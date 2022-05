Nuits de France Culture - Juin 2022

Nuit du mardi 31 mai au mercredi 01 juin 2022

00:02 - 00:23 Entretiens avec Jacques Roubaud 2/5 (1ère diffusion : 05/10/1976)

Par Joseph Guglielmi - Avec Jacques Roubaud

00:23 - 02:23 Atelier de Création Radiophonique - Qu’est-ce que c’est que ces chefs sans pouvoir ? (1ère diffusion : 18/02/1975)

Par Andrew Orr et Jean-Jacques Lebel - Avec François Bott, Félix Guattari, Marcel Gauchet et Pierre Clastres - Textes "Chronique des indiens guayaki, La société contre l’Etat, le grand parler, mythes et chants sacrés des indiens guaranis" (ouvrages de Pierre Clastres) et "Histoires indiennes d’amour "(Jacques Lizot), "L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat "(Friedrich Engels) - Lectures Roger Blin, Dominique Lacarrière et Pierre Santini - Réalisation Anne-Marie Abou, Janine Antoine et Viviane Van den Broek

02:23 - 02:48 Couleurs de ce temps - Henri Matisse et le thème de la danse dans ses peintures (1ère diffusion : 12/01/1951 Chaîne Nationale)

Par Georges Charbonnier - Avec Henri Matisse - Réalisation Alain Trutat

02:48 - 03:58 Entretiens avec Georges Enesco 2/5 : Episodes 5- Vienne, l'apprentissage, 6- Au Conservatoire de Paris, maîtres et camarades, 7- Mes classes au Conservatoire, 8- Son double talent, compositeur et violoniste (1ère diff : 22, 29/02/1952, 07 et 14/03/1952)

Par Bernard Gavoty - Avec Georges Enesco - Réalisation Jean-Wilfrid Garrett

03:58 - 04:28 A voix nue - Michel Feuillat : La saga des vins, 1 (1ère diffusion : 13/12/2004)

Par Hervé This - Avec Michel Feuillat (professeur émérite à l'Université de Bourgogne) - Réalisation Judith Astier

04:29 - 04:58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 31/05/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 01 juin au jeudi 02 juin 2022

00:02 - 00:28 Entretiens avec Jacques Roubaud 3/5 (1ère diffusion : 06/10/1976)

Par Joseph Guglielmi - Avec Jacques Roubaud

00:28 - 01:48 La matinée des autres - Le sourire (1ère diffusion : 22/02/2000)

Par Michel Cazenave - Avec Patrick Drevet, Jean-Louis Gouraud et Daniel Ménager - Réalisation Marie-France Nussbaum

01:48 - 02:48 Mémoires du siècle - Gisèle Freund, photographe (1ère diffusion : 06/08/1985)

Par Dominique Rousset - Avec Gisèle Freund - Réalisation André Petit

02:48 - 03:58 Entretiens avec Georges Enesco 3/5 : Episodes 9- Heurs et malheurs de ma vie de compositeur, 10- Mon ennemi intime, le violon, 11- Sur l'estrade, 12- Mes dieux (1ère diffusion : le 21 et 28/03/1952, le 04 et 18/04/1952)

Par Bernard Gavoty - Avec Georges Enesco - Réalisation Jean-Wilfrid Garrett

03:58 - 04:28 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Judith Magre lit "L'homme à l'étui" de Tchekhov (1ère diffusion : 30/09/1982)

Par Patrice Galbeau - Avec Judith Magre

04:28 - 04:57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 01/06/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 02 juin au vendredi 03 juin 2022

00:02 - 00:27 Entretiens avec Jacques Roubaud 4/5 (1ère diffusion : 07/10/1976)

Par Joseph Guglielmi - Avec Jacques Roubaud

00:27 - 01:22 La semaine littéraire - Enquête sur le livre de poche (1ère diffusion : 22/02/1965)

Par Roger Vrigny - Avec Michel-Claude Jalard, Jean-François Revel, Pierre Buge, Leone Nora et Georges Charbonnier - Réalisation Georges Gravier

01:22 - 02:47 Une vie, une oeuvre - Bernard Requichot (1ère diffusion : 02/06/1994)

Par Blandine Masson - Avec Baudoin Lebon, Alain Jouffroy, Daniel Cordier (galeriste), Jean Delpech, Dado (artiste) et Eric Lacascade (Ballatum Théâtre) - Réalisation Claude Giovannetti

02:47 - 03:52 Entretiens avec Georges Enesco 4/5 : Episodes 13- Les deux guerres, 14- Je rêve à Oedipe, 15- A propos de l'opéra "Oedipe", 16- Yehudi Menuhin (1ère diffusion : le 02, 09, 16 et 23/05/1952)

Par Bernard Gavoty - Avec Georges Enesco - Réalisation Jean-Wilfrid Garrett

03:52 - 04:03 Interviews à peine imaginaires - Le journaliste lauréat d'un prix littéraire (1ère diffusion : 09/10/1961 Paris Inter)

Par Marcel Mithois - Interprétation François Périer - Réalisation Jacques Reynier

Nuit du vendredi 03 juin au samedi 04 juin 2022

00:02 - 00:27 Entretiens avec Jacques Roubaud 5/5 (1ère diffusion : 08/10/1976)

Par Joseph Guglielmi - Avec Jacques Roubaud

00:27 - 02:02 Surpris par la nuit - Anna Halprin, pionnière de la Post Moderne Danse (1ère diffusion : 30/03/2005)

Par Jacqueline Caux - Avec Anna Halprin, La Monte Young et Terry Riley - Réalisation Anna Szmuc

02:02 - 02:47 Microfilms - Johan van der Keuken pour son film "Le masque" (1ère diffusion : 25/02/1990)

Par Serge Daney - Avec Johan van der Keuken - Réalisation Pierrette Perrono

02:47 - 03:57 Entretiens avec Georges Enesco 5/5 : Episodes 17- De l'estrade au papier réglé, 18- Comment je compose, 19- Les Grands hommes que j'ai connus, 20- Enesco intime (1ère diffusion : le 30/05/1952, le 06 et 27/06/1952, le 04/07/1952)

Par Bernard Gavoty - Avec Georges Enesco - Réalisation Jean-Wilfrid Garrett

03:57 - 04:33 Poésie ininterrompue - Jean-Loup Trassard (1ère diffusion : 12/12/1976)

Par Claude Royet-Journoud - Avec Jean-Loup Trassard

04:33 - 05:58 La matinée des autres - La médecine verte (1ère diffusion : 04/09/1990)

Par Jacqueline Kelen - Avec Jean-Marie Pelt (président de l'Institut Européen d'Ecologie) et Jacques Fleurentin (maître de conférences à l'université de Metz) - Réalisation Christine Berlamont