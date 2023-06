Nuits de France Culture - Juillet 2023

Nuit du vendredi 30 juin au samedi 01 juillet 2023

00:02 - 00:09 Les Belles histoires de Raphaël Geminiani, le Grand Fusil 10/15 : Tour de France 1953 : des colères et des hommes (1ère diffusion : 15/07/2005)

Par Jean-Marc Millanvoye - Raconté par Raphaël Geminiani - Réalisation Mehdi El Hadj

Publicité

00:09 - 00:33 Entretiens avec Aimé Césaire 5/5 (1ère diffusion : 30/01/1976)

Par Edouard Maunick - Avec Aimé Césaire

00:33 - 02:48 Les samedis de France Culture - Un oeil écoute ou Les tramways d'Amsterdam, vus par Madeleine Sola (1ère diffusion : 05/05/1979)

Par Claude Roland-Manuel - Avec un joueur d'orgue de Barbarie et sa femme, un architecte américain, un ancien ministre des Transports, un conseiller municipal, un originaire du Surinam et des hommes et des femmes anonymes - Lectures notamment de textes de Paul Claudel, Dominique Fernandez, Eugène Fromentin, Descartes, lus par Danièle Lebrun, Jean Négroni, Jean Topart, Philippe Moreau et Charles Fabius - Réalisation Marie-France Thivot

02:48 - 03:18 Le premier livre - Louis Nucéra : "L'Obstiné" (1ère diffusion : 31/08/1970)

Par Claude Montcalm - Avec Louis Nucéra

03:18 - 04:03 Panorama - La Suède 2/2 : Le regard de la Suède sur elle-même et sur le monde (1ère diffusion : 18/01/1984)

Par Michel Bydlowski - Avec un groupe de jeunes suédois francophones, Carl Rudbeck (journaliste suédois), Jan Myrdal (écrivain suédois), le Commandant Boejurd et Jean-Jacques Fol (professeur à l'univers de Paris VII, spécialiste des pays scandinaves) - Réalisation Nicole Gandrey-Réty

04:03 - 05:13 Les après midi de France Culture - Les arts et les gens : Promenade autour de l'oeuvre d'Yves Klein (1ère diffusion : 09/03/1983)

Par Pierre Descargues - Avec Yves Klein, César (sculpteur), Arman (sculpteur) et Claude Parent

05:13 - 05:52 Soyez témoins - Le premier tour de France cycliste en 1903 (1ère diffusion : 04/07/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Géo Lefèvre, Emile Sourdy et Eugène Christophe - Réalisation Jacques Guinchard

05:52 - 06:52 Continent Musiques - Radio Vinyle : Jean-Louis Murat (1ère diffusion : 03/01/2015)

Par Matthieu Conquet - Avec Jean-Louis Murat - Réalisation Olivier Guérin

Nuit du samedi 01 juillet au dimanche 02 juillet 2023

La Nuit rêvée de Daniel Defert : 07/01/2018

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:42 La Nuit rêvée de Daniel Defert - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 07/01/2018)

Par Albane Penaranda - Avec Daniel Defert - Réalisation Virginie Mourthé

00:42 - 01:17 Les grandes conférences - Marcel Proust : Souvenirs retrouvés par Louis Gautier-Vignal (1ère diffusion : 15/06/1971)

Par Denise Parent - Avec Louis Gautier-Vignal

01:17 - 01:47 Les chemins de la connaissance - Punir ou guérir : Justice et psychiatrie : 4/5 Le crime et le criminel par Michel Foucault (1ère diffusion : 07/10/1976)

Par Philippe Némo - Avec Michel Foucault

01:47 - 02:17 A voix nue - Christian Jambet 1/5 (1ère diffusion : 10/02/1997)

Par Michel Cazenave - Avec Christian Jambet - Réalisation Anne-Pascale Desvignes

02:17 - 02:42 Espace éducation - Les vingt ans de l'Université de Vincennes, 1 : avec Claude Frioux (1ère diffusion : 10/04/1989)

Par Michèle Chouchan - Avec Claude Frioux - Avec en archives, les voix de Pierre Domergue, Yves Mourousi, Jacques Rougeot, Jean Rabaut et Jean-Pierre Soisson - Réalisation Brigitte Rihouay

02:42 - 03:24 La Nuit rêvée de Daniel Defert - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 07/01/2018)

Par Albane Penaranda - Avec Daniel Defert - Réalisation Virginie Mourthé

03:24 - 04:24 Concordance des temps - Les homosexuels dans le regard des autres (1ère diffusion : 02/12/2000)

Par Jean-Noël Jeanneney - Avec Florence Tamagne et Frédéric Martel - Avec les voix d'André Gide, Raymond Forni et Jean-Louis Bory - Réalisation Patrick Molinier

04:24 - 05:29 Grand angle - Les soignants au coeur des années Sida (1ère diffusion : 28/11/1992)

Par Ludovic Sellier - Avec des infirmières, des aides-soignantes, des internes de l'hôpital Béclère et entre autres Jean-François Delfraissy, Agnès Levy et Cécile Goujard - Réalisation François Bréhinier

05:29 - 06:04 Extrait : Les après-midi de France Culture - Michel Foucault à propos de "La Volonté de savoir", tome 1 de "Histoire de la sexualité" (1ère diffusion : 11/01/1977)

Par Paula Jacques - Avec Michel Foucault

06:04 - 06:29 Histoires de peintures 17/25 : Éloge paradoxal de Michel Foucault à travers les Ménines (1ère diffusion : 19/08/2003)

Par Daniel Arasse - Réalisation Jean-Claude Loiseau

06:29 - 06:51 Petite histoire de la musique - Igor Stravinsky 2/5 : Le Sacre du Printemps ou L'histoire d'un scandale (1ère diffusion : 17/06/1997)

Par Véronique Puchala - Réalisation Géraldine Prutner

06:51 - 06:59 La Nuit rêvée de Daniel Defert - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 07/01/2018)

Par Albane Penaranda - Avec Daniel Defert - Réalisation Virginie Mourthé