Nuits de France Culture - Février 2023

Nuit du mardi 31 janvier au mercredi 01 février 2023

00 :02 - 00 :21 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 3/12 (1ère diffusion : 16/12/1962)

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Colette de Jouvenel - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

Publicité

00 :21 - 01 :15 La Série Documentaire - Du général au président, un itinéraire gaulliste ?, 3 : Les origines, à l'ombre de de Gaulle (1ère diffusion : 03/06/2020)

Par Kristel le Pollotec - Avec les historien(e)s : Olivier Ihl, Fanny Cosandey, Nicolas Mariot et Patrick Garcia ; Jean-Baptiste Decherf (psychanalyste), Jean-Pierre Bat et Maximilien Girard (Archives Nationales) et les journalistes : Michèle Cotta et Raphaëlle Bacqué - Réalisation Vincent Decque

01 :15 - 02 :45 Mardis du cinéma - Clark Gable (1ère diffusion : 17/10/1989)

Par Cécile Hamsy - Avec Patrick Brion (critique), Noël Simsolo (critique), Michèle Valandida (traductrice du livre de Jane Ellen Wayne "Les Femmes de Clark Gable") et Marie Colmant - Réalisation Josette Colin

02 :45 - 03 :20 De bouche à oreille - Les restaurants du voyage, de l'Orient Express au Train Bleu (1ère diffusion : 08/07/2007)

Par Renée Elkaïm-Bollinger - Avec François-Régis Gaudry (journaliste) et Pierre Rouillon (spécialiste du restaurant le Train Bleu) - Lectures F. Cantre - Réalisation Bruno Sourcis

03 :20 - 04 :25 Bon voyage - Roger Vailland (1ère diffusion : 11/05/1959 France I Paris Inter)

Par Jacques Floran, Max Favalelli et Bernard Lavallette - Avec Roger Vailland - Réalisation Henri Soubeyran

04 :26 - 04 :55 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 31/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 01 février au jeudi 02 février 2023

00 :02 - 00 :22 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 4/12 (1ère diffusion : 23/12/1962)

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Pierre Moreno - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :22 - 01 :17 A voix nue - Georges Guingouin 1/2 : -1 : Le berceau de l'esprit de résistance, -Partie 2/5 : Élever la conscience des hommes (1ère diffusion : 15 et 16/03/1999)

Par Geneviève Huttin - Avec Georges Guingouin (ancien résistant) - Réalisation Bruno Sourcis

01 :17 - 03 :14 Analyse spectrale de l'occident - L'art nouveau en France (1ère diffusion : 09/12/1967)

Par Pierre Sipriot - Salvador Dali, Maurice Genevoix, André Salmon, Daniel-Henry Kahnweiler, Emmanuel Berl, Jean-François Revel, Marcel Brion et Michel Décaudin

03 :14 - 04 :24 Black and blue - Billie Holiday (1ère diffusion : 19/06/1984)

Par Lucien Malson et Alain Gerber - Avec Françoise Sagan et Jean-Luc Wachthausen

04 :24 - 04 :53 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 01/02/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 02 février au vendredi 03 février 2023

00 :02 - 00 :20 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 5/12 (1ère diffusion : 30/12/1962)

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Maurice Goudeket - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :20 - 01 :40 A voix nue - Georges Guingouin 2/2 : -3 : Le tunnel dans le foin ou Le premier maquisard de France, -4 : Le Préfet du Maquis et le "Tito du Limousin", -Partie 5/5 : Le bouc-émissaire des mauvaises consciences (1ère diffusion : 17, 18 et 19/03/1999)

Par Geneviève Huttin - Avec Georges Guingouin - Réalisation Bruno Sourcis

01 :40 - 02 :45 Une vie une oeuvre - Carl Theodor Dreyer (1889-1968) : De Vampyr à la résurrection, la passion du cinéma (1ère diffusion : 30/01/2011)

Par Fabrice Midal - Avec les critiques et historiens du cinéma : Charles Tesson et Jean Douchet, Jean-Marie Touratier (auteur spécialisé en histoire de l'art), Pascale Raynaud (responsable de la programmation cinéma au Louvre) et Hélène Falconetti (fille de la comédienne Renée Falconetti à qui elle consacra un livre) - Avec en archive, la voix de Carl Theodor Dreyer (réalisateur) - Réalisation Céline Ters

02 :45 - 03 :59 La joie de vivre - Pierre Brasseur : Transmission différée du cinéma music-hall de l'Alhambra (1ère diffusion : 12/07/1953 Chaîne Parisienne)

Par Henri Spade - Avec Robert Lamoureux, Pierre Brasseur, Michèle Arnaud, Lise Delamare, Jeanne Dorival, André Berthomieu, Marcel Carné, Henri Leca, Fernand Ledoux, Germaine Montero, Gaston Ouvrard, Jean Richard, André Roussin, Jean-Marc Thibault, Peter Ustinov, Philippe Hériat, Robert Destain, Carlos Santias, Pierre Raymond et Charpini

03 :59 - 04 :58 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 02/02/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 03 février au samedi 04 février 2023

00 :02 - 00 :24 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 6/12 (1ère diffusion : 06/01/1963)

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Maurice Goudeket - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :24 - 04 :25 Les Cathares et l'amour (1ère diffusion : 22/01/1972)

Par Henry Bonnier - Avec René Nelli, Raymond Abellio, Jacques Lacarrière et le révérend Père Durand - Interprétations Alain Cuny, Colette Berge, Michel Etcheverry et Josiane Vincenzutto - Réalisation Georges Gravier

04 :25 - 06 :00 Surpris par la nuit - William Seward Burroughs : Les derniers journaux (1ère diffusion : 09/03/2001)

Par Patrick Amine - Avec Christian Bourgois, Michel Braudeau, Michel Houellebecq, Patrick Bouvet, Jean-Jacques Lebel, Jacques Donguy, Denis Roche, Philippe Sollers, Michel Bulteau, Bernard Heidsieck, Gérard-Georges Lemaire, Jean-Jacques Schuhl et Bernard Rancillac - Avec la voix de William Seward Burroughs - Réalisation Jacques Taroni

06 :00 - 06 :57 En étrange pays - Les compagnons du vertige (1ère diffusion : 06/06/2003)

Par Gilles Lapouge - Avec Paul Yonnet - Réalisation Daniel Finot

Nuit du samedi 04 février au dimanche 05 février 2023

Michel Leiris, entre présence et absence

Par Mathias Le Gargasson

00 :00 - 00 :03 Michel Leiris, entre présence et absence - Présentation (1ère diffusion : 05/02/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Emilie Vallat

00 :05 - 00 :30 Entretiens avec Michel Leiris : 1ère partie (1ère diffusion : 22/01/1968)

Par Paule Chavasse - Avec Michel Leiris

00 :30 - 05 :10 Michel Leiris, Signes de vie (1ère diffusion : 10/08/1991)

Par Jacques Munier - Avec Jean Janin, Jean Schuster, Denis Hollier, Louis-René Des Forêts, Jean Lescure, Florence Delay, Jacques Dupin et Denis Paulme Schaeffner - Avec la voix de Michel Leiris - Réalisation François Brehinier

05 :10 - 05 :32 Entretiens avec Michel Leiris : 2ème partie (1ère diffusion : 23/01/1968)

Par Paule Chavasse - Avec Michel Leiris

05 :32 - 06 :42 Anthologie vivante - Michel Leiris : aspect autobiographique de son oeuvre (1ère diffusion : 05/12/1962 France III Nationale)

Par Roger Pillaudin - Avec Michel Leiris - Lectures Loley Bellon, Roger Blin, Roger Coggio, Robert Liensol, Alain Cuny des oeuvres de Michel Leiris : "L’âge d’homme", "Présages", "Frère et sœur", "Biffure" et "Nuit sans nuit" - Réalisation Georges Gravier

06 :42 - 06 :57 Entretiens avec Michel Leiris, 3ème partie (1ère diffusion : 25/01/1968)

Par Paule Chavasse - Avec Michel Leiris

06 :57 - 06 :58 Michel Leiris, entre présence et absence - Désannonce (1ère diffusion : 05/02/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Emilie Vallat

Nuit du dimanche 05 février au lundi 06 février 2023

00 :02 - 00 :25 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 7/12 (1ère diffusion : 13/01/1963)

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Pierre Moreno - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :25 - 01 :55 Mardis du cinéma - Joseph Leo Mankiewicz ou la parole et l'image (1ère diffusion : 29/01/1985)

Par Michel Cazenave - Avec Jacques Siclier (critique)

01 :55 - 02 :55 Peinture fraîche - Gustav Klimt et les femmes (1ère diffusion : 18/10/2000)

Par Jean Daive - Avec Didier Semin, Gerbert Frodl (directeur de la Galerie du Belvédère à Vienne), Inge Scholz-Strasser (directrice du musée Sigmund) et Denis Laget (peintre) - Réalisation Viviane Noël

02 :55 - 03 :35 Du jour au lendemain - Jean-Paul Michel (1ère diffusion : 13/12/2013)

Par Alain Veinstein - Avec Jean-Paul Michel (poète, écrivain) - Réalisation Anne Franchini

03 :35 - 03 :57 Rétro - La mort de Martine Carol (1ère diffusion : 02/02/1992)

Par Florence Bott - Réalisation André Mathieu

03 :57 - 04 :26 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 04/02/2023

Coordination : Christine Bernard

04 :26 - 04 :55 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 05/02/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 06 février au mardi 07 février 2023

00 :02 - 00 :20 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 8/12 (1ère diffusion : 20/01/1963)

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Maurice Goudeket - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :20 - 02 :34 Atelier de Création Radiophonique - En dessous de tout (1ère diffusion : 07/01/1979)

Par François Béguin et Jean-Marc Fombonne - Lectures Jean Négroni, François Mathouret, Claude Rich et Anna Prucnal - Réalisation Louis-Michel Schwarcz

02 :34 - 02 :54 Christian Claoué, chirurgien esthétique (Date d'enregistrement : 28/02/1961 France I Paris-Inter)

Par Marie-Thérèse Guinchard - Avec Christian Claoué (chirurgien esthétique)

02 :54 - 03 :56 Les lundis de l’histoire - l’Elysée (1ère diffusion : 27/08/2012)

Par Philippe Levillain - Avec François d’Orcival et Frédéric Salat-Baroux - Lectures Jean-Pierre Le Roux du livre de François d’Orcival "Le nouveau roman de l’Elysée, trois siècles d’histoire de France" (éditions du Rocher, 2012) - Réalisation Ghislaine David

03 :56 - 04 :54 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 05/02/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 07 février au mercredi 08 février 2023

00 :02 - 00 :19 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 9/12 (1ère diffusion : 27/01/1963)

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Maurice Goudeket - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :19 - 01 :19 L’histoire en direct - 3 juin 1950, la conquête de l’Annapurna (1ère diffusion : 02/07/1990)

Par Patrice Gélinet - Avec Avec Maurice Herzog, Francis de Noyelle et Marcel Ichac - Lectures de "Annapurna, premier 8000", de Maurice Herzog," Les carnets du vertige" de Louis Lachenal, "Où règne la lumière", de Georges Sonnier, "Les conquérants de l’inutile", de Lionel Terray - Réalisation Chritine Bernard-Sugy

01 :19 - 01 :51 Questions d'éthique - Elisabeth Ire d'Angleterre, entre règles du pouvoir et ambitions religieuses (1ère diffusion : 04/07/2009)

Par Monique Canto-Sperber - Avec Bernard Cottret (professeur de civilisation des îles Britanniques et de l'Amérique coloniale à l'Université de Versailles-Saint-Quentin) - Réalisation Luc-Jean Reynaud

01 :51 - 03 :26 Documentaire du vendredi - L'architecture en utopie, 2 : Le Paris de l'Ivre de Pierres (1ère diffusion : 25/03/1983)

Par Françoise Estèbe - Réalisation Jacques Taroni

03 :26 - 04 :26 Sans oser le demander - Jules Verne est-il le père de la pop culture ? (1ère diffusion : 11/11/2021)

Par Matthieu Garrigou-Lagrange - Avec Nicolas Allard (spécialiste de pop culture et des littératures de l’imaginaire, auteur de "Star Wars, un récit devenu légende", et de "Jules Verne, Aux origines de la pop culture et de la science-fiction" : Ed. Armand Colin) - Réalisation Jean-Christophe Francis

04 :26 - 04 :55 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 07/02/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 08 février au jeudi 09 février 2023

00 :02 - 00 :18 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 10/12 (1ère diffusion : )

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Maurice Goudeket - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :18 - 01 :18 Lieux de mémoire - Le livre de poche (1ère diffusion : 23/07/1998)

Par Jean-Marc Turine - Avec Marc Kravetz (journaliste), Dominique Goust (directeur général du Livre de Poche), Jacques Maillot (directeur artistique chez Gallimard) et Sylvie Delassus (cofondatrice des Editions "Les Mille et une nuits") - Réalisation Guy Peyramaure

01 :18 - 02 :18 Chronique politique de la IVe République - La vie intérieure d'une république 1945-1958 : Sortir du provisoire, novembre 1945 - décembre 1946 (1ère diffusion : 28/07/1987)

Par Dominique Chagnollaud et Cécile Borderie - Avec Michel Debré, Jacques Soustelle, Maurice Schuman, Gaston Monnerville, Alain Savary, Daniel Mayer, Léo Hamon, Jacques Piette, René Pléven et Maurice Bourgès-Maunoury - Réalisation Catherine Lemire

02 :18 - 03 :53 Une vie une oeuvre - Râbi'ah al -'Adawiyyah et la doctrine de l'amour spirituel (1ère diffusion : 08/01/2006)

Par Jean Annestay - Avec Dominique Abd Allah Penot (Dirige une confrérie soufie d'origine syrienne en France ; éditeur et traducteur), Stetié, Salah (poète et essayiste libanais d'expression française ; ancien représentant du Liban à l'UNESCO) et Pierre Lory (Directeur d'études de la section religieuse de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, spécialiste du soufisme et de la culture musulmane) - Lectures Tahar Bekri, Catherine Soullard et Nathalie Kanoui - Réalisation Jean-Claude Loiseau

03 :53 - 04 :28 Centre d'études radiophoniques - Conférence de Paul Fraisse (1ère diffusion : 19/03/1954 Chaîne Nationale)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Paul Fraisse et Jean Tardieu

04 :28 - 04 :57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 08/02/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 09 février au vendredi 10 février 2023

00 :02 - 00 :19 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 11/12 (1ère diffusion : )

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Maurice Goudeket - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :19 - 01 :57 La matinée des autres - La civilisation des tsiganes (1ère diffusion : 28/03/1978)

Par Chantal de Béchade - Avec Jean-Louis Bernard (romancier), Henriette Asseo (historienne), Jean-Marie Aubert (prêtre, théologien) et André Barthélémy (prêtre) - Réalisation Marie-France Nussbaum

01 :57 - 02 :22 Etranger mon ami - Pouchkine (1ère diffusion : 28/03/1960 Paris Inter)

Par Dominique Arban - Avec Dimitri Stremookhov (professeur de lettres russes à la Sorbonne)

02 :22 - 03 :54 Mardis du cinéma - Gary Cooper (1ère diffusion : 15/05/1990)

Par Francesca Piolot - Avec N.T. Binh, Christian Viviani, Christophe Carrière et Hélène Merrick - Avec en archives, de nombreux extraits de films - Avec Gary Cooper - Réalisation Josette Colin

03 :54 - 04 :54 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 09/02/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 10 février au samedi 11 février 2023

00 :02 - 00 :24 Une amitié - Lettres de Colette et de Marguerite Moreno 12/12

Par Paule Chavasse et Harold Portnoy - Avec Maurice Goudeket - Lectures Marcelle Ranson et Germaine Montero

00 :24 - 01 :56 Extrait : Le vif du sujet - Sorcellerie et exorcisme en France (1ère diffusion : 29/05/2001)

Par Laurence Bloch et Irène Omélianenko - Avec Dominique Camus, Chantal Neel, Raoul Guix, Mathieu Riboulet, Bernard Auriol, Georges Morand et Maurice Bellot - Réalisation François Teste

01 :56 - 04 :56 Le bon plaisir - Serge Reggiani (1ère diffusion : 31/08/1996)

Par Sylvie Péju - Avec Serge Reggiani, Nicolas Reggiani (parolier et chanteur), François Périer (comédien), Claude Lemesle, Josée Dayan (réalisatrice), Claude Sautet (réalisateur), Suzanne Flon (comédienne), Carine Reggiani (fille de Serge Reggiani) et Jean-Loup Dabadie (auteur et parolier) - Réalisation Elyane Milhau

04 :56 - 05 :21 Lecture du soir - Valérie Lang lit Louise Bourgeois : Parties 6 à 10 (1ère diffusion : 01 au 05/10/2012)

De Louise Bourgeois - Interprétation Valérie Lang - Réalisation Nathalie Salles

05 :21 - 06 :21 Attention à la littérature - Sylvia Plath (1ère diffusion : 20/02/2000)

Par Claude Mourthé - Avec les écrivains : Agnès Desarthe, Isabelle Jarry, Sylvie Doizelet et Dominique Sigaud ; Florence Noiville (critique au "Monde des livres") et Thérèse Tremblais-Dupré (psychanalyste) - Lectures Francine Bergé et Christophe Léma - Réalisation Didier Lagarde

06 :21 - 06 :56 Nuits magnétiques - Les gens... tout de même : Roberto Rossellini (1ère diffusion : 17/06/1987)

Par Laure Adler - Avec Daniel Toscan du Plantier et Michel Boujut - Réalisation Jean Couturier