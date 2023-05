Nuits de France Culture - Juin 2023

Nuit du mercredi 31 mai au jeudi 01 juin 2023

00:02 - 01:22 Nuits magnétiques - Les Eloignés de Dieu 4/4 : Elle est toute noire (1ère diffusion : 26/02/1988)

Par Elisabeth Huppert - Avec Lucien Israël, Geneviève Huttin, Michel Clévenot, Christine Buci-Glucksmann et René Gutman - Réalisation Jacques Taroni

01:22 - 02:19 La marche des sciences - Michel Serres, l'enchanteur du monde nouveau (1ère diffusion : 04/12/2014)

Par Aurélie Luneau - Avec Michel Serres, Sven Ortoli (Créateur et directeur de la rédaction de "Sciences et vie junior"), Jacques Monod (Biologiste, prix Nobel de médecine en 1965), Michel Authier (Mathématicien, auteur, directeur de la société Trivium), Sven Ortoli et Christiane Frémont - Réalisation Alexandra Malka

02:19 - 03:19 Soyez les bienvenus 15/51 : Maurice Dekobra (1ère diffusion : 24/04/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Maurice Dekobra, Carline, Véra Gran, Yvonne Jacquemot, Nicole Alexandra, Jacqueline Lallemand, Jeanne Paradis, Foujita, Jean Eparvier et Philippe Chauveau - Réalisation Albert Riéra

03:19 - 03:51 Quadrille - Les gens de la terre, le peuple Mapuche au Chili (1ère diffusion : 27/11/2003)

Par Olivier Myes et Sébastien Galcéran - Documentaire d'Olivier Myes pour la RTBF - Avec des gens de la communauté Mapuche et d'un avocat des Mapuches - Réalisation Brigitte Mazire

03:51 - 04:26 Une histoire du cinéma - Yasujiro Ozu (1ère diffusion : 14/08/2007)

Par Jean Douchet - Avec des extraits des films de Yasujiro Ozu - Réalisation François Caunac

Nuit du jeudi 01 juin au vendredi 02 juin 2023

00:02 - 00:57 Les chemins de la connaissance - Walker Evans, un photographe américain 1/2 : Partie 1- Un photographe américain à Paris, 2- L'expérience de La Havane, 3- Un observateur de la crise américaine (1ère diffusion : 30/04/1990, 01 et 02/05/1990)

Par Jean Daive - Avec Gilles Mora

00:57 - 02:32 Hommage à Jean Reverzy - Vous voulez écrire, apprenez à mourir (1ère diffusion : 02/06/1976)

Par Paul Otchakovsky-Laurens - Avec Yves Buin, Maurice Nadeau, Charles Juliet et Françoise Reverzy (épouse de Jean Reverzy) - Avec en archives, la voix de Jean Reverzy - Lectures Jean Bollery et Charles Juliet - Réalisation Jean Couturier

02:32 - 03:32 Histoires du futur - François Châtelet (1ère diffusion : 07/04/1985)

Par Fabrice Pinte - Avec François Châtelet (historien de la philosophie) - Réalisation Noureddine Sahlouni

03:32 - 03:57 Tribune de Paris - La démocratie parlementaire occidentale est-elle un régime périmé ? (1ère diffusion : 06/12/1950 Chaîne Nationale)

Par Raymond Thevenin - Avec Bertrand Russel (philosophe), Roger Caillois (écrivain) et Albert Bayet (professeur honoraire à La Sorbonne)

Nuit du vendredi 02 juin au samedi 03 juin 2023

00:02 - 00:42 Les chemins de la connaissance - Walker Evans, un photographe américain 2/2 : Partie 4- Le style documentaire, 5- La recherche visuelle (1ère diffusion : 03 et 04/05/1990)

Par Jean Daive - Avec Gilles Mora et Pierre Devin

00:42 - 01:17 Les Nouvelles du crime - Le Discours de la méthode, de Jean-Patrick Manchette (1ère diffusion : 30/08/1985)

Par Francis Lacassin - Lectures Robert Party et Henri Poirier - Réalisation Jacques Béraud

01:17 - 03:32 Les samedis de France Culture - Le centenaire d'Emile Littré (1ère diffusion : 21/11/1981)

Par Georges Charbonnier - Avec Jean-Charles Sourna (Faculté de médecine, Paris XI), Alain Rey (rédacteur en chef du dictionnaire Robert), Bernard Quemada (directeur de l’institut de langue française) et Michèle Métail (poète)

03:32 - 04:57 Opus - Guerriers noirs et zoulous blancs : Les musiciens sud-africains (1ère diffusion : 19/12/1987)

Par Gérard Tourtrol - Avec Johnny Clegg (chanteur), Joseph Shabalala (fondateur et chanteur du groupe Ladysmith Black Mambazo), West Nkosi (producteur de Studios à Johannesburg), Chris Mac Gregor (pianiste, organisateur de la "Brotherhood Of Breath") et Peter Ségona (trompettiste) - Réalisation Bernard Treton

04:57 - 05:42 Maurice Barrès et Notre temps (Date d'enregistrement : 02/12/1948)

Par Jean Duché - Avec François Mauriac, Jean-Louis Curtis, Michel de Saint Pierre et Claude Roy - Réalisation Pierre Barbier

05:42 - 06:58 Surpris par la nuit - Paul Gégauff, une partie de plaisir (1ère diffusion : 13/02/2007)

Par Christophe Deleu - Avec Paul Gégauff, Danielle Gégauff, Claude Chabrol, Michel Subotzky, Jean-Baptiste Morain, Matthias Debureaux, André-Sylvain Labarthe et Jean-Baptiste Morin - Réalisation Anna Szmuc

Nuit du samedi 03 juin au dimanche 04 juin 2023

Marguerite Yourcenar, une moderne au cœur antique

Par Mathias Le Gargasson

00:00 - 00:04 Marguerite Yourcenar, une moderne au cœur antique - Présentation (1ère diffusion : 04/06/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Antoine Larcher

00:06 - 01:05 Extrait : Paris à l'heure du monde - Marguerite Yourcenar (1ère diffusion : 26/11/1968)

Par André Parinaud, Georges Charbonnier et Roger Vrigny - Avec Marguerite Yourcenar et Maurice de Gandillac - Lectures Pierre Constant

01:05 - 01:37 Elle et lui - Marguerite Yourcenar pour "L'Oeuvre au Noir" (1ère diffusion : 03/01/1969)

Par Françoise Favier - Avec Marguerite Yourcenar

01:37 - 01:53 Entretiens avec Marguerite Yourcenar : 1ère partie (1ère diffusion : 18/01/1971)

Par Patrick de Rosbo - Avec Marguerite Yourcenar

01:53 - 02:24 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Renée Faure dit un texte de Marguerite Yourcenar (Date d'enregistrement : 01/01/1980)

Par Patrick de Rosbo - Lectures Renée Faure

02:24 - 03:13 Le texte et la marge - Marguerite Yourcenar (1ère diffusion : 23/09/1971)

Par Denise Alberti et Françoise Favier - Avec Pierre Peyrou et Marguerite Yourcenar - Lectures Jacqueline Danno et Sylvain Joubert

03:13 - 03:55 Un livre des voix - Le Denier du rêve (1ère diffusion : 05/07/1971)

Par Pierre Sipriot - Avec Marguerite Yourcenar - Lectures Patrice Galbeau, Henri Nassiet et Pierre Constant - Réalisation Evelyne Frémy

03:55 - 04:11 Entretiens avec Marguerite Yourcenar : 3ème partie (1ère diffusion : 20/01/1971)

Par Patrick de Rosbo - Avec Marguerite Yourcenar

04:11 - 05:08 Marguerite Yourcenar - Les musiques des hommes, 3 : Musiques de Grèce (1ère diffusion : 18/01/1984)

Par Jacques Erwan et Bruno Franc - Avec Marguerite Yourcenar

05:08 - 05:24 Entretiens avec Marguerite Yourcenar : 5ème partie (1ère diffusion : 22/01/1971)

Par Patrick de Rosbo - Avec Marguerite Yourcenar

05:24 - 06:51 Une vie, une oeuvre - Marguerite Yourcenar (1ère diffusion : 09/10/1997)

Par Cécile Térouanne - Avec Josyane Savigneau (journaliste) et Jean-Pierre Corteggiani (égyptologue, université Michèle Sarde) - Avec en archives, la voix de Marguerite Yourcenar - Réalisation Jean-Claude Loiseau

06:51 - 06:53 Nuit Marguerite Yourcenar - Désannonce (1ère diffusion : 04/06/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Antoine Larcher

Nuit du dimanche 04 juin au lundi 05 juin 2023

00:02 - 00:44 Du jour au lendemain - Olivier Bellamy pour son livre " Martha Argerich : L'enfant et les sortilèges" (1ère diffusion : 22/03/2010)

Par Alain Veinstein - Avec Olivier Bellamy (journaliste, animateur radio et auteur) - Réalisation Anne Franchini

00:44 - 01:44 Lieux de mémoire - L'Orient-Express : Venise, Simplon (1ère diffusion : 14/01/1999)

Par Florence Marguier - Avec Jean-Claude Guillebaud (écrivain, grand reporter), Lulu Menase (metteur en scène) et Jean Des Cars (historien) - Lectures de "De Pontoise à Istanbul" d'Edmond About par Bernard Valdeneige et F. Bouffard - Réalisation Danielle Fontanarosa

01:44 - 02:19 Le roman de la science - Hommage à un astronome du XVIIème siècle : Savinien Cyrano de Bergerac (1ère diffusion : 05/06/1952 Chaîne Parisienne)

Par Jean Luc - Interprétation Jean Bolo, Pierre Delbon, Albert Gercourt, Pierre Peloux, Martine Audrain, Solange Certain et Renée Dennsy - Réalisation Pierre Billard

02:19 - 03:59 La matinée des autres - Les danses du soleil (1ère diffusion : 03/06/1980)

Par Jacques Meunier - Avec les historiens : Philippe Jacquin et Elise Marienstras, Dennis Banks (Indien Ojibwa, leader de l'American Indian Mouvement), Bille Wahpepah (indien de la nation Sauk et Fox, orateur de l'AIM), Robert Herrero (indien Klamath) et Robert Jaulin (ethnologue) - Lectures Jacques Frantz, Jacques Maire et Marie-Louise Bargues - Réalisation Anne-Marie Abou

Nuit du lundi 05 juin au mardi 06 juin 2023

00:02 - 00:32 Histoire et Histoires - Histoires d'espionnage soviétique 1/8 : Partie 1- L'espionnage avant l'Union Soviétique (1ère diffusion : 21/08/2000)

Par Alexandre Adler - Réalisation Brigitte Bouvier

00:32 - 01:32 Mémoires du siècle - Dimitri Sesemann, traducteur, professeur de littérature russe (1ère diffusion : 09/02/1992)

Par Renée Elkaïm-Bollinger - Avec Dimitri Sesemann (professeur de littérature et civilisation russes) - Réalisation Marie-France Nussbaum

01:32 - 01:57 Les coulisses du théâtre de France - La poésie russe (1ère diffusion : 26/03/1968)

Par Simone Benmussa et Harold Portnoy - Lectures de poèmes de Sergueï Aleksandrovitch Essenine, Boris Pasternak, Anna Akhmatova, Ilya Ehrenbourg, Victor Sosnora, Evgueni Evtouchenko, Korneï Tchoukovski, dits par Gabriel Cattand, Jean Desailly, Michel Bertay et Madeleine Renaud - Présentation Jean-Louis Barrault

01:57 - 02:47 Panorama - Brest ou Le bout du monde 2/2 : La pêche et la science (1ère diffusion : 06/06/1979)

Par Michel Bydlowski et Dominique Le Reun - Avec M. Chapuis (directeur Conquet Radio), Louis Chapel (gardien du phare de la Pointe Saint Mathieu), des pêcheurs du Conquet, Gérard Cuzon (chercheur au Centre Océanographique de Bretagne : COB), Xavier Barre (chercheur au COB), Jean-Claude Cochard (chercheur au CAB), Pierre de Clarens, Pierre, Daniel Desbruyères, David Needham, des agriculteurs de Daoulas, l'officier mécanicien du bateau faisant la liaison avec les Molène et Ouessant, Marcel Ticos et Martin Minou - Réalisation Nicole Gandrey-Réty

02:47 - 03:57 Les inconnus de l'Histoire - Isabelle de Jérusalem 1/3 (1ère diffusion : 24/09/1982)

Par Jean Montalbetti - Avec Régine Pernoud - Réalisation Christine Bernard-Sugy

Nuit du mardi 06 juin au mercredi 07 juin 2023

00:02 - 00:32 Histoire et Histoires - Histoires d'espionnage soviétique 2/8 : Partie 2- Le Komintern, les voyageurs de commerce de la Révolution (1ère diffusion : 22/08/2000)

Par Alexandre Adler - Réalisation Brigitte Bouvier

00:32 - 02:02 Les mardis du cinéma - Michelangelo Antonioni (1ère diffusion : 15/02/1994)

Par Jean Daive - Avec Michelangelo Antonioni (réalisateur), René Prédal (professeur émérite d'études cinématographiques : histoire et esthétique), Emmanuel Haffen (psychiatre et professeur à l'hôpital de Besançon, coordinateur des 13 centres de la Fondation Fondamental) et André S. Labarthe (cinéaste) - Réalisation Jean-Claude Loiseau

02:02 - 03:07 Bon voyage - Georges Simenon (1ère diffusion : 07/06/1961 Paris Inter)

Par Jacques Floran et Max Favalelli - Avec Georges Simenon - Réalisation Gérard Herzog

03:07 - 03:24 Photo-portrait - Françoise Sagan (1ère diffusion : 17/06/1989)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Françoise Sagan - Réalisation André Petit

03:24 - 04:29 Les inconnus de l'Histoire - Isabelle de Jérusalem 2/3 (1ère diffusion : 01/10/1982)

Par Jean Montalbetti - Avec Régine Pernoud et les comédiens : Jean-Claude Drouot et François Maistre - Réalisation Christine Bernard-Sugy

Nuit du mercredi 07 juin au jeudi 08 juin 2023

00:02 - 00:32 Histoire et Histoires - Histoires d'espionnage soviétique 3/8 : Partie 3- Les services secrets soviétiques contre Hitler (1ère diffusion : 23/08/2000)

Par Alexandre Adler - Réalisation Brigitte Bouvier

00:32 - 01:32 Un témoin - George Orwell (1ère diffusion : 19/05/1973)

Par Gérard Descotils - Lectures Raoul Guillet - Réalisation Bernard Saxel

01:32 - 02:27 Les chemins de la connaissance - Sissi Impératrice : Parties 1, 3 et 5 (1ère diffusion : 30, 31/12/1991 et 03/01/1992)

Par Katharina von Bulow - Avec Jean-Paul Bled et François Fejto (historiens)

02:27 - 03:17 Cent ans de spiritualité dans les Lettres françaises - Charles Baudelaire (1ère diffusion : 26/02/1952 Chaîne Nationale)

Par Stanislas Fumet - Interprétation Tania Balachova, Jean Chevrier et Serge Reggiani - Réalisation Alain Trutat

03:17 - 04:27 Les inconnus de l'Histoire - Isabelle de Jérusalem 3/3 (1ère diffusion : 08/10/1982)

Par Jean Montalbetti - Avec Régine Pernoud et Pierre Aubé - Lectures Jean-Claude Drouot, François Maistre et Pierre Tabard - Réalisation Christine Bernard-Sugy

Nuit du jeudi 08 juin au vendredi 09 juin 2023

00:02 - 01:02 Histoire et Histoires - Histoires d'espionnage soviétique 4/8 : Partie 4- Philby et compagnie, Partie 5- Fin de Philby, la contre-offensive britannique (1ère diffusion : 24 et 25/08/2000)

Par Alexandre Adler - Réalisation Brigitte Bouvier

01:02 - 01:32 Hommage à Robert Desnos : 1er anniversaire de sa mort (1ère diffusion : 09/06/1946 Chaîne Coloniale)

Par Samy Simon - Avec Lise Deharme, Marcel Achard, Jean Wiener, André Verdet, Jean-Louis Barrault, Henri Jeanson, Madeleine Renaud et Théodore Fraenkel

01:32 - 02:24 Les Îles de France - "Le Paris des surréalistes" (1ère diffusion : 29/04/1991)

Par Simone Douek - Avec Rodolphe Hammadi, Gérard-Georges Lemaire, José Pierre, Jean-Michel Goutier, Jean-Jacques Lévêque et Bertrand Fillaudeau - Réalisation François Teste

02:24 - 03:14 Ecrivains étrangers de langue française - Robert Goffin (1ère diffusion : 25/03/1967)

Par Jean Paget - Lectures Bernard Noël, Jean Leuvrais et François Périer - Réalisation Jacques-Adrien Blondeau

03:14 - 03:59 Récits de fantômes, 2 : Le dispositif (1ère diffusion : 05/04/1966)

Par Jean Thibaudeau - Lectures Alain Roland, Pierre Delbon, Pierre Marteville, Paul Barre, Véra Feyder, Jean Negroni, Jean-Pierre Leroux, Philippe Prince, Nathalie Nerval, Lily Siou, Jean Péméja et Vicky Messica - Réalisation Bronislaw Horowicz

Nuit du vendredi 09 juin au samedi 10 juin 2023

00:02 - 00:32 Histoire et Histoires - Histoires d'espionnage soviétique 5/8 : Partie 6- L'espionnage nucléaire, la plus grande victoire de Staline (1ère diffusion :28/08/2000)

Par Alexandre Adler - Réalisation Brigitte Bouvier

00:32 - 02:00 Une vie, une oeuvre - Pierre Loti (1ère diffusion : 06/07/1989)

Par Geneviève Ladouès - Avec Marie-Pascale Bault (conservateur de la Maison de Pierre Loti à Rochefort), Alain Quella-Villéger (historien) et Alain Buisine (critique littéraire) - Lectures de textes de Pierre Loti par François Chaumette - Réalisation Claude Giovannetti

02:00 - 04:15 Les samedis de France Culture - Itinéraire celtique (1ère diffusion : 06/11/1976)

Par Philippe Arrii-Blachette - Avec Jean Markale, Goulven Pennaod (écrivain celtisant) et Charles Ravier (chef d'orchestre)

04:15 - 04:55 Poésie ininterrompue - Vera Linhartova (1ère diffusion : 05/02/1978)

Par Claude Royet-Journoux - Avec Vera Linhartova (poétesse tchèque) - Lectures Vera Linhartova - Réalisation Olivier d'Horrer

04:55 - 05:25 Raison d'être - François Maspero (1ère diffusion : 03/04/1984)

Par Marie-Christine Navarro - Présentation Pierre Descargues

05:25 - 06:55 Entretiens avec Pierre Klossowski - Parties 1 à 6 (1ère diffusion : 05 à 10/06/1972)

Par Claude Rémusat - Avec Pierre Klossowski (romancier)

Nuit du samedi 10 juin au dimanche 11 juin 2023

De Saint-Alban à La Borde, la psychothérapie institutionnelle

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:06 De Saint-Alban à La Borde, la psychothérapie institutionnelle - Présentation (1ère diffusion : 11/06/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Louise Devillard

00:08 - 01:03 Sur les docks - La Borde : une clinique psychiatrique toujours hors-norme (1ère diffusion : 10/04/2014)

Par Jeanne Aptekman - Avec Jean Oury (psychiatre, psychanalyste), Coda, Jean-Claude Polack (psychiatre, psychanalyste), Paula, Agnès Berthomeu, Salima, Marie, Jean-René de Fleurieu, Jacques et les peintres de l'atelier Contre Ciel ; des soignants et des soignés de la Clinique de La Borde - Avec des extraits du film "La moindre des choses" de Nicolas Philibert, qui a suivi la préparation du spectacle annuel de La Borde en 1995 - Réalisation Christine Robert

01:03 - 01:34 A voix nue - Jean Oury 1/5 (1ère diffusion : 24/09/1990)

Par Cécile Hamsy - Avec Jean Oury (psychiatre, psychanalyste) - Réalisation Marie-Andrée Armynot

01:34 - 01:36 Interlude - "El Desdichado" de Gérard de Nerval par Jean Topart (1ère diffusion : 01/01/1971)

Par l'ORTF - Avec Jean Topart

01:36 - 02:08 A voix nue - Jean Oury 2/5 (1ère diffusion : 25/09/1990)

Par Cécile Hamsy - Avec Jean Oury (psychiatre, psychanalyste) - Réalisation Marie-Andrée Armynot

02:09 - 03:11 Entretien avec François Tosquelles 1/2 (1ère diffusion : 04/10/1985)

Par Cécile Hamsy - Avec François Tosquelles (psychiatre, psychanalyste), Jean Guir (médecin, psychanalyste) et Guy Dana (psychiatre, psychanalyste)

03:11 - 03:43 A voix nue - Jean Oury 3/5 (1ère diffusion : 26/09/1990)

Par Cécile Hamsy - Avec Jean Oury (psychiatre, psychanalyste) - Réalisation Marie-Andrée Armynot

03:44 - 04:15 A voix nue - Jean Oury 4/5 (1ère diffusion : 27/09/1990)

Par Cécile Hamsy - Avec Jean Oury (psychiatre, psychanalyste) - Réalisation Marie-Andrée Armynot

04:15 - 06:21 Atelier théâtre du centre psychiatrique du château de La Borde (1ère diffusion : 29/10/1967)

Par l'ORTF - Avec Félix Guattari (psychanalyste et philosophe), Jean-Claude Polack (psychiatre, psychanalyste), René de Obaldia (dramaturge, romancier, poète), Jacques Besse (compositeur de musique de films et de théâtre) et des pensionnaires de la Clinique de La Borde à Cour-Cheverny - Réalisation Pierre Gillon

06:21 - 06:53 A voix nue - Jean Oury 5/5 (1ère diffusion : 28/09/1990)

Par Cécile Hamsy - Avec Jean Oury (psychiatre, psychanalyste) - Réalisation Marie-Andrée Armynot

06:56 - 06:58 De Saint-Alban à La Borde, la psychothérapie institutionnelle - Désannonce (1ère diffusion : 11/06/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Louise Devillard

Nuit du dimanche 11 juin au lundi 12 juin 2023

00:02 - 01:01 Entretien avec François Tosquelles 2/2 (1ère diffusion : 11/10/1985)

Par Cécile Hamsy - Avec François Tosquelles (psychiatre, psychanalyste) et Félix Guattari (psychanalyste et philosophe)

01:01 - 01:47 Cinémagazine - Spécial Festival du film d'animation d'Annecy (1ère diffusion : 20/06/1973)

Par Noël Simsolo - Avec Serge Daney - Réalisation Marie-Andrée Armynot

01:47 - 02:47 A voix nue - Serge Daney 1/2 : Partie 1 et 2 (1ère diffusion : 11 et 12/05/1992)

Par Noël Simsolo - Avec Serge Daney - Réalisation Marie-Andrée Armynot

02:47 - 03:17 La mémoire des hommes - Maurice Rheims (1ère diffusion : 12/06/1960 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Maurice Rheims (commissaire-priseur)

03:17 - 03:57 Poésie ininterrompue - Philippe Boyer et Robert Pinget (1ère diffusion : 16/11/1975)

Par Claude Royet-Journoud - Avec Philippe Boyer et Robert Pinget

Nuit du lundi 12 juin au mardi 13 juin 2023

00:02 - 00:37 Histoire et Histoires - Histoires d'espionnage soviétique 6/8 : Partie 7- Venona, la pierre de Rosette de l'espionnage soviétique (1ère diffusion : 29/08/2000)

Par Alexandre Adler - Réalisation Brigitte Bouvier

00:37 - 01:42 Carnets de voyage - Berlin, une ville sans qualités 1/5 : Autrefois il y a cinq ans (1ère diffusion : 21/08/1995)

Par Ludovic Sellier - Avec Helma Sanders-Brahms (cinéaste), Mathilde Bonnefoy (monteuse vidéo), Jean-René Pavee (directeur de l'Institut Culturel Français à Berlin), Klaus Puhmann (directeur de la Dresdnerbank), Thierry Noir (peintre à Kreuzberg), Stefanie Beck (étudiante en Histoire de l'Art) et Iffie Bölke (philosophe, professeur de philosophie) - Réalisation Monique Veilletet

01:42 - 03:07 A voix nue - Serge Daney 2/2 : Partie 3 à 5 (1ère diffusion : 13 au 15/05/1992)

Par Noël Simsolo - Avec Serge Daney - Réalisation Marie-Andrée Armynot

03:07 - 03:37 Tribune de Paris - Conseils aux parents pour l'éducation sexuelle des enfants, 4 : Comment s'adresser aux jeunes filles (1ère diffusion : 13/06/1950 Chaîne Nationale)

Par Raymond Thévenin - Avec Françoise Dolto, Louis François, Charles Larère et Benjamin Logre

03:37 - 03:57 Confidences de vedettes - Bernard Blier (1ère diffusion : 22/08/1945 Chaîne Nationale)

Par André Bourillon - Avec Bernard Blier

Nuit du mardi 13 juin au mercredi 14 juin 2023

00:02 - 00:29 Histoire et Histoires - Histoires d'espionnage soviétique 7/8 : Partie 8- Transfuges et mystères (1ère diffusion : 30/08/2000)

Par Alexandre Adler - Réalisation Brigitte Bouvier

00:29 - 01:29 Carnets de voyage - Berlin, une ville sans qualités 2/5 : Intérieurs berlinois (1ère diffusion : 22/08/1995)

Par Ludovic Sellier - Avec Manfred Flügge (romancier), Michel Vincenot (peintre du Prenzlauerberg), Etienne François (directeur du centre Marc Bloch à Berlin), Michel Nehrlich (romaniste à la Technische Universität), Ilja Mieck (historien à la Freie Université de Berlin), Thierry Noir (peintre à Kreuzberg) et Alexandre Barroux (conservateur du Musée des Alliés) - Réalisation Monique Veilletet

01:29 - 03:04 Mardis du Cinéma - Le cinéma brésilien (1ère diffusion : 22/09/1992)

Par Robert Grelier - Avec Cosme Alvès Netto, les cinéastes : Lucia Murat, Eduardo Coutinho, Carlos Diegues, Eduardo Escorel, Nelson Perreira Dos Santos, Jose Carlos Avellar (critique et journaliste), Jorge Bodanzky (documentariste), Thomas Farkas (documentariste) - Avec en archives, les voix de Glauber Rocha, Jeanne Moreau et Claude Lévi-Straus - Réalisation Jacques Taroni

03:04 - 03:54 Les sentiers de l’humour - Marcel Proust : Interview imaginaire de Lester Mansfield (1ère diffusion : 14/06/1971)

Par Mina Guillois - Interprétation Roger Bret - Réalisation Arlette Dave

03:54 - 04:28 Les grandes conférences - Comment on commet une erreur judiciaire (1ère diffusion : 25/11/1963 Chaîne Nationale)

Par Maître René Floriot

Nuit du mercredi 14 juin au jeudi 15 juin 2023

00:02 - 01:01 Histoire et Histoires - Histoires d'espionnage soviétique 8/8 : Partie 9- Andropov, le KGB au pouvoir, Partie 10- La chute du mur, le chant du cygne du KGB (1ère diffusion : 31/08/2000 et 01/09/2000)

Par Alexandre Adler - Réalisation Brigitte Bouvier

01:01 - 02:01 Carnets de voyage - Berlin, une ville sans qualités 3/5 : La nostalgie sinon rien (1ère diffusion : 23/08/1995)

Par Ludovic Sellier - Avec Christophe Desse (serveur au café "Einster" à Berlin), Jean-René Pavee (directeur de l'Institut Culturel Français à Berlin), Klaus Copplinger (historien de l'architecture), Evelyn Sinassamy (écrivain), Roman Skoblo (membre du consistoire juif de Berlin), Cyril Buffet (historien, écrivain), Doris Léo (galeriste), Jadwiga Ganz (responsable du cabaret "Wintergarten" à Berlin) et Helma Sanders-Brahms (cinéaste) - Réalisation Monique Veilletet

02:01 - 02:41 Propos sur la littérature - Jean Paulhan (1ère diffusion : 30/05/1952 Chaine Nationale)

Par Robert Mallet - Avec Jean Paulhan, Maurice Clavel et Emmanuel Berl

02:41 - 03:41 For intérieur - Jean Blot (1ère diffusion : 15/06/2008)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Jean Blot (écrivain) - Réalisation Didier Lagarde

03:41 - 04:27 Un livre, des voix - Le Guetteur (1ère diffusion : 24/12/1969)

De Vladimir Nabokov - Par Georges Gravier - Interprétation Pascal Mazzotti, Raymond Jourdan et Pierre Rousseau - Réalisation Georges Gravier

Nuit du jeudi 15 juin au vendredi 16 juin 2023

00:02 - 00:47 Panorama - Emission spéciale Pierre Mendès France 1/2 (1ère diffusion : 25/05/1988)

Par Antoine Spire - Avec Madeleine Rebérioux, Michel Field, Serge Wolikow et Josiane Rosine - Réalisation Nicole Gandrey-Réty

00:47 - 01:47 Carnets de voyage - Berlin, une ville sans qualités 4/5 : Ordres et désordre (1ère diffusion : 24/08/1995)

Par Ludovic Sellier - Avec Doris Léo (galeriste), Michel Vincenot (peintre du Prenzlaueberg), Manfred Flügge (romancier), Vincent Von Robleski (intellectuel vivant à Berlin Est), Corinne Jacquan (urbaniste), Klaus Copplinger (historien de l'architecture), Cyril Buffet (historien, écrivain), Hardtmut Kaelbe (historien à l'université Humboldt de Berlin), Etienne François (directeur du centre Marc Bloch à Berlin), Dorothea Nolte (journaliste au quotidien de centre-droit "Tagesspiegel"), Kathrin Sachs (danseuse et chanteuse de cabaret à Berlin) et Matthias Arndt (galeriste) - Réalisation Monique Veilletet

01:47 - 02:12 Le progrès et la vie - Les particules de haute énergie (1ère diffusion : 21/05/1958 Paris Inter)

Par Paul Sarès - Avec Louis Leprince-Ringuet - Réalisation Paul Castan

02:12 - 03:42 Nuits magnétiques - Jack London dans la ruée vers l'or (1ère diffusion : 22/02/1985)

Par Jean-Pierre Milovanoff et Mehdi El Hadj - Avec Francis Lacassin - Réalisation Marie-Dominique Bougaud

03:42 - 03:58 Tribune de Paris - La Franc-maçonnerie sous l'Ancien Régime (1ère diffusion : 16/06/1953 Chaîne Parisienne)

Par Emile Dana - Avec Pierre Gaxotte, Ernest Labrousse, Jacques Madaule et Roger Priouret

Nuit du vendredi 16 juin au samedi 17 juin 2023

00:02 - 00:47 Panorama - Emission spéciale Pierre Mendès France 2/2 (1ère diffusion : 01/06/1988)

Par Antoine Spire - Avec Madeleine Rebérioux, Josiane Rosine, Lise Andries, Michel Field et Jean-Marie Benoist - Réalisation Nicole Gandrey-Réty

00:47 - 01:52 Carnets de voyage - Berlin, une ville sans qualités 5/5 : Aller simple (1ère diffusion : 25/08/1995)

Par Ludovic Sellier - Avec Mathilde Bonnefoy (monteuse vidéo), Cyril Buffet (historien, écrivain), Bruno Yvonnet (plasticien), Hardtmut Kaelbe (historien à l'université Humboldt de Berlin), Klaus Puhlmann (directeur de la Dresdnerbank), Michel Nehrlich (romaniste à la Technische Universität), Etienne François (directeur du centre Marc Bloch à Berlin) et Helma Sanders-Brahms (cinéaste) - Réalisation Monique Veilletet

01:52 - 04:47 Les samedis de France Culture - A 350 ans de nous, Blaise Pascal (1ère diffusion : 09/06/1973)

Par Jean-Marie Domenach - Avec Jean-Marie Domenach, Bernard Dorival, Georges-Théodule Guilbaud, Jean Mesnard, Pierre Emmanuel, Henri Gouhier, Philippe Sellier et François Châtelet - Réalisation Jeanne Rollin-Weiss

04:47 - 05:47 Lieux de mémoire - La guillotine (1ère diffusion : 13/11/1997)

Par Anice Clément - Avec Michel Vovelle, Jacques Delarue, Bernard Lecherbonnier, Daniel Arasse et Antoine de Baecque - Réalisation Pascale Rayet

05:47 - 05:57 Edition spéciale - Cinéma fantastique et d'épouvante (1ère diffusion : 29/07/1961)

Journalistes Christel Page et Charles Oulmont - Avec Georges Franju

05:57 - 06:55 L'histoire en direct - Le Tour de France (1ère diffusion : 01/07/1991)

Par Patrice Gélinet - Avec Raymond Poulidor, Jacques Goddet et Raphaël Geminiani - Lectures Sylvain Joubert - Réalisation Christine Bernard-Sugy

Nuit du samedi 17 juin au dimanche 18 juin 2023

De l’égyptologie à l’égyptomanie

Par Antoine Dhulster

00:00 - 00:04 De l’égyptologie à l’égyptomanie - Présentation (1ère diffusion : 18/06/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Antoine Larcher

00:06 - 00:16 Extrait : Paris vous parle - L’appel d’André Malraux pour la sauvegarde des monuments de Nubie (1ère diffusion : 08/03/1960 France III Nationale)

Par Jean-Pierre Biondi - Avec André Malraux (ministre des Affaires culturelles) et Vittorino Veronese (directeur général de l’Unesco)

00:16 - 00:48 L’art vivant - Exposition Toutankhamon au Petit Palais (1ère diffusion : 20/02/1967)

Par Georges Charensol et Jean Dalvez - Avec les égyptologues : Christiane Desroches-Noblecourt, Bernard Bruyère, Paul Barguet ; Adeline Cacan (conservatrice en chef du Petit Palais), Pierre du Bourguet (conservateur au musée du Louvre) et Hassan Abdel Rahman (directeur du musée égyptien du Caire) - Réalisation Arlette Dave

00:48 - 02:00 Analyse spectrale de l’Occident - L’Egypte et le monde du Nil 2/11 : L’Egypte dans la littérature européenne (1ère diffusion : 18/01/1958 France III Nationale)

Par Robert Amadou et Jean Doresse - Lectures de textes de Jean de Joinville, Athanasius Kircher, Jean de La Fontaine, Léon Savary, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Leconte de Lille, Gérard de Nerval, Czeslaw Milosz, par Vera Korene, Jacqueline Morane, Pierre Bertin et Jean Marchat - Réalisation Henri Soubeyran

02:01 - 02:18 Analyse spectrale de l’Occident - L’Egypte et le monde du Nil 3/11 : Petite histoire de l’archéologie égyptienne (1ère diffusion : 18/01/1958 France III Nationale)

Par Robert Amadou et Jean Doresse - Avec Etienne Drioton (égyptologue) - Réalisation Henri Soubeyran

02:18 - 03:43 Une vie, une oeuvre - Dominique-Vivant Denon, le mal connu (1ère diffusion : 16/04/1998)

Par Paule Chavasse - Avec Pierre Lelièvre (historien d’art), Pierre Rosenberg (président directeur du musée du Louvre), Philippe Sollers (écrivain), Marie-Anne Dupuy (commissaire de l’exposition Vivant-Denon au Louvre en 1999), Chantal Orgogozo (conservateur en chef du musée du Louvre) et Martine Reid (professeur à la faculté de lettres de Versailles) - Réalisation Marie-France Aléon

03:46 - 05:39 Extrait : Les après-midi de France Culture - Semaine égyptienne 2/5 (1ère diffusion : 11/05/1976)

Par Nicolas Skrotzky, Brigitte Massin et Guillemette Andreu-Lanoë - Avec les égyptologues et archéologues : Jean Lauffray, Jean Larronde, Alain Bellod, Claude Traunecker et Françoise Laroche-Traunecker ; Jean-Marcel Humbert (historien) - Réalisation Christine Berlamont

05:40 - 06:57 Nuits magnétiques - Pharaons, pharaonnes d’hier et d’aujourd’hui (1ère diffusion : 19/10/1994)

Par Francesca Piolot - Avec notamment Paco Rabanne (couturier), Guillemette Andreu-Lanoë (égyptologue) et Anna Boghiguian (peintre) - Réalisation Isabelle Jeanneret

06:57 - 06:58 De l’égyptologie à l’égyptomanie - Désannonce (1ère diffusion : 18/06/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Antoine Larcher

Nuit du dimanche 18 juin au lundi 19 juin 2023

00:01 - 00:56 Répliques - Je me souviens de Jacques Anquetil (1ère diffusion : 21/07/2012)

Par Alain Finkielkraut - Avec Paul Fournel (écrivain, président de l'Oulipo) et Cyrille Guimard (coureur cycliste devenu directeur sportif) - Réalisation Laetitia Coïa

00:56 - 01:05 Sachez voyager - La poésie de la gare de Lyon, gare du soleil (1ère diffusion : 12/02/1954 Chaîne Parisienne)

Par Frédéric Pottecher

01:05 - 04:00 Les samedis de France Culture - Maurice Jaubert, musicien populaire ou maudit (1ère diffusion : 20/01/1973)

Par Eve Griliquez et Rouben Melik

Nuit du lundi 19 juin au mardi 20 juin 2023

00:02 - 00:09 Les Belles histoires de Raphaël Geminiani, le Grand Fusil 1/15 : 1936, le vélo du Certif (1ère diffusion : 04/07/2005)

Par Jean-Marc Millanvoye - Raconté par Raphaël Geminiani - Réalisation Mehdi El Hadj

00:09 - 00:33 Des idées et des hommes - Entretien avec Emil Cioran (1ère diffusion : 28/12/1950)

Par Jean Amrouche - Avec Emil Cioran

00:33 - 01:59 Mardis du cinéma - Busby Berkeley, l’homme aux cent images (1ère diffusion : 20/10/1992)

Par Simone Douek - Avec Rick Akltman, Alain Masson, Patrick Brion et Jean-Christophe Averty - Réalisation Josette Colin

01:59 - 02:34 Le quart d'heure des grands reportages - La vie d'un grand hôtel (1ère diffusion : 20/06/1950 Chaîne nationale)

Par Clara Candiani et Dolly Steiner - Avec le directeur du "Claridge", le chef d'orchestre, des standardistes, portiers et de nombreux autres salariés

02:34 - 03:59 Une vie, une oeuvre - Selma Lagerlof : Du bleu De la nuit au bleu des neiges (1ère diffusion : 06/02/1986)

Par Claude Mettra - Avec Florence Bouteiller, Laurence Jeanneret, André Almuro et Isabelle Attali - Réalisation Michel Abgrall

Nuit du mardi 20 juin au mercredi 21 juin 2023

00:02 - 00:08 Les Belles histoires de Raphaël Geminiani, le Grand Fusil 2/15 : Champion à 18 ans devant Bobet (1ère diffusion : 05/07/2005)

Par Jean-Marc Millanvoye - Raconté par Raphaël Geminiani - Réalisation Mehdi El Hadj

00:08 - 01:33 Opus - Bruno Monsaingeon ou comment filmer la musique : autour du pianiste Sviatoslav Richter (1ère diffusion : 05/09/1998)

Par Claude Kiejman - Avec Bruno Monsaingeon (violoniste, réalisateur, producteur et essayiste) - Réalisation François Viet

01:33 - 01:58 Coda - Otis Redding : Parties 1 et 5 (1ère diffusion : 28/11 et 02/12/1989)

Par Daniela Langer - Réalisation Régine Barjou

01:58 - 03:22 Atelier de Création Radiophonique - Barbès Stalingrad : Ya Rayi ! (1ère diffusion : 07/05/2000)

Par Marie-Hélène Bernard - Avec les artistes arabes : Kamal Hamadi, Noura, Salah Sadaoui, Cheikha Rabia, Mohamed Seba, Zoulikha Guellil et Marie Virolle (écrivain) - Réalisation François Caunac

03:22 - 03:57 Poésie sur parole - Alfred Brendel (1ère diffusion : 01/01/2006)

Par André Velter - Avec Alfred Brendel pour "Une aile blanche, l'autre noire" (Ed. Bourgois) - Lectures par l'auteur et Michael Lonsdale - Réalisation Patrick Molinier

03:57 - 04:27 Les Grandes Conférences - La vie exemplaire de Jean Sébastien Bach : conférences de l'Université des Annales (1ère diffusion : 18/04/1972)

Par Pierre Bertin

Nuit du mercredi 21 juin au jeudi 22 juin 2023

00:02 - 00:08 Les Belles histoires de Raphaël Geminiani, le Grand Fusil 3/15 : Retour du Tour (1ère diffusion : 04/07/2005)

Par Jean-Marc Millanvoye - Raconté par Raphaël Geminiani - Réalisation Mehdi El Hadj

00:08 - 01:07 Les Iles de France - 90 ans après l'arrivée du 1er Tour de France cycliste à Ville-d'Avray (1ère diffusion : 19/07/1993)

Par Simone Douek - Avec Jean Durry (conservateur du Musée des sports du Parc des Princes), Josée Lapeyrère (psychanalyste), Roger Lapébie (ex-coureur), Guy Lapébie (ex-coureur) et Edouard Fachleitner (ex-coureur) - Réalisation Olivier Coppin

01:07 - 02:42 La musique et les hommes - La musique et le coeur de Rousseau (1ère diffusion : 28/03/1979)

Par Michel Bernard - Avec Jean Starobinski

02:42 - 03:22 Les Dossiers de la musique - Pierre Tchernia (1ère diffusion : 20/03/1969)

Par Michel Bernard - Présentation Claude Maupomé - Avec Pierre Tchernia

03:22 - 03:47 Etoiles de ballet - Anna Pavlova (1ère diffusion : 23/10/1951 Paris Inter)

Par Jacques Guyon et Jacques Bourguiers

03:47 - 04:24 Extrait : Continent musiques d'été - Reconnaissance et statut des femmes compositrices au XIXème siècle (1ère diffusion : 17/07/2015)

Par Anna Sigalevitch - Avec Marianne Crebassa (cantatrice) et Florence Badol-Bertrand (musicologue) - Réalisation Charles Le Gargasson

Nuit du jeudi 22 juin au vendredi 23 juin 2023

00:02 - 00:09 Les Belles histoires de Raphaël Geminiani, le Grand Fusil 4/15 : Tour de France 48, élève en progrès (1ère diffusion : 07/07/2005)

Par Jean-Marc Millanvoye - Raconté par Raphaël Geminiani - Réalisation Mehdi El Hadj

00:09 - 00:44 Maison d'études - L'héritage d'un monde juif disparu (1ère diffusion : 26/10/2008)

Par Victor Malka - Avec Henri Minczeles (journaliste et historien) et Yves Plasseraud (spécialiste en droit des minorités), à l'occasion de la publication de leur livre "Les Litvaks", consacré à la communauté juive de Lituanie - Réalisation Bruno Sourcis

00:44 - 03:44 Les voix de l'Amérique - Moments d'une génération 1945-1973 (1ère diffusion : 23/06/1973)

Par Louis-Charles Sirjacq - Avec Jean-Jacques Lebel, Claude Pélieu, Jim Haynes, Tom Hayden et Matt Ross - Avec les voix de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Allan Watts, Abbie Hoffmann, Timothy Leary et Jerry Rubin - Réalisation Jean-Jacques Vierne

03:44 - 03:59 Les chemins de la connaissance - Dans l'affairement des eaux : Jacques Rougerie, architecte (1ère diffusion : 14/06/1978)

Par Jacqueline Kelen - Avec Jacques Rougerie (architecte, océanographe)

Nuit du vendredi 23 juin au samedi 24 juin 2023

00:02 - 00:09 Les Belles histoires de Raphaël Geminiani, le Grand Fusil 5/15 : 1949, Equipe de France pour la première fois (1ère diffusion : 08/07/2005)

Par Jean-Marc Millanvoye - Raconté par Raphaël Geminiani - Réalisation Mehdi El Hadj

00:09 - 02:04 Atelier de Création Radiophonique - En rallumant d'anciens feux (1ère diffusion : 23/06/1996)

Par Jean-Marc Fombonne, Andrew Orr, Jean-Loup Rivière et René Farabet - Avec Claude Gaignebet, Jean Duvignaud - Avec en archives, la voix de Gaston Bachelard - Réalisation Yvette Tuchband

02:04 - 02:35 Ecrivains méconnus chefs d'oeuvres oubliés - Maurice Renard (1ère diffusion : 02/08/1960 Chaîne Nationale)

Par Yves Gandon - Lectures Jacques Thierry

02:35 - 04:10 Surpris nuit - Raison de plus avec Yves Bonnefoy (1ère diffusion : 05/12/2005)

Par Alain Veinstein - Avec Yves Bonnefoy - Réalisation Angélique Tibau

04:10 - 05:20 Extrait : Les Après-midi de France Culture - Pourquoi revient-on à l'hypnose en 1980 ? (1ère diffusion : 21/04/1980)

Par Nadine Nimier - Réalisation Christine Bernard-Sugy

05:20 - 06:55 Documentaire du vendredi - Hommage à Serge Diaghilev (1ère diffusion : 22/06/1979)

Par Claude Samuel - Avec Georges Auric, Boris Kochno, Henri Sauguet, Serge Lifar, Pierre Boulez, Hugues Gall, Bernard Dayde, Claude Samuel et Jean Babilée

Nuit du samedi 24 juin au dimanche 25 juin 2023

Claude Régy, l’état d’incertitude

Par Mathias Le Gargasson

00:00 - 00:05 Claude Régy, l’état d’incertitude - Présentation (1ère diffusion : 25/06/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Louise Devillard

00:07 - 00:44 Extrait : Le secret professionnel - Entretien avec Claude Régy (1ère diffusion : 01/07/1969)

Par Colette Godard - Avec Claude Régy (metteur en scène de théâtre) - Réalisation Jacques-Adrien Blondeau

00:44 - 03:44 Le bon plaisir - Claude Régy (1ère diffusion : 11/07/1992)

Par Marion Thiba - Avec Claude Régy (metteur en scène de théâtre) ; les écrivains : Nathalie Sarraute et Peter Handke ; Georges-Arthur Goldschmidt (traducteur), Daniel Jeanneteau (décorateur), Jean Fallot (maire d'Aubeterre ; les comédien(e)s : Michael Lonsdale, Catherine Mouchet, Claude Degliame, Marc François et Isabelle Huppert - Réalisation Jean-Claude Loiseau

03:45 - 04:07 Extrait : Salle de rédaction - "Sauvé" d'Edward Bond mis en scène par Claude Régy (1ère diffusion : 16/01/1972)

Par François-Régis Bastide - Avec Claude Régy, Guy Dumur, André Bourin, Jean Dalevèze, Georges Charensol et Roger Régent - Réalisation Georges Godebert

04:07 - 04:50 Du jour au lendemain - Claude Régy (1ère diffusion : 06/11/2002)

Par Alain Veinstein - Avec Claude Régy (metteur en scène de théâtre) - Réalisation Bernard Treton

04:50 - 06:22 Surpris par la nuit - Claude Régy (1ère diffusion : 15/07/2002)

Par Alain Veinstein et Sylvie Andreu - Avec les metteurs en scène de théâtre : Claude Régy et Eric Lacascade ; Jean-Claude Ameisen (biologiste, professeur d'immunologie à Paris VII, Bichat) - Réalisation Monique Veilletet

06:22 - 06:56 Une saison au théâtre - Vibrer jusqu’à l’indécence avec Claude Régy (1ère diffusion : 18/09/2016)

Par Joëlle Gayot - Avec Claude Régy (metteur en scène de théâtre) - Réalisation Vanessa Nadjar

06:56 - 06:58 Claude Régy, l’état d’incertitude - Désannonce (1ère diffusion : 30/04/2023) Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Emilie Vallat