri-Bischof, Henri Cartier-Bresson, Jean-Philippe Charbonnier, Pierre de Fenoÿl, Claude Raymond-Dityvon, Robert Doisneau, Hervé Gloaguen, Harry Gruyaert, François Hers, Pierre Gassmann, Frédéric Proust, Willy Ronis, Simone Erhard et Henry Clarke - Réalisation Monique Burguière, Marie-France Thivot, Yvette Tuchband et Daniel Caux

04:16 - 05:18 Vocalyse - Milva, portrait d'une chanteuse : La panthère rousse de Goro, du Festival de San Remo au Palais Garnier (1ère diffusion : 14/11/1985)

Par ean-Louis Cavalier - Avec Milva (chanteuse) - Avec des enregistrements rares ou introuvables prêtés par Lionel Lavaud - Réalisation Annie Roger

05:18 - 06:58 Albert Cohen 3/5 : Belle du seigneur : L'iconoclaste (1ère diffusion : 04/08/1982)

Par Jean Couturier et Françoise Estèbe - Avec Albert Cohen (1977) - Textes lus par Claude Rich, Colette Bergé et Daniel de Schoepper - Réalisation Jean Couturier et Françoise Estèbe

Nuit du jeudi 18 août au vendredi 19 août 2022

00:02 - 00:34 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 9/15 : Charlie Chaplin et Abel Gance (1ère diffusion : 21/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:34 - 01:03 Roue libre - Ces pays où l’on n’arrive jamais 3/4 : L’Eldorado (1ère diffusion : 30/03/1983)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Charles Mingue - Lectures Jacques Frantz - Réalisation Noureddine Sahnouni

01:03 - 01:48 Microfilms - Raul Ruiz (1ère diffusion : 19/03/1989)

Par Serge Daney- Réalisation Pierrette Perrono

01:48 - 04:09 Atelier de Création Radiophonique - Radio photo 2/2 (1ère diffusion : 02/03/1980)

Par Jean-François Chevrier, Brigitte Legars et Bertrand Ferriot - Avec entre autres, les voix de Robert Doisneau, Duane Michals, Guy Le Querrec, Pierre de Fenoÿl, Aaron Siskind, Raymond Depardon, Hervé Gloaguen, Emmet Gowin, Jean Adhémar, Manuel Alvarez Bravo, Edouard Boubat, Tom Drahos, Lisette Model, Bruno Requillart, André Martin, Jean-Claude Larrieu, Willy Ronis, Jean-Claude Lemagny, Harry Gruyaert et Marc Riboud - Réalisation Patrick Martinache

04:11 - 05:16 Au cours de ces instants - Fernando Arrabal (1ère diffusion : 12/12/1965)

Par José Pivin - Avec Fernando Arrabal - Réalisation José Pivin

05:16 - 06:36 Albert Cohen 4/5 : Belle du seigneur : Ô vous frères humains, Un vieil homme de dix ans blanc sur un rideau noir (1ère diffusion : 05/08/1982)

Par Jean Couturier et Françoise Estèbe - Avec Albert Cohen et Armand Abecassis (1977) - Réalisation Jean Couturier et Françoise Estèbe

06:36 - 06:58 Entretiens avec Roland Barthes : 5ème partie (1ère diffusion : 24/10/1967)

Par Georges Charbonnier - Avec Roland Barthes

Nuit du vendredi 19 août au samedi 20 août 2022

00:02 - 00:34 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 10/15 : Josef Von Sternberg et Marlene Dietrich (1ère diffusion : 22/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:34 - 01:04 Roue libre - Ces pays où l’on n’arrive jamais 4/4 : Le royaume d’Ophir (1ère diffusion : 31/03/1983)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Jean Leclant - Lectures Jacques Frantz - Réalisation Noureddine Sahnouni

01:06 - 02:36 Relecture - Jules Laforgue (1ère diffusion : 04/04/1980)

Par Hubert Juin - Avec Bernard Delvaille et Marie-Françoise Moretti - Lectures François Maistre, Marc Eyraud et Patrice Galbeau - Réalisation Anne Lemaître

02:36 - 03:56 Dialogues - Langage, puissance et totalitarisme (1ère diffusion : 14/05/1974)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean-Pierre Faye, Jacques Roubaud, Jean-Paul Aron, Robert Jaulin et Jean-Noël Vuarnet

03:56 - 05:16 Les lundis de l'histoire - Chrétiens sans église de Leszek Kolakowski (1ère diffusion : 23/03/1970)

Par Denis Richet - Avec Michel de Certeau et Pierre Chaunu

05:16 - 06:21 Albert Cohen 5/5 : Belle du seigneur : Mangeclous, un mariage miraculeux de contradictions (1ère diffusion : 06/08/1982)

Par Jean Couturier et Françoise Estèbe - Avec Albert Cohen (1977) - Textes lus par Claude Rich, Colette Bergé et Daniel de Schoepper - Réalisation Jean Couturier et Françoise Estèbe

06:21 - 06:58 Entretiens avec Alfred Hitchcock par François Truffaut - Entretien 24 et 25/25 (1ère diffusion : 04/11/1999 et 05/11/1999)

Par Serge Toubiana - Avec Alfred Hitchcock et François Truffaut - Traduction Helen Scott - Réalisation Claude Giovannetti

Nuit du samedi 20 août au dimanche 21 août 2022

23:01 - 23:56 Sur les docks - Une présence poétique, Georges-Emmanuel Clancier (1ère diffusion : 29/04/2013)

Par Stéphane Bonnefoi - Avec Georges-Emmanuel Clancier, Anne Clancier et Sylvestre Clancier - Réalisation Christine Robert

-----------------------

Georges Brassens a eu cent ans

Par Albane Penaranda

23:57 - 00:32 Nuit Georges Brassens - Entretien 1/3 avec Maxime Le Forestier (1ère diffusion : 24/10/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Maxime Le Forestier - Réalisation Virginie Mourthé

00:32 - 01:14 Les chemins du jour - Georges Brassens (1ère diffusion : 08/10/1954 Chaîne Parisienne)

Par Luc Bérimont - Avec Georges Brassens - Réalisation Bernard Gandrey-Réty

01:14 - 01:26 Panoramiques - Patachou, 17ème partie (1ère diffusion : 04/04/1955 Chaîne Parisienne)

Par Pierre Lhoste et Gérard Néry - Avec Patachou - Réalisation Pierre Arnaud

01:26 - 01:37 Rendez-vous à cinq heures - Georges Brassens dans sa loge à l’Olympia (1ère diffusion : 18/05/1957 Paris Inter)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Georges Brassens

01:37 - 02:10 Les chemins de la connaissance - Le monde de Georges Brassens, 1ère partie : Les trompettes de la renommée (1ère diffusion : 23/10/2006)

Par Jacques Munier - Avec Mirella Conenna - Avec en archives, la voix de Georges Brassens - Réalisation Doria Zénine

02:10 - 03:05 La parole est à la nuit - Georges Brassens (1ère diffusion : 09/05/1958 Chaîne Parisienne)

Par Luc Bérimont - Avec Georges Brassens - Réalisation Hélène de Labrusse

03:08 - 03:43 Nuit Georges Brassens - Entretien 2/3 avec Maxime Le Forestier (1ère diffusion : 24/10/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Maxime Le Forestier - Réalisation Virginie Mourthé

03:43 - 04:15 Comme il vous plaira - Monsieur Jean Vilar : Rencontre avec Georges Brassens (1ère diffusion : 02/05/1965)

Par Pierre Cazarre - Avec Georges Brassens

04:15 - 04:48 Les chemins de la connaissance - Le monde de Georges Brassens, 4ème partie : Solidarité sainte de l'artisanat (1ère diffusion : 26/10/2006)

Par Jacques Munier - Avec Mirella Conenna - Avec en archives, la voix de Georges Brassens - Avec la chanson "Saturne" par Georges Brassens, par Nanni Svampa, André Chiron et Paco Ibanez - Réalisation Doria Zénine

04:48 - 05:43 Sur les docks - Chemins de vie : Jo avant Brassens, l'histoire d'un copain d'abord (1ère diffusion : 29/09/2011)

Par Sophie Delpont - Avec Victor Laville (ami d'enfance de Brassens) ; Joël Favreau (dernier guitariste de Brassens) ; Eric Delpont (père de Sophie Delpont, qui a conservé les archives inédites) ; Odette, Sylvie, Marion, Héloise et Jeanne Corporon (membres de la famille de Sophie Delpont) - Avec en archives, la voix de Georges Brassens et de Püpchen - Réalisation Diphy Mariani

05:43 - 06:16 Les chemins de la connaissance - Le monde de Georges Brassens, 5ème partie : Trompe la mort (1ère diffusion : 27/10/2006)

Par Jacques Munier - Avec Louis-Jean Calvet - Avec en archives, la voix de Georges Brassens - Réalisation Doria Zénine

06:16 - 06:47 Les mille et une chansons - Georges Brassens (1ère diffusion : 28/12/1969)

Par France Vernillat et Jacques Charpentreau - Avec Georges Brassens - Réalisation Gérard Michel

06:47 - 06:58 Nuit Georges Brassens - Entretien 3/3 avec Maxime Le Forestier (1ère diffusion : 24/10/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Maxime Le Forestier - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 21 août au lundi 22 août 2022

23:01 - 23:56 Impromptu de vacances - Georges Hugnet (1ère diffusion : 12/08/1965)

Par Harold Portnoy - Avec Georges Hugnet - Lectures Pierre Mégemont

----------------

Nuit Pierre Reverdy

Par Mathias Le Gargasson

23:57 - 00:01 Pierre Reverdy, le poète oublié - Présentation (1ère diffusion : 03/04/2022)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Virginie Mourthé

00:03 - 01:04 Hommage à Pierre Reverdy 1/2 : A la recherche du ciel (1ère diffusion : 17/02/1973)

Par Claude Petit-Castelli - Avec Jean Rousselot, Stanislas Fumet, Alain Cuny et Hugues Panassié - Avec en archives, la voix de Pierre Reverdy

01:04 - 01:44 Conférence de Pierre Reverdy sur la fonction poétique (1ère diffusion : 22/03/1948 Chaîne Parisienne)

Par Radiodiffusion Française (RDF) - Avec Pierre Reverdy et Alain Cuny

01:44 - 02:46 Hommage à Pierre Reverdy 2/2 : Solitude secourable (1ère diffusion : 24/02/1973)

Par Claude Petit-Castelli - Avec Jean Rousselot, Jean Denoël, Alain Cuny et Hugues Panassié - Avec en archives, la voix de Pierre Reverdy

02:52 - 03:37 Il y a 5 ans mourrait Pierre Reverdy (1ère diffusion : 04/05/1965)

Par Philippe Soupault et Jacques Fayet - Avec Jacques Fayet, Jean Giraudeau et Jean-Pierre Jorris - Avec en archives, la voix de Pierre Reverdy

03:37 - 04:10 Prélude pour la nuit (1ère diffusion : 24/01/1969 Inter Variétés)

Par Eve Grilliquez - Avec George Peyrou, Paul Crauchet et François Chaumette

04:10 - 04:44 Pierre Reverdy : -1 : Le parloir des poètes, -2 : Les voix de notre temps (1ère diffusion : 19/05/1953 et 11/03/1956 France IV Haute-Fidélité)

Par Jacques Charpier (1) - Avec Pierre Reverdy

04:48 - 06:20 Relecture - Pierre Reverdy (1ère diffusion : 08/10/1975)

Par Hubert Juin - Avec Stanislas Fumet, Gérard Masse, Etienne Hubert et Jean Rousselot - Avec en archives, la voix de Pierre Reverdy - Réalisation Anne Lemaître

06:20 - 06:27 Extrait : L'art et la vie (1ère diffusion : 09/02/1950 Chaîne Nationale)

Par Georges Charensol et Louis Cheronnet - Avec Georges Braque et Pierre Reverdy - Réalisation Henri Vermeil

06:30 - 06:56 Rencontres et témoignages - La poésie (1ère diffusion : 19/10/1952 Chaîne Nationale)

Par André Parinaud - Avec André Breton, Pierre Reverdy et Francis Ponge

06:56 - 06:58 Pierre Reverdy, le poète oublié - Désannonce (1ère diffusion : 03/04/2022)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du lundi 22 août au mardi 23 août 2022

00:00 - 00:32 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 11/15 : King Vidor, Charlie Chaplin, Jean Cocteau et Ernst Lubitsch (1ère diffusion : 25/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:33 - 01:03 Profils - Léo Ferré 1/4 (1ère diffusion : 04/01/1971)

Par Emile Noël - Avec Léo Ferré - Réalisation Bernard Saxel

01:03 - 03:03 14-18 : Magazine mensuel de la Première Guerre mondiale - Les mutineries avril-septembre 1917 (1ère diffusion : 29/04/1967)

Par Pierre Sipriot - Avec Maurice Genevoix, Jacques Meyer, René Naegelen, Gabriel Reuillard, Annie Kriegel, René-Gustave Nobécourt et Guy Pedroncini - Réalisation Philippe Guinard

03:03 - 04:38 Bram Stoker (1ère diffusion : 17 et 18/07/1988)

De Alain Pozzuoli - Réalisation Claude Mourthé

04:39 - 05:39 Analyse spectrale de l'Occident - L'Europe des navigateurs, des conquistadors et des marchands 1/4 : La terre une découverte européenne (1ère diffusion : 25/04/1959 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot et Marianne Mahn-Lot - Avec Denis de Rougemont (directeur du centre européen de la culture, auteur de l'ouvrage "L'aventure occidentale de l'homme") - Lectures d'extraits du journal de bord de Christophe Colomb par Jean Topart

05:39 - 05:54 Heure de culture française - Valentine Tessier évoque Louis Jouvet, Jean Giraudoux, Jacques Copeau (1ère diffusion : 06/12/1966)

Par André Saudemont - Avec Valentine Tessier

05:54 - 06:24 Les chemins de la connaissance - A la poursuite du roman policier 1/5 : Plaisirs et frissons (1ère diffusion : 01/07/2002)

Par Françoise Lebrun - Avec Tobie Nathan (professeur de psychologie à l'université de Paris VIII, psychanalyste et auteur), Gérard Haddad (psychanalyste et auteur), Robert Louit (journaliste au "Magazine littéraire" et traducteur), Jean-Bernard Pouy (auteur de romans et créateur du personnage du poulpe) et Michèle Witta (bibliothécaire de la Bilipo) - Lectures Clara Lepicard et Christian Cloarec - Réalisation Eloi Royer

06:24 - 06:56 Plaisir de la lecture - Les Grandes Espérances (1ère diffusion : 21/06/1956 Chaîne Nationale)

De Charles Dickens - Par Robert Kanters - Lectures Paul-Emile Deiber

Nuit du mardi 23 août au mercredi 24 août 2022

00:02 - 00:34 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 12/15 : Luis Buñuel (1ère diffusion : 26/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:35 - 01:05 Profils - Léo Ferré 2/4 (1ère diffusion : 11/01/1971)

Par Emile Noël - Avec Léo Ferré - Réalisation Bernard Saxel

01:05 - 04:40 Les samedis de France Culture - Les cris du surréalisme (1ère diffusion : 02/12/1972)

Par André Parinaud - Avec André Breton, Philippe Soupault, Georges Hugnet, Jacques Baron, Max Ernst, André Thirion, André Masson, Lise Deharme, André Pieyre de Mandiargues, Marcel Duhamel, Félix Labisse, Marcel Brion, Raymond Abellio, Jean-Claude Silbermann, José Pierre, Jacques Marais, Jean Hélion, Jean Hérold-Paquis et Alfred Fabre-Luce

04:41 - 05:56 Analyse spectrale de l'Occident - L'Europe des navigateurs, des conquistadors et des marchands 2/4 : Le legs des conquistadors (1ère diffusion : 25/04/1959 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec Jean Descola et René Sédillot (rédacteur en chef de La vie française) - Lecture du sermont d'Antonio de Montesimos à Hispanola par Paul-Emile Deiber

05:56 - 06:26 Les chemins de la connaissance - A la poursuite du roman policier 2/5 : Lucidité et rigueur (1ère diffusion : 02/07/2002)

Par Françoise Lebrun - Avec Tobie Nathan (professeur de psychologie à l'université de Paris VIII, psychanalyste et auteur), Robert Louit (journaliste au "Magazine littéraire" et traducteur), Robert Pépin (directeur de la collection Seuil policier et traducteur), Patrick Raynal (auteur de romans, directeur de la Série Noire et de La Noire aux éditions Gallimard), Jean-Bernard Pouy (auteur de romans et créateur du personnage du poulpe) et Michèle Witta (bibliothécaire de la Bilipo) - Lectures de textes de Raymond Chandler et de Roger Caillois par Christian Cloarec et Stéphane Ginet - Réalisation Eloi Royer

06:26 - 06:58 Plaisir de la Lecture - Selon Marcel Proust : "François le Champi" de George Sand (1ère diffusion : 06/12/1960 Chaîne Nationale)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Interprétation René Clermont et Marie Nicole

Nuit du mercredi 24 août au jeudi 25 août 2022

00:02 - 00:34 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 13/15 : Ernst Lubitsch et Maurice Chevalier (1ère diffusion : 27/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:35 - 01:05 Profils - Léo Ferré 3/4 (1ère diffusion : 18/01/1971)

Par Emile Noël - Avec Léo Ferré - Réalisation Bernard Saxel

01:05 - 02:40 Surpris par la nuit - Reconnaissance à Robert Pinget : A propos de la publication du n° spécial de la revue Europe (1ère diffusion : 11/03/2004)

Par Mathieu Bénézet - Avec Emmanuel Mosès, Jean-Claude Liéber, Madeleine Renouard, Jean-Patrice Courtois et Pierre Chabert - Lectures Christian Rist - Réalisation Anne Fleury

02:40 - 04:40 Le Roi Lear dans la troisième (1ère diffusion : 03/05/1986)

Par Claude Mourthé - Interprétation Paul Crauchet, Malka Ribowska, Evelyne Buyle, Stephan Meldegg, Catherine Laborde, Georges Lycan, Jean-Claude Islert, Jacques Serres, Céline Caussimon, Michèle Amiel, Pierre Maitre, Jean-Marie Bon, Pierre Mirat, Louis Amiel, Jacques Charby, André Thorent, Jacques Dufilho, Michèle Parent, Marcel Cuvelier et Amidou - Bruitage Louis Amiel - Réalisation Claude Mourthé

04:40 - 06:00 Analyse spectrale de l'Occident - L'Europe des navigateurs, des conquistadors et des marchands 3/4 : L'Europe marchande du XVIème siècle (1ère diffusion : 25/04/1959 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec René Guerdan (auteur de "Grandeurs et richesses de Venise"), Michel Mollat et Pierre Jeannin - Lectures d'extraits du journal de bord de Christophe Colomb par Jean Topart

06:00 - 06:30 Les chemins de la connaissance - A la poursuite du roman policier 3/5 : Le monde change, les héros aussi (1ère diffusion : 03/07/2002)

Par Françoise Lebrun - Avec Tobie Nathan (professeur de psychologie à l'université de Paris VIII, psychanalyste et auteur), Robert Louit (journaliste au "Magazine littéraire" et traducteur), Robert Pépin (directeur de la collection Seuil policier et traducteur), Patrick Raynal (auteur de romans, directeur de la Série Noire et de La Noire aux éditions Gallimard), Jean-Bernard Pouy (auteur de romans et créateur du personnage du poulpe) et Michèle Witta (bibliothécaire de la Bilipo) - Lectures Clara Lepicard, Christian Cloarec et Stéphane Ginet - Réalisation Eloi Royer

06:30 - 06:58 Ainsi va le monde - Historique de la constitution de la IVème République (1ère diffusion : 27/12/1946 Chaîne Nationale)

Par Samy Simon, Pierre Desgraupes, Georges de Caunes et Henri Sadorge - Avec les journalistes Samy Simon, Pierre Desgraupes, Georges de Caunes et Henri Sadorge - Avec en archives, les voix de Félix Gouin, Daniel Mayer, Edouard Herriot, Jacques Duclos, Léon Blum, Charles de Gaulle, Georges Bidault et divers reportages de politique internationale

Nuit du jeudi 25 août au vendredi 26 août 2022

00:02 - 00:33 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 14/15 : Marcel Pagnol, Raymond Bernard et Jean Cocteau (1ère diffusion : 13/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Avec en archives, la voix de Marcel Pagnol - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:33 - 01:03 Profils - Léo Ferré 4/4 (1ère diffusion : 25/01/1971)

Par Emile Noël - Avec Léo Ferré - Réalisation Bernard Saxel

01:05 - 02:10 Anthologie française - Saint-Just (1ère diffusion : 09/05/1958 Chaîne Nationale)

Par Alain Trutat - Avec Michel Bouquet, Jean Topart, Roger Blin, Jean Leuvrais, Jean Martin, Yves Peneau, Jacqueline Harpet et Anne Perez - Réalisation Alain Trutat

02:10 - 04:40 Le bon plaisir - Henri Guillemin (1ère diffusion : 25/05/1985)

Par Françoise Malettra - Avec Claude Mauriac, Henri Mitterand, Georges Piroué, Jean Ziegler, Claire Etcherelli, Henri Guillemin et Louis Casamayor - Réalisation André Petit

04:40 - 05:25 Analyse spectrale de l'Occident - L'Europe des navigateurs, des conquistadors et des marchands 4/4 : L'aventure du marchand (1ère diffusion : 25/04/1959 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec Jacques Le Goff, Ernest Labrousse, et Pierre Jeannin - Lectures d'un extrait des "Essais" consacré à la colonisation du Nouveau monde de Montaigne et d'un extrait de "L'essai sur les moeurs" de Voltaire par Paul Emile Deiber

05:25 - 06:00 Poésie ininterrompue - Jean-Michel Michelena (1ère diffusion : 28/01/1979)

Par Claude Royet-Journoud - Avec Jean-Michel Michelena - Réalisation Mathieu Bénézet

06:00 - 06:30 Les chemins de la connaissance - A la poursuite du roman policier 4/5 : Quelques choix éditoriaux (1ère diffusion : 04/07/2002)

Par Françoise Lebrun - Avec Robert Louit (journaliste au "Magazine littéraire" et traducteur), Robert Pépin (directeur de la collection Seuil policier et traducteur), Patrick Raynal (auteur de romans, directeur de la Série Noire et de La Noire aux éditions Gallimard), Viviane Hamy (éditrice), Jean-Bernard Pouy (auteur de romans et créateur du personnage du poulpe) et Michèle Witta (bibliothécaire de la Bilipo) - Lectures Clara Lepicard - Réalisation Eloi Royer

06:30 - 06:58 Parti pris - Roger Grenier (1ère diffusion : 07/07/1975)

Par Jacques Paugam - Avec Roger Grenier

Nuit du vendredi 26 août au samedi 27 août 2022

00:02 - 00:34 Le roman du cinéma - Claude-Jean Philippe 15/15 : Friedrich Wilhelm Murnau et Fritz Lang (1ère diffusion : 13/11/1985)

Par Claude-Jean Philippe - Raconté par Claude-Jean Philippe - Réalisation Jean-Christophe Averty

00:34 - 04:35 Peut-on psychanalyser les rêves en littérature et en art ? (1ère diffusion : 11/11/1972)

Par Roger Pillaudin et Jean-Louis Cavalier - Avec André Green, Bernard Pingaud, Robert Benayoun, Jean-Claude Carrière, Roger Dadoun, Pierre Sansot, Sarane Alexandrian et Catherine Clément - Réalisation

04:37 - 05:29 La liberté coupable - Le Marquis de Sade : les 120 journées de Sodome (1ère diffusion : 13/10/1962 France III Nationale)

Par Gilbert Lély - Réalisation Alain Barroux

05:29 - 06:02 Les bonnes choses - Le cacao dans tous ses éclats (1ère diffusion : 04/11/2018)

Par Caroline Broué - Avec Pierre Marcolini (artisan chocolatier belge), Michel Barel (chercheur et expert international en technologie du cacao) et Juliette Binoche (actrice) - Réalisation Christophe Francis

06:02 - 06:29 Les chemins de la connaissance - A la poursuite du roman policier 5/5 : Roman policier et cinéma (1ère diffusion : 05/07/2002)

Par Françoise Lebrun - Avec Claude Chabrol (cinéaste et codirecteur de la collection Rivages Mystère) - Réalisation Eloi Royer

06:29 - 06:58 Bonnes nouvelles grands comédiens - Michel Galabru dit des textes d'Eugène Chavette (1ère diffusion : 21/01/1971)

Par Patrice Galbeau - Avec Michel Galabru - Réalisation Guy Delaunay

Nuit du samedi 27 août au dimanche 28 août 2022

23:01 - 23:56 Mémoires du siècle - Germaine Tillion ou le combat pour la vérité (1ère diffusion : 29/07/1987)

Par Georges Walter - Avec Germaine Tillion - Réalisation Malika Mezgach

---------------------------

La Nuit rêvée d’Anouk Grinberg

Par Albane Penaranda

23:57 - 00:40 La Nuit rêvée d’Anouk Grinberg - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 07/11/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Anouk Grinberg - Réalisation Virginie Mourthé

00:40 - 01:44 Au cours de ces instants - Michel Bouquet (1ère diffusion : 19/02/1967)

Par José Pivin - Avec Michel Bouquet

01:44 - 02:31 Hors-champs - Lionel Naccache (1ère diffusion : 01/11/2010)

Par Laure Adler - Avec Lionel Naccache - Réalisation Brigitte Bouvier ou Didier Lagarde

02:32 - 02:55 Extrait : Salle de rédaction - L’Alboum de Zouc (1ère diffusion : 30/01/1972)

Par François-Régis Bastide - Avec Zouc, Guy Dumur, Georges Charensol, André Bourin, Jean Dalvez et Roger Régent - Réalisation Georges Godebert

02:55 - 03:49 Continent sciences - Sur quelques états et fonctions de notre cerveau, avec Laurent Cohen (1ère diffusion : 30/09/2013)

Par Stéphane Deligeorges - Avec Laurent Cohen - Réalisation Dany Journo

03:49 - 04:25 La Nuit rêvée d’Anouk Grinberg - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 07/11/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Anouk Grinberg - Réalisation Virginie Mourthé

04:25 - 05:17 For intérieur - Marie de Hennezel (1ère diffusion : 30/09/2013)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Marie de Hennezel - Réalisation Nathalie Triandafyllidès

05:20 - 05:40 Comme il vous plaira - Marguerite Duras et les enfants (1ère diffusion : 02/04/1967)

Par Jacques Floran - Avec Marguerite Duras et plusieurs enfants - Réalisation Georges Godebert

05:40 - 06:23 Du jour au lendemain - Tzvetan Todorov pour "Vivre dans le feu - Marina Tsvetaeva" (1ère diffusion : 21/05/2005)

Par Alain Veinstein - Avec Tzvetan Todorov - Réalisation Olivier Bétard

06:23 - 06:53 A voix nue - Angélique Ionatos, 2ème partie : Chansons nomades (1ère diffusion : 11/10/2016)

Par Stéphane Manchematin - Avec Angélique Ionatos - Réalisation Doria Zénine

06:53 - 06:58 La Nuit rêvée d’Anouk Grinberg - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 07/11/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Anouk Grinberg - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 28 août 2022 au lundi 29 août

Marc Chagall, du sthtetl de Vitebsk au soleil de Provence

Par Albane Penaranda

23:01 - 23:43 Nuit Marc Chagall - Entretien 1/3 avec Meret Meyer et Ambre Gauthier (1ère diffusion : 31/03/2019)

Par Albane Penaranda - Avec Meret Meyer et Ambre Gauthier - Réalisation Virginie Mourthé

23:43 - 00:05 Couleurs de ce temps - Marc Chagall (1ère diffusion : 22/08/1953 Chaîne Nationale)

Par Georges Charbonnier - Avec Marc Chagall - Réalisation Alain Trutat

00:05 - 00:21 Interview de Marc Chagall à propos de Gogol (1ère diffusion : 01/01/1952)

Par Robert Sadoul - Avec Marc Chagall

00:21 - 00:52 Présence des arts - L'oeuvre gravée de Marc Chagall (1ère diffusion : 03/03/1980)

Par François Le Targat - Avec Pierre Provoyeur (conservateur du musée national Message Biblique Marc Chagall à Nice de 1972 à 1983)

00:52 - 02:22 L'invité du lundi - Marc Chagall (1ère diffusion : 17/10/1977)

Par Pierre Descargues - Avec Marc Chagall, Charles Sorlier (lithographe), Georges Auric (compositeur), André Malraux, Jacques Lassaigne (critique d'art, à l'époque conservateur du Musée d'Art Moderne), Gérard Schur (critique d'art), des étudiants de Beaux-Arts et de l'Académie Julian, un journaliste japonais, Georges Charensol, François Le Targat et Sylvie Andreu - Réalisation André Mathieu

02:22 - 02:53 Nuit Marc Chagall - Entretien 2/3 avec Meret Meyer et Ambre Gauthier (1ère diffusion : 31/03/2019)

Par Albane Penaranda - Avec Meret Meyer et Ambre Gauthier - Réalisation Virginie Mourthé

02:53 - 03:24 Présence des arts - Chagall et le spectacle ou du cirque à l'opéra (1ère diffusion : 03/07/1984)

Par François Le Targat, Martine Cadieu et Albert Médina - Une évocation poétique et musicale de l'œuvre de Chagall par Martine Cadieu - Lectures Albert Médina

03:24 - 04:16 Oeuvres et chefs d'oeuvre en France - Musée Marc Chagall à Nice : le message biblique de Chagall : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 18 et 19/08/1980)

Par François Leyritz - Avec Pierre Provoyeur et les voix de Marc Chagall et André Malraux - Lectures Huguette Lengagne

04:16 - 04:51 Maison d'études - L'héritage d'un monde juif disparu (1ère diffusion : 26/10/2008)

Par Victor Malka - Avec Henri Minczeles (journaliste et historien) et Yves Plasseraud (spécialiste en droit des minorités), à l'occasion de la publication de leur livre "Les Litvaks", consacré à la communauté juive de Lituanie - Réalisation Bruno Sourcis

04:51 - 04:58 Nuit Marc Chagall - Entretien 3/3 avec Meret Meyer et Ambre Gauthier (1ère diffusion : 31/03/2019) Par Albane Penaranda - Avec Meret Meyer et Ambre Gauthier - Réalisation Virginie Mourthé