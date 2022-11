Nuits de France Culture - Décembre 2022

Nuit du mercredi 30 novembre au jeudi 01 décembre 2022

00 :02 - 00 :31 Les chemins de la connaissance - Kierkegaard, philosophe malgré lui 8/10 (1ère diffusion : 09/11/1978)

Par Jérôme Peignot - Avec Jean Brun (professeur de philosophie à l'université de Dijon) et Jean-Louis Leuba (théologien)

00 :31 - 01 :21 Connaître le cinéma - "Les coeurs verts" d'Edouard Luntz (1ère diffusion : 25/06/1966)

Par Philippe Esnault

01 :21 - 03 :06 Mundial 82 - Carnets de balle : Electrolyse d'un match de foot : Cameroun-Pérou (1ère diffusion : 15/06/1982)

Par Charly Dupuis - Avec Henri Laborit

03 :06 - 03 :26 Dits et récits - L'oiseau, doux enchantement : Extrait des "Contes populaires de Costa Rica" de Carmen Lira (1ère diffusion : 12/12/1993)

Par Claude Mettra - Réalisation Michèle Prudhon

03 :26 - 04 :26 Histoire des femmes 3/10 : Le corps -6 : Les âges de la vie d'une femme, -7 : Les apparences : les cheveux des femmes, -8 : Le sexe des femmes (1ère diffusion : 07 au 09/03/2005)

Par Michelle Perrot - Réalisation Pierrette Perrono

04 :27 - 04 :56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 30/11/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 01 décembre au vendredi 02 décembre 2022

00 :02 - 00 :31 Les chemins de la connaissance - Kierkegaard, philosophe malgré lui 9/10 (Date d'enregistrement : 25/09/1978)

Par Jérôme Peignot - Avec Sylviane Agacinski (philosophe) et Jacques Sojcher (professeur de philosophie à l'université Libre de Bruxelles)

00 :31 - 01 :33 Une vie, une oeuvre - Benazir Bhutto (1ère diffusion : 27/10/2012)

Par Françoise Estèbe - Avec Christophe Jaffrelot, Sophie Bastide-Foltz, Gilles Cohen-Solal, Emmanuel Pierrat et Laurence Gourret - Avec en archives, la voix de Benazir Bhutto - Réalisation Anne Sécheret

01 :33 - 01 :58 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Roland Dubillard (1ère diffusion : 14/09/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Roland Dubillard - Réalisation Guy Delaunay

01 :58 - 02 :43 Connaître le jazz - L'humour en jazz (1ère diffusion : 31/12/1966)

Par Lucien Malson

02 :43 - 03 :13 Extrait : La vie entre les lignes - Romain Gary : Adieu Gary Cooper, 5 (1ère diffusion : 31/12/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Romain Gary - Réalisation Evelyne Frémy

03 :13 - 03 :58 Histoire des femmes, Ecrire l'histoire des femmes 4/10 : Le corps -9 : La maternité, -10 : Le corps assujetti (1ère diffusion : 10 et 11/03/2005)

Par Michelle Perrot - Réalisation Pierrette Perrono

03 :58 - 04 :57 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 01/12/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 02 décembre au samedi 03 décembre 2022

00 :02 - 00 :30 Les chemins de la connaissance - Kierkegaard, philosophe malgré lui 10/10 (1ère diffusion : 10/11/1978)

Par Jérôme Peignot - Avec Michel Camus (écrivain)

00 :30 - 01 :15 Les discours de l'histoire - Aujourd'hui l'historien, Georges Duby (1ère diffusion : 15/08/1978)

Par Raymond Bellour et Philippe Venault - Avec Georges Duby - Réalisation Jean-Jacques Vierne

01 :15 - 02 :40 La matinée des autres - La civilisation des pâtes (1ère diffusion : 24/05/1988)

Par Pascale Lismonde - Avec Françoise Sabban (Chef de travaux à l'EPHESS), Jean-Louis Flandrin (Professeur à l'EPHESS), Stefano Cuccuini (Chef de cuisine italienne), Jean-Pierre Franceschini (spécialiste de produits alimentaires italiens) et Rodolfo Gabellieri - Réalisation Claude Giovanetti

02 :40 - 03 :15 Agora - Francis Lacassin : à propos de Robert-Louis Stevenson (1ère diffusion : 01/11/1984)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Francis Lacassin

03 :15 - 04 :15 Histoire des femmes, Ecrire l'histoire des femmes 5/10 : L'âme -11 : Femmes et religions , -12 : Hérétiques et sorcières, -13 : L'accès au savoir (1ère diffusion : 14 au 16/03/2005)

Par Michelle Perrot - Réalisation Pierrette Perrono

04 :15 - 05 :35 L'autre scène ou les vivants et les Dieux - L'Angoisse (1ère diffusion : 23/02/1976)

Par Claude Mettra et Philippe Némo - Avec Serge Le Claire et Paul Ricoeur

05 :35 - 06 :55 A voix nue - Aimé Jacquet 1/2 : -1 : Footballeur ouvrier, -2 : Parler football, -3 : Le sélectionneur est un équilibriste (1ère diffusion : 05 au 07/06/2006)

Par Xavier de La Porte - Avec Aimé Jacquet - Réalisation Luc-Jean Reynaud

Nuit du samedi 03 décembre au dimanche 04 décembre 2022

Godard nous appartient

Par Albane Penaranda

00 :00 - 00 :04 Nuit : Godard nous appartient - Présentation (1ère diffusion : 04/12/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Antoine Larcher

00 :06 - 03 :03 Le bon plaisir - Jean-Luc Godard (1ère diffusion : 20/05/1995)

Par Jean Daive - Avec Jean-Luc Godard et André S. Labarthe - Avec des extraits de films de Jean-Luc Godard - Avec en archives, les voix de Henri Langlois, Serge Daney, Brice Parain, François Truffaut et Roman Polanski - Réalisation Anna Szmuc

03 :03 - 04 :29 Mardis du cinéma - Le Mépris (1ère diffusion : 15/03/1994)

Par Arnaud Laporte - Avec Pascal Vimenet, Jean-Louis Bory, Robert Benayoun, Raoul Coutard (chef-opérateur), Agnès Guillemot (monteuse), Claude-Eric Poiroux (distributeur, exploitant, "amoureux" du Mépris), Charles Bitsch (assistant-réalisateur), Alain Levent (chef-opérateur des plans rajoutés) et Michel Marie (enseignant, auteur de "Le Mépris" dans la collection "Synopsis" chez Nathan) - Avec en archives, la voix de Jean-Luc Godard - Réalisation Josette Colin

04 :29 - 04 :37 Comme il vous plaira - Jean-Luc Godard, où en est le cinéma ? (1ère diffusion : 06/02/1966)

Par Jacques Floran - Avec Jean-Luc Godard - Réalisation Jean-Jacques Vierne

04 :39 - 05 :30 Le cinéma des cinéastes - Jean-Luc Godard pour "Sauve qui peut (la vie)" (1ère diffusion : 19/10/1980)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Jean-Luc Godard, Caroline Champetier et Pierre Donnadieu

05 :30 - 06 :11 Microfilms - Jean-Luc Godard 1/2 : Cinéma et télévision (1ère diffusion : 27/12/1987)

Par Serge Daney - Avec Jean-Luc Godard - Réalisation Pierrette Perrono

06 :15 - 06 :56 Microfilms - Jean-Luc Godard 2/2 : "Soigne ta droite" (1ère diffusion : 03/01/1988)

Par Serge Daney - Avec Jean-Luc Godard - Réalisation Pierrette Perrono

06 :56 - 06 :57 Nuit : Godard nous appartient - Désannonce (1ère diffusion : 04/12/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Antoine Larcher

Nuit du dimanche 04 décembre au lundi 05 décembre 2022

00 :02 - 00 :52 Le cinéma des cinéastes - Jean-Luc Godard pour "France, tour, détour, deux enfants" (1ère diffusion : 04/05/1980)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Jean-Luc Godard, Caroline Champetier et Pierre Donnadieu

00 :52 - 01 :53 Nuits magnétiques - Georges Bataille à perte de vue : l'impossible et le cinéma (1ère diffusion : 10/11/1997)

Par André S. Labarthe - Avec André S. Labarthe - Avec en archives, la voix de Georges Bataille - Lectures Gaëlle Vidalie et Jean-Claude Dauphin - Réalisation Véronique Lamendour

01 :53 - 02 :13 Clin d'oeil - "La Guerre", du Douanier Rousseau (1ère diffusion : 04/10/2003)

Par Pascale Lismonde - Avec Jorg Langhans - Réalisation Dominique Briffaut

02 :13 - 03 :43 La matinée des autres - La conception chinoise du hasard (1ère diffusion : 06/12/1988)

Par Pascale Lismonde - Avec Christian Descamps (philosophe), Alice Fano (sinologue), Docteur Hsin (médecin acupuncteur), Jacques Brosse (écrivain et moine zen), Jacques Gernet (sinologue, professeur au Collège de France) et Cyrille Javary (Sinologue, Créateur du Centre DJOHI) - Réalisation Claude Giovannetti

03 :43 - 03 :58 Jeu de l’ouïe - La suède au carrefour du chant, 2 : Kirsten Flagstad, la wagnérienne du froid (1ère diffusion : 05/12/1995)

Par Marc Dumont - Réalisation Géraldine Prutner

03 :59 - 04 :28 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 03/12/2022

Coordination : Christine Bernard

04 :28 - 04 :58 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 04/12/2022

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 05 décembre au mardi 06 décembre 2022

00 :02 - 01 :06 Poèmes de la négritude : poèmes de mélodie (1ère diffusion : 20/10/1967)

Par Office national de radiodiffusion télévision française (ORTF) - Avec la musique de Georgette Astorg interprétée par Christiane Eda Pierre, Roger Delmotte, Bob Gomis et Georgette Cales

01 :06 - 01 :31 Extrait : L’art vivant - Hommage à Paul Signac (1ère diffusion : 06/12/1963)

Par Georges Charensol, André Parinaud et Jean Dalevèze - Avec Germain Bazin, Mademoiselle Lemoine-Desforges, Françoise Cachin (petite-fille de Paul Signac), Kino, Christian Caillard, Georges Besson, Ginette Signac (fille du peintre), André Dunoyer de Segonzac, Herbert Lespinasse et Jean Cathelin - Réalisation Arlette Dave

01 :31 - 01 :51 Les chemins de la connaissance - Voyage en territoire linguistique : La langue française au Brésil (1ère diffusion : 17/10/1996)

Par Catherine Pont-Humbert - Avec Dario Pagel (professeur de français à Florianopolis, président de la Fédération brésilienne des professeurs de français) et Louis-Jean Calvet (linguiste) - Réalisation Gaël Hamayon

01 :51 - 02 :51 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 1/10 : La défaite et l'appel (1ère diffusion : 25/08/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Geoffroy Chodron de Courcel et Elisabeth de Miribel - Avec en archives, les voix de Paul Reynaud (nouveau président du conseil), Benito Mussolini (déclaration de guerre) et du Maréchal Pétain - Réalisation Claude Giovannetti

02 :51 - 03 :16 Entretiens avec - Maurice Merleau-Ponty, 12ème et dernière Partie : Suite des voyages du philosophe (1ère diffusion : 07/08/1959)

Par Georges Charbonnier- Avec Maurice Merleau-Ponty

03 :16 - 03 :56 Histoire des femmes, Ecrire l'histoire des femmes 6/10 : L'âme -14 : Femmes et création : écrire, -15 : La vie d'artiste (1ère diffusion : 17 et 18/03/2005)

Par Michelle Perrot - Réalisation Pierrette Perrono

03 :57 - 04 :55 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 04/12/2022

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 06 décembre au mercredi 07 décembre 2022

00 :02 - 01 :20 Nuits magnétiques - Les Européens vus par les Européens (1ère diffusion : 21/07/1994)

Par Simon Guibert - Avec Jana Novoczeck (archiviste à Prague), Julien Schramm, Claire Mellini, Alain Simon , Paolo Fabbri (directeur de l'institut culturel italien), Schutz et Corneille (peintre) - Réalisation Jean Couturier

01 :20 - 02 :00 Le bureau des rêves perdus - Joseph Kosma (1ère diffusion : 31/12/1953 Chaîne Nationale)

Par Louis Mollion - Réalisation Albert Riera

02 :00 - 03 :00 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 2/10 : Les ralliements (1ère diffusion : 26/08/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Geoffroy Chodron de Courcel, François Coulet, Sonia Eloy, Claude Hettier de Boislambert, Pierre Lefranc, Elisabeth de Miribel, René Pleven, Jacques Soustelle, Claude Bouchinet-Serreulles et Pierre-Olivier Lapie - Avec en archives, les voix du Général de Gaulle et du Maréchal Pétain - Réalisation Claude Giovannetti

03 :00 - 04 :00 Histoire des femmes, Ecrire l'histoire des femmes 7/10 : Le travail des femmes -16 : Paysannes, -17 : Le travail domestique, -18 : Ouvrières (1ère diffusion : 21 au 23/03/2005)

Par Michelle Perrot - Réalisation Pierrette Perrono

04 :00 - 04 :26 Vidéo Babil, 1 - En guise d'introduction avec Anne-Marie Duguet (1ère diffusion : 18/04/1983)

Par Philippe Venault et Raymond Bellour - Avec Anne-Marie Duguet

04 :27 - 04 :55 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 06/12/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 07 décembre au jeudi 08 décembre 2022

00 :02 - 00 :37 Notre temps - Tadeusz Kantor (1ère diffusion : 08/05/1972)

Par Anouk Adelman - Avec Tadeusz Kantor

00 :37 - 02 :00 Opus - Les Doors, un autre regard sur Jim Morrison (1ère diffusion : 25/05/1991)

Par Daniel Caux et Sylvain Gire - Avec Hervé Muller (critique de Rock, auteur d'un livre "Jim Morrison mort ou vif") et Didier Kowalski (fan et collectionneur) - Avec un extrait d'une interview de Jim Morrison - Lectures Geoffrey Carey - Réalisation Périne Menguy

02 :00 - 02 :59 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 3/10 : L'Afrique et l'échec de Dakar (1ère diffusion : 27/08/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Gaston Palewski, Geoffroy Chodron de Courcel, René Pleven et Pierre-Olivier Lapie - Avec en archives, la voix de Pierre Cassin, du Gouverneur Boisson et du Général Darlan - Réalisation Claude Giovannetti

02 :59 - 03 :39 Histoire des femmes, Ecrire l'histoire des femmes 8/10 : Le travail des femmes -19 : Employées, institutrices, infirmières, -20 : Comédiennes et danseuses (1ère diffusion : 24 et 25/03/2005)

Par Michelle Perrot - Réalisation Pierrette Perrono

03 :39 - 04 :24 Les vivants et les dieux - Introduction au Zohar : Le fond de la cabale (1ère diffusion : 03/03/2001)

Par Michel Cazenave - Avec Charles Mopsik (directeur d'études au CNRS, traducteur de l'intégralité du Zohar en français) - Réalisation Isabelle Yhuel

04 :25 - 04 :54 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 07/12/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 08 décembre au vendredi 09 décembre 2022

00 :02 - 00 :46 Panorama - Le football (1ère diffusion : 07/07/1982)

Par Jacques Duchâteau - Avec Josiane Rosine, Marc Augé, Didier Anzieu, Enrico Fulchignoni, Jean-Marc Roberts et Guy Konopnicki

00 :46 - 01 :26 Les cris de la fée - Noël Devaulx (1ère diffusion : 18/03/1966)

Par Roger Vrigny et Marcel Schneider - Avec Jacques Brenner à propos de "L'Auberge parpillon" et de "La Dame de Murcie", nouvelles de Noël Devaulx - Réalisation Guy Delaunay

01 :26 - 01 :51 Entretiens avec Pierre Jean Jouve, 9 (1ère diffusion : 10/12/1954)

Par Michel Manoll - Avec Pierre Jean Jouve

01 :51 - 02 :51 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 4/10 : L'affaire de Syrie ; Les rapports avec les alliés (1ère diffusion : 28/08/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Maurice Schumann, Gaston Palewski, Geoffroy Chodron de Courcel, François Coulet, Claude Bouchinet-Serreulles, Pierre-Olivier Lapie - Avec en archives, la voix du Général Dentz, le témoignage du Général Catroux ; le discours de l'Amiral Darlan et Paul Brun-Damas - Réalisation Claude Giovannetti

02 :51 - 03 :51 Histoire des femmes, Ecrire l'histoire des femmes 9/10 : Femmes dans la Cité -21 : Femmes en mouvement : migrations et voyages, -22 : Les femmes dans le temps de l'Histoire, -23 : Les formes de l'action collective (1ère diffusion : 28 au 30/03/2005)

Par Michelle Perrot - Réalisation Pierrette Perrono

03 :51 - 04 :50 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 08/12/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 09 décembre au samedi 10 décembre 2022

00 :02 - 01 :32 Nuits magnétiques - Les poupées sont-elles ce que vous croyez ? (1ère diffusion : 05/12/1979)

Par Laure Adler - Avec Jean-Didier Urbain, Robert Capia, Françoise Dolto et Nancy Huston - Réalisation Mehdi El Hadj

01 :32 - 01 :59 Le cabinet de curiosités - Napoléon III, le prince-président : L’illusion lyrique (1ère diffusion : 14/12/1998)

Par Jacques Munier - Avec Maurice Agulhon (professeur au Collège de France) et Georges Bordonove (auteur de "Napoléon III") - Réalisation Marie-Christine Clauzet

01 :59 - 02 :59 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 5/10 : La France libre dans le monde (1ère diffusion : 29/08/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Elisabeth de Miribel, René Pleven, Hervé Alphand et Jacques Soustelle - Avec en archives, la voix du Générale de Gaulle - Réalisation Claude Giovannetti

02 :59 - 03 :39 Histoire des femmes, Ecrire l'histoire des femmes 10/10 : Femmes dans la Cité -24 : Féminismes, -25 : Et maintenant ? (1ère diffusion : 31/03 et 01/04/2005)

Par Michelle Perrot - Réalisation Pierrette Perrono

03 :39 - 04 :14 Les après-midi de France Culture - Souvenirs d'Irène Joliot Curie (1ère diffusion : 17/03/1976)

Par Georges Léon - Avec Irène Joliot-Curie et Jean Teillac

04 :14 - 05 :13 L’art est la matière - Delacroix 1798-1863, la fureur de peindre (1ère diffusion : 01/04/2018)

Par Jean de Loisy - Avec Sébastien Allard et Côme Fabre - Réalisation Franck Lilin

05 :13 - 05 :38 Tyrans et mégères - Ubu roi (1ère diffusion : 21/08/1963 Chaîne Parisienne)

Par Marguerite Alley et Jean Alley - Interprétation Rosy Varte, Jacques Mauclair, Robert Murzeau, René Renot et René-Jacques Chauffard - Réalisation Claude Roland-Manuel

05 :38 - 06 :01 Histoire de l'amour - Les Valentins sont des oiseaux (1ère diffusion : 14/02/2007)

Par Catherine Clément - Lectures Catherine Clément de deux poèmes de Jaufré Rudel et Guilhem de Cabestan - Réalisation Luc-Jean Reynaud

06 :01 - 06 :56 A voix nue - Aimé Jacquet 2/2 : -4 : France 98, -5 : Après la coupe (1ère diffusion : 08 au 09/06/2006)

Par Xavier de La Porte - Avec Aimé Jacquet - Réalisation Luc-Jean Reynaud

Nuit du samedi 10 décembre au dimanche 11 décembre 2022

Football : dans les coulisses d’un sport mondialisé

Par Mathias Le Gargasson

00 :00 - 00 :03 Nuit : Football : dans les coulisses d’un sport mondialisé - Présentation (1ère diffusion : 11/12/2022)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Emilie Vallat

00 :06 - 01 :22 Nuits Magnétiques - Mais où est donc passé le ballon rond ? : Football business, 3ème partie (1ère diffusion : 08/09/1988)

Par Arnaud Laporte et Mark Gore - Avec Jean-Paul Oudot (journaliste), Jean-Louis Piette (dr délégué Matra Racing), Alain Hayot (ethnologue), Christian Bromberger (ethnologue), Frédérique Galametz (journaliste sportive), Ian Maxwell (vice-pt Derby County F.C.), René Volery (chef du service des sports du "Méridional"), Jacques Pélissier, Georges Marchais (secrétaire général du Parti Communiste), Patrick Cauvin (écrivain) et Bernard Puillet (rédacteur en chef de "Radio Loire Service")

01 :22 - 01 :52 Le cabinet de curiosités - Le ballon rond : le football, un marché : L'argent, les médias, le pouvoir (1ère diffusion : 30/06/1998)

Par Vincent Quivy et Emmanuel Hirsch - Avec Jean-François Bourg (auteur de "l'argent fou du foot", Ed. La Table Ronde) - Réalisation Malika Mezghach

01 :52 - 02 :23 Planète Terre - Le commerce international des joueurs de football (1ère diffusion : 16/06/2010)

Par Sylvain Kahn - Avec Raffaele Poli (géographe, professeur au International Centre for Sports Studies (Suisse), membre de l'Observatoire des footballeurs professionnels, DUPLEX), Loïc Ravenel (géographe, Maîtres de conférences en géographie à l'université de Franche-Comté, membre de l'Observatoire des footballeurs professionnels) - Réalisation Julie Beressi

02 :23 - 03 :20 Sur les docks - Histoires de footballeurs, 1ère partie : Chairs à ballon (1ère diffusion : 16/06/2012)

Par Alain Devalpo - Avec Joseph Lopy (footballeur, joueur au FC Sochaux), Christian Manga (footballeur), Marise Ewanjé-Epée (journaliste), Jules Kodjo (fondateur et président de l'association France Bénin Football Plus), Pascal Boniface (Directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et enseignant à l'Institut d'Etudes européennes de l'Université de Paris 8), Saër Seck (président de l'institut Diambars Football Club) et Arnaud Dubus (Journaliste basé à Bangkok, correspondant du journal "Le Temps" et "Libération" pour l'Asie du Sud-Est et "Radio France Internationale") - Réalisation Jean-Philippe Navarre

03 :20 - 04 :12 Culture Monde - Le tour du monde en ballon, 4ème émission : 10 ans après l'accord Malaja : la traite du foot (1ère diffusion : 02/02/2012)

Par Florian Delorme - Avec Jérôme Jessel (journaliste, auteur d'ouvrages sur le football), Marise Ewanjé-Epée (championne de France de saut en hauteur, journaliste sportif et auteur de "Négriers du foot", Ed. Rocher),et Jean-Marc Guillou (ancien président du FC Mulhouse, fondateur de plusieurs Académies de football) - Avec en archives, la voix de Larbi Ben Barek (footballeur marocain de l'OM) - Réalisation Doria Zénine et Jean-Christophe Francis

04 :13 - 05 :06 Culture Monde - Le tour du monde en ballon, 3ème émission : Inde, Qatar, Chine, les nouveaux requins du foot (1ère diffusion : 01/02/2012)

Par Florian Delorme - Avec Eliane de Latour (anthropologue au CNRS et cinéaste), Frédéric Bolotny (économiste du sport, chercheur au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges : CDES) et Simons Rowan (journaliste anglais, a créé le premier club de football amateur en Chine) - Réalisation Doria Zénine et Jean-Christophe Francis

05 :06 - 05 :54 Le magazine de la rédaction - Le dopage dans le football (1ère diffusion : 07/02/2014)

Par Emmanuel Leclère - Présentation Tara Schlegel - Avec Jean-Pierre de Mondenard, Gérard Dine (hématologue, à l'occasion d'un cours à Sète auprès d'étudiants en kinésithérapie), Michel Audran (directeur du laboratoire de biophysique et de bio-analyse, de la Faculté de Pharmacie de Montpellier) et Stéphane Mandard (responsable du service des sports au quotidien Le Monde) - Avec en archives, la voix de Didier Deschamps - Réalisation Annie Brault

05 :55 - 06 :56 Sur les docks - Histoires de footballeurs : Footballeurs SDF 1/2 (1ère diffusion : 19/10/2006)

Par Sacha Guillaume - Avec Jean-Philippe Danivillet (Directeur de la communication du PSG), Benoit Danneau (travailleur social, fondateur du collectif Remise en jeu au Secours Catholique de Paris), Jean-Luc (cadre à la Poste, et bénévole), Karim (joueur de l'Equipe de la Pause, sélectionné pour faire partie de l'Equipe de France des sans-abris) et Toussaint (capitaine de l'Equipe) - Réalisation Nathalie Battus

06 :56 - 06 :58 Nuit : Football : dans les coulisses d’un sport mondialisé - Désannonce (1ère diffusion : 11/12/2022)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Emilie Vallat

Nuit du dimanche 11 décembre au lundi 12 décembre 2022

00 :02 - 00 :06 Extrait : Performances - Edward G. Robinson et Jacques Toja dans une scène du "Bourgeois Gentilhomme" (1ère diffusion : 10/03/1963 Chaîne Parisienne)

Par Pierre Crenesse, Marcel Dynine et Francis Gastambide - Avec Edgar G. Robinson et Jacques Toja - Réalisation Michel Duplessis

00 :06 - 01 :31 Une vie, une oeuvre - Marceline Desbordes-Valmore ou La transparence de la voix (1ère diffusion : 09/03/1995)

Par Marie-Christine Navarro - Avec Marc Bertrand (éditeur de M. Desbordes Valmore), Christine Plante (universitaire), Patrick Laupin (poète), Francis Ambrière (biographe de M. Desbordes Valmore), Monique Mestayer (conservateur, archiviste à Douai), Jocelyne Godard (écrivain), Georges-Emmanuel Clancier (poète, écrivain), Françoise Maligand (conservateur du Musée de la Chartreuse à Douai), Georges Dottin (universitaire, éditeur de L'Atelier d'un peintre) et Michèle Demarcy (bibliothécaire à Douai, responsable du fonds Marceline Desbordes Valmore) - Réalisation Jean-Claude Loiseau

01 :31 - 03 :06 Surpris Par la nuit - Flaubert plus tard (1ère diffusion : 28/06/2001)

Par Alain Veinstein, Emmanuelle Pireyre, et Olivier de Bosson - Avec Chloé Delaume (écrivain), Didier Malgor (professeur à l'Ecole des Beaux Arts de Montpellier), Hubert Vieille (journaliste), Eric Landan (artiste de jour, gardien de nuit), Daniel Foucard (écrivain) et Henri Michot (universitaire et écrivain) - Réalisation Bernard Treton

03 :06 - 03 :41 Souvenez-vous - Evocation du vol de la Joconde en 1911 : Evocation scénarisée (1ère diffusion : 26/06/1950 Chaîne Nationale)

Par Pierre Minet - Interprétation Bernard Véron, Jean Lemaitre et Richard Flagey - Réalisation Raoul Auclair

03 :41 - 03 :56 Dits et récits - "Le géant égoïste" : Extrait des "Contes" d'Oscar Wilde (1ère diffusion : 26/12/1993)

Par Claude Mettra - Réalisation Michèle Prudhon

03 :56 - 04 :26 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 10/12/2022

Coordination : Christine Bernard

04 :26 - 04 :55 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 11/12/2022

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 12 décembre au mardi 13 décembre 2022

00 :02 - 01 :07 Lettre de Montréal de la Compagnie Renaud Barrault (1ère diffusion : 09/11/1952 Chaîne Nationale)

Par Jean-Louis Barrault - Interprétation Compagnie Renaud Barrault - Interviews des membres de la Compagnie

01 :07 - 01 :42 Thèmes et controverses - Découvertes égyptiennes (1ère diffusion : 15/02/1957 Chaîne Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec Robert Amadou, Etienne Drioton (professeur au Collège de France), Christiane Desroches-Noblecourt (conservateur du département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre) et André Parrot (conservateur en chef au musée du Louvre)

01 :42 - 01 :57 Entretiens avec Jean Tardieu, 12 (1ère diffusion : 29/04/1972)

Par Roger Vrigny - Avec Jean Tardieu

01 :57 - 02 :57 Travaux publics - La République en chantant : L’Elysée en chansons (1ère diffusion : 11/07/2008)

Par Jean Lebrun - Avec Jean Lebrun, Christophe Prochasson (historien), Martin Penet, Benoît Urbain, "Louisard", Jean-Pierre Thiercelin, Brigitte Guedj et Emmanuel Giraud

02 :57 - 03 :56 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 6/10 : L'information : la résistance intérieure (1ère diffusion : 01/09/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec François Coulet, Pierre Billotte, Jacques Soustelle, Colonel Pass, Maurice Schumann et Elisabeth de Miribel - Avec en archives, les voix du Colonel Passy (services de renseignements), Maurice Shumann (sur Radio Londres) et le président Roosevelt (au Congrès) - Réalisation Claude Giovannetti

03 :57 - 04 :55 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 11/12/2022

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 13 décembre au mercredi 14 décembre 2022

00 :02 - 00 :51 Le masque et la plume - Table ronde autour du roman (1ère diffusion : 21/02/1957)

Par Michel Polac, François-Régis Bastide et Roger Bouillot - Avec Alain Bosquet, Marcel Moussy, Alain Robbe-Grillet, Michel de Saint Pierre, Robert Kanters et Nicole Vedrès - Réalisation Georges Godebert

00 :51 - 01 :08 Démarches - Hervé Guibert à propos de son livre "L'Image fantôme" (1ère diffusion : 24/10/1981)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Hervé Guibert - Réalisation André Mathieu

01 :08 - 02 :07 Carnets de ville - Delphes (1ère diffusion : 05/08/2007)

Par Colette Fellous - Avec Dominique Mulliez - Réalisation Vincent Decque

02 :07 - 02 :57 Matinée de l'inactuel - Tristes tropiques (1ère diffusion : 26/07/1977)

Par Philippe Némo - Avec Jean Pouillon, Michel Izard et Jean-Marie Benoist

02 :57 - 04 :02 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 7/10 : Les combats de la France libre, Giraud à Alger, Anfa, la crise (1ère diffusion : 02/09/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Louis Joxe, Pierre Billotte, Etienne Burin des Roziers, Gaston Palewski et Claude Hettier de Boislambert - Avec en archives, les voix du Général de Gaulle (débarquement en Afrique du Nord), Georges Catroux et du Président Roosevelt (débarquement anglo-américain en Afrique du Nord) - Réalisation Claude Giovannetti

04 :02 - 04 :27 Tribune de Paris - La crise du cinéma français, 3 : Les cachets des vedettes (1ère diffusion : 10/01/1952 Chaîne Nationale)

Par Radio Télévison Française - Présentation Emile Dana - Avec Marcel L'Herbier, Lucien Masson, Bernard Blieret Jean Darcante

04 :27 - 04 :56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 13/12/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 14 décembre au jeudi 15 décembre 2022

00 :02 - 00 :37 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Simone Valère dit un texte de Simone de Beauvoir (1ère diffusion : 04/04/1972)

Par Patrice Galbeau - Avec Simone Valère - Réalisation Pierre-Christian Renard

00 :37 - 02 :57 Radio libre - Résistance et Pensée : Françoise Proust (1ère diffusion : 27/11/1999)

Par Gérard Gromer et Jacob Rogozinski - Avec Jacques Derrida (philosophe), Bernard Sichère (écrivain et philosophe), Jean-Claude Ameisen (biologiste), Catherine Lemaire et Jacques Rancière - Avec en archives, la voix de Françoise Proust (philosophe) - Réalisation Judith d'Astier

02 :57 - 04 :02 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 8/10 : De Gaulle à Alger (1ère diffusion : 03/09/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec René Massigli, Pierre Billotte, Maurice Couve de Murville, Jacques Soustelle, Louis Joxe, Claude Hettier de Boislambert, René Pleven, Gaston Palewski, Geoffroy Chodron de Courcel et Etienne Burin des Roziers - Avec en archives, les voix de Georges Catrou, Henri Giraud (Radio Alger), et du Général de Gaulle (discours de Brazzaville) - Réalisation Claude Giovannetti

04 :02 - 04 :27 Rendez-vous à cinq heures - Max Ophüls évoque son film "Madame de..." (1ère diffusion : 10/03/1952 et 10/06/1953)

Journaliste Lise Elina - Avec Max Ophuls

04 :27 - 04 :56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 14/12/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 15 décembre au vendredi 16 décembre 2022

00 :02 - 00 :23 La tribune de Paris - Le sport-spectacle (1ère diffusion : 28/03/1949 Chaîne Nationale)

Par Paul Peronnet - Avec Jacques Goddet (journal "L'Equipe"), Georges Briquet et Jules Ladoumègue - Réalisation Alain Barroux

00 :23 - 01 :23 Au cours de ces instants - Romain Weingarten (1ère diffusion : 09/04/1967)

Par José Pivin - Avec Jean-François Adam (metteur en scène de "L'Eté") et Romain Weingarten - Réalisation José Pivin

01 :23 - 02 :58 Mardis du Cinéma - Orson Welles et Shakespeare (1ère diffusion : 03/11/1992)

Par Pascale Lismonde - Avec François Thomas (co-auteur avec J.P. Berthomé d'un livre "Citizen Kane", Ed. Flammarion et d'un dossier sur Welles, Ed. Positif), Jean-Pierre Berthomé (professeur à l'Université de Rennes) et Richard Marienstras (professeur à l'Institut d'Anglais - Charles V, Paris VII) - Avec en archives, la voix d'Orson Welles sur sa lecture de Shakespeare (Paris 1975) - Réalisation Claude Giovannetti

02 :58 - 03 :58 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 9/10 : Les projets politiques de la Résistance… (1ère diffusion : 04/09/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Michel Debré, Louis Joxe, René Pleven, Gaston Palewski, Etienne Burin des Roziers, Geoffroy Chodron de Courcel et Jacques Soustelle - Avec en archives, les voix du Général de Gaulle (1ère séance à l'assemblée consultative à Alger le 3 nov. 1943) et le discours de René Pléven (Brazzaville) - Réalisation Claude Giovannetti

03 :58 - 04 :57 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 15/12/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 16 décembre au samedi 17 décembre 2022

00 :02 - 01 :57 Molière divertissement, par Françoise Lebrun avec les élèves du Théâtre National de Strasbourg (1ère diffusion : 29/06/1997)

De Molière - Par Françoise Lebrun - Avec Françoise Lebrun et des élèves-acteurs du Groupe 30 du Théâtre National de Strasbourg : Bérangère Allaux, Laure Bonnet, Franck Chevallay, Delphine Chuillot, Jean-Marc Cocho, Emmanuel Faventines, Régis Laroche, Gaëlle Le Courtois, Fany Mary, Mounia Raoui et Eric Sauvion-Carus - Travail de chant : Françoise Rondeleux et Stéphanie Delva - Textes de Molière : "La Princesse d’Elide", "Mélicerte", "La Pastorale comique", "Les Amants magnifiques", "L’impromptu de Versailles", "Psyché", "L’école des maris" et "Le Sicilien ou l’Amour peintre" - Réalisation Jacques Taroni

01 :57 - 02 :57 Affinités électives - Patricio Guzman (1ère diffusion : 15/09/2005)

Par Francesca Isidori - Avec Patricio Guzman (cinéaste chilien) - Réalisation Brigitte Mazire

02 :57 - 03 :56 Histoire immédiate - L'épopée de la France libre 10/10 : Le débarquement, Paris, la victoire (1ère diffusion : 05/09/1986)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Etienne Burin des Roziers, Geoffroy Chodron de Courcel, Michel Debré, Elisabeth de Miribel, Sonia Eloy et Pierre Lefranc - Réalisation Claude Giovannetti

03 :56 - 04 :42 Domaine de l'esprit - Jacques Audiberti (1ère diffusion : 03/06/1954)

Par Michel Manoll - Avec Jacques Audiberti - Réalisation Raoul Auclair

04 :42 - 05 :42 Chronique de la langue parlée - Les repères du babil enfantin (1ère diffusion : 10/12/1983)

Par Claude Duneton - Avec Jean Epstein, Arnaud Strube et Monique Baile - Réalisation Marie-Dominique Arrighi

05 :42 - 06 :27 Un livre, des voix - "Football", de Georges Londeix (1ère diffusion : 24/11/1972)

Par Pierre Sipriot - Avec Georges Conchon - Réalisation Alain Barroux

06 :27 - 06 :58 Le rythme et la raison - Jean-Baptiste Lully, 2ème partie : Les comédies-ballets, Molière et Lully (1ère diffusion : 21/01/1992)

Par Thérèse Salviat - Avec Philippe Beaussant et Jérôme de La Gorce - Réalisation Monique Bailly

Nuit du samedi 17 décembre au dimanche 18 décembre 2022

Roger Caillois, arpenteur de l’imaginaire

Par Antoine Dhulster

00 :00 - 00 :04 Nuit : Roger Caillois, arpenteur de l’imaginaire - Présentation (1ère diffusion : 18/12/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Antoine Larcher

00 :06 - 01 :33 Une vie, une oeuvre - Roger Caillois (1ère diffusion : 26/11/1998)

Par Simone Douek - Avec Gérard Macé, Odile Felgine, Pierre Descargues, Roger Caillois, Laurent Jenny, Claude Pierre Perez et Yves Hersant - Réalisation Jean-Claude Loiseau

01 :33 - 01 :47 Entretien avec Roger Caillois 1/12 (1ère diffusion : 30/03/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

01 :47 - 02 :01 Entretien avec Roger Caillois 2/12 (1ère diffusion : 31/03/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

02 :01 - 02 :15 Entretien avec Roger Caillois 3/12 (1ère diffusion : 01/04/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

02 :15 - 02 :29 Entretien avec Roger Caillois 4/12 (1ère diffusion : 02/04/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

02 :43 - 02 :58 Entretien avec Roger Caillois 6/12 (1ère diffusion : 04/04/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

02 :58 - 03 :58 Morceaux choisis - Roger Caillois, 1964 (1ère diffusion : 08/02/1964)

Par Jean Paget - Avec Roger Caillois - Avec en archives, les voix de René-Jacques Chauffard, Claude Martin, René Farabet dans des lectures de "Art poétique", "Le rocher de Sisyphe", "L’incertitude qui vient des rêves", "Ponce-Pilate" - Réalisation Georges Gravier

03 :58 - 04 :11 Entretien avec Roger Caillois 7/12 (1ère diffusion : 29/06/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

04 :11 - 04 :25 Entretien avec Roger Caillois 8/12 (1ère diffusion : 30/06/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

04 :25 - 04 :39 Entretien avec Roger Caillois 9/12 (1ère diffusion : 01/07/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

04 :39 - 04 :54 Entretien avec Roger Caillois 10/12 (1ère diffusion : 02/07/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

04 :54 - 05 :08 Entretien avec Roger Caillois 11/12 (1ère diffusion : 03/07/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

05 :08 - 05 :22 Entretien avec Roger Caillois 12/12 (1ère diffusion : 04/07/1970)

Par Jeannine Worms - Avec Roger Caillois

05 :22 - 05 :51 Les grandes conférences - Les limites de la traduction des symboles, par Roger Caillois (1ère diffusion : 30/07/1971)

Par Denise Parent - Présentation Gérard Mourgue - Avec Roger Caillois

05 :22 - 06 :34 Les irradiants - Roger Caillois (1ère diffusion : 08/01/1972)

Par André Almuro - Avec Roger Caillois - Avec en archives, les voix de Jean Bollery, Ali Kirane, Pierre Frilay, André Cazalas et Sacha Pitoeff - Réalisation Arlette Dave

06 :34 - 06 :47 Extrait : Salle de rédaction - Roger Caillois élu à l’Académie française (1ère diffusion : 25/01/1971)

Par Roger Régent - Avec Roger Caillois - Réalisation Georges Godebert

Nuit du dimanche 18 décembre au lundi 19 décembre 2022

00 :02 - 01 :27 Mardis du cinéma - Raimu, le bourru magnifique (1ère diffusion : 09/06/1992)

Par Pascale Lismonde - Avec Daniel Lacotte (biographe de Raimu), Raymond Chirat (historien du cinéma, de l'Institut Louis Lumière), Raymond Castans (auteur dramatique, ancien directeur des programmes RTL), Renée Saint-Cyr (comédienne) et Yvan Audouard (écrivain du "Canard Enchaîné") - Réalisation Josette Colin

01 :27 - 02 :27 Mémoires du siècle - Gisèle Freund, photographe (1ère diffusion : 06/08/1985)

Par Dominique Rousset - Avec Gisèle Freund - Réalisation André Petit

02 :27 - 02 :57 Les grands musiciens - Fiodor Chaliapine, 1 : L’enfant de Kazan (1ère diffusion : 06/07/1998)

Par Laetitia Le Guay - Réalisation Marianne Manesse

02 :57 - 03 :57 Lieux de mémoire - Edith Piaf (1ère diffusion : 08/07/1999)

Par Catherine Soullard - Avec Michel Crépu, Jean-Michel Boris, Georges Moustaki (auteur compositeur interprète), François Robert, Micheline Dax (comédienne), Danièle Gain, André Pousse, Jacques Piels et Brigitte Bardot - Réalisation Marie-France Thivot

03 :57 - 04 :27 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 17/12/2022

Coordination : Christine Bernard

04 :27 - 04 :56 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 18/12/2022

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 19 décembre au mardi 20 décembre 2022

00 :02 - 00 :17 Reconstruction du port du Havre (1ère diffusion : 07/12/1945)

Par Jean Quittard - Avec Pierre Callet

00 :17 - 00 :32 Léopold Sédar Senghor et l'UNESCO (Date d'enregistrement : 01/11/1960)

Journaliste Raymond Barthe - Avec Léopold Sédar Senghor

00 :32 - 01 :27 Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée - Christiane Rochefort (1ère diffusion : 24/08/1959 France II Régionale)

Par José Pivin - Avec Christiane Rochefort - Lectures Jacques Mauclair et Marie-Jeanne Médioni

01 :27 - 03 :56 Surpris par la nuit - Aux sources de la parole : -1 : Le chant des oiseaux, l'origine -2 : Le langage tambouriné, un lien entre le son et le sens (1ère diffusion : 04 et 05/12/2007)

Par Nicolas Fontaine - Avec Michel Boccara (ethnologue), Pierre Palengat (enregistreur de sons animaliers), Fernand Derroussen (audio-naturaliste), André Bouché (enregistreur de sons animaliers) et Guilhem Lessafre (ornithologue) - Réalisation Pierre Willer

03 :57 - 04 :55 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 18/12/2022

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 20 décembre au mercredi 21 décembre 2022

00 :02 - 00 :27 Extrait : Instantané - Pierre Boulez et Frank Zappa (1ère diffusion : 09/01/1984)

Par Brigitte Delannoy - Avec Pierre Boulez et Frank Zappa - Réalisation Annie Coeurdevey

00 :27 - 00 :52 Les chemins de la connaissance - Les générations athéniennes (1ère diffusion : 14/04/1997)

Par Eve-Marie Rollinat - Avec Sophie Basch (docteur en littérature) et Alexandre Farnoux (archéologue) - Réalisation Jean Couturier

00 :52 - 01 :27 Hommage à Dranem (1ère diffusion : 06/10/1960 Paris Inter)

Par Pierre Varenne - Avec Pierre Louki - Réalisation Jean-Michel Pontramier

01 :27 - 02 :47 Surpris par la nuit - Aux sources de la parole : -3 : Le silence : au fondement de la parole (1ère diffusion : 06/12/2007)

Par Nicolas Fontaine - Avec Michel Boccara (ethnologue), Philippe Caubère (comédien), David Lebreton (sociologue), Philippe Galand (comédien et metteur en scène sourd et muet à l'International Visual Théâtre) et Simon Attia (professeur de langue des signes) - Réalisation Pierre Willer

02 :47 - 03 :57 Les voix de l'avant-garde - La littérature de science-fiction (1ère diffusion : 16/04/1958 France III Nationale)

Par Youri - Avec Jacques Bergier, Robert Kanters, René Barjavel et Pierre Devaux - Lectures Pierre Raynal - Réalisation Gérard Herzog

03 :57 - 04 :27 Les grandes conférences - La vie de Dumas père : Les trois mousquetaires, Conférence de l'Université des annales (1ère diffusion : 17/10/1955 Chaîne Nationale)

Par André Maurois

04 :27 - 04 :56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 20/12/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 21 décembre au jeudi 22 décembre 2022

00 :02 - 00 :55 Le tête à tête - Claude Brasseur (1ère diffusion : 17/06/2012)

Par Frédéric Taddeï - Avec Claude Brasseur - Réalisation Anne-Pascale Desvignes

00 :55 - 02 :30 La matinée des autres - Le mythe du Pôle Nord (1ère diffusion : 27/04/1982)

Par Michel Cazenave et Jean Malaurie - Réalisation Christiane Mallarmé

02 :30 - 03 :00 Agora - Jean Tulard (1ère diffusion : 07/10/1998)

Par Gilles Lapouge - Avec Jean Tulard (historien) - Réalisation Hélène Hortin

03 :00 - 04 :00 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Pierre Brasseur lit "La poupée" de Joseph Kessel, extrait du recueil "La steppe rouge" (1ère diffusion : 20 et 21/08/1970)

Par Patrice Galbeau - Avec Pierre Brasseur - Réalisation Bronislaw Horowicz

04 :00 - 04 :25 Dialogues et musiques - Edgar Varèse (1ère diffusion : 14/11/1954 Chaîne Nationale)

Par Georges Charbonnier - Avec Edgar Varèse (compositeur)

04 :25 - 04 :54 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 21/12/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 22 décembre au vendredi 23 décembre 2022

00 :02 - 03 :07 Une voix sans mesure - Aragon (1897-1982) 1/2 : Faites entrer l'infini (1ère diffusion : 16/08/1997)

Par Christine Goémé - Avec Jean d'Ormesson, Olivier Barbarant, Daniel Bougnoux, Marc Dachy, Dominique Desanti, Charles Dobzinsky, Lionel Follet, Yannick Haenel, Christian Jambet, Pierre Lartigue, Jean Ristat, Guy Scarpetta, Georges Sebbag, André Thirion, Philippe Sollers et la voix d'Aragon - Réalisation Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet

03 :07 - 03 :32 Démarches - Fragment du chœur : Marcelin Pleynet (1ère diffusion : 21/04/1984)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Marcelin Pleynet (poète)

03 :32 - 03 :58 Agora - "La fable mystique" de Michel de Certeau (1ère diffusion : 09/07/1982)

Par Gilles Lapouge - Avec Michel de Certeau (prêtre jésuite français, philosophe, théologien et historien)

03 :58 - 04 :57 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 22/12/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 23 décembre au samedi 24 décembre 2022

00 :02 - 03 :07 Une voix sans mesure - Aragon (1897-1982) 2/2 : Je n'ai pas d'autre azur que ma fidélité (1ère diffusion : 17/08/1997)

Par Christine Goémé - Avec Jean d'Ormesson, Olivier Barbarant, Daniel Bougnoux, Marc Dachy, Dominique Desanti, Charles Dobzinsky, Lionel Follet, Yannick Haenel, Christian Jambet, Pierre Lartigue, Jean Ristat, Guy Scarpetta, Georges Sebbag, André Thirion, Philippe Sollers et la voix de Louis Aragon - Réalisation Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet

03 :07 - 04 :37 Mardis du cinéma - Ava Gardner ou le mythe de l'amour fou (1ère diffusion : 29/10/1985)

Par Michel Cazenave - Avec les critiques de Gilbert Guez et Jacques Siclier - Avec des extraits de films avec Ava Gardner - Réalisation Christine Berlamont

04 :37 - 05 :27 Vérités et chimères - Franz Liszt : L'amitié entre Liszt et Wagner : extrait de leur correspondance (1ère diffusion : 29/01/1952 Chaine Nationale)

Par Emmanuel Bondeville - Réalisation Ange Gilles

05 :27 - 05 :37 Entretien avec Joseph Delteil à propos de la Noël (Date d'enregistrement : 01/01/1970)

Présentation Frédéric-Jacques Temple - Avec Joseph Delteil (poète)

05 :37 - 06 :58 Nuits magnétiques - Premiers Noëls à Paris : Centres d'accueil en France qui vont fêter Noël (1ère diffusion : 25/12/1996)

Par Suzanne Epstein - Réalisation Brigitte Rihouay

Nuit du samedi 24 décembre au dimanche 25 décembre 2022

Albane Penaranda

Nuit du dimanche 25 décembre au lundi 26 décembre 2022

00 :02 - 00 :37 Pages arrachées aux romans de Henry Miller 4/10 - Sexus (1ère diffusion : 05/12/1991)

Par Michel Dautricourt - Lecture par Clément Lépidis - Réalisation Jacques Taroni

00 :37 - 02 :37 Atelier de Création Radiophonique - Le feu au lac pour Barney Wilen (1ère diffusion : 10/09/1995)

Par Daniela Langer - Avec Barney Wilen (saxophoniste) - Réalisation Olivier Beurotte, Michel Creis, Marc Didier et Chistophe Michou

02 :37 - 03 :37 Le vif du sujet - Frédéric Bourdin, le garçon qui ne voulait pas grandir (1ère diffusion : 06/09/2005)

Par Christophe Deleu - Avec Frédéric Bourdin, Kathleen Kelley-Lainé (psychanalyste, auteur de "Peter Pan ou l'enfant triste" Ed. Calmann-Lévy), Claire Chadourne (principale du collège Jean Monnet, à Pau), Christelle (sa cousine) et des élèves du collège - Réalisation François Teste

03 :37 - 03 :57 Musique à lire - Manuel Rosenthal (1ère diffusion : 02/05/1995)

Par Jeanne-Martine Vacher - Avec Manuel Rosenthal (auteur de "Ravel" Editions Hazan avec Marcel Marnat) - Réalisation Pascale Rayet

03 :57 - 04 :27 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 24/12/2022

Coordination : Christine Bernard

04 :27 - 04 :56 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 25/12/2022

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 26 décembre au mardi 27 décembre 2022

00 :02 - 01 :02 La montagne m'a dit 1/5 : Des pionniers à l'âge d'or de l'alpinisme (1ère diffusion : 23/12/1968)

Par René Farabet et Roger Pillaudin - Avec Felix Germain, Philippe Traynard, Jean Franco et Alfred Couttet - Lecture de "Voyage dans les Alpes", d’Horace-Bénédict de Saussure - Réalisation Annie Cœurdevey

01 :02 - 01 :52 Projection privée - Bulle Ogier et Michel Piccoli à l’occasion de la sortie de "Belle toujours" de Manuel de Oliveira (1ère diffusion : 14/04/2007)

Par Michel Ciment - Avec Bulle Ogier et Michel Piccoli - Réalisation Pierrette Perrono

01 :52 - 02 :27 Ainsi va le monde - Visite de l'Institut Pasteur (1ère diffusion : 22/11/1947 Chaîne Parisienne)

Par Georges Jouin - Avec Pierre Lépine, Jacques Trefouel, Léopold Nègre, Pierre Nicole, Noël Bernard, Louis Pasteur, Vallery-Radot et Antoine Bonnefoy

02 :27 - 03 :54 Une vie, une oeuvre - Pier Paolo Pasolini, une vitalité désespérée (1ère diffusion : 14/06/1990)

Par Francesca Isidori - Avec Alberto Moravia, Jean-Michel Gardair, Laura Betti et René de Ceccatty - Avec en archives, la voix de Pier Paolo Pasolini - Lectures Pier Paolo Pasolini et Pierre Clémenti - Réalisation Vincent Decque

03 :55 - 04 :53 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 25/12/2022

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 27 décembre au mercredi 28 décembre 2022

00 :02 - 00 :59 La montagne m'a dit 2/5 : Un nouvel alpiniste (1ère diffusion : 24/12/1968)

Par René Farabet et Roger Pillaudin - Avec Felix Germain, Philippe Traynard, Jean Franco et Michel Darbellay - Réalisation Annie Coeurdevey

00 :59 - 02 :34 Mardis du cinéma - Friedrich Wilhelm Murnau (1ère diffusion : 04/02/1992)

Par Jean Daive - Avec Jean-Louis Leutrat (enseignant et historien du cinéma), Michel Bouvier (universitaire spécialiste d'esthétique du cinéma), Patrice Rollet (critique), Jacques Derrida (philosophe), Fabrice Barbaro (acteur), Christiane Martz et Corinne Meyer - Lectures Claudia Kreps et Jean-Claude Biette - Réalisation Claude Giovannetti

02 :34 - 02 :59 Poètes oubliés amis inconnus (1ère diffusion : 06/12/1959)

Par Philippe Soupault et Henri-Jacques Dupuy - Avec Caroline Clerc - Réalisation Georges Gravier et Guy Delaunay

02 :59 - 03 :54 La fabrique de l'histoire - L'homme sauvage, Documentaire : Ci-gît Tarzan, personnage de romans (1ère diffusion : 18/12/2012)

Par Perrine Kervran - Avec Claude Aziza, Pascal Dibie, Gwenn Dubourthoumieu, Mathieu Letourneux, Déborah Levy-Bertherat, Jean-Michel Nicolet, Michel Vanereux - Lectures Nathalie Kanoui - Réalisation Renaud Dalmar

03 :54 - 04 :29 Heure de culture française - Galilée : 1ère et 2ème partie (1ère diffusion : 31/08 et 21/09/1955)

04 :29 - 04 :58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 27/12/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 28 décembre au jeudi 29 décembre 2022

00 :02 - 01 :00 La montagne m'a dit 3/5 : Le guide et son client (1ère diffusion : 26/12/1968)

Par René Farabet et Roger Pillaudin - Avec Gaston Rebuffat, Paul Bellier, Alfred Couttet, Jean Franco, Philippe Traynard, Félix Germain et Jean-Louis Desrichard - Réalisation Annie Coeurdevey

01 :00 - 02 :00 Mémoires du siècle - Edouard Bled, professeur (1ère diffusion : 24/05/1987)

Par Antoine Spire - Avec Edouard Bled (auteur de manuels d'orthographe) - Réalisation Antoine Spire

02 :00 - 02 :31 La révolution des autres - La Grèce (1ère diffusion : 08/08/1989)

Par Françoise Arvanitis - Avec Léandros Vranoussis, Catherine Koumarianou et Philippos Iliou

02 :31 - 03 :31 A voix nue - Robert Hossein 1/3 : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 10 et 11/04/1995)

Par Véra Feyder - Avec Robert Hossein - Réalisation Nicole Salerne

03 :31 - 04 :26 Cent ans de spiritualité dans les lettres françaises - Georges Bernanos (1ère diffusion : 25/12/1952 Chaîne Nationale)

Par Stanislas Fumet- Réalisation Alain Trutat

04 :27 - 04 :55 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 28/12/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 29 décembre au vendredi 30 décembre 2022

00 :02 - 01 :01 La montagne m’a dit 4/5 : Le ski (1ère diffusion : 27/12/1968)

Par Roger Pillaudin et René Farabet - Avec Alfred Couttet, Luc Tournier, Jean Franco et Emile Allais - Lectures Pascal Mazzotti de "La montagne magique", de Thomas Mann et "L’être et le néant", de Jean-Paul Sartre - Réalisation Annie Coeurdevey

01 :01 - 02 :11 Les français s'interrogent - La truffe (1ère diffusion : 30/12/1977)

Par Michel Gonzalez - Avec Raymond Pujol (ethnologue) - Réalisation Yann Paranthoën

02 :11 - 02 :31 Tribune de Paris - L'humour noir (1ère diffusion : 26/04/1949)

Par Paul Peronnet- Avec Yvan Audouard, Robert Beauvais, Jean Effel et Henri-François Rey

02 :31 - 03 :31 A voix nue - Robert Hossein 2/3 : Parties 3 et 4 (1ère diffusion : 12 et 13/04/1995)

Par Véra Feyder - Avec Robert Hossein - Réalisation Nicole Salerne

03 :31 - 03 :56 Leurs débuts - Mary Marquet (Date d'enregistrement : 28/07/1944)

Par Jacques Armand - Réalisation Max de Rieux

03 :56 - 04 :55 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 29/12/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 30 décembre au samedi 31 décembre 2022

00 :02 - 01 :01 La montagne m'a dit 5/5 : L'avenir de la montagne (1ère diffusion : 30/12/1968)

Par René Farabet et Roger Pillaudin - Avec Félix Germain, Philippe Traynard, Paul Rambeaud, Paul Veyret et Maurice Bardel - Réalisation Annie Coeurdevey

01 :01 - 02 :36 Surpris par la nuit - Jean-Marie Rivière, magicien de la nuit (1ère diffusion : 08/11/2001)

Par Unglee - Avec Piéral, Paco, la Grosse Bertha, Catherine Rivière, Arturo Brachetti, Marie-France, Philippe Veille, Frédéric Botton, Dani, Francis Rignault, Herma Vos, Roger Dumas, Nicole Gonzales, Hélène Delprat, Ketty, Antoine et Annabelle Rivière - Avec en archives, la voix de Jean-Marie Rivière - Réalisation Ghislaine David

02 :36 - 03 :06 A voix nue - Robert Hossein 3/3 : Partie 5 (1ère diffusion : 14/04/1995)

Par Véra Feyder - Avec Robert Hossein - Réalisation Nicole Salerne

03 :06 - 03 :56 Rencontres et témoignages - Jean Cocteau, André Lhote (1ère diffusion : 07/12/1952 Chaîne Nationale)

Par André Parinaud - Avec Jean Cocteau et André Lhote

03 :56 - 06 :56 Le bon plaisir - Marcel Bluwal (1ère diffusion : 22/01/1994)

Par Marlène Bélilos - Avec Marcel Bluwal (réalisateur), François Cavanna (écrivain), Judith Godrèche (comédienne), Pierre Grimblat (producteur), Jean-Claude Grumberg (dramaturge), Jean Monsigny (chef de la photographie), Michel Piccoli (comédien), Jack Ralite (sénateur maire), Claude Rich (comédien) et Béatrice Rubinstein (scénariste) - Réalisation Anna Szmuc

Nuit du samedi 31 décembre au dimanche 01 janvier 2023

Ouvrir l’année avec Claude Nougaro

Par Albane Penaranda

