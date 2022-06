Nuits de France Culture - Juillet 2022

Nuit du jeudi 30 juin au vendredi 01 juillet 2022

00:02 - 01:12 Un homme une ville - Céline avec Philippe Sollers 2/3 : Céline à Copenhague, Destouches en fuite, une débâcle de style (1ère diffusion : 11/07/1980)

Par Jean Montalbetti - Avec Philippe Sollers et René Héron de Villefosse - Réalisation Christine Bernard-Sugy

01:12 - 02:32 Nuits magnétiques - Les Eloignés de Dieu 4/4 : Elle est toute noire (1ère diffusion : 26/02/1988)

Par Elisabeth Huppert - Avec Lucien Israël, Geneviève Huttin, Michel Clevenot, Christine Buci Glucksmann et René Gutman - Réalisation Jacques Taroni

02:32 - 03:27 Extrait : Poésie ininterrompue - Michèle Métail (1ère diffusion : du 11 au 17/12/1978)

Par Claude Royet-Journoud - Avec Michèle Métail

03:27 - 03:52 Oeuvres et chefs d'oeuvre en France - Le Musée du Louvre, trois autoportraits de Rembrandt (1ère diffusion : 08/08/1979)

Par François Leyritz - Avec Patrick Geneva

03:52 - 04:05 Heure de culture française - Le comté de Nice : Le vieux Nice (1ère diffusion : 22/03/1957 Chaîne Nationale)

Par Robert Kemp

04:05 - 04:58 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 30/06/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 01 juillet au samedi 02 juillet 2022

00:02 - 01:17 Un homme une ville - Céline avec Philippe Sollers 3/3 : Céline à Meudon de 1951 à 1961, un héros convulsif de l’horreur moderne (1ère diffusion : 18/07/1980)

Par Jean Montalbetti - Avec François Gibault, Philippe Sollers et Frédéric Vitoux - Réalisation Christine Bernard-Sugy

01:17 - 02:35 Nuits magnétiques - L'héritage : La terre, la famille, le notaire, l'or et les petites cuillères (1ère diffusion : 11/01/1995)

Par Monette Berthommier - Avec Malohat Pérez, Denis Sanglar (comédien), Anne Muxel (sociologue), Pierre Lamaison (historien), Maître Copper-Royer (avocat), Maître Pouret (notaire), Yves Lemoine (avocat), Jean-Jacques Bouver et Isabelle Aslan (journaliste) - Réalisation Elyane Milhau

02:35 - 03:20 Surpris par la nuit - Ecrits de metteurs en scène : Rodrigo Garcia (1ère diffusion : 19/07/2005)

Par Blandine Masson - Lecture Rodrigo Garcia et Nicolas Bouchaud

03:20 - 03:40 Tribune de Paris - Comment se crée, comment s'établit la mode ? (1ère diffusion : 01/02/1949 Chaîne Parisienne)

Par Paul Peronnet - Avec Jean Gaumont-Lanvin, Maggy Rouff et Lucien Vogel

03:40 - 04:55 Dialogues - Picasso, l'homme aux cent mille visages (1ère diffusion : 11/11/1980)

Par Roger Pillaudin - Avec Hélène Parmelin et Jean Bazaine - Réalisation Alain Pollet

04:55 - 05:30 L'Amérique à la petite semaine, 3 - Chicago (1ère diffusion : 19/04/1958 Chaîne Parisienne)

Par Michel Polac

05:30 - 05:56 Les bonnes feuilles - Philippe Vasset pour son roman "La conjuration" (1ère diffusion : 02/08/2013)

Par Augustin Trapenard et Sandrine Treiner - Avec Philippe Vasset (journaliste et écrivain) - Réalisation Isabelle Yhuel

Nuit du samedi 02 juillet au dimanche 03 juillet 2022

Nouvelle diffusion de la Nuit Ernest Hemingway 1/2

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:32 Nuit Ernest Hemingway 1/2 - Entretien 1/3 avec Gérard de Cortanze (1ère diffusion : 19/09/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Gérard de Cortanze - Réalisation Virginie Mourthé

00:32 - 01:18 Belles lettres - Numéro spécial, Ernest Hemingway, homme des bois (1ère diffusion : 04/07/1961 France III Nationale)

Par Roger Vrigny - Avec Dominique Arban (journaliste, critique littéraire, femme de lettres) et Michel Mohrt (écrivain, historien de la littérature, éditeur, traducteur, critique littéraire) - Lectures Yves Peneau, Jean Topart et Laurence Mercier

01:18 - 01:49 Les chemins de la connaissance - Ernest Hemingway 1/5, "Les aventures de Nick Adams", avec Gérard-Georges Lemaire (1ère diffusion : 21/10/1985)

Par Jean Daive - Avec Gérard-Georges Lemaire (écrivain, traducteur, historien de l'art, directeur de collection) - Réalisation Christiane Mallarmé

01:49 - 02:43 Soirée de paris - Deux nouvelles d'Ernest Hemingway "L'Invincible" et "Cinquante mille dollars" (1ère diffusion : 23/10/1955 Chaine Nationale)

De Ernest Hemingway - Adaptation Raymond Rouleau - Par Raymond Rouleau - Interprétation "L'Invincible" avec Daniel Gélin, Gérard Oury Yves Brainville, Dou Tassek, François Joux et Diaz Roncero ; "Cinquante mille dollars" avec Raymond Rouleau, Gérard Buhr, Gérard Oury, Dou Tassek, François Joux, Jacqueline Oury, Georges de Caunes et Yves Brainville - Réalisation Pierre-Christian Renard

02:43 - 03:12 Les chemins de la connaissance - Ernest Hemingway 2/5 : 88 poèmes, avec Roger Asselineau (1ère diffusion : 22/10/1985)

Par Jean Daive - Avec Roger Asselineau (professeur de littérature américaine à la Sorbonne) - Réalisation Christiane Mallarmé

03:12 - 03:48 Six jeunes autour d'un livre - "Les Neiges du Kilimandjaro" d'Ernest Hemingway (1ère diffusion : 20/01/1970 Radio Lyon)

Par Paul Gravillon - Avec six étudiants en Lettres Supérieures du Lycée Édouard Herriot de Lyon - Réalisation Max Roire

03:48 - 04:21 Nuit Ernest Hemingway 1/2 - Entretien 2/3 avec Gérard de Cortanze (1ère diffusion : 19/09/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Gérard de Cortanze - Réalisation Virginie Mourthé

04:21 - 04:49 Les chemins de la connaissance - Ernest Hemingway 3/5 : "Au-delà du fleuve et sous les arbres", avec Philippe Sollers (1ère diffusion : 23/10/1985)

Par Jean Daive - Avec Philippe Sollers (écrivain) - Réalisation Christiane Mallarmé

04:49 - 05:22 De bouche à oreille - Bar Hemingway(1ère diffusion : 06/03/2005)

Par Renée Elkaïm Bollinger - Avec Colin Field (chef barman au bar Hemingway du Ritz) et Fernando Castellon (auteur du "Larousse des Cocktails") - Réalisation Pascale Rayet

05:22 - 06:22 Une vie une oeuvre - Martha Gellhorn : raconter la guerre, toute sa vie : 1908-1998 (1ère diffusion : 12/11/2016)

Par Pauline Maucort - Avec Sophie Nivelle-Cardinale (journaliste-reporter, réalisatrice), Pierre Guglielmina (écrivain, traducteur), David Fauquemberg (écrivain, traducteur), Marc Kravetz (grand reporter, préface de "Mes Saisons en Enfer" de Martha Gellhorne), Melisa Téo (photographe) et Catherine Richard (traductrice) - Lectures Lara Bruhl - Réalisation Marie-Laure Ciboulet

06:22 - 06:52 Tribune des critiques - Ernest Hemingway (1ère diffusion : 06/07/1966)

Par Pierre Barbier - Avec Michel Mohrt (écrivain, historien de la littérature, éditeur, traducteur, critique littéraire), Monique Nathan, Hubert Juin (écrivain, critique littéraire, homme de radio), Pierre-Henri Simon (historien de la littérature, écrivain) et Luc Estang (écrivain, journaliste)

06:52 - 06:58 Nuit Ernest Hemingway 1/2 - Entretien 3/3 avec Gérard de Cortanze (1ère diffusion : 19/09/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Gérard de Cortanze - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 03 juillet au lundi 04 juillet 2022

23:01 - 23:34 Les chemins de la connaissance - Les femmes et le pouvoir 5/5 : Avec Marie-France Garaud (1ère diffusion : 26/01/2007)

Par Jacques Munier - Avec Marie-France Garaud - Réalisation Doria Zénine

23:34 - 23:59 Les armes parlantes - Benjamin Péret (1ère diffusion : 07/12/1952)

Par Gérard Legrand - Avec Benjamin Péret

Nouvelle diffusion de la Nuit Ernest Hemingway 2/2

Par Albane Penaranda

23:59 - 00:35 Nuit Ernest Hemingway 2/2 - Entretien 1/3 avec Guy Scarpetta (1ère diffusion : 26/09/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Guy Scarpetta - Réalisation Virginie Mourthé

00:35 - 02:01 Une vie une œuvre - Ernest Hemingway : 1899-1961 (1ère diffusion : 12/10/1995)

Par Jean Daive - Avec Marie-Christine Lemardeley (maître de conférences), Pierre Guglielmina (traducteur), Henri Robillot (traducteur), Michel Gresset (universitaire), Geneviève Hily-Mane (professeur de linguistique anglaise, écrivain) et Jacqueline Milan - Avec en archives, les voix de Philippe Sollers et Ernest Hemingway - Lectures André S. Labarthe, Hélène Lapiower et Hugues Quester - Réalisation Jean-Claude Loiseau

02:01 - 03:01 Lecture du soir - Le soleil se lève aussi 1/3 (1ère diffusion : 30/09/1957 France IV Haute-Fidélité)

Lecture partielle du roman d'Ernest Hemingway par Michel Bouquet - Traduction Maurice-Edgar Coindreau

03:01 - 03:31 Ecrivains dans la guerre - Ernest Hemingway (1ère diffusion : 03/08/2013)

Par Olivier Weber - Réalisation Marie-Laure Ciboulet

03:31 - 04:02 Nuit Ernest Hemingway 2/2 - Entretien 2/3 avec Guy Scarpetta (1ère diffusion : 26/09/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Guy Scarpetta - Réalisation Virginie Mourthé

04:02 - 04:18 Entretiens avec - Maurice-Edgar Coindreau, 4ème partie : Ernest Hemingway (1ère diffusion : 01/04/1971)

Par Christian Giudicelli - Avec Maurice-Edgar Coindreau (traducteur)

04:18 - 05:23 Lecture du soir - Le soleil se lève aussi 2/3 (1ère diffusion : 01/10/1957 France IV Haute-Fidélité)

Lecture partielle du roman d'Ernest Hemingway par Michel Bouquet - Traduction Maurice-Edgar Coindreau

05:23 - 05:53 Plaisir de la lecture - "En avoir ou pas" d'Ernest Hemingway par Michel Mohrt (1ère diffusion : 20/04/1965)

Par Michel Mohrt - Lectures Jacques Mauclair

05:53 - 06:50 Lecture du soir - Le soleil se lève aussi 3/3 (1ère diffusion : 02/10/1957 France IV Haute-Fidélité)

Lecture partielle du roman d'Ernest Hemingway par Michel Bouquet - Traduction Maurice-Edgar Coindreau

06:50 - 06:58 Nuit Ernest Hemingway 2/2 - Entretien 3/3 avec Guy Scarpetta (1ère diffusion : 26/09/2021)

Par Albane Penaranda - Avec Guy Scarpetta - Réalisation Virginie Mourthé