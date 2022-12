Nuits de France Culture - Janvier 2023

Nuit du samedi 31 décembre au dimanche 01 janvier 2023

Ouvrir l'année avec Claude Nougaro

Par Albane Penaranda

00 :00 - 00 :05 Ouvrir l'année avec Claude Nougaro - Présentation (1ère diffusion : 01/01/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Antoine Larcher

00 :06 - 06 :09 Armé d'amour, une nuit avec Claude Nougaro (1ère diffusion : 01/01/1990)

Par Marc Legras - Avec Claude Nougaro, Mick Lanaro, Nicole Croisille, Marc-Edouard Nabe, Christiane Legrand, Maurice Vander, Francis Lassus, Jean-Luc Debattice, Richard Galliano, Christian Laborde, Michel Roquebert, Claude Sicre (musicien et chanteur, membre des Fabulous Trobadors), Yves Matthieu, Jean-Michel Arnaud, Jimmy Walter, Marcel Amont, Michel Legrand, Maurane, Louis Nucéra et Danielle Estrade - Avec en archives, les voix de Salvador Dali, Jean Cocteau, Jacques Audiberti, Edith Piaf, François Mauriac, Aimée Mortimer, Colette Renard, Paul Péri et Pierre Nougaro - Réalisation Claude Guerre

06 :11 - 06 :20 Cinq questions à Claude Nougaro 1/5 (1ère diffusion : 01/01/1963 Paris Inter)

Par Florence Aboulker - Avec Claude Nougaro

06 :20 - 06 :28 Cinq questions à Claude Nougaro 2/5 (1ère diffusion : 02/01/1963 Paris Inter)

Par Florence Aboulker - Avec Claude Nougaro

06 :29 - 06 :37 Cinq questions à Claude Nougaro 3/5 (1ère diffusion : 03/01/1963 Paris Inter)

Par Florence Aboulker - Avec Claude Nougaro

06 :37 - 06 :46 Cinq questions à Claude Nougaro 4/5 (1ère diffusion : 04/01/1963 Paris Inter)

Par Florence Aboulker - Avec Claude Nougaro

06 :47 - 06 :56 Cinq questions à Claude Nougaro 5/5 (1ère diffusion : 07/01/1963 Paris Inter)

Par Florence Aboulker - Avec Claude Nougaro

06 :56 - 06 :58 Nuit : Ouvrir l'année avec Claude Nougaro - Désannonce (1ère diffusion : 01/01/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Antoine Larcher

Nuit du dimanche 01 janvier au lundi 02 janvier 2023

00 :02 - 01 :37 Surpris par la nuit - Paroles de podophiles (1ère diffusion : 11/09/2002)

Par Irène Omélianenko - Avec Denis Dufour (musicien), Florence Emptaz (auteur de "Aux pieds de Flaubert"), Jean Bénichou (chirurgien), Jean-Louis Heim (anthropologue et chercheur pour le musée de l'homme), Ahmed Kalouaz, Jehan Van Langenhoven (marcheur des Buttes Chaumont), Claude Pujade-Renaud (danseuse, auteur de "Martha ou le mensonge du mouvement") Alain Plumey (directeur du musée de l'érotisme), Jean Streff (observateur des "extravagances du désir" Eds La Musardine), Yvette de Loison (anthropologue) et Michel Jazy - Réalisation Anna Szmuc

01 :37 - 02 :28 Du jour au lendemain - Jacques Vallée (1ère diffusion : 19/04/1986)

Par Alain Veinstein - Avec Jacques Vallée

02 :28 - 03 :58 Mardis du cinema - L'Ange Bleu (1ère diffusion : 25/01/1986)

Par Noël Simsolo - Avec Lionel Richard, Jean Narboni et Hélène Surgère - Avec en archives, les voix de Marlene Dietrich (sa première rencontre avec Sternberg) et Jean Cocteau (dressant le portrait de Marlene Dietrich) - Réalisation Marie Vouilloux

03 :58 - 04 :27 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 31/12/2022

Coordination : Christine Bernard

04 :27 - 04 :56 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 01/01/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 02 janvier au mardi 03 janvier 2023

00 :02 - 01 :02 Paysages étrangers - New York (1ère diffusion : 23/08/1977)

Par Jean-François Vallée - Avec Ellen Ginsberg, Charles Aznavour, James Baldwin, Philip Glass, Arthur Lewitt et Joséphine Baker - Réalisation Guy Delaunay

01 :02 - 01 :32 Le roman de la science - Les poètes du progrès : de Guillaume Apollinaire à Henri Michaux (1ère diffusion : 14/09/1951 Chaîne Parisienne)

Par Jean Luc - Réalisation Jean Chouquet

01 :32 - 02 :42 A voix nue - Mag Bodard 1/2 : Parties 1 à 3 (1ère diffusion : du 03 au 05/11/2003)

Par Anne Wiazemsky - Avec Mag Bodard (productrice de films) - Réalisation Didier Lagarde

02 :42 - 03 :39 La Série Documentaire - Médecine rurale dans le Cantal (1ère diffusion : 12/09/2019)

Par Antoine Tricaut et Perrine Kervran - Avec Jean Vareilles, Jean-Claude Rocher, André (guérisseur), Jean-Claude Loussert, Roger Aldebert, Pierre Toire et Julien (infirmière et guérisseuse) - Réalisation François Teste

03 :39 - 03 :59 La mémoire en chantant - La Révolution des Oeillets (1ère diffusion : 26/04/1986)

Par François-Régis Barbry

04 :00 - 04 :57 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 01/01/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 03 janvier au mercredi 04 janvier 2023

00 :02 - 01 :32 Mardis du cinéma - Fritz Lang : Les Contrebandiers du Moonfleet (1ère diffusion : 23/01/1990)

Par Noël Simsolo - Avec Serge Daney (critique de cinéma), Michel Cazenave (philosophe), Alain Corneau (cinéaste, scénariste), Bernard Eisenschitz (historien du cinéma) et Jean Douchet (critique de cinéma) - Réalisation Jean-Claude Loiseau

01 :32 - 02 :22 A voix nue - Mag Bodard 2/2 : Parties 4 et 5 (1ère diffusion : 06 et 07/11/2003)

Par Anne Wiazemsky - Avec Mag Bodard (productrice de films) - Réalisation Didier Lagarde

02 :22 - 02 :32 Hommage à Albert Camus (1ère diffusion : 05/01/1960)

Par SORAFOM (SORAF) - Présentation Alioune Diop - Avec Jean-Louis Barrault - Avec en archives, la voix d'Albert Camus, texte inédit dit par l'auteur

02 :32 - 03 :42 Pot au feu - Chambres introuvables (1ère diffusion : 25/06/2002)

Par Jean Lebrun - Chroniqueur Emmanuel Giraud - Avec Denis Cacheux, Michel Caldagues, Michel Cointat, Pierre Dabezies, Pierre Lelong, Robert de Caumont, Claude Lebedel et Nicolas Roussellier - Réalisation Jean-Christophe Francis

03 :42 - 03 :57 André Masson sur l'influence de la guerre dans sa peinture - André Masson, cinquante ans de peinture (1ère diffusion : 17/12/1975)

Par François Le Targat - Avec André Masson

03 :57 - 04 :28 Le monde insolite - Civilisations englouties : Les ruines cyclopéennes marines (1ère diffusion : 03/12/1971)

Par Raoul Auclair et Hugues Leblanc - Avec Hugues Leblanc et Dimitri Rebikoff (l'explorateur de ces ruines sous-marines) - Réalisation Marie-Laure Bornq

04 :29 - 04 :58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 03/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 04 janvier au jeudi 05 janvier 2023

00 :02 - 00 :45 Photogrammes - Tristan Tzara (1ère diffusion : 14/11/1962 sur France III Nationale)

Par Jean-Marie Gerbaut - Avec Roger Blin, Pierre Leproux, Pierre Delbon, René Farabet, Jean-Pierre Lituac, Yves Penaud, Pierre Constant et Anne Perez - Réalisation Alain Barroux

00 :45 - 02 :10 Documentaire du vendredi - Sur Nicolas de Staël (1ère diffusion : 19/03/1982)

Par Jérôme d'Astier - Avec André Ravaute, Etienne Hajdù, Louttre.B et Georges Simonka

02 :10 - 02 :30 Les chemins de la connaissance - La théâtralité baroque : Le masque et le sacré (1ère diffusion : 16/04/1996)

Par Régis Labourdette - Avec Eugène Green - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

02 :30 - 03 :55 A voix nue - Marie-Paule Belle 1/2 : Parties 1 à 3 (1ère diffusion : 30/04, 01 et 02/05/2012)

Par Martin Pénet - Avec Marie-Paule Belle (artiste interprète) - Réalisation Viviane Noël

03 :55 - 04 :27 Le rythme et la raison - Jimi Hendrix, 3ème partie : les albums d'un visionnaire (1ère diffusion : 12/12/1990)

Par Gérard Tourtrol - Avec Benoît Feller (journaliste et critique musical) et Eddie Kramer (ingénieur du son et producteur) - Avec la voix de Jimi Hendrix - Réalisation Chantal Barquissau

04 :28 - 04 :56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 04/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 05 janvier au vendredi 06 janvier 2023

00 :02 - 00 :30 Connaissance de l’homme - Variations sur la vie et la mort dans la religion tibétaine (1ère diffusion : 14/06/1961 France III Nationale)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Makhali Phal (poétesse) - Lectures du "Bardo Thodol" (Le livre tibétain des morts) par Alain Carel

00 :30 - 01 :30 Une vie une oeuvre - Rudolf Noureev : 1938-1993 (1ère diffusion : 04/12/2008)

Par Gilles Lyon-Caen - Avec Patrice Bart (danseur étoile, Maître de ballet à l'Opéra de Paris, associé à la Direction de la Danse), Dominique Delouche (cinéaste), Véronique Doisneau (ancien sujet à l'Opéra de Paris, professeur à l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris), Elisabeth Maurin (danseuse étoile, professeur à l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris) et Wilfried Romali (danseur étoile, comédien) - Réalisation Bruno Sourcis

01 :30 - 02 :20 Pour des désirs plus vastes - Autopsie d'une solitude : hommage à Emily Dickinson (1ère diffusion : 13/05/1966)

Par Véra Feyder - Avec des poèmes et lettres d'Emily Dickinson traduits par Véra Feyder, Pierre Leyris et Alain Bousquet - Réalisation Bernard Latour

02 :20 - 03 :17 A voix nue - Marie-Paule Belle 2/2 : Parties 4 à 5 (1ère diffusion : 03 et 04/05/2012)

Par Martin Pénet - Avec Marie-Paule Belle (artiste interprète) - Réalisation Viviane Noël

03 :17 - 03 :28 Debussy, Ravel et la Grèce : Intermezzo (1ère diffusion : 16/09/1993)

Par Christian Poché - Interprétations "Danseuses de Delphes" (Claude Debussy) et "Mélodies de la Grèce contemporaine" (Maurice Ravel) - Réalisation Vivianne Noël

03 :28 - 03 :58 Présence des arts - Gustave Doré (1ère diffusion : 24/10/1983)

Par François Le Targat - Avec Bruno Foucart (professeur d'université et d'histoire de l'art à l'école des beaux-arts de Paris et journaliste)

03 :58 - 04 :57 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 05/01/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 06 janvier au samedi 07 janvier 2023

00 :02 - 04 :59 De vrais cinglés de cinéma : Les 40 ans de la revue "Positif" (1ère diffusion : 02/08/1992)

Par Jean-Pierre Pagilano - Avec Bernard Chardère, Freddy Buache, Frédéric Vitoux, Jean-Paul Torok, Paul-Otchakovsky-Laurens, Michel Ciment, Paul-Louis Thirard, Gérard Legrand, Robert Benayoun, Hubert Niogret, Françoise Audé, Jean-Pierre Jeancolas, Yann Tobin, Petr Kral, Lorenzo Codelli, Lucien Logette, André S. Labarthe, Francesco Rosi, Claude Sautet, Bertrand Tavernier et Annie Tresgot - Avec en archives, les voix d'André Breton et Ado Kyrou ; et des extraits de la conférence de presse de Blake Edwards au Festival de Cannes de 1992 - Réalisation Isabelle Yhuel

04 :59 - 05 :17 Le livre de chevet - Emmanuel Robles, 3 (1ère diffusion : 25/04/1968)

Par Jean-Vincent Bréchignac - Avec Emmanuel Robles - Réalisation Janine Antoine

05 :17 - 06 :57 Le monde contemporain - La situation au Cambodge (1ère diffusion : 01/09/1979)

Par Jean de Beer et Francis Crémieux - Avec Jean de Beer, Francis Crémieux, Chau Seng, Wilfred Burchett, Jean-Pierre Gallois et Alain Ruscio - Réalisation Maurice Audran

Nuit du samedi 07 janvier au dimanche 08 janvier 2023

Street Art, histoire et préhistoire

Par Albane Penaranda

00 :00 - 00 :02 Sommaire de la Nuit : Street Art, histoire et préhistoire, du samedi 07 janvier 2023 au dimanche 08 janvier 2023

Par Albane Penaranda - Réalisation Emily Vallat

00 :02 - 00 :36 Street Art, histoire et préhistoire : Entretien 1/3 avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice (1ère diffusion : 16/04/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice - Réalisation Virginie Mourthé

00 :36 - 01 :31 Peinture fraîche - Les affiches lacérées de Jacques Villeglé (1ère diffusion : 24/02/1999)

Par Jean Daive - Avec Bruno Mathon, Jean de Loisy, Philippe Dagen, Christian Caujolle, Didier Semin et Raymond Hains - Réalisation Brigitte Rihouay

01 :33 - 02 :38 Grand angle - L'art dans la ville (1ère diffusion : 12/10/1991)

Par Françoise Séloron - Avec Olivier Agid, Jean-Christophe Bailly, François Barre, Jean-Pierre Raynaud, Gaston Viens - Réalisation Brigitte Alléhaut

02 :38 - 03 :13 Extrait : Du jour au lendemain - Entre chien et loup : Les graffitistes 1/4 (1ère diffusion : 05/11/1985)

Par Marie Boué - Avec Didier Moulin, Jérôme Mesnager, Jef Aérosol - Réalisation Marie-France Thivot

03 :13 - 03 :52 Street Art, histoire et préhistoire : Entretien 2/3 avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice (1ère diffusion : 16/04/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice - Réalisation Virginie Mourthé

03 :52 - 04 :27 A voix nue - Daniel Buren 2/5 (1ère diffusion : 22/03/1988)

Par Alain Jouffroy - Avec Daniel Buren - Réalisation Marie-Andrée Armynot

04 :27 - 04 :52 Extrait : Clair de nuit - Gérard Zlotykamien (1ère diffusion : 17/03/1991)

Par Jean Couturier et Irène Omélianenko - Avec Gérard Zlotykamien

04 :54 - 05 :49 Les Iles de France - "Les graffiti" (1ère diffusion : 16/04/1990)

Par Simone Douek - Avec Alain Avila et Jérôme Mesnager - Réalisation François Teste

05 :49 - 06 :29 Extrait : Du jour au lendemain - Entre chien et loup : Les graffitistes 2/4 (1ère diffusion : 06/11/1985)

Par Marie Boué - Avec Gérard Sauty-Caniel - Réalisation Marie-France Thivot

06 :29 - 06 :52 Multipistes - Avec deux figures du graffiti, Hondo et Damien Ribeiro (1ère diffusion : 29/02/2000)

Par Arnaud Laporte - Avec Hondo et Damien Ribeiro (artistes graffeurs) - Réalisation Laurence Millet

06 :52 - 06 :58 Street Art, histoire et préhistoire : Entretien 3/3 avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice (1ère diffusion : 16/04/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 08 janvier au lundi 09 janvier 2023

00 :02 - 01 :07 Profils perdus - Saint-Alban-sur-Limagnole en Lozère : L'esprit d'un lieu 1/2 (1ère diffusion : 21/09/1989)

Par Cécile Hamsy - Avec François Tosquelles (psychiatre) et Nicole Guillet (psychanalyste) - Réalisation Jacques Taroni

01 :07 - 01 :42 Le retour de Marianne Oswald (1ère diffusion : 21 et 28/04/1947 Chaîne Parisienne)

Par Jean Cocteau - Avec Marianne Oswald (chanteuse et actrice)

01 :42 - 02 :42 Terrains sensibles - La société et son futur chapitre IV : Les jeunes No Futur (1ère diffusion : 25/01/2006)

Par Jérôme Sandlarz - Avec Patrick Eudeline (chanteur d'Asphalt Jungle, critique de la musique rock), Loran (chanteur et guitariste des Berruriers noirs), Romain Nicolas, Michel Deltut, Marcel, Amina, Naïm et des anonymes punks ou gothiques - Réalisation Nathalie Bathus

02 :42 - 02 :59 Poésie sur parole - Avrom Sutzkever, 1 (1ère diffusion : 23/11/1988)

Par André Velter - Avec Avrom Sutzkever (poète) - Traduction Rachel Ertel - Réalisation Jean-Charles Duval

02 :59 - 03 :59 Lieux de mémoire - Jeanne d'Arc 1/2 : L'actualité de la mémoire johannique (1ère diffusion : 06/06/1996)

Par François Angelier - Avec Michel Winock (historien), Florence Delay (écrivain), Philippe Contamine et Pierre Boutang (philosophe) - Réalisation Marie-Christine Clauzet

03 :59 - 04 :28 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 07/01/2023

Coordination : Christine Bernard

04 :28 - 04 :57 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 08/01/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 09 janvier au mardi 10 janvier 2023

00 :02 - 01 :36 Les après-midi de France culture - L’invité du lundi : Jorge-Luis Borges (1ère diffusion : 19/12/1977)

Par Jean Montalbetti - Avec Jorge-Luis Borges, Roger Caillois, Gloria Alcorta, Sylvia Roubaut et Claude Couffon - Lecture de trois nouvelles de Borges (L’Aleph, l’auteur et le rapport de Brodie) par Odile Poisson - Réalisation André Mathieu

01 :36 - 02 :21 Soyez témoins - La signature du traité de Versailles (1ère diffusion : 13/06/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Madame Simone et Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

02 :21 - 02 :56 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Renée Faure dit un texte de Silvina Ocampo (1ère diffusion : 09/09/1975)

Par Patrice Galbeau - Avec Renée Faure

02 :56 - 03 :57 Carnet nomade - Tintin (1ère diffusion : 06/12/2014)

Par Colette Fellous - Avec Benoît Peeters (écrivain scénariste de bande dessinée. Auteur de "Hergé, fils de Tintin" : Ed. Flammarion, 2002), Olivier Roche (tintinologue, coauteur avec Dominique Cerbelaud, de "Tintin, bibliographie d’un mythe" : Ed. Les impressions nouvelles, 2014), Dominique Cerbelaud (tintinologue, coauteur avec Olivier Roche, de "Tintin, bibliographie d’un mythe" : Ed. Les impressions nouvelles, 2014) et Albert Algoud (homme de télévision, d'écriture, de radio, de cinéma, humoriste, auteur du "Petit Haddock illustré" : Ed. Casterman et de "Petit dictionnaire énervé de Tintin" Ed. l'Opportun) - Avec en archives, les voix de Hergé et Tchang - Réalisation Vincent Decque

03 :57 - 04 :54 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 08/01/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 10 janvier au mercredi 11 janvier 2023

00 :02 - 00 :50 Les Grandes revues littéraires - La Nouvelle Revue Française (1ère diffusion : 20/04/1959 France III Nationale)

Par Marc Bernard - Avec Marcel Jouhandeau, Alain Robbe-Grillet, Jean Schlumberger, Marcel Arland et Dominique Aury - Avec en archives, la voix de Francis Ponge, Jules Supervielle, René Char, Paul Claudel, André Gide, Paul Eluard et Jean Paulhan

00 :50 - 01 :35 Images et visages du théâtre d'aujourd'hui - Entretien avec Jacqueline Maillan (1ère diffusion : 29/04/1971)

Par Moussa Abadi - Avec Jacqueline Maillan

01 :35 - 02 :40 Au cours de ces instants - Jorge Semprun (1ère diffusion : 03/07/1966)

Par José Pivin - Avec Jorge Semprun

02 :40 - 04 :10 Une vie, une oeuvre - André de Richaud (1ère diffusion : 04/10/1990)

Par Thierry Aveline - Avec Maurice Baquet (violoncelliste), Pierre Seghers (éditeur, ami d'enfance d'André de Richaud), Pascal Mazzotti (comédien), Georges Abbe, Robert Morel (éditeur), Léon-Gabriel Gros (écrivain), François-Marie Lemonnier (auteur d'une Maîtrise sur l'oeuvre de André de Richaud) et Ginette Voiturin (épouse de Fernand Voiturin, Directeur du Théâtre des Noctambules, à Paris, dans les années 50) - Réalisation Arlette Dave

04 :10 - 04 :25 Bernard Blier parle de Louis Jouvet (Date d'enregistrement : 25/05/1961 Chaîne Nationale)

Par Moussa Abadi - Avec Bernard Blier

04 :26 - 04 :54 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 10/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 11 janvier au jeudi 12 janvier 2023

00 :02 - 00 :37 Les chemins de la musique - Musique noire pour nuits blanches, 2 : Stax et Motown (1ère diffusion : 30/12/2003)

Par Stéphane Martinez - Avec Sébastian Danchin (auteur d'un dictionnaire du "Rythm and Blues") et Gilles Pétard (ancien responsable du label Motown en France dans les années 70) - Réalisation Charles Le Gargasson

00 :37 - 02 :12 L'autre scène ou les vivants et les Dieux - Descartes et la crise de la raison : 1- Pourquoi lire Descartes aujourd'hui (1ère diffusion : 12/01/1981)

Par Philippe Némo - Avec Edgar Morin, Jean-Luc Marion, Geneviève Rodis-Lewis et Jean-Robert Armogathe (maître-assistant)

02 :12 - 03 :06 La Fabrique de l’histoire - Inventer la Grèce (1ère diffusion : 28/06/2017)

Par Emmanuel Laurentin - Avec Yorgos Archimandritis, Dimitri Skopelitis et Yannis Tsiomis - Réalisation Séverine Cassar

03 :06 - 04 :26 Surpris par la nuit - Jean-Pierre Beauviala 1/2 (1ère diffusion : 02/10/2007)

Par Yaël Mandelbaum et Julien Marrant - Avec Jean-Pierre Beauviala, Alain Bergala, Martine Bianco, Raoul Coutard, Eliane Delatour, Raymond Depardon, Jean-Paul Fargier, Jean-Michel Frodon, Serge Toubiana, les collaborateurs de Aäton : Martine Bianco, Thora Van Male, Yves Rivière, Pierre Michaux et Jean-Luc Godard, qui ne sera jamais loin, cheminant à travers les "Histoires du cinéma" - Réalisation Manoushak Fashahi

04 :26 - 04 :55 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 11/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 12 janvier au vendredi 13 janvier 2023

00 :02 - 02 :23 Atelier de Création Radiophonique - Fin (n) again ou autour de "Finnegans Wake" de James Joyce (1ère diffusion : 05/06/1983)

Par Kaye Mortley - Avec Philippe Lavergne (premier traducteur de "Finnegans Wake"), Philippe Sollers (écrivain), Hélène Cixous (écrivain, dramaturge), Daniel Sibony (philosophe, psychanalyste), André Topia (professeur de littérature anglaise), Timothy Hennessy (artiste), Jean-Michel Rabaté (professeur de littérature anglaise, spécialiste de Joyce, traducteur, écrivain), Jacques Aubert (éditeur de Joyce, professeur émérite des Universités) et Jacques Darras (poète, essayiste, traducteur) - Avec en archive, la voix de James Joyce - Extraits de la lecture intégrale de "Finnegans Wake" par Patrick Hely à la galerie Annick Lemoine - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

02 :23 - 02 :38 Les enfants du siècle - Jules Romains (1ère diffusion : 26/02/1950)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Jules Romains

02 :38 - 03 :58 Surpris par la nuit - Jean-Pierre Beauviala 2/2 (1ère diffusion : 03/10/2007)

Par Yaël Mandelbaum et Julien Marrant - Avec Jean-Pierre Beauviala, Renato Berta, Martine Bianco, Caroline Champetier, Raoul Coutard, Eliane Delatour, Jean-Pierre Duret, Jean-Paul Fargier, Eric Gautier, Jean-Luc Godard, Agnès Godard, Olivier Hespel, Jean François Laureux et Claudine Nougaret - Réalisation Manoushak Fashahi

03 :58 - 04 :57 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 12/01/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 13 janvier au samedi 14 janvier 2023

00 :02 - 00 :38 Extrait : Les après-midi de France Culture - Autoportrait et portrait d’Indira Gandhi (1ère diffusion : 21/09/1973)

Par Olivier Warin - Avec Indira Gandhi, Max-Olivier Lacamp et Mandjit Chahuza

00 :38 - 01 :38 Les ateliers de la nuit - L'atelier du son : L'Atelier électro de Jeff Mills (1ère diffusion : 27/09/2013)

Par Thomas Baumgartner - Avec Jeff Mills - Réalisation Véronique Lamendour

01 :38 - 03 :13 Les mardis du cinéma - Joseph Losey parmi les siens (1ère diffusion : 04/12/1984)

Par Dominique Rousset - Avec Patricia Losey, Jeanne Moreau, Isabelle Huppert, Monique Lange, Henri Alekan, Alexandre Trauner, Pierre Saint-Blancat et Michel Ciment - Réalisation Claude Giovannetti

03 :13 - 04 :37 La Matinée des autres - Les visages de la maison (1ère diffusion : 05/07/1988)

Par Colette Fellous - Avec André Rouvereau, Georges Condominas, André Bourgeot, Patrice Bidou et Bertrand Gérard - Réalisation Jean-Claude Loiseau

04 :37 - 05 :27 Faites vous-même votre anthologie - Archives de la littérature : Référendum des auditeurs (1ère diffusion : 01/01/1955)

Par Philippe Soupault - Réalisation Jean Chouquet

05 :27 - 06 :53 L’échappée belle - La montagne mystique (1ère diffusion : 06/12/1991)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec David le Breton (ethnologue auteur de "Passions du risque", Editions A.M. Métaillié, Françoise Loux (anthropologue au C.N.R.S. et alpiniste), Patrick Gabarrou (alpiniste), Catherine Destivelle (alpiniste) et Jean Denis (alpiniste auteur de "Les Clefs de l'Himalaya", éd. du Cerf)- Réalisation Jeanine Souchier

Nuit du samedi 14 janvier au dimanche 15 janvier 2023

Street Art, de la contre-culture au musée

Par Albane Penaranda

00 :00 - 00 :02 Sommaire de la Nuit : Street Art, de la contre-culture au musée, du samedi 14 janvier 2023 au dimanche 15 janvier 2023

Par Albane Penaranda - Réalisation Emily Vallat

00 :02 - 00 :47 Street Art, de la contre-culture au musée : Entretien 1/3 avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom (1ère diffusion : 23/04/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom - Réalisation Virginie Mourthé

00 :47 - 02 :17 Surpris par la nuit - Ernest Pignon-Ernest, à hauteur d'homme (1ère diffusion : 19/10/2005)

Par Elisabeth Couturier - Avec Ernest Pignon-Ernest, Pascal Convert et Marie-José Mondzain - Réalisation Ghislaine David

02 :17 - 02 :50 Extrait : Du jour au lendemain - Entre chien et loup : Les graffitistes 3/4 (1ère diffusion : 07/11/1985)

Par Marie Boué - Avec Raphaël Gray - Réalisation Marie-France Thivot

02 :50 - 03 :50 Vivre sa ville - Les métamorphoses de la ville : du tag au graf (1ère diffusion : 20/04/2002)

Par Sylvie Andreu - Avec Alain Milon - Réalisation Marie-Laure Ciboulet

03 :50 - 04 :31 Street Art, de la contre-culture au musée : Entretien 2/3 avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom (1ère diffusion : 23/04/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom - Réalisation Virginie Mourthé

04 :31 - 04 :56 Les chemins de la connaissance - Graffito et graffiti, l'épigraphie d'hier et d'aujourd'hui 5/5 : Esthétique et graffiti (1ère diffusion : 25/06/2004)

Par Philippe Artières - Avec Béatrice Fraenkel - Réalisation Françoise Camar-Mercier

04 :56 - 05 :56 Nuits magnétiques - Miss.Tic, Paris sous les bombes : pochoir radiophonique (1ère diffusion : 13/07/1998)

Par Karel Guy - Avec Miss.Tic - Réalisation Anne-Pascale Desvignes

05 :56 - 06 :19 Extrait : Studio 168 - Invader (1ère diffusion : 13/03/2009)

Par Aude Lavigne et Xavier de La Porte - Avec Invader - Réalisation Thomas Beau

06 :19 - 06 :46 Le réveil culturel : Antoine Page pour son film "C'est assez bien d'être fou" avec Bilal Berreni alias Zoo Project (1ère diffusion : 28/03/2018)

Par Tewfik Hakem - Avec Antoine Page (réalisateur) - Réalisation Vincent Abouchar

06 :46 - 06 :54 Street Art, de la contre-culture au musée : Entretien 3/3 avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom (1ère diffusion : 23/04/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 15 janvier au lundi 16 janvier 2023

00 :02 - 01 :07 Profils perdus - Saint-Alban-sur-Limagnole en Lozère : L'esprit d'un lieu 2/2 (1ère diffusion : 28/09/1989)

Par Cécile Hamsy - Avec Lucien Bonnafé (psychiatre) et Jean Oury (psychiatre) - Réalisation Jacques Taroni

01 :07 - 02 :37 Ciné-club - Les printemps du cinéma tchèque (1ère diffusion : 25/11/1998)

Par Patrick Cazals - Avec Antonin Liehm, Jean-Louis Manceau, Jiri Menzel, Véra Chytilova, Jerzy Plazewsky, Eva Zaoralova, Maria Benesova et Milos Forman - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

02 :37 - 02 :57 Photoportrait - Michel Nebenzahl (1ère diffusion : 14/04/1990)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Michel Nebenzhal (philosophe) - Réalisation André Petit

02 :57 - 03 :57 Lieux de mémoire - Jeanne d'Arc 2/2 : Que reprèsente aujourd'hui Jeanne d'Arc pour les orléanais ? (1ère diffusion : 13/06/1996)

Par François Angelier - Avec Florence Delay (écrivain), Christian Amalvi (historien), Gerd Krumeich (historien) et Michel Winock (historien) - Réalisation Marie-Christine Clauzet

03 :57 - 04 :26 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 14/01/2023

Coordination : Christine Bernard

04 :26 - 04 :55 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 15/01/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 16 janvier au mardi 17 janvier 2023

00 :02 - 00 :32 Les pieds sur terre - Metaleurop paiera (1ère diffusion : 21/03/2003)

Par Sonia Kronlund - Réalisation Angélique Tibau

00 :32 - 01 :42 Entretiens avec Joseph Kessel, témoin parmi les hommes 1/4 : Parties 1 à 3 (1ère diffusion : les 09, 16 et 23/03/1956 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Joseph Kessel

01 :42 - 02 :42 Soyez les bienvenus 51/51 : Dalida (1ère diffusion : 29/03/1960 Chaîne Parisienne)

Par Marcel Dynine - Avec Dalida, Moustache, Albert Raisner, Marie-Josée Neuville et Renato Rascel - Réalisation Gérard Herzog

02 :42 - 03 :12 Parti pris - Jean Dutourd (1ère diffusion : 26/09/1977)

Par Jacques Paugam - Avec Jean Dutourd

03 :12 - 03 :57 Cinéma pour les ondes - Les mauvais coups (1ère diffusion : 22/08/1961Paris Inter)

Par Roger Régent et Jacqueline Adler

03 :57 - 04 :54 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 15/01/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 17 janvier au mercredi 18 janvier 2023

00 :02 - 00 :06 Extrait : Performances - Danny Kaye et Jean-Paul Roussillon dans une scène des "Fourberies de Scapin" (1ère diffusion : 10/03/1963 Chaîne Parisienne)

Par Pierre Crenesse, Marcel Dynine et Francis Gastambide - Avec Danny Kaye et Jean-Paul Roussillon - Réalisation Michel Duplessis

00 :06 - 00 :32 Tribune de Paris - Les sauvages sont-ils heureux ? (1ère diffusion : 12/03/1946 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Introduction Fernand Gravey - Avec les explorateurs : Paul-Emile Victor, Bertrand Flornoy, Jacques Soubrier et Jean-Paul Leboeuf

00 :32 - 01 :35 Entretiens avec Joseph Kessel, témoin parmi les hommes 2/4 : Parties 4 à 6 (1ère diffusion : les 06, 13 et 20/04/1956 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Joseph Kessel

01 :35 - 02 :10 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Denise Gence dit deux textes de Paul Léautaud, extraits du recueil "Passe-temps" (1ère diffusion : 09/02/1972)

Par Patrice Galbeau - Lectures Denise Gence - Réalisation Claude-Roland Maunel

02 :10 - 03 :30 Grand prix de la littérature 1965 de l'Académie Française : Présentation de Henri Petit (1ère diffusion : 07/08/1965)

Par Pierre Lhoste - Avec Guy Des Cars

03 :30 - 04 :26 Le cinéma retrouvé - Autour du projet "Les 900 journées de Leningrad" de Sergio Leone (1ère diffusion : 22/08/1994)

Par Michel Boujut et Arnaud Laporte - Avec Jean-Pierre Ruh, Marc Ferro et Éric Rochant - Réalisation Christine Robert

04 :27 - 04 :55 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 17/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 18 janvier au jeudi 19 janvier 2023

00 :02 - 00 :33 Les revues d'avant-garde à l'origine de la nouvelle poésie - la Révolution surréaliste (1ère diffusion : 10/07/1950 Chaîne Nationale)

Par Tristan Tzara - Avec Teddy Bilis, Pierre Leproux, Marcel Lupovici et Paulette Rébau - Réalisation Raoul Auclair

00 :33 - 01 :41 Entretiens avec Joseph Kessel, témoin parmi les hommes 3/4 : Parties 7 à 9 (1ère diffusion : 27/04/1956 ; 04 et 11/05/1956 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Joseph Kessel

01 :41 - 02 :46 Les Goncourt d'hier par les Goncourt d'aujourd'hui - Les Frères Goncourt (1ère diffusion : 05/12/1966)

Par Nino Frank - Avec Gérard Bauer, Roland Dorgelès, André Billy, Alexandre Arnoux, Armand Salacrou et Hervé Bazin - Réalisation Guy Delaunay

02 :46 - 04 :16 Surpris par la nuit - Arts martiaux, arts de maîtres (1ère diffusion : 23/09/2005)

Par Maylis Besserie - Avec Christophe Tissier (maître aïkido), Bruno Martinez (clarinettiste à l'Opéra de Paris) Jean-Pierre Charbonneau (député Assemblée nat. au Québec et adepte de karaté), Philippe Grimal (pharmacien, entraîneur de karaté), Kenji Tokitsu (maître karaté), Valérie Falvert (avocate) et Eric Glover (journaliste scientifique à Courrier intern) - Réalisation Pierre Willer

04 :16 - 04 :26 Prix Femina attribué à Anne-Marie Monnet pour "le chemin du soleil" (1ère diffusion : 06/12/1945 Chaîne Nationale)

Par Henri Sadorge - Avec Anne-Marie Monnet et Marie Regnier (secrétaire du prix Femina)

04 :26 - 04 :55 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 18/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 19 janvier au vendredi 20 janvier 2023

00 :02 - 00 :06 Extrait : Performances - Audrey Hepburn et Jean Piat dans une scène de "L'Ecole des femmes" (1ère diffusion : 10/03/1963 Chaîne Parisienne)

Par Pierre Crenesse, Marcel Dynine et Francis Gastambide - Avec Audrey Hepburn et Jean Piat - Réalisation Michel Duplessis

00 :06 - 00 :41 Arcanes 70 - L'ethnographie cinématographique (1ère diffusion : 24/09/1970)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Rouch et Philippe Esnault

00 :41 - 01 :46 Entretiens avec Joseph Kessel, témoin parmi les hommes 4/4 : Parties 10 à 12 (1ère diffusion : 18 et 25/05/1956 ; 01/06/1956 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Joseph Kessel

01 :46 - 02 :17 Extrait : La fabrique de l’histoire - Documentaire : Les JO avant les JO (1ère diffusion : 11/09/2000)

Par Emmanuel Laurentin - Réalisation Christine Robert

02 :17 - 03 :28 Hommage à Joë Bousquet : Témoin de la condition poétique (1ère diffusion : 28/09/1955)

Par Hubert Juin - Avec Martine Sarcey, Jean Négroni, Roger Blin et Michel Bouquet - Réalisation Alain Barroux

03 :28 - 03 :58 Leurs débuts - Yvette Guilbert (1ère diffusion : 03/07/1944)

Par Pierre Sabatier et Michel de Bris - Avec Yvette Guilbert - Réalisation Max de Rieux

03 :58 - 04 :57 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 19/01/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 20 janvier au samedi 21 janvier 2023

00 :02 - 01 :02 Tire ta langue - La tourmente de la langue française (1ère diffusion : 15/05/2001)

Par Antoine Perraud et Catherine Pont-Humbert - Avec Marc Wilmet (grammairien, co-auteur de "Le français en Belgique"), Lise Gauvain (essayiste, professeur de littérature à l'Université de Montreal, auteur de "L'engagement") et Robert Jouanny (professeur émérite de la Sorbonne, auteur de "Singularités francophones") - Réalisation Françoise Camar-Mercier

01 :02 - 01 :53 1789-1799, l’invention de la démocratie moderne - Le procès du roi et la mort symbolique de l’Ancien régime (1ère diffusion : 26/08/1989)

Par Pascale Werner - Avec François Furet et Pascale Werner - Lectures de textes de Condorcet, Robespierre, Marat, par Noël Simsolo - Réalisation Arlette Dave

01 :53 - 03 :53 Radio libre - Raul Rivero : L'autre voix cubaine (1ère diffusion : 15/04/2006)

Par Alexandre Héraud - Avec Raul Rivero (poète, écrivain et journaliste cubain), Eduardo Manet (écrivain d'origine cubaine), Jacobo Machover (écrivain cubain exilé) et Zoé Valdès (écrivaine cubaine) - Avec en archives, lecture d'un texte de Raul Rivero par Laurent Fabius (homme politique) - Réalisation Marie-France Thivot et Dominique Costa

03 :53 - 05 :33 La matinée des autres - Messianisme et prophéties (1ère diffusion : 06/12/1977)

Par Jacques Meunier - Avec Patrice Fava, Henri Faure et Prithwindra Mukherjee

05 :33 - 06 :58 Mardis du cinéma - Miklos Rozsa et la musique de films (1ère diffusion : 29/10/1996)

Par Gerta Wilhelm - Avec Eva Vamos (historienne), Gyorgy Baron (critique de cinéma) et Christian Viviani (spécialiste du cinéma américain, journaliste et maître de conférences à Paris I) - Réalisation Christine Berlamont

Nuit du samedi 21 janvier au dimanche 22 janvier 2023

B.D. : nom féminin

Par Antoine Dhulster

00 :00 - 00 :04 B.D. : nom féminin - Présentation (1ère diffusion : 22/01/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Antoine Larcher

00 :06 - 00 :22 Extrait : Panorama - L'univers de la BD est-il machiste ? (1ère diffusion : 01/03/1989)

Par Jacques Duchateau - Avec les autrices de bande-dessinée : Jeanne Puchol, Chantal de Spiegeleer, Annie Goetzinger, Florence Cestac et Michel Bydlowski, Florence Trystram, François Caradec, Michel Field, Pascal Ory, Hervé This, Laurence Harle et Gilbert Lascaux - Réalisation Mireille Krauss

00 :22 - 01 :53 Radio Libre - Marjane Satrapi (1ère diffusion : 28/11/2009)

Par Ali Baddou - Avec Marjane Satrapi - Avec plusieurs morceaux interprétés par le groupe "Hold Your Horses !" - Réalisation Pascale Rayet

01 :53 - 02 :23 Extrait : A plus d’un titre - Aurélia Aurita (1ère diffusion : 21/12/2007)

Par Tewfik Hakem - Avec Aurélia Aurita (dessinatrice de BD) - Réalisation Viviane Noël

02 :23 - 03 :49 Nuits magnétiques - Bande dessinée : Promenade 1/2 (1ère diffusion : 05/03/1985)

Par Christian Rosset - Avec F’Murrr (dessinateur), Florence Cestac (dessinatrice), Didier Pemerle (écrivain) et Etienne Robial (éditeur) - Réalisation Marie-France Thivot

03 :51 - 03 :57 Extrait : Matinales - La revue Ah ! Nana (1ère diffusion : 02/02/1977)

Par Claude Dupont et Jacques Fayet - Avec Jannick Guillerez (rédactrice en chef de la revue "Ha ! Nana")

03 :57 - 05 :09 Mauvais genres - Bande Dessinée avec Chantal Montellier (1ère diffusion : 19/07/2003)

Par François Angelier - Avec Chantal Montellier (autrice de Bandes Dessinées), Albert Algoud (nouveau rédacteur en chef de "Fluide Glacial"), Giusti Zuccatto (directeur des éditions "Vertige graphique") et Anne Guduele (autrice de Bandes Dessinées sous le pseudo Gudule) - Réalisation Brigitte Alléhaut

05 :09 - 05 :57 Par les temps qui courent - Blackout (1ère diffusion : 26/08/2020)

Par Marie Richeux - Avec Loo Hui Phang (scénariste de "Black-out") et Hugues Micol (dessinateur de "Black-out", Edition Futuropolis) - Avec en archives, les voix de Blutch et Paul Robeson - Réalisation Lise-Marie Barré

05 :57 - 06 :32 Le temps libre, 2 - Claire Bretécher (1ère diffusion : 19/01/1974)

Par Harold Portnoy - Avec Claire Bretécher

06 :32 - 06 :47 Extrait : Un autre jour est possible - Emission spéciale : Violence contre les femmes, sortir du silence (1ère diffusion : 20/01/2016)

Par Tewfik Hakem - Avec les autrices de Bandes Dessinées : Florence Cestac et Lisa Mandel - Réalisation Thomas Dutter

06 :47 - 06 :49 B.D. : nom féminin - Désannonce (1ère diffusion : 22/01/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Laurence Millet

Nuit du dimanche 22 janvier au lundi 23 janvier 2023

00 :02 - 01 :37 Documentaire du vendredi - Un photographe et son modèle : Helmut Newton (1ère diffusion : 09/12/1983)

Par Gérard- Julien Salvy - Avec Helmut Newton, Violetta Sanchez et Alice Springs - Réalisation André Mathieu

01 :37 - 03 :07 Décibels - Sensorialité et addiction (1ère diffusion : 04/12/2000)

Par Jeanne-Martine Vacher - Avec Marguerita Miquelarena (musicothérapeute à l'Hôpital Marmottan), Claude Orsel (psychiatre psychanalyste et alcoologue), Patrick Hispard (médecin et alcoologue), Marie-Thérèse Esnault (musicologue travaillant sur la musique et les odeurs avec des toxicomanes en prison) et Marie Bastianelli (psychologue clinicienne pour "Musique et rythme dans les rave party : la dilution des limites") - Réalisation Olivier Guérin

03 :07 - 03 :57 Place de la toile - Philosophie critique du drone (1ère diffusion : 04/05/2013)

Par Xavier de La Porte - Avec Grégoire Chamayou - Réalisation Olivier Guérin

03 :57 - 04 :26 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 21/01/2023

Coordination : Christine Bernard

04 :26 - 04 :55 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 22/01/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 23 janvier au mardi 24 janvier 2023

00 :02 - 00 :58 Le cinéma retrouvé - Autour de "Something's Got to Give" de George Cukor, interrompu par le suicide de Marilyn Monroe (1ère diffusion : 04/08/1994)

Par Arnaud Laporte et Michel Boujut - Avec Françoise Ducout (critique) et Simon Simsi (exploitant du cinéma "L'Arlequin") - Avec en archives, la voix de George Cukor - Réalisation Christine Robert

00 :58 - 01 :58 Nuits magnétiques - Michel Serrault, un oiseau sombre et bariolé (1ère diffusion : 20/12/1985)

Par Olivier Kaeppelin - Réalisation Marie-France Thivot

01 :58 - 02 :28 Agora - Itinéraires singuliers : Maurice Couve de Murville (1ère diffusion : 05/12/1989)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Maurice Couve de Murville (ancien ministre des Affaires Etrangères et Premier ministre)

02 :28 - 03 :28 Nuits Magnétiques - Retour à Mexico (1ère diffusion : 28/01/1998)

Par Colette Fellous - Avec Georges Lavaudant, Joani Hocquenghem et René Solis - Réalisation Jacques Taroni

03 :28 - 03 :58 A voix nue - Youssef Chahine 1/5 : Enfance (1ère diffusion : 21/07/2004)

Par Tewfik Hakem - Avec Youssef Chahine - Réalisation Catherine Prin-Le Gall

03 :58 - 04 :55 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 22/01/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 24 janvier au mercredi 25 janvier 2023

00 :02 - 00 :37 Tout un monde - François Ier : la Renaissance et le goût du monde (1ère diffusion : 12/05/2015)

Par Marie-Hélène Fraissé - Avec Jean-Marie Le Gall et Frank Lestringant (spécialiste des voyages au XVIème siècle) - Réalisation Vanessa Nadjar

00 :37 - 03 :27 Atelier de Création Radiophonique - Mots Morts (1ère diffusion : 23/01/1972)

Par René Farabet et Jean Ristat - Avec Roland Barthes et Jean Ristat - Avec des extraits du film "Les Avortés" de Jean Amat - Avec en archives, la voix de Georges Bataille

03 :27 - 03 :57 Bibliothèque gourmande - Raymond Oliver, 1 (1ère diffusion : 01/07/1969 France IV Haute-Fidélité)

Par Pierrette Leconte - Avec Raymond Oliver (Chef cuisinier)

03 :57 - 04 :27 A voix nue - Youssef Chahine 2/5 : New York - Le Caire (1ère diffusion : 21/07/2004)

Par Tewfik Hakem - Avec Youssef Chahine - Réalisation Catherine Prin-Le Gall

04 :28 - 04 :57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 24/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 25 janvier au jeudi 26 janvier 2023

00 :02 - 01 :23 La matinée des autres - les rituels de la pluie (1ère diffusion : 01/10/1985)

Par Jacqueline Kelen - Avec Jacques Soustelle (Ecole Pratique des Hautes Etudes), François Gründ (Maison des cultures du monde), Jacqueline de Fels (professeur à l'INALCO), Guy Deleury (écrivain) et Slimane Zeghidour (journaliste et historien) - Avec en archives, les voix de Francine Olivier et Frédérique Cantrel - Réalisation Jacqueline Kelen, Mireille Kraus et Danièle Bizien

01 :23 - 02 :18 Rencontre - Claude Bouchinet-Serreulles dit "Scapin" (1ère diffusion : 20/05/1984)

Par Patrice Galbeau - Avec Claude Bouchinet-Serreulles (diplomate)

02 :18 - 02 :53 Poésie d'Amérique du Sud, 5 : L'Argentine avec Joge Luis Borges (1ère diffusion : 19/10/1964)

Par Eve Griliquez et Henri Jacques Dupuy - Réalisation Philippe Guinard

02 :53 - 03 :55 Euphonia - Les Ecrivains français romantiques et la musique : George Sand (1ère diffusion : 18/05/1988)

Par Rémy Stricker et Jeanne-Martine Vacher - Réalisation Gérard Brodin

03 :55 - 04 :25 A voix nue - Youssef Chahine 3/5 : Nasser, la Révolution, l'amour et le cinéma (1ère diffusion : 21/07/2004)

Par Tewfik Hakem - Avec Youssef Chahine - Réalisation Catherine Prin-Le Gall

04 :26 - 04 :54 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 25/01/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 26 janvier au vendredi 27 janvier 2023

00 :02 - 01 :02 Une vie, une oeuvre - Louis de Funès (1ère diffusion : 17/11/2012)

Par Matthieu Garrigou-Lagrange - Avec Stéphane Goudet (critique cinéma), Philippe Gumplowicz (musicien et musicologue), Alain Riou (Nouvel Observateur), Olivier Mongin (revue Esprit), Valère Novarina (acteur et auteur de "Pour Louis de Funes") et Bertrand Dicale (auteur d'une biographie de Louis de Funès) - Réalisation Pascale Rayet

01 :02 - 02 :37 Recherches et pensée contemporaines - La nouvelle histoire des mentalités, avec Emmanuel Le Roy Ladurie (1ère diffusion : 07/04/1984)

Par Guitta Pessis-Pasternak - Avec Emmanuel Le Roy Ladurie

02 :37 - 03 :05 Arrêt sur image - Cette femme qui nous gouverne : Edith Cresson à Matignon(1ère diffusion : 19/05/1991)

Par François Bédin - Avec Elizabeth Martichoux, Hugues Portelli, Edwige Avice et Monique Pelletier - Avec en archives, les voix de François Mitterrand et Edith Cresson

03 :05 - 03 :27 La tasse de thé - Rétro : Pierre Schaeffer : La radio expérimentale (1ère diffusion : 27/10/1991)

Par Raffi Kévorkian - Réalisation André Mathieu

03 :27 - 03 :57 A voix nue - Youssef Chahine 4/5 : Alexandrie encore et toujours (1ère diffusion : 22/07/2004)

Par Tewfik Hakem - Avec Youssef Chahine - Réalisation Catherine Prin-Le Gall

03 :57 - 04 :56 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 26/01/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 27 janvier au samedi 28 janvier 2023

00 :02 - 01 :03 Grand Angle - Les sortilèges en Berry (1ère diffusion : 01/12/1990)

Par Anice Clément - Avec Jean-Louis Boncoeur (écrivain) et Marie-Christine Pouchelle (ethnologue)

01 :03 - 01 :58 1789-1799 L'invention de la démocratie moderne - L'esprit républicain, les élites et l'égalité (1ère diffusion : 10/09/1989)

Par Pascale Werner - Avec Claude Nicolet, Pierre Rosanvallon et Michelle Perrot - Réalisation Arlette Dave

01 :58 - 02 :38 Anniversaire de Dante (1ère diffusion : 26/09/1965)

Par François Wahl - Réalisation René Jentet

02 :38 - 03 :28 Extrait : Poésie ininterrompue - Philippe Lacoue-Labarthe (1ère diffusion : 08/01/1979)

Par Claude Royet-Journoud - Avec Philippe Lacoue-Labarthe

03 :28 - 03 :58 A voix nue - Youssef Chahine 5/5 : Chahine le métèque (1ère diffusion : 23/07/2004)

Par Tewfik Hakem - Avec Youssef Chahine - Réalisation Catherine Prin-Le Gall

03 :58 - 05 :23 Nuits magnétiques - Promenade au Jardin du Luxembourg (1ère diffusion : 22/10/1980)

Par Anne Bragance - Avec Jean-Pierre Janker, Jean-Michel Godin - Réalisation Josette Colin

05 :23 - 06 :58 Mardis du cinéma - King Kong (1ère diffusion : 13/05/1986)

Par Noël Simsolo - Avec Eliane Florentin, Jean Collet et Jean Narboni - Avec des extraits de "King Kong" de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack et la musique du film signée Max Steiner ; un extrait du film d’Ernest B. Schoedsack "Les chasses du Comte Zaroff" - Lecture d’un texte de Jean Ferry - Réalisation Maurice Audran