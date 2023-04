Nuits de France Culture - Avril 2023

Nuit du vendredi 31 mars au samedi 01 avril 2023

00:02 - 00:28 Les grands contemporains - Habib Bourguiba 10/10 (1ère diffusion : 14/11/1975)

Par Patrice Galbeau - Avec Habib Bourguiba (Président de la Tunisie), Edgar Faure (ancien Président du Conseil), Pierre Mendès France (ancien Président du Conseil) et Hédi Nouira (Premier Ministre de Tunisie)

Publicité

00:28 - 00:55 Parti pris - Camille Bourniquel (1ère diffusion : 10/10/1977)

Par Jacques Paugam - Avec Camille Bourniquel (écrivain, peintre)

00:55 - 02:35 Les Lundis de l'Histoire - Cinéma et histoire : La guerre d'Espagne (1ère diffusion : 24/04/1978)

Par Denis Richet - Avec Barthélémy Amengual (historien et critique), André Abet (président des Amis du Cinéma), Jean Tena (universitaire, Montpellier), Maryse Lapergue (journaliste), Jacques Chabot (universitaire, Aix en Provence) et Marcel Oms (animateur des Amis du Cinéma)

02:35 - 05:33 Perspective migration - Cent milliards d'étoiles (1ère diffusion : 25/12/1975)

Avec Jean Schneider, Hubert Reeves, Jacques Ninio, Severo Sarduy, Herbert Marcovich, Jean Schneider, François Châtelet, Carl Sagan, François Biraud, Jean-Claude Ribes, Yves Jaigu et Iannis Xenakis - Réalisation Alain Barroux

05:33 - 06:01 A voix nue - Jacques Bouveresse : Vertus et nécessité de la satire (1ère diffusion : 11/02/2000)

Par Christine Lecerf - Avec Jacques Bouveresse (philosophe) - Réalisation Olivier Coppin

06:01 - 06:56 Extrait : Projection privée - Spéciale Koji Wakamatsu (1ère diffusion : 11/12/2010)

Par Michel Ciment - Avec Julien Sévéon (spécialiste du cinéma japonais) et Jean-Baptiste Thoret (historien, essayiste et critique cinématographique) - Réalisation Olivier Bétard

Nuit du samedi 01 avril au dimanche 02 avril 2023

Je(ux) est un autre : le jeu vidéo entre réel et virtuel

Par Mathias Le Gargasson

00:00 - 00:04 Je(ux) est un autre : le jeu vidéo entre réel et virtuel - Présentation (1ère diffusion : 02/04/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Louise Devillard

00:06 - 00:35 Extrait : Roue Libre - Le jeu et l'enjeu, 3 : l'Enjeu programmé (1ère diffusion : 16/02/1983)

Par François Charpentier et Thierry Garcin - Avec Alain Cotta (professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, auteur de "La Société ludique") et Guy Millant (directeur général de la société" ATARI "fabricant des jeux électroniques)

00:35 - 01:36 Les chemins de la philosophie - Philosophie des jeux vidéo : De l’antiquité à nos jours (1ère diffusion : 18/09/2017)

Par Adèle Van Reeth - Avec Jean Zeid - Lectures Pauline Ziadé - Réalisation Nicolas Berger et Olivier Bétard

01:36 - 02:08 Extrait : Panorama - Informatique et loisir (1ère diffusion : 14/06/1986)

Par Michel Bydlowski et Pierre Gioux - Avec Phillipe Leroy, Hervé This et Gabriel Juminaire - Réalisation Dominique Costa

02:08 - 03:26 Surpris par la nuit - Radio activity : La vie rêvée sur le net, 1 : Je est un autre (1ère diffusion : 18/12/2007)

Par Anita Castiel - Avec Tatiana et Natacha Quester-Séméon (propriétaires de l'Ile verte, espace d'utopies et de débats et première ONG (les Humains Associés) sur Second Life), Virginie Sebbagh (artiste), Alin-Alexis Avila (directeur de Area revue), Frank Beau (coordonnateur de l'ouvrage collectif "Culture d'Univers - Les jeux en réseau et la société numérique", FYP Editions), Olivier Caïra (sociologue des jeux de rôle), Stéphane Pillet (auteur de " Les secrets de Second Life ", Editions Fixot) et Michel Maffesoli (sociologue) - Réalisation Anna Szmuc

03:26 - 03:40 Extrait : Panorama – Tribune des jeux, actualité des jeux informatiques (1ère diffusion : 01/03/1988)

Par Michel Bydlowski et Pierre Gioux

03:40 - 04:07 Les pieds sur terre – Les cyberdépendants 1/2 (1ère diffusion : 23/09/2002)

Par Jérôme Sandlarz - Avec Thomas, sa mère et Nicolas - Réalisation Monique Veilletet

04:07 - 04:33 Les pieds sur terre – Les cyberdépendants 2/2 (1ère diffusion : 24/09/2002)

Par Jérôme Sandlarz - Avec jeunes adultes dans une salle de jeux en réseau - Réalisation Monique Veilletet

04:33 - 05:25 Cultures Monde - Jeux vidéo : Des Sims à GTA : l’idéologie derrière le divertissement (1ère diffusion : 26/12/2013)

Par Christophe Payet - Avec Olivier Mauco (consultant et concepteur de médias ludiques), Gonzalo Frasca (game designer de jeux politiques) et Navid Khonsari (producteur et designer irano-canadien de jeux vidéo) - Réalisation Alexandre Fougeron

05:25 - 05:55 Les pieds sur terre – Le monde virtuel de Karine (1ère diffusion : 24/03/2014)

Par Ilana Navaro - Avec Karine (passionnée par les jeux vidéo) - Réalisation Benjamin Hû

05:55 - 06:49 Sur les docks - Pandémie en pixels (1ère diffusion : 14/09/2009)

Par Marie-Capucine Diss - Avec Antoine Flauhault (épidémiologiste, commissaire de l'exposition et directeur de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique), David Calvo (concepteur de jeux vidéo), Patrick Lagadec (spécialiste des crises et des catastrophes, professeur à l'Ecole Polytechnique) et Frédérique Macarez - Réalisation Diphy Mariani

06:49 - 06:51 Je(ux) est un autre : le jeu vidéo entre réel et virtuel - Désannonce (1ère diffusion : 02/04/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Louise Devillard

Nuit du dimanche 02 avril au lundi 03 avril 2023

00:02 - 01:14 Anniversaire Eluard - Ascendances (1ère diffusion : 17/11/1962 France III Nationale)

Par Jean Thibaudeau - Avec Julien Guillemard, Claude Martin, Reine Villers, Jean Topart, Suzelle Goffre et Roger Blin

01:14 - 02:14 Nuits magnétiques - Marie Epstein raconte Jean Epstein : Portrait à trois faces (1ère diffusion : 01/10/1986)

Par Jacques Kermabon - Avec Marie Epstein (sœur de Jean Epstein) et Michel Marie - Réalisation Michel Fleischmann

02:14 - 02:59 Du jour au lendemain - Michèle Desbordes (1ère diffusion : 30/03/1999)

Par Alain Veinstein - Avec Michèle Desbordes (auteur de "La Demande", Ed. Verdier) - Réalisation Bernard Treton

02:59 - 03:59 Le vif du sujet - Le fantôme de Gresse-en-Vercors (1ère diffusion : 20/12/2005)

Par Alexandre Héraud - Avec Jean-Noël Vignal (institut de recherche criminel de la gendarmerie nationale) et Jean-Pierre Moën (conservateur du patrimoine du musée du quai Branly) - Réalisation Yvon Croizier

03:59 - 04:28 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 01/04/2023

Coordination : Christine Bernard

04:28 - 04:57 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 02/04/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 03 avril au mardi 04 avril 2023

00:02 - 01:22 Nuits magnétiques - Paris Amsterdam avec le cinéaste Johan Van Der Keuken 1/2 (1ère diffusion : 20/02/1997)

Par Ruth Stégassy - Avec Johan Van Der Keuken (cinéaste) - Réalisation Josette Colin

01:22 - 02:52 L'autre scène ou les vivants et les Dieux - La sibylle ou la parole du souterrain (1ère diffusion : 04/09/1978)

Par Claude Mettra - Avec Claude Gaignebet

02:52 - 03:33 Cinéma pour les ondes - Comment réussir en amour ? (1ère diffusion : 18/12/1962 Paris Inter)

Par Roger Régent et Jacqueline Adler

03:33 - 03:56 Les chemins de la connaissance - Les cabinets ministériels ou la fabrique du pouvoir, 2 : Régis Debray (1ère diffusion : 06/05/2003)

Par Ali Baddou - Avec Régis Debray - Réalisation Patrick Molinier

03:57 - 04:54 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 02/04/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 04 avril au mercredi 05 avril 2023

00:02 - 01:22 Nuits magnétiques - Paris Amsterdam avec le cinéaste Johan Van Der Keuken 2/2 (1ère diffusion : 21/02/1997)

Par Ruth Stégassy - Avec Johan Van Der Keuken (cinéaste) - Réalisation Josette Colin

01:22 - 02:27 For intérieur - Yves Jaigu (1ère diffusion : 12/01/2003)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Yves Jaigu - Réalisation Vanessa Nadjar

02:27 - 03:04 François Châtelet : une histoire de la raison 10/20 - Thomas Hobbes et John Locke (1ère diffusion : 14/08/1992)

Par Emile Noël - Avec François Châtelet (professeur, philosophe, penseur politique) - Réalisation Monique Veilletet

03:04 - 04:29 Semaine titre - La comédie musicale américaine de 1929 à 1955 (1ère diffusion : 26/03/1978)

Par Charlotte Latigrat et Jean-Louis Cavalier - Avec Michel Perez (journaliste)

04:29 - 04:58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 04/04/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 05 avril au jeudi 06 avril 2023

00:02 - 01:18 Itinéraires de l’inquiétude : Le phénomène des sectes et des sociétés secrètes (1ère diffusion : 12/03/1967)

Par Marianne Monestier - Avec Henri-Charles Chéry (catholique dominicain), Pierre Xénophon-Hadjidimou (sociologue de l’université d’Athènes), Pierre Mariel (écrivain), le Dr. Philippe Encausse (auteur et franc-maçon), Usha Chatterji (écrivaine et sociologue), Arnaud Desjardins (cinéaste et ethnologue), Marianne Kohler (journaliste), Michèle Curcio (journaliste), Robert Charroux (journaliste) et Paul Misraki (compositeur et auteur) - Réalisation Arlette Dave

01:18 - 01:58 Un homme une oeuvre - Saint-Exupéry (1ère diffusion : 07/11/1946 Chaîne Nationale)

Par Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet - Réalisation Gérard Herzog

01:58 - 02:58 En étrange pays - Au bout du monde, l'Allée des baleines (1ère diffusion : 23/01/2004)

Par Gilles Lapouge - Avec Jean Malaurie (ethnologue, géographe, directeur de la collection "Terre humaine" chez Plon, écrivain)

02:58 - 04:28 Une vie, une oeuvre - Raphaël (1ère diffusion : 01/01/2006)

Par Luc Ponette - Avec Jean-Pierre Cuzin (adjoint au directeur de l'Institut National d'Histoire de l'Art), Dominique Cordellier (conservateur en chef au Département des arts graphiques au Louvre), Gabriella Morawetz (artiste de la galerie Thessa Herold à Paris), Pancho Quilichi (artiste de la galerie Thessa Herold à Paris) et Christine Pellistrandi (bibliste et historienne du Moyen Age, chercheur au CNRS) - Avec en archives, la voix de Daniel Arasse - Réalisation Dominique Costa

04:28 - 04:57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 05/04/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 06 avril au vendredi 07 avril 2023

00:02 - 00:44 Albatros - Le stupéfiant image ou la poétique surréaliste (1ère diffusion : 18/11/1979)

Par Alain Borer - Avec Jean-Jacques Borchier et Marie-Claire Dumas - Lectures Roséliane Goldstein, Valère Novarina, Christian Rist et Léon Szpiegleman - Réalisation Janine Antoine

00:44 - 02:34 Les derniers jours heureux - Le cirque : Les clowns (1ère diffusion : 25/12/1977)

Par Françoise Coupry - Avec Dominique Jando (auteur de "Histoire mondiale du cirque")

02:34 - 03:04 Comme il vous plaira - Raymond Queneau : Ode à Charles Fourier (1ère diffusion : 03/10/1965)

Par Henri Soubeyran - Lectures Jean Vilar - Réalisation Roger Pillaudin

03:04 - 03:55 De la nuit (1ère diffusion : 02/09/1977)

Par Gilbert-Maurice Duprez - Avec Jean-Marie Damblain, Alexandra Sheedee et une schizophrène - Lectures Danielle Collobert

03:55 - 04:54 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 06/04/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 07 avril au samedi 08 avril 2023

00:02 - 02:16 Roger Caillois ou des sévérités qui engendrent l'excellence (1ère diffusion : 13/12/1980)

Par Jeannine Worms - Avec Jeannine Worms, Jean d’Ormesson (Académie française), Georges Dumézil (professeur au Collège de France), Luis Mizon, Denis de Rougemont, Alain Bosquet et Jean Starobinzki - Avec en archives, la voix de Roger Caillois - Lectures de textes de Roger Caillois par Jean Topart, Pascal Mazzotti et Nathalie Nerval

02:16 - 03:02 Projection privée - Picasso et le cinéma (1ère diffusion : 19/07/1992)

Par Michel Ciment - Avec Jean Clair (Musée Picasso)

03:02 - 03:32 L'art et la vie - Hommage à Picasso (1ère diffusion : 02/11/1961 France III Nationale)

Par Louis Cheronnet, Georges Charensol et Jean Dalevèze - Avec Pablo Picasso, Suzanne Ramié, Edouard Pignon, Daniel-Henry Kahnweiler, Jules Cavaillès et Georges Ribemont-Dessaignes - Réalisation Henri Vermeil

03:32 - 05:47 Les samedis de France Culture - Tant qu'il y aura des bistrots (1ère diffusion : 09/07/1977)

Par Marie-Hélène Pinel - Avec Francis Meyer (spécialiste des questions d'opinion publique) - Lectures Rosy Varte et Henri Poirier d'extraits de textes sur les cafés, textes d'Emile Zola, Louis Aragon, Francis Carco, Jean-Paul Sartre, Clément Lépidis et et Blaise Cendrars - Réalisation Georges Godebert

05:47 - 06:57 Morceaux choisis - Robert Pinget (1ère diffusion : 23/10/1964)

Par Jean Paget - Avec Robert Pinget - Lectures Jean Topart et Roger Blin - Réalisation Georges Gravier

Nuit du samedi 08 avril au dimanche 09 avril 2023

Le génie de Rabelais

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:06 Le génie de Rabelais - Présentation (1ère diffusion : 09/04/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Antoine Larcher

00:09 - 01:40 Relecture - Rabelais (1ère diffusion : 17/02/1984)

Par Hubert Juin - Avec Madeleine Lazard, Michel Renault et Manuel de Dieguez - Lectures François Maistre et Yves Pignot - Réalisation Anne Lemaître

01:40 - 03:02 Gargantua, adaptation d'après Rabelais (1ère diffusion : 10/10/1953 Chaîne Nationale)

De François Rabelais - Par Alex Madis - Adaptation Georges Barbarin - Illustrateur sonore Robert Maufras - Musique Jean Françaix - Interprétation Alain Cuny (Gargantua), Robert Arnoux (Grandgousier), Alexandre Rignault (Frère Jean), Henri Crémieux (Ponocrates), Teddy Bilis (Picrochole), Jean Topart (Eudémon), Jacqueline Morane (Gargamelle), René-Jacques Chauffard, François Chaumette, Charlotte Clasis, Jacques Fabbri, Jacqueline Trutat, Juliette Jérome, Gaëtan Jor, Pierre Leproux, Yves Peneau, Michel Piccoli, Guy Piérauld, Jean-Marie Serreau et Jean Temerson - Réalisation Alain Trutat

03:02 - 04:22 François Rabelais 1/2 (1ère diffusion : 22/11/1952 Chaîne Nationale)

Par Alain Trutat et Georges Charbonnier - Avec Jean Cocteau, Lucien Scheler, Roger Caratini, André Frédérique, Abel Lefranc, Raymond Lebègue, Maxime Laignel-Lavastine, André Berry et Roger Caratini. Interprètes : Pierre Bertin, Jacques Bernier, Roger Blin, Teddy Bilis, André Brunot, Dominique Bonnot, François Chaumette, Nelly Delmas, Jacques Dufilho, Jacques-Henri Duval, Gilberte Géniat, Jacques Hilling, Roger Iglesis, Gaëtan Jor, Pierre Latour, Pierre Leproux, Jacqueline Morane, Jean Parédès, Lucien Paris, Yves Peneau, Hubert Prelier, Alexandre Rignault, Georges Sellier, Jean Temerson, Jean Topart, Ivernel et Jean-Christophe Benoit (chant) - Musique Claude Arrieu, Pierre Schaeffer, Claude Terrasse et Jean-Armand Petit - Réalisation Alain Trutat et Gérard Herzog

04:22 - 04:55 Extrait : Du jour au lendemain - Dans la bibliothèque de Marcelin Pleynet : Rabelais (1ère diffusion : 14/11/1992)

Par Alain Veinstein - Avec Marcelin Pleynet (poète, romancier, critique d'art, essayiste) - Réalisation Bernard Treton

04:55 - 06:14 François Rabelais 2/2 (1ère diffusion : 29/11/1952 Chaîne Nationale)

Par Alain Trutat et Georges Charbonnier - Avec Roger Grenier, Paul-Emile Victor, Jean Cocteau, Roger Caratini, Lucien Scheler, Marc Bernard, Pierre Barbier, Fernand Ledoux, Stanislas Fumet. Interprètes : Pierre Bertin, Jacques Bernier, Roger Blin, Teddy Bilis, André Brunot, Dominique Bonnot, François Chaumette, Nelly Delmas, Jacques Dufilho, Jacques-Henri Duval, Gilberte Géniat, Jacques Hilling, Roger Iglesis, Gaëtan Jor, Pierre Latour, Pierre Leproux, Jacqueline Morane, Jean Parédès, Lucien Paris, Yves Peneau, Hubert Prelier, Alexandre Rignault, Georges Sellier, Jean Temerson, Jean Topart, Ivernel et Jean-Christophe Benoit (chant) - Musique Claude Arrieu, Pierre Schaeffer, Claude Terrasse et Jean-Armand Petit - Réalisation Alain Trutat et Gérard Herzog

06:14 - 06:22 Extrait : Le manteau d'Arlequin - Jean-Louis Barrault s'installe à l'Elysée Montmartre pour son "Rabelais" (1ère diffusion : 02/01/1969)

Par Pierre-Aimé Touchard et André Saudemont - Avec Jean-Louis Barrault (comédien, metteur en scène et directeur de théâtre) - Réalisation René Wilmet

06:22 - 06:54 Arcanes 70 - Le signe chez Rabelais avec Jean Paris à propos de son livre "Rabelais au futur" (1ère diffusion : 26/11/1970)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Paris (universitaire, essayiste) - Lectures d'extraits du "Tiers livre" de Rabelais, par Jean-Pierre Jorris

06:54 - 06:55 Le génie de Rabelais - Désannonce (1ère diffusion : 09/04/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Antoine Larcher

Nuit du dimanche 09 avril au lundi 10 avril 2023

00:02 - 00:24 Rétro - L'Irlande dans tous ses états : Le 70ème anniversaire de la partition de l'Irlande (1ère diffusion : 01/12/1991)

Par Arnaud Laporte - Réalisation André Mathieu

00:24 - 01:17 Permis de construire - Retour sur l'oeuvre de l'architecte Frank Lloyd Wright (1ère diffusion : 19/04/1999)

Par Pascale Charpentier et Thierry Paquot - Avec Philippe Panerai (urbaniste) et François Daune (architecte et enseignant) - Réalisation Hélène Hortin

01:17 - 02:36 Nuits magnétiques - Les métiers du politique 4/4 : Et demain, quelles fonctions ? (1ère diffusion : 19/04/1991)

Par Andrew Orr - Avec les politologues : Pierre Bauby, Jean-Daniel Remond ; les journalistes : Michel-Antoine Burnier, François Bazin, Gilbert Denoyan, Hyppolite Romain, Anne Sinclair, Fabrice Rebois ; les élus : André Billardon, Jean Bousquet, Jean-Michel Belorgey, Jean-Pierre Camoin, Thierry Mandon, Dominique Perben, Jean-François Deniau, Brice Lalonde, Gérard Saumade, Gilbert Estève, Philippe Séguin, Jean-Claude Colliard, Alain Juppé ; les conseillers : Bruno Tellenne, Jean-Marie Milou et Roland Brancart - Réalisation Monique Burguière

02:36 - 02:57 Carnet de notes - Les nouvelles voix de femmes du Flamenco 1/2 : Esperanza Fernandez (1ère diffusion : 26/04/2002)

Par Gérard Tourtrol - Avec Esperanza Fernandez (chanteuse de flamenco) - Réalisation Jean-Philippe Navarre

02:57 - 03:57 Lieux de mémoire - La bibliothèque rose (1ère diffusion : 12/02/1998)

Par Ruth Stegassy - Avec François Rivière (auteur d'une biographie d'Enid Blyton), Laurence Decreau (auteur de "Ces héros qui font lire"), Isabelle Nièvres (professeur de littérature à Rennes) et Francis Marcoin (professeur de littérature à Arras) - Réalisation Josette Colin

03:57 - 04:26 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 08/04/2023

Coordination : Christine Bernard

04:26 - 04:55 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 09/04/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 10 avril au mardi 11 avril 2023

00:02 - 01:33 Mardis du cinéma - Le cinéma français d'animation (1ère diffusion : 14/11/1989)

Par Jean-Pierre Pagliano - Avec Paul Grimault, Jacques Colombat, Bruce Krebs, Jean-François Laguionie, Jacques-Rémy Girerd, Michel Roudévitch et Lionel Charpy - Réalisation Josette Colin

01:33 - 02:03 Agora - Antonio Saura : Portrait d'un peintre (1ère diffusion : 11/05/1982)

Par Gilles Lapouge - Avec Antonio Saura

02:03 - 03:23 Salut international à Jacques Prévert (1ère diffusion : 01/05/1978)

Par Paul Bordry et l'Unesco - Avec Jean Wiener, Juliette Gréco, Jean-Louis Barrault, Raymond Bussières, Guy Bedos et Cora Vaucaire

03:23 - 03:58 Connaître le cinéma - Musique et cinéma, 1 (1ère diffusion : 23/12/1967)

Par Philippe Esnault et Jean Mitry - Avec Henri Colpi et Jean Wiener

03:58 - 04:56 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 09/04/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 11 avril au mercredi 12 avril 2023

00:02 - 01:27 Opus - L'Histoire de l'Olympia (1ère diffusion : 15/06/1991)

Par Thierry Aveline - Avec Paulette Coquatrix, Patricia Coquatrix et Jean-Michel Boris - Réalisation François Viet

01:27 - 02:07 Anniversaire - Semaine Cervantès : Don Quichotte ou le présent obscur (1ère diffusion : 23/04/1966)

Par Denise Centor - Présentation Bernard Dort - Avec Marthe Robert - Réalisation Alain Baroux

02:07 - 03:37 Portraits sans pareil - Maurice Chappaz (1ère diffusion : 13/08/1994)

Par Geneviève Ladouès - Avec Maurice Chappaz - Réalisation Anna Szmuc

03:37 - 04:27 Les sentiers de l'humour - Pierre Tchernia (1ère diffusion : 23/02/1972)

Par Mina Guillois et André Guillois - Avec Pierre Tchernia

04:27 - 04:56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 11/04/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 12 avril au jeudi 13 avril 2023

00:02 - 03:02 Le bon plaisir - Michel Bouquet (1ère diffusion : 21/04/1990)

Par Lucien Attoun - Avec Jean Audureau (écrivain), Claude Chabrol (cinéaste), William Christie (claveciniste) ; les comédien(e)s : Michel Bouquet, Agnès Dewitte, Christophe Lambert et Fabrice Luchini, Roger Planchon (metteur en scène) et Claude Santelli (réalisateur de télévision) - Réalisation Nicole Gandrey-Réty

03:02 - 03:18 Au jour et aux lumières - Anecdotes sur Alexandre Dumas et sur Talma (1ère diffusion : 08/09/1957 Chaîne Parisienne)

Par Béatrix Dussane - Réalisation Pierre Duflos

03:18 - 03:58 Un livre des voix - Le rameau d'or : le Roi magicien, 1 (1ère diffusion : 28/05/1981)

Par Pierre Sipriot - Avec Jean Cazeneuve - Réalisation Georges Godebert

03:58 - 04:28 Entretiens avec Julien Gracq, 1 (1ère diffusion : 28/03/1977)

Par Jean Daive - Avec Julien Gracq

04:28 - 04:57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 12/04/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 13 avril au vendredi 14 avril 2023

00:02 - 01:02 Euphonia - Les ruines romantiques à la recherche du passé : Les châteaux (1ère diffusion : 30/03/1989)

Par Rémy Stricker - Avec Arnaud Laster et Martine Cadieu - Réalisation El Mondher Babaï

01:02 - 02:01 Tire ta langue - L'Académie et la langue : Maurice Druon (1ère diffusion : 16/10/1991)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Maurice Druon - Réalisation Daniel Finot

02:01 - 02:30 Journal Parlé - Les coulisses de la police judiciaire ou l'énigme de la pochette de soie : Reconstitution d'une enquête menée par le 36 du Quai des Orfèvres en avril 1945 (1ère diffusion : 05/08/1951 Chaîne Parisienne)

Par Stéphane Pizella - Avec les policiers du quai des Orfèvres

02:30 - 02:50 Extrait : Le texte et la marge - Arsène Lupin à la télévision (1ère diffusion : 08/04/1971)

Par Françoise Favier - Avec Pierre Peyrou, Henri Gault, Pierre de Lagarde, Claude Leblanc et Jacques Nahum

02:50 - 03:55 Nuits magnétiques - Paul Cézanne 1 et 2/2 (1ère diffusion : 20 et 21/07/1978)

Par Jean Daive - Avec Joerg Ortner, Jean Clair et Jean Tortel - Réalisation Bruno Sourcis

03:55 - 04:54 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 13/04/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 14 avril au samedi 15 avril 2023

00:02 - 00:16 Extrait : Avant-première - "Le conte d’hiver" de Shakespeare, mise en scène Luc Bondy (1ère diffusion : 09/03/1988)

Par Yvonne Taquet - Avec Luc Bondy, Bernard-Marie Koltès et Michel Piccoli - Réalisation Marie-Noëlle Barbarin

00:16 - 03:11 Les samedis de France Culture - La science-fiction : le monde demain et après (1ère diffusion : 20/07/1974)

Par Frédéric Christian - Avec Michel Demuth, Jacques Goimard, Jacques Van Herp, Henri Dessens, Christine Renard, Jacques Sadoul, Robert Kanters et René Barjavel

03:11 - 04:11 Nouvelles des Etats-Unis - Henry James (1ère diffusion : 15/05/1986)

Par Marie-Claire Pasquier - Réalisation Jacques Taroni

04:11 - 05:25 La joie de vivre - Curnonsky (1ère diffusion : 15/03/1953)

Par Henri Spade et Jacqueline Joubert - Avec Robert Lamoureux, Curnonsky, Christiane Castelli, Janine Collard, Julien Bertheau, Mony Dalmès, Adrienne Gallon, Yana Gani, Jean Chevrier, Jacques Dutailly, Oldarra-groupe et Hélène Pignari

05:25 - 06:25 Mémoires du siècle - Georges Charensol (1ère diffusion : 12/08/1985)

Par Jean-Louis Ezine - Avec Georges Charensol

06:25 - 06:56 A voix nue - Jean Nouvel et Paul Chemetov : 1ère partie (1ère diffusion : 14/02/1994)

Par Radio France (RF) - Avec Jean Nouvel et Paul Chemetov - Réalisation Nicole Salerne

Nuit du samedi 15 avril au dimanche 16 avril 2023

Nouvelle diffusion : Grandes voix du XXe siècle : Raymond Aron

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:07 Grandes voix du XXe siècle : Raymond Aron - Présentation (1ère diffusion : 20/02/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Virginie Mourthé

00:07 - 00:34 Parti pris - Raymond Aron en 1975 (1ère diffusion : 12/12/1975)

Par Jacques Paugam - Avec Raymond Aron

00:34 - 01:06 Thèmes et controverses - A propos de "La naissance de l'histoire" de François Châtelet, avec l’auteur, Jean-Pierre Vernant et Raymond Aron (1ère diffusion : 01/06/1962 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec François Châtelet, Jean-Pierre Vernant et Raymond Aron

01:06 - 02:09 Anthologie étrangère - La quinzaine Karl Marx : Le Capital, avec Raymond Aron (1ère diffusion : 20/03/1963 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec Raymond Aron - Lectures Michel Bouquet, Pascal Mazzotti et Jean Topart - Réalisation Georges Gravier

02:09 - 02:16 Inter Actualités : 1963, Raymond Aron sur la stratégie nucléaire (1ère diffusion : 18/12/1963 Paris-Inter)

Par Jean-Pierre Elkabbach - Avec Raymond Aron

02:16 - 02:41 Les idées et l'histoire - Dialogue entre Michel Foucault et Raymond Aron à l’occasion de la parution de son livre "Les étapes de la pensée sociologique" (1ère diffusion : 08/05/1967)

Par Pierre Sipriot - Avec Raymond Aron et Michel Foucault

02:41 - 03:12 Heure de culture française - 22èmes Rencontres internationales de Genève sur le thème Liberté et ordre social, 6ème volet : la liberté libérale ou libertaire, une conférence de Raymond Aron, 2ème partie (1ère diffusion : 14/04/1970)

Par Anne-Marie Bernon - Avec Raymond Aron

03:12 - 03:43 Paradoxes - Raymond Aron en 1971 (1ère diffusion : 04/05/1971)

Par Alain Bosquet - Avec Raymond Aron - Réalisation Guy Delaunay

03:43 - 04:24 Le point du 7ème jour - Le socialisme dans l’histoire (1ère diffusion : 27/02/1972)

Par Marcel Amrouche et Jean Rabaud - Avec Pierre Birnbaum, Raymond Aron, Michel Collinet et Yvon Bourdet

04:24 - 05:46 Dialogues - Pierre Schaeffer et Raymond Aron sur les mutations de la société (1ère diffusion : 13/02/1973)

Par Roger Pillaudin - Avec Pierre Schaeffer et Raymond Aron

05:46 - 06:27 Les après-midi de France Culture - Alexis de Tocqueville, l'historien ou la tentation du pouvoir, par Raymond Aron (1ère diffusion : 20/02/1980)

Par Jean Montalbetti - Avec Raymond Aron

06:27 - 06:54 Parti pris - Raymond Aron en 1977 (1ère diffusion : 28/03/1977)

Par Jacques Paugam - Avec Raymond Aron

06:54 - 06:58 Grandes voix du XXe siècle : Raymond Aron - Désannonce (1ère diffusion : 20/02/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 16 avril au lundi 17 avril 2023

00:02 - 01:27 Documentaire du vendredi - Jacques Sternberg : Une oeuvre, une vie (1ère diffusion : 04/05/1984)

Par Hélène Mora - Avec Michael Lonsdale, Anne Desbois, Evelyne Ker, Philippe Moreau et Maurice Travail, et la participation de : Roland Topor, Gérard Klein, Jean-Pierre Miquel, Dorothée Blank, Louis Pauwels et Jacques Sternberg - Réalisation Jean-Jacques Vierne

01:27 - 01:52 Tribune de Paris - Les musées (1ère diffusion : 29/05/1946 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec André Schoeller, André Lhote, l'Abbé Morel, René Huyghe et Léon Gischia

01:52 - 02:27 Les Grandes Conférences - Le secret professionnel (1ère diffusion : 12/05/1967)

Par l'Office Radio Télévision France - Avec René Floriot (avocat à la cour)

02:27 - 03:59 Surpris par la Nuit - Ukraine, les silences de l'empire 1/4 : Dans la solitude des champs de blé (1ère diffusion : 13/04/2004)

Par Pierre Goëtschel - Avec Mirostlav Popovic, Roman Grinkyv, Roman Serbyn , Vladimir Scouratovski , Sacha Garatchouk , Valéry Marmel , Evgueni Ifremov et Oleg Skripka - Réalisation Jean-Philippe Navarre

04:00 - 04:29 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 15/04/2023

Coordination : Christine Bernard

04:29 - 04:57 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 16/04/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 17 avril au mardi 18 avril 2023

00:02 - 01:02 Grand angle - 1973, la naissance de "Libération" ou les limites du rêve (1ère diffusion : 22/05/1993)

Par Marie-Odile Delacour - Avec Jean-Claude Vernier, Jean-René Huleu, Claude Mauriac, Maren Sell et Jean-Christophe Nothias - Avec les voix de Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel - Réalisation Brigitte Alléhaut

01:02 - 01:44 Extrait : La fabrique de l'histoire - Reims, ville martyre. 1918-1924 (1ère diffusion : 06/11/2018)

Par Emmanuel Laurentin - Avec Thomas Gaehtgens (historien de l'art, premier directeur du Centre allemand d'histoire de l'art de Paris et directeur du Getty Research Institute à Los Angeles) - Réalisation Thomas Dutter

01:44 - 02:26 La clé, la confession intime - Un livre des voix (1ère diffusion : 27/06/1977)

Par Pierre Sipriot - Avec René Sieffert et Jean-Jacques Vierne - Lectures de La clé, "La confession intime" de Junichiro Tanizaki - Réalisation Jean-Jacques Vierne

02:26 - 03:58 Surpris par la Nuit - Ukraine, les silences de l'empire 2/4 : Jeu de piste en Transcarpathie (1ère diffusion : 14/04/2004)

Par Pierre Goëtschel - Avec Taras Tchoubaï , le Père Pierre (du monastère de l'ordre studite), Lioubomir Kouchlyk , Mikhaïllo Tchaï , Mykhaïlo Tafeytchouk , Ivan Griniuk , Ernest Butchko et Natacha Koubatsi - Réalisation Jean-Philippe Navarre

03:58 - 04:56 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 16/04/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 18 avril au mercredi 19 avril 2023

00:02 - 01:42 Les lundis de l'histoire - Famille, parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société (1ère diffusion : 19/04/1976)

Par Denis Richet - Avec Jean-Louis Flandrin et Emmanuel Le Roy Ladurie

01:42 - 02:27 Passeport pour l'inconnu - Haïti (1ère diffusion : 12/05/1959 Chaîne Parisienne)

Par Claire Jordan et Jean Garretto - Avec Maurice Bitter

02:27 - 03:58 Surpris par la Nuit - Ukraine, les silences de l'empire 3/4 : Chasse au fantôme à Odessa (1ère diffusion : 13/04/2004)

Par Pierre Goëtschel - Avec Sacha Garatchouk , Irina Shikhovskaïa , Iouri Kouznetsov , Alexandre Teplich Issakovitch, , Alexandre Rozenbaum et Mary et Dimitri Goutakov - Réalisation Jean-Philippe Navarre

03:58 - 04:28 Nuits magnétiques - Brèves enquêtes téléphoniques (1ère diffusion : 17/01/1978)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec la participation de Dominique Rollin, François Perrier (psychanalyste), des écrivains Eugène Guillevic, Anne-Marie Albiach, Severo Sarduy, Joyce Mansour, des peintres Colette Deblé, Jan Voss, de Viviane Forrestier et Jean-Pierre Verreggen

04:29 - 04:58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 18/04/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 19 avril au jeudi 20 avril 2023

00:02 - 00:33 Les sciences humaines aujourd'hui - Alain Robbe-Grillet ou le mensonge de la littérature objectale (1ère diffusion : 09/10/1976)

Par Rosine Georgin et Robert Georgin - Avec Alain Robbe-Grillet

00:33 - 01:34 Affinités électives - Claude-Jean Philippe (1ère diffusion : 16/04/2009)

Par Francesca Isidori - Avec Claude-Jean Philippe - Réalisation Brigitte Alléhaut

01:34 - 02:29 Soirée chez Marc Chagall (1ère diffusion : 30/04/1970)

Par Françoise Malettra et François Le Targat - Avec Marc Chagall, Jacques Bounin, Louis Trotabas, Louis Gautier-Vignal, Charles Alfred, Hervé de Fontmichel et André Hermant

02:29 - 04:02 Surpris par la Nuit - Ukraine, les silences de l'empire 4/4 : Crimée, les revenants de la Mer Noire (1ère diffusion : 13/04/2004)

Par Pierre Goëtschel - Avec Enver Cherfedinov, Enver Izmaïlov , Moustafa Abiboulaïev , Artem Djelilov , Delaver Osmanov , Server Bekirov , Choukrié Moustafaeva et Server Bekirov - Réalisation Jean-Philippe Navarre

04:02 - 04:27 Tour du monde autour d'une table - Images sonores d'Italie (Date d'enregistrement : 16/10/1949 Chaîne Nationale)

Par Jacques Pauliac et Hubert Neumann

04:27 - 04:56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 19/04/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 20 avril au vendredi 21 avril 2023

00:02 - 01:07 Une vie, une oeuvre - Nina Simone (1ère diffusion : 08/03/2014)

Par Elodie Maillot - Avec Sam Waymon, David Brun-Lambert, Gilles Leroy et Angélique Kidjo - Réalisation Manoushak Fashahi

01:07 - 02:42 Mardis du cinéma - Rome au cinéma (1ère diffusion : 01/01/1991)

Par Francesca Isidori - Avec Claude Aziza, Christian-Marc Bosséno, Claudio Fava, Jean-Antoine Gili, Ettore Scola et Riccardo Freda - Réalisation Christine Berlamont

02:42 - 03:37 Le roman des enfances lointaines - Philippe Séguin la Tunisie (1ère diffusion : 02/08/1995)

Par Francesca Piolot - Avec Philippe Séguin - Réalisation Isabelle Yhuel

03:37 - 03:59 Tribune de Paris - L'étalement des vacances (1ère diffusion : 13/06/1947 Chaîne Nationale)

Par Georges Geville - Avec Pierre Juvigny (porte-parole du Ministère du Travail), Jacques Percepied (Président de L'Union Nationale des Hôteliers), Fernand Poncet (porte-parole de la CGT), Bernard d'Abosville (Conseil national du Patronat français) et Henri Paoletti (Président de Tourisme et travail)

03:59 - 04:58 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 20/04/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 21 avril au samedi 22 avril 2023

00:02 - 01:31 Surpris par la nuit - Mat ou brillant : Spécial photo judiciaire (1ère diffusion : 22/06/2004)

Par Natacha Wolinski - Avec Joël Petitjean (historien des photographies de la Commune), Isabelle Astruc (directrice du musée de la Préfecture de Police de Paris), Richard Marlet (chef de l'identité judiciaire de la Préfecture de Police de Paris), Yves Rodriguez (directeur du service photo-plan à la Préfecture de Police de Paris), et l'équipe des photographes de l'identité judiciaire du 3 quai de l'Horloge - Réalisation Angélique Tibau

01:31 - 03:06 Analyse spectrale de l'Occident - Le rayonnement de l'Italie en Europe du XIVe au XVIe siècle (1ère diffusion : 11/04/1959 France III Nationale)

Par Serge Jouhet et René Louis - Avec Fred Goldbeck, Alexis Roland-Manuel, André Chastel et Robert Klein

03:06 - 04:36 Surpris par la Nuit - Les bons génies du studio Ghibli : Hayao Miyazaki et Isao Takahata (1ère diffusion : 24/05/2006)

Par Olivia Gesbert - Avec Ilang Nguyen (critique), Xavier Kawa-Topor (historien), les fondateurs des studios japonais : Hayao Miyazaki , Isao Takahata et leur producteur Toshio Suzuki ; Satoshi Kon (réalisateur) et Paul Grimault - Réalisation Gaël Gillon

04:36 - 05:41 Paysage rythmé, 3 - La Camargue (1ère diffusion : 25/09/1970)

Par José Pivin - Avec Sara Astruc, une famille gitane, un ornithologue, le régisseur d'une rizière, un directeur de Salines, des manadiers, un gardian et un dresseur de chevaux - Réalisation José Pivin

05:41 - 06:56 Pour mémoire - Henri Matisse (1ère diffusion : 17/11/1979)

Par Paule Chavasse - Réalisation Evelyne Frémy

Nuit du samedi 22 avril au dimanche 23 avril 2023

Infinis labyrinthes

Par Antoine Dhulster

00:00 - 00:04 Infinis labyrinthes - Présentation (1ère diffusion : 23/04/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard

00:06 - 00:38 Agora - Georges Balandier pour son essai "Le dédale" (1ère diffusion : 04/05/1994)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Georges Balandier (anthropologue) - Réalisation Nicole Valeron

00:38 - 02:50 Les samedis de France Culture - Un après-midi au labyrinthe (1ère diffusion : 19/11/1977)

Par Jean-Clarence Lambert - Avec Paul Faure (archéologue), Albert Slosman (ésotériste), Gérard Legrand (poète et écrivain), Max Bucaille (peintre), Jean Paris (poète et écrivain), Jean-Noël Vuarnet (écrivain), Jean-Yves Bosseur (compositeur), Julio le Parc (peintre et sculpteur), Cesare Peverelli (peintre), Marta Pan (sculptrice) et Max Guedj (écrivain)

02:58 - 03:44 Les vivants et les dieux : symboles et religions - Le labyrinthe et le sacré (1ère diffusion : 18/09/1999)

Par Michel Cazenave - Avec Paul Faure (archéologue, professeur honoraire de civilisation grecque à l'université de Clermont Ferrand), Alain Erlande-Brandenburg (conservateur en chef à la bibliothèque nationale et historien de l’art) et Annie Cazenave (historienne, ingénieur de recherches au CNRS) - Réalisation Isabelle Yhuel

03:44 - 04:14 L’inachevé : L’esthétique du labyrinthe (1ère diffusion : 22/06/1985)

Par Jean Vermeil - Avec en archives, la voix de Pierre Boulez (compositeur)

04:15 - 04:31 Edition spéciale - Découverte de la Crète (1ère diffusion : 18/09/1959)

Par Samy Simon

04:31 - 05:33 Labyrinthe : Hommage à Jorge-Luis Borges (Date d'enregistrement : 14/12/1964)

Par Georges Charbonnier - Chef d'orchestre Charles Bruck et Konstantin Simonovitch - Interprétation Ensemble Instrumental de Musique Contemporaine de Paris - Avec les compositeurs des œuvres musicales diffusées : Michel Philippot (auteur de Composition pour double orchestre), Pierre Barbaud (auteur de La boussole des précieux), Janine Charbonnier (autrice de Trajet) et Iannis Xenakis (auteur de Hiketides)

05:34 - 06:56 Nuits magnétiques - L’égarement 2/4 : Dans le labyrinthe (1ère diffusion : 12/01/1994)

Par Jean Daive - Avec Françoise Frontisi-Ducroux (helléniste), Jean le Gac et Panamarenko (artistes-peintres) et Marcel Czermak (psychiatre) - Réalisation Vincent Decque

06:56 - 06:58 Infinis labyrinthes - Désannonce (1ère diffusion : 23/04/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard

Nuit du dimanche 23 avril au lundi 24 avril 2023

00:02 - 00:57 La fabrique de l'histoire - Arménie, 2 - Zabel Essayan : Vivre et écrire la Catastrophe (1ère diffusion : 14/04/2015)

Par Nathalie Lempereur et Chant Marjanian - Avec Anahide Ter Minassian, Léon Ketcheyan et Raymond Kevorkian - Réalisation Séverine Cassar

00:57 - 01:57 Rencontre - Clément Lépidis (1ère diffusion : 16/10/1983)

Par Patrice Galbeau - Avec Clément Lépidis

01:57 - 02:42 Les derniers jours heureux - Les bars d'hôtels (1ère diffusion : 30/01/1978)

Par Franck Venaille - Avec Olivier Kaepplin, Guy Teisseire et Bernard Delvaille - Lecture Christiane Jolivet et et Franck Venaille de textes de Robert Desnos et Georges Bataille - Réalisation Marie-France Nussbaum

02:42 - 03:58 La joie de vivre de Jeanne Fusier-Gir (1ère diffusion : 20/05/1956 Chaîne Parisienne)

Par Henri Spade et Paulette Seyrac - Avec Charles Bassompierre, Jeanne Fusier-Gir et Jean Rieux - Réalisation André Hugues

03:58 - 04:27 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 22/04/2023

Coordination : Christine Bernard

04:27 - 04:56 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 23/04/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 24 avril au mardi 25 avril 2023

00:02 - 00:30 L'art et la vie - Dans l'atelier de Germaine Richier (1ère diffusion : 08/09/1955 Chaîne Nationale)

Par Georges Charensol et Jean Dalevèze - Avec Germaine Richier, Nicole Vedrès, Clara et Florence Malraux, Maria Helena Vieira da Silva, Françoise Sagan et Claude Mary - Réalisation Henri Vermeil

00:30 - 01:32 Hommage à Carl Gustav Jung (1ère diffusion : 25/10/1955 Chaîne Nationale)

Par Marguerite Steinlen - Avec Ania Theillard (ancienne élève de Jung), Roland Cahen (neuropsychiatre, traducteur de Jung), Yves Le Lay (traducteur de Jung) et Gaston Bachelard (Institut sur l'imagination créatrice) - Réalisation Georges Godebert

01:32 - 02:07 Parler en prose et le savoir - Entretiens avec Jean Guéhenno, 1 (1ère diffusion : 05/01/1954 Chaîne Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec Jean Guéhenno - Letures Jean Mercure

02:07 - 03:43 Hommage à Valery Larbaud ou "Le riche amateur" (1ère diffusion : 30/09/1977)

Par Roger Vrigny et Christian Giudicelli - Avec Monique Kuntz, Françoise Lioure, Jacques Lacarin, Bernard Delvaille et Robert Malet - Réalisation Georges Godebert

03:43 - 03:59 Entretiens avec Victoria Ocampo, 1 (1ère diffusion : 04/12/1973)

Par Viviane Forrester - Avec Victoria Ocampo

03:59 - 04:56 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 23/04/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 25 avril au mercredi 26 avril 2023

00:02 - 01:05 Métropolitains - André Malraux et l'architecture 1/2 : De la littérature au patrimoine (1ère diffusion : 24/12/2008)

Par François Chaslin - Avec Henri Godard, Maryvonne de Saint-Pulgent, Dominique Hervier et François Loyer - Avec les voix d'André Malraux, André Holleaux, Maurice Doublet et Raymond Cogniat - Réalisation Viviane Noël

01:05 - 01:36 A voix nue - Michel Ocelot, 3 (1ère diffusion : 25/05/2016)

Par Corinne Renou-Nativel - Avec Michel Ocelot - Réalisation Anne-Pascale Desvignes

01:36 - 03:34 Extrait : La musique et les hommes - Pétrarque et La Fontaine-Vaucluse ou le temps vécu en flammes (1ère diffusion : 19/09/1979)

Par Michel Bernard - Avec Pierre Lartigue

03:34 - 04:29 Rencontre - Salah Stétie (1ère diffusion : 28/05/1978)

Par Patrice Galbeau - Avec Salah Stétié (poète, diplomate, représentant du Liban à l'UNESCO), André Pieyre de Mandiargues, Nadjm Oud-Dine Bammate, Michel Deguy et André Miquel (professeur au Collège de France) - Lectures Jean Topart de Textes et poèmes de Salah Stétié et Fouad-Gabriel Naffah

04:29 - 04:58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 25/04/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 26 avril au jeudi 27 avril 2023

00:02 - 01:04 Métropolitains - André Malraux et l'architecture 2/2 : Administration, architecture contemporaine et création (1ère diffusion : 31/12/2008)

Par François Chaslin - Avec Michel Folliasson et Jean-Claude Bernard (architectes), Max Querrien (directeur de l'architecture au ministère des Affaires culturelles de 63 à 68), Dominique Amouroux (critique et historien de l'architecture du XXème siècle) et François Loyer (critique et historien de l'art) - Avec la voix d'André Malraux - Réalisation Viviane Noël

01:04 - 01:34 Présence des arts - Exposition Balthus au Centre Pompidou (1ère diffusion : 09/01/1984)

Par François Le Targat - Avec Jean Clair (commissaire de l'Exposition)

01:34 - 03:14 Nuits magnétiques - Au fil des génies, retour du Mali, 1 : En route vers les Ghimbala (1ère diffusion : 26/03/1985)

Par Jean-Marie Gibbal - Réalisation Marie-France Thivot

03:14 - 03:44 Les noctambules - Les routiers (1ère diffusion : 22/02/1975)

Par Simone Matil - Réalisation Michel Abgrall et Janine Chollet

03:44 - 04:29 Hors-champs - Philippe Sollers et ses femmes, 4 (1ère diffusion : 10/01/2013)

Par Laure Adler - Avec Philippe Sollers (écrivain) et Josyane Savigneau (écrivain et journaliste) - Avec en archives, la voix de Dominique Rolin - Réalisation Brigitte Bouvier et Didier Lagarde

04:29 - 04:58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 26/04/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 27 avril au vendredi 28 avril 2023

00:02 - 01:57 Les matinées de France Culture - Un philosophe agent secret du Roi des Rois : Jacques Maritain (1ère diffusion : 17/07/1973)

Par Stanislas Fumet - Avec Robert Debré (professeur), Georges Cattaui, André Frossard, Michel Riquet (révérend père), Olivier Lacombe, Georges Auric, Julien Green et Pierre Manent - Lectures Robert Marcy, Philippe Moreau et Denise Bosc

01:57 - 02:09 Poésie sur parole - René Depestre, 1 (1ère diffusion : 21/01/1991)

Par André Velter - Interprétation René Depestre, Robert Liensol et Pascal N'Zonzi

02:09 - 03:39 La matinée des autres - Langue sacrée : Parole de l’indicible (1ère diffusion : 21/07/1992)

Par Dany Toubiana - Avec Pir Vilayat Inayat Khan (maître soufi) François Dolbeau, Pierre Filliozat (directeur d'études en sanskrit Ecole Pratique des Hautes Etudes), René-Samuel Sirat (grand rabbin), Mireille Hadas-Lebel (Institut des Langues Orientales), Alain Le Boluec (Ecole Pratique des Hautes Etudes), André Padoux (ancien directeur de recherches CNRS) et Gérard Troupeau (directeur d'études en langue arabe Ecole Pratique des Hautes Etude) - Réalisation Jean Couturier

03:39 - 03:58 Tribune de Paris - Faut-il rétablir le bagne ? (1ère diffusion : 04/11/1949 Chaîne Nationale)

Par Paul Peronnet - Avec Louis Rollin (avocat, député de la Seine), Pîerre Bouchardon (Président honoraire à la Cour de cassation), le docteur Marcel Fitoussi et Henri Danjou (journaliste)

03:58 - 04:57 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 27/04/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 28 avril au samedi 29 avril 2023

00:02 - 00:27 Espace éducation - Les vingt ans de l'Université de Vincennes, 1 : avec Claude Frioux (1ère diffusion : 10/04/1989)

Par Michèle Chouchan - Avec Claude Frioux - Avec en archives, les voix de Pierre Domergue, Yves Mourousi, Jacques Rougeot, Jean Rabaut et Jean-Pierre Soisson - Réalisation Brigitte Rihouay

00:27 - 00:42 Nuits bleues - Muddy Waters, 23 (1ère diffusion : 30/08/1990)

Par Alain Weber - Réalisation Michel Creiss et Colette Chémama

00:42 - 02:57 Les samedis de France Culture - Les marionnettes (1ère diffusion : 15/05/1976)

Par Roland Auguet - Avec Jean Villiers, Françoise Rose, André Tahon, Lucien Caron, Michel-Jean Robin, Dezso Szilagy, Paul-Louis Mignon, Guy Suares et François Billetdoux - Réalisation Bernard Saxel

02:57 - 03:42 Démarches - Hubert Lucot : -1 : Autobiogre km 75, -2 : Les relations des écrivains et des dictionnaires, 3 : Phanées les nuées (1ère diffusion : 01/03/1980, 28/03/1981 et 23/01/1982)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Hubert Lucot (écrivain et rédacteur en chef des dictionnaires Hachette) - Réalisation André Mathieu

03:42 - 05:22 La matinée des autres - Louisiana (1ère diffusion : 12/05/1981)

Par Patrice de Méritens - Avec Mildred Costa, Jeanine Castille, Albert Lirette, Ben Guinée, Mac Earl Willis, Jean-Marie Jammes, Camille Doucet, Mark Savoy, Reavon Read, Sylvie Marchand, Antoine Billiot, Estelle et Marie Braux-Aubry, Anne-Agathe Dumont et Wisteria Carlos - Réalisation Anne-Marie Abou - Lectures Jacques Frantz et Frédérique Cantre

05:22 - 06:57 Le souci de l'autre - Hommage à Michel Foucault (1ère diffusion : 30/06/1984)

Par Jacques Munier