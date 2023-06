Nuits de France Culture - Août 2023

Nuit du lundi 31 juillet au mardi 01 août 2023

00:02 - 01:01 Carnets d’un voyage aux Antilles 11/12 : Toi (1ère diffusion : 08/10/1976)

Par René Jentet - Avec en archives, des extraits de déclarations de Léopold Sédar Senghor - Lectures d’extraits de "La Mulâtresse solitude" d'André Schwartz Bart, par René Jentet- Réalisation René Jentet

01:01 - 02:06 Carte blanche à Jean-Louis Trintignant - Poèmes à Lou : Spectacle enregistré au Théâtre des Amandiers (Nanterre) le 21 mai 2003 (1ère diffusion : 01/08/2004)

De Guillaume Apollinaire - Avec Jean-Louis Trintignant et Marie Trintignant - Présentation Armelle Héliot

02:06 - 02:15 Carnets d'été - Petit discours du philosophe : Alain Badiou sur l'amour (1ère diffusion : 01/08/1989)

Par Christine Goémé - Avec Alain Badiou (philosophe)

02:15 - 03:53 Les lundis de l'histoire - Histoire de la Catalogne (1ère diffusion : 21/03/1983)

Par Jacques Le Goff - Avec Philippe Wolff (professeur honoraire à l'Université Toulouse le Mirail), Pierre Vilar (professeur émérite à Paris I), Jordi Nadal (professeur à l'Université de Barcelone) et Michel Zimmermann (maître assistant à Paris I)

03:53 - 05:48 L'Affaire Walt Whitman (1ère diffusion : 07/06/1969)

Par Michel Déon - Avec Alain Bosquet - Lectures de poèmes extraits des "Feuilles d'Herbes" - Réalisation Georges Peyrou

05:48 - 06:48 Entretiens - Peindre comme on chante : Alfred Manessier 1/2 : -1 : L'enfant picard, -2 : La peinture malgré tout, -3 : Le chant de la peinture (1ère diffusion : 14, 21 et 28/12/1986)

Par Gilles Plazy - Avec Alfred Manessier

06:48 - 06:54 Le pourquoi du comment : Science, Chronique par Bruno David : Comment avoir osé imaginer que la vie avait tout le temps changé ? - 1ère diffusion mardi 01/08/2023

Par Bruno David - Réalisation Charlotte Roux

Nuit du mardi 01 août au mercredi 02 août 2023

00:02 - 00:51 Connaître le cinéma - Entretien avec Jean-Pierre Melville en forme de portrait (1ère diffusion : 12/11/1966)

Par Jean Mitry, Philippe Esnault, Pierre Billard et Nicole Geisweiller - Avec Jean-Pierre Melville (réalisateur, scénariste et producteur) et Raoul Levy (réalisateur, scénariste et producteur) - Réalisation Robert Martin et Claude Herval

00:51 - 03:16 Carnets d’un voyage aux Antilles, 12/12 : 20 jours de la vie d’un volcan (1ère diffusion : 09/10/1976)

Par René Jentet - Avec notamment : Haroun Tazieff (volcanologue), Claude Allègre (géochimiste et directeur de l’Institut de physique du globe de Paris), Jean-Claude Aurousseau (préfet de Guadeloupe), Michel Feuillard (géologue et directeur du laboratoire de physique du globe de Saint-Claude, Guadeloupe), Christian Gérondeau (directeur de la sécurité civile), Jean Pierre Viodet (directeur de l'observatoire du Morne des Cadets, Martinique), John Tomblin (volcanologue britannique), Jérôme Cléry (maire de Basse-Terre), Olivier Stirn (secrétaire d’Etat aux Dom-Tom) et George Dagonia (président du conseil général de Guadeloupe)

03:16 - 04:45 Mardis du théatre - Mégaphonie : Moi Caubère, toi Philippe (1ère diffusion : 20/07/1993)

Par Lucien Attoun - Avec Philippe Caubère (comédien, auteur de théâtre et metteur en scène), Bernard Faivre d'Arcier (administrateur civil français, directeur du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture et du Festival d'Avignon), Roger Goffinet (régie lumières) et Éric Proust (régisseur général) - Réalisation Nicole Vuillaume

04:45 - 04:59 Heure de culture française - Lisbonne au temps du roi Don Manuel (1ère diffusion : 16/11/1959 France III Nationale)

Par Suzanne Chantal

04:59 - 06:04 Lieux de mémoire - Citeaux, les neuf premiers siècles (1ère diffusion : 21/05/1998)

Par Philippe Barthelet - Marie Dom, l'abbé père Gérard Dubois, frère Thomas (moine de l'Abbaye Notre Dame de la Trappe), Jean-Baptiste Auberger (franciscain, historien et archéologue de l'ordre de Citeaux) et Terryl Kinder (historienne et archéologue, auteur de "l'Europe cistercienne", Ed. Zodiaque) - Réalisation Marie-Rose Derouet

06:04 - 06:49 Entretiens - Peindre comme on chante : Alfred Manessier 2/2 : - 4 : Le machin de Turner, -5 : Dialogue avec la lumière (1ère diffusion : 04 et 11/01/1987)

Par Gilles Plazy - Avec Alfred Manessier

06:49 - 06:57 Le pourquoi du comment : Science, Chronique par Bruno David : Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi des êtres vivants étaient si petits et d’autres si grands ? - 1ère diffusion mercredi 02/08/2023

Par Bruno David - Réalisation Charlotte Roux

Nuit du mercredi 02 août au jeudi 03 août 2023

Nouvelle diffusion :

La Nuit rêvée de Philippe Sollers

Par Christine Goémé

00:01 - 00:31 La Nuit rêvée de Philippe Sollers - Entretien avec Philippe Sollers 1/3 (1ère diffusion : 15/06/2014)

Par Christine Goémé - Réalisation Virginie Mourthé

00:31 - 00:56 Entretiens avec André Breton, 3 (1ère diffusion : 06/03/1952 Chaîne Nationale)

Par André Parinaud - Avec André Breton

00:56 - 01:41 Pour en finir avec le jugement de Dieu (1ère diffusion : 05/03/1973)

D'Antonin Artaud - Présentation Roger Vitrac - Musique Pierre Henry - Interprétation Antonin Artaud, Maria Casares, Roger Blin, Paule Thévenin, Alain Jouffroy, Pierre Leproux et François Billetdoux

01:41 - 02:13 Qui êtes-vous ? - Georges Bataille (1ère diffusion : 15/07/1951)

Par André Gillois - Avec Emmanuel Berl, Maurice Clavel, Jean Guyot et Georges Bataille - Réalisation Jacques Guinchard

02:13 - 03:03 Impromptu de vacances - François Mauriac (1ère diffusion : 23/08/1965)

Par Harold Portnoy - Avec François Mauriac - Lectures Bernard Jousset

03:03 - 03:38 La Nuit rêvée de Philippe Sollers - Entretien avec Philippe Sollers 2/3 (1ère diffusion : 15/06/2014)

Par Christine Goémé - Réalisation Virginie Mourthé

03:38 - 04:08 Entretiens avec André Malraux : à l'occasion de la publication des Antimémoires - Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 27 et 28/09/1967)

Par Pierre de Boisdeffre - Avec André Malraux

04:08 - 04:29 Démarches - Marcelin Pleynet à l'occasion de la publication de son livre "Fragments du choeur" (1ère diffusion : 21/04/1984)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Marcelin Pleynet (poète)

04:29 - 05:15 Du jour au lendemain - Dans la bibliothèque de Dominique Rolin (1ère diffusion : 02/04/1994)

Par Alain Veinstein - Avec Dominique Rolin (écrivain) - Réalisation Bernard Treton

05:15 - 06:10 24h dans la vie de - Julia Kristeva à l'Ile de Ré (1ère diffusion : 31/07/2010)

Par Colette Fellous - Avec Julia Kristeva - Réalisation Vincent Decque

06:10 - 06:19 La Nuit rêvée de Philippe Sollers - Entretien avec Philippe Sollers 3/3 (1ère diffusion : 15/06/2014)

Par Christine Goémé - Réalisation Virginie Mourthé

06:19 - 06:50 Agora - "Spécial Venise" (1ère diffusion : 16/02/1988)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Philippe Sollers - Réalisation André Mathieu

06:50 - 06:58 Le pourquoi du comment : Science, Chronique par Bruno David : Qui a découvert le cholestérol ? - 1ère diffusion jeudi 03/08/2023

Par Bruno David - Réalisation Charlotte Roux

Nuit du jeudi 03 août au vendredi 04 août 2023

00:02 - 01:05 Extrait : Les après-midi de France Culture - Ne quittez pas l'écoute avec Gaëtan Picon 1/2 : Le Surréalisme hier, aujourd'hui et demain (1ère diffusion : 02/08/1976)

Par Pierre Descargues - Avec Gaëtan Picon - Lectures Marie-Hélène Baconnet

01:05 - 03:05 Atelier de Création Radiophonique - Extra-muros, chronique de la folie à Bondy (1ère diffusion : 12/03/1995)

Par Françoise Séloron - Avec Guy Baillon (psychiatre), Annie Vacelet (psychiatre), Claude Fuzier (maire de Bondy), Chantal Ballif (psychologue), Claude Espinasse (infirmière chef) et les infirmiers : Daniel Pézigot, Laurence Boutcart et Chantal Saens - Réalisation Y. Tuchband, P. Bredin et I. Limousin

03:05 - 03:35 Images et visages du théâtre d'aujourd'hui - Entretien avec Tania Balachova 1/2 (Date d'enregistrement : 04/04/1968)

Par Moussa Abadi - Avec Tania Balachova

03:35 - 04:35 Chanson boum - Moonlight Benjamin (1ère diffusion : 22/05/2011)

Par Hélène Hazera - Avec Moonlight Benjamin - Réalisation Patrick Molinier

04:35 - 05:35 Changement de Décor - Les forêts du Jura : La pêche à la mouche (1ère diffusion : 04/08/1998)

Par Laurence Bloch - Avec Joël Monti (sociologue), Robert Balloch (forestier et pêcheur) et Alain Taurine - Réalisation Véronique Vila

05:35 - 06:50 Tout arrive - Spéciale Jean-Jacques Pauvert (1ère diffusion : 12/04/2004)

Par Marc Voinchet et Pascal Ory - Avec Viviane Hamy, Christian Bourgois et Jean-Jacques Pauvert - Réalisation Doria Zénine et Didier Lagarde

06:50 - 06:57 Le pourquoi du comment : Science, Chronique par Bruno David : Notre bonne vieille Terre, elle a quel âge ? - 1ère diffusion vendredi 04/08/2023

Par Bruno David - Réalisation Charlotte Roux

Nuit du vendredi 04 août au samedi 05 août 2023

00:02 - 01:03 Extrait : Les après-midi de France Culture - Ne quittez pas l'écoute avec Gaëtan Picon 2/2 : La politique en littérature (1ère diffusion : 03/08/1976)

Par Pierre Descargues - Avec Gaëtan Picon - Lectures Jean Dasté

01:03 - 03:03 L'invitée (1ère diffusion : 29/05/1994)

De Simone de Beauvoir - Adaptation Patrice Liegibel et Malka Ribowska - Bruitage Alain Platiau - Chef opérateur du son Noelly Louis-Mary - Interprétation Claude Giraud (Pierre), Malka Ribowska (Françoise), Arnaud Bédouet (Gerbert), Tugdual Rio (Tedesco), Sabine Haudepin (Xavière), Nadine Servan (Gitane), Alain Christie (garçon), Alain Leberre (le docteur) et Patrick Liegibel (récitant) - Réalisation Eveline Frémy

03:03 - 03:33 Images et visages du théâtre d'aujourd'hui - Entretien avec Tania Balachova 2/2 (Date d'enregistrement : 25/04/1968)

Par Moussa Abadi - Avec Tania Balachova

03:33 - 05:28 Les samedis de France Culture : Taiwan - Singapour - Indonésie - Formose 1/4 : Taiwan, l'état de siège (1ère diffusion : 04/08/1979)

Par Eric Laurent - Avec Fernand Gigon (journaliste), Emile Guigovatti (correspondant de l'AFP à Pékin), M. Tcheng (vice-ministre des Affaires étrangères de Taïwan), un colonel de la garnison Taïwanaise de l'île de Kemoy, un jésuite exilé à Taïwan et un ex-détenu politique Taïwanais - Avec en archives, les voix de John Kennedy et du Général De Gaulle

05:28 - 05:56 Documentaire d'été - Survol de la Syrie, 5 : Le destin de Palmyre (1ère diffusion : 05/08/1983)

Par Michel Cazenave - Avec Adnan Bounni (professeur, directeur en chef du service des fouilles archéologiques) - Réalisation Christiane Mallarmé

05:56 - 06:06 Les objets - La bobine Kodak de Patrizio Guzman (1ère diffusion : 08/08/2011)

Par Sophia Aouine - Avec Patrizio Guzman (cinéaste chilien) - Réalisation Nathalie Battus

06:06 - 06:48 Du jour au lendemain - Bernard Noël pour son livre "Les plumes d'Éros" (1ère diffusion : 11/06/1997)

Par Alain Veinstein - Avec Bernard Noël - Réalisation Anne Franchini

06:48 - 06:56 Le pourquoi du comment : Science, Chronique par Bruno David : Les animaux sont-ils aussi violents que nous le sommes ? - 1ère diffusion samedi 05/08/2023

Par Bruno David - Réalisation Charlotte Roux

Nuit du samedi 05 août au dimanche 06 août 2023

22:02 - 23:33

1950 - 1975, Le Troisième Quart du Siècle 9/27 : L'année 1958 (1ère diffusion : 29/11/1975)

Par la Communauté Radiophonique des Programmes de Langue Française, Gérald Cazaubon (Radio France), Jules Gérard-Libois et Georges Wielemans (Radio-Télévision Belge), Jérôme Deshusses (Radio Suisse Romande), Naïm Kattan et Yves Lapierre (Société Radio-Canada) - Avec les Archives de la CRPLF et de la BBC : les voix de Pierre Andreu, Fouhad Chéhab, Albert-Paul Lentin, Général Jacques Massu, Charles de Gaulle, Yves Saint-Laurent, Ahmed Sékou Touré, le Pape Jean XXIII, Georges Rouault et Francis Carco - Réalisation Jean-Jacques Vierne

23:35 - 23:59 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Nicole Courcel lit un texte de Christine de Rivoyre : "Les vaches de la nuit" (1ère diffusion : 12/10/1972)

Par Patrice Galbeau - Lectures Christine de Rivoyre - Réalisation Marcel Sicard

Nouvelle diffusion :

Âmes soeurs, Saint Phalle et Tinguely

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:05 Âmes soeurs, Saint Phalle et Tinguely - Présentation (1ère diffusion : 08/05/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Virginie Mourthé

00:07 - 01:01 Documentaire d'été : Rétrospective Jean Tinguely à Venise au Palazzo Grassi et à l'église San Samuele (1ère diffusion : 02/08/1987)

Par Pierre Descargues - Avec Jean Tinguely, Pontus Hulten, Arman et César - Lecture du texte de Niki de Saint Phalle par Anne Vartel - Réalisation Jacques Béraud

01:01 - 02:59 Les après-midi de France Culture - L'invité du lundi : Niki de Saint Phalle (1ère diffusion : 17/01/1977)

Par Pierre Descargues - Avec Niki de Saint Phalle, Claude Gaignebet, Martine Cadieu et Paula Jacques - Avec en archives, la voix de Gaston Bachelard et un enregistrement de "32 variations en ut mineur" de Ludwig Von Beethoven par Emil Gilels - Réalisation Christine Berlamont

02:59 - 03:56 Extrait : Les après-midi de France Culture - L'invité du lundi : Jean Tinguely (1ère diffusion : 27/06/1977)

Par Pierre Descargues - Avec Jean Tinguely - Avec en archive, la voix de Yves Klein - Réalisation André Mathieu

03:56 - 04:23 A voix nue - Niki de Saint Phalle 5/5 : Toujours provoquer (1ère diffusion : 31/05/2002)

Par Jean Daive - Avec Niki de Saint Phalle - Réalisation Clotilde Pivin

04:24 - 04:49 Les après-midi de France Culture - Promenade, la fontaine Stravinsky de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle (1ère diffusion : 30/03/1983)

Par Pierre Descargues - Avec Jean Tinguely et des enfants du quartier Beaubourg

04:49 - 05:09 Extrait : Les arts et les gens, la vie d'artiste - Entretien avec Niki de Saint Phalle à propos du musée Tinguely à Bâle 1/2 (1ère diffusion : 23/12/1996)

Par Pierre Descargues - Avec Niki de Saint Phalle

05:09 - 06:37 Atelier de Création Radiophonique - Mais... où est passée l'oreille du Cyclop ? (1ère diffusion : 28/03/1999)

Par Marie-Hélène Bernard - Avec Philippe Bouveret, Yann Bouveret, Guy Duperche, Pierre-Marie Lejeune, Jesus Rafael Soto, Katerina Stenou, Katerina Tomadakis et Jean-Pierre Vernant - Avec en archives, les voix de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle - Réalisation Olivier Dupré

06:38 - 06:56 Extrait : Les arts et les gens, la vie d'artiste : Entretien avec Niki de Saint Phalle à propos du musée Tinguely à Bâle 2/2 (1ère diffusion : 30/12/1996)

Par Pierre Descargues - Avec Niki de Saint Phalle

06:56 - 06:58 Âmes soeurs, Saint Phalle et Tinguely - Désannonce (1ère diffusion : 08/05/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 06 août au lundi 07 août 2023

22:01 - 23:33

1950 - 1975, Le Troisième Quart du Siècle 10/27 : L'année 1959 (1ère diffusion : 06/12/1975)

Par la Communauté Radiophonique des Programmes de Langue Française, Gérald Cazaubon (Radio France), Jules Gérard-Libois et Georges Wielemans (Radio-Télévision Belge), Jérôme Deshusses (Radio Suisse Romande), Naïm Kattan et Yves Lapierre (Société Radio-Canada) - Avec les Archives de la CRPLF et de la BBC : les voix de Fidel Castro, Roger Blin, Baudouin Ier, Jean Hamburger, Henry de Jouvenel, Elisabeth II, Nikita Khrouchtchev, Dwight David Eisenhower, Jean-Louis Bory, Federico Fellini, Charles de Gaulle, Grock et Gérard Philipe - Réalisation Jean-Jacques Vierne

23:33 - 23:59 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Louis Seigner lit un texte de O. Henry : "Le troisième ingrédient" (1ère diffusion : 17/08/1973)

Nouvelle diffusion :

Au-delà des sommets

Par Antoine Dhulster

00:00 - 00:04 Au-delà des sommets - Présentation (1ère diffusion : 10/04/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Virginie Mourthé

00:06 - 00:35 Le cabinet de curiosités - La montagne ou la conquête de l'immensité verticale 1/5 : La montagne, objet du désir (1ère diffusion : 06/04/1998)

Par Pascale Lismonde - Avec Philippe Joutard - Lectures Philippe Magnan de "Voyages dans les Alpes", d’Horace Bénédict de Saussure, et de "La nouvelle Héloïse" de Jean-Jacques Rousseau - Réalisation Vincent Decque

00:35 - 02:01 L’échappée belle - La montagne mystique (1ère diffusion : 06/12/1991)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec David le Breton (ethnologue auteur de "Passions du risque", Editions A.M. Métaillié, Françoise Loux (anthropologue au C.N.R.S. et alpiniste), Patrick Gabarrou (alpiniste), Catherine Destivelle (alpiniste) et Jean Denis (alpiniste auteur de "Les Clefs de l'Himalaya", éd. du Cerf)- Réalisation Jeanine Souchier

02:01 - 02:31 Le cabinet de curiosités - La montagne ou la conquête de l'immensité verticale 2/5 : L’invention de l’alpinisme (1ère diffusion : 06/04/1998)

Par Pascale Lismonde - Avec Philippe Joutard, André Rauch et Sylvain Jouty - Lectures Philippe Magnan de "Voyage au Mont-Blanc" de François-René de Chateaubriand, et "Voyages dans les Alpes", d’Horace Bénédict de Saussure - Réalisation Vincent Decque

02:37 - 03:36 L’histoire en direct - 3 juin 1950, la conquête de l’Annapurna (1ère diffusion : 02/07/1990)

Par Patrice Gélinet - Avec Maurice Herzog, Francis de Noyelle et Marcel Ichac - Lectures de "Annapurna, premier 8000", de Maurice Herzog," Les carnets du vertige" de Louis Lachenal, "Où règne la lumière", de Georges Sonnier, "Les conquérants de l’inutile", de Lionel Terray - Réalisation Christine Bernard-Sugy

03:36 - 04:07 Paris vous parle - L’ascension de l’Everest, 1953 (Date d'enregistrement : 02/06/1953 Paris Inter)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Pierre Ichac, Maurice Herzog, Lucien Devies, John Hunt, Edmond Hillary et Alfred Gregory

04:08 - 05:08 La montagne m’a dit 4/5 : Le ski (1ère diffusion : 27/12/1968)

Par Roger Pillaudin et René Farabet - Avec Alfred Couttet, Luc Tournier, Jean Franco et Emile Allais - Lectures Pascal Mazzotti de "La montagne magique", de Thomas Mann et "L’être et le néant", de Jean-Paul Sartre - Réalisation Annie Coeurdevey

05:08 - 05:59 Le pays d’ici - Alpes, prélude aux jeux olympiques d’hiver : L’Alpe d’Huez (1ère diffusion : 01/03/1989)

Par Geneviève Ladoues - Avec Jean-Paul Bozonnet, Jean Guibal, Elisabeth Rabut, Christian Abry et Max Liotier - Réalisation François Teste

05:59 - 06:56 En étrange pays - Les compagnons du vertige (1ère diffusion : 06/06/2003)

Par Gilles Lapouge - Avec Paul Yonnet - Réalisation Daniel Finot

06:56 - 06:58 Au-delà des sommets - Désannonce (1ère diffusion : 10/04/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Virginie Mourthé