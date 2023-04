Nuits de France Culture - Mai 2023

Nuit du dimanche 30 avril au lundi 01 mai 2023

00:02 - 00:22 Les chemins de la connaissance - Heurs et malheurs du travail, 2 : Les jours d'ennui (1ère diffusion : 07/07/1987)

Par Francesca Piolot - Avec Christophe Dejours (médecin du travail, psychiatre) - Réalisation Danielle Fontanarosa

00:22 - 01:57 Documentaire d'été - Vauban dans les Alpes à Briançon (1ère diffusion : 18/08/1980)

Par Michel Bichebois - Avec le Général Nicolas, Robert Bornecque, Fernand Carlhian de Ribois, Francesco Flavigny, le Colonel Langlois, Dominique Ronceray et Henri Seinturier - Réalisation Bernard Saxel

01:57 - 02:17 Tribune de Paris - La femme d'aujourd'hui est-elle obligée de travailler ? (1ère diffusion : 16/05/1946 Chaîne Nationale)

Par Clara Candiani - Avec Claudine Chomat (rapporteur au congrès de L'union des femmes françaises), Elisabeth Gérin (rapporteur au congrès de la mère et de l'enfant) et William Garcin (président de L'union des associations familiales de la Seine)

02:17 - 03:47 Ciné Club - Danielle Darrieux (1ère diffusion : 23/12/1998)

Par Pascale Lismonde - Avec Danielle Darrieux (comédienne), Paul Vecchiali (cinéaste) et les critiques : Jacques Siclier et Raymond Chirat - Réalisation Josette Colin

03:47 - 04:00 Les enjeux internationaux - La crise économique et financière vue des pays émergents (1ère diffusion : 14/10/2008)

Par Thierry Garcin - Avec Jérôme Sgard (chercheur au CEPII et professeur associé à l'Université de Paris Dauphine) - Réalisation Eric Laurent

04:00 - 04:29 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 29/04/2023

Coordination : Christine Bernard

04:29 - 04:58 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 30/04/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 01 mai au mardi 02 mai 2023

00:02 - 00:34 Cycle Hemingway : Au-delà du fleuve et sous les arbres 1/5 (1ère diffusion : 22/11/1971)

Adaptation Claude Mourthé - Avec Julien Guiomar, André Cazalas, Maurice Travail, Maurice Bourbon, Jean Mauvais, Jacques Maire, Pascal Mazzotti, Dominique Santarelli, Jean Péméja, François Guillier, Evelyne Dandry et Bernard Valdeneige - Réalisation Bronislaw Horowicz

00:34 - 01:33 Les îles de France - Architectures signées (1ère diffusion : 31/01/1994)

Par Simone Douek - Avec Bernard Marrey (historien de l'architecture), Michel Fleury (archéologue, vice-président de la Commission du Vieux Paris) et Dominique Hervier (conservateur à l'Inventaire général) - Réalisation Oliver Copin

01:33 - 02:18 Soyez témoins - L'incendie du Bazar de la Charité, le 4 mai 1897 à Paris (1ère diffusion : 02/05/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Madame Simone et Jean Oberlé et de quelques autres témoignages - Réalisation Jacques Guinchard

02:18 - 03:23 Nuits magnétiques - Les mémoires de Marienbad (1ère diffusion : 23/09/1998)

Par Colette fellous - Avec Alain Robbe-Grillet (écrivain et cinéaste), Alain Resnais (cinéaste) et Zdenek Bicek (professeur) - Réalisation Marie-Ange Garrandeau

03:23 - 03:54 A voix nue - Peter Handke, 1 : L'Autriche et la France (1ère diffusion : 08/07/2013)

Par Virginie Bloch-Lainé - Avec Peter Handke (auteur) - Réalisation Laurence Millet

03:55 - 04:52 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 30/04/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 02 mai au mercredi 03 mai 2023

00:02 - 00:34 Cycle Hemingway : Au-delà du fleuve et sous les arbres 2/5 (1ère diffusion : 23/11/1971)

Adaptation Claude Mourthé - Avec Julien Guiomar, André Cazalas, Maurice Travail, Maurice Bourbon, Jean Mauvais, Jacques Maire, Pascal Mazzotti, Dominique Santarelli, Jean Péméja, François Guillier, Evelyne Dandry et Bernard Valdeneige - Réalisation Bronislaw Horowicz

00:34 - 02:04 Relecture - Gustave Flaubert (1ère diffusion : 19/12/1980)

Par Hubert Juin - Avec Maurice Nadeau, Henri Mitterrand, Claude Duchet, Michel Cournot et Jean Bellemin-Noël - Réalisation Anne Lemaître

02:04 - 02:59 Vivre sa ville - Les crayères de Reims (1ère diffusion : 31/12/2006)

Par Sylvie Andreu - Avec Fabienne Huttaux (responsable des archives de la Maison Veuve Clicquot), Sylvie Dartois (responsable des relations publiques de la Maison Ruinart), Pierre-Emmanuel Taittinger (des Champagnes Taittinger), Pierre-Marie Tricaud (ingénieur agronome, architecte paysagiste, président de la Fédération française du paysage, expert auprès de l'UNESCO pour les paysages culturels) et Michel Guillard (consultant auprès du Comité interprofessionnel des vins de Champagne) - Réalisation Marie-Laure Ciboulet

02:59 - 03:44 Du jour au lendemain - Philippe Lacoue-Labarthe (1ère diffusion : 13/02/1998)

Par Alain Veinstein - Avec Philippe Lacoue-Labarthe pour son ouvrage "La poésie comme expérience" Editions Ch. Bourgois - Réalisation Bernard Treton

03:44 - 04:24 Le roman de la science - La Science et l'humour, 3 : Hommage à Christophe (1ère diffusion : 25/09/1952 Chaîne Parisienne)

Par Jean Luc - Interprétation Jean Bolo, Christian de Lanaut, Jean-Pierre Lituac, Albert Gercourt, Robert Miller, Jean-Claude Michel, Lisette Lemaire et Andrée Tainsy - Réalisation Pierre Billard

04:25 - 04:54 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 02/05/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 03 mai au jeudi 04 mai 2023

00:02 - 00:31 Cycle Hemingway : Au-delà du fleuve et sous les arbres 3/5 (1ère diffusion : 24/11/1971)

Adaptation Claude Mourthé - Avec Julien Guiomar, André Cazalas, Maurice Travail, Maurice Bourbon, Jean Mauvais, Jacques Maire, Pascal Mazzotti, Dominique Santarelli, Jean Péméja, François Guillier, Evelyne Dandry et Bernard Valdeneige - Réalisation Bronislaw Horowicz

00:31 - 00:55 Les matins de France Culture - Nan Goldin à propos de sa démarche artistique (1ère diffusion : 11/06/2004)

Par Nicolas Demorand - Avec Nan Goldin (photographe) - Traduction Sophie Nicholson - Réalisation Anne Depelchin

00:55 - 02:20 Nuits magnétiques - Emmanuel Bove (1ère diffusion : 04/05/1983)

Par Claude Royet-Journoud - Avec Yves Martin et Raymond Cousse (responsable de la réédition des oeuvres d'Emmanuel Bove chez Flammarion) - Avec en archives, les voix de Philippe Soupault et Raymond Cognat - Lectures de textes d'Emmanuel Bove, de Peter Handke et de Raymond Cousse par Guy Ponsart et Yves Martin - Réalisation Pamela Doussaud, Daniele Bizien et François Bréhinier

02:20 - 03:25 L'échappée belle - Reportage : La première fois à Jérusalem (1ère diffusion : 08/01/1993)

Par Francine Beddock - Avec Léon Abramowici (originaire de Pologne), Renée de Tryon-Montalembert (membre du comité directeur de l'amitié judéo-chrétienne), Schlomo Du Nour (habitant de Jérusalem, d'origine polonaise) et Saskia Cohen-Tanugi (auteur, metteur en scène de pièces de théâtre, d'origine franco -tchèque)

03:25 - 04:25 Rencontre - Françoise Mallet-Joris : Le clin de l'oeil de l'ange (1ère diffusion : 10/07/1983)

Par Patrice Galbeau - Avec Françoise Mallet-Joris

04:26 - 04:54 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 03/05/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 04 mai au vendredi 05 mai 2023

00:02 - 00:33 Cycle Hemingway : Au-delà du fleuve et sous les arbres 4/5 (1ère diffusion : 25/11/1971)

Adaptation Claude Mourthé - Avec Julien Guiomar, André Cazalas, Maurice Travail, Maurice Bourbon, Jean Mauvais, Jacques Maire, Pascal Mazzotti, Dominique Santarelli, Jean Péméja, François Guillier, Evelyne Dandry et Bernard Valdeneige - Réalisation Bronislaw Horowicz

00:33 - 01:17 Voix du silence - Chili, le poids du passé (1ère diffusion : 21/12/1991)

Par Antoine Spire - Avec Gilberte Deboisvieux, André Jacques et "Rodrigo" un prisonnier évadé des geôles chiliennes - Réalisation Daniel Finot

01:17 - 01:32 Douze minutes avec un poète - Henri Pichette (1ère diffusion : 05/05/1951 Paris Inter)

Par Pierre Bearn - Avec Henri Pichette

01:32 - 03:37 La musique et les hommes - Michaux et la musique (1ère diffusion : 29/06/1977)

Par Michel Bernard - Avec Georges Raillard (critique et essayiste), Antoine Duhamel, Béatrice Moulin et Jean-Louis Cavalier - Réalisation Jean-Louis Cavalier

03:37 - 03:57 Les chemins de la connaissance - Bios et Thanatos, La fabrication de la mort, 4 : Le défunt, l'ancêtre et le bébé (1ère diffusion : 09/10/1997)

Par Ruth Scheps - Avec Tobie Nathan (professeur à l'Université Paris XIII) - Réalisation François Caunac

03:57 - 04:56 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 04/05/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 05 mai au samedi 06 mai 2023

00:02 - 00:34 Cycle Hemingway : Au-delà du fleuve et sous les arbres 5/5 (1ère diffusion : 26/11/1971)

Adaptation Claude Mourthé - Avec Julien Guiomar, André Cazalas, Maurice Travail, Maurice Bourbon, Jean Mauvais, Jacques Maire, Pascal Mazzotti, Dominique Santarelli, Jean Péméja, François Guillier, Evelyne Dandry et Bernard Valdeneige - Réalisation Bronislaw Horowicz

00:34 - 02:54 Les samedis de France Culture - La littérature française du Moyen-Âge et nous (1ère diffusion : 02/05/1981)

Par Jacques Le Goff - Avec Paul Zumhtor, Daniel Poirion, Charles Méla, Danielle Régnier-Bohler, Jean Dufournet, Philippe Ménard, Emmanuèle Baumgartner et Henri Rey-Flaud - Réalisation Evelyne Frémy et Marie-Rose Dérouet

02:54 - 03:29 Séries télé - L’Amérique en 24 épisodes : L'espion, le nouveau héros américain 6/24 (1ère diffusion : 29/07/2008)

Par Eric Verat et Benoît Lagane - Avec Martin Winckler (écrivain) et Brigitte Gauthier (professeure de civilisation anglosaxonne) - Réalisation Lionel Quantin

03:29 - 04:59 Atelier de Création Radiophonique - Deleuze Variations (1ère diffusion : 21/04/2002)

Par Claire Parnet, Marina Babakoff et Philippe Langlois - Avec Clément Rosset (philosophe), Pascale Criton (musicienne), Richard Pinhas et André Scala - Avec en archive, la voix de Gilles Deleuze - Réalisation Gérard Drecq

04:59 - 05:54 Les vendredis de la philosophie - Quel cosmopolitisme aujourd'hui ? (1ère diffusion : 05/12/2003)

Par François Noudelmann - Chronique Michel Deguy - Avec Evelyne Grossman et Etienne Tassin (professeurs à l'université de Paris 7) et Yann Moulier-Boutang (professeur à l'université de Vannes et à l'IEP de Paris) - Réalisation Pierrette Perrono

05:54 - 06:54 Oeuvres croisées - Christine Buci-Glucksmann et le Japon (1ère diffusion : 07/04/2001)

Par Pascale Lismonde - Avec Christine Buci-Glucksmann - Réalisation Périne Menguy

Nuit du samedi 6 mai au dimanche 7 mai 2023

Infinis labyrinthes

Par Antoine Dhulster

00:00 - 00:04 Infinis labyrinthes - Présentation (1ère diffusion : 23/04/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard

00:06 - 00:38 Agora - Georges Balandier pour son essai "Le dédale" (1ère diffusion : 04/05/1994)

Par Olivier Germain-Thomas - Avec Georges Balandier (anthropologue) - Réalisation Nicole Valeron

00:38 - 02:50 Les samedis de France Culture - Un après-midi au labyrinthe (1ère diffusion : 19/11/1977)

Par Jean-Clarence Lambert - Avec Paul Faure (archéologue), Albert Slosman (ésotériste), Gérard Legrand (poète et écrivain), Max Bucaille (peintre), Jean Paris (poète et écrivain), Jean-Noël Vuarnet (écrivain), Jean-Yves Bosseur (compositeur), Julio le Parc (peintre et sculpteur), Cesare Peverelli (peintre), Marta Pan (sculptrice) et Max Guedj (écrivain)

02:58 - 03:44 Les vivants et les dieux : symboles et religions - Le labyrinthe et le sacré (1ère diffusion : 18/09/1999)

Par Michel Cazenave - Avec Paul Faure (archéologue, professeur honoraire de civilisation grecque à l'université de Clermont Ferrand), Alain Erlande-Brandenburg (conservateur en chef à la bibliothèque nationale et historien de l’art) et Annie Cazenave (historienne, ingénieur de recherches au CNRS) - Réalisation Isabelle Yhuel

03:44 - 04:14 L’inachevé : L’esthétique du labyrinthe (1ère diffusion : 22/06/1985)

Par Jean Vermeil - Avec en archives, la voix de Pierre Boulez (compositeur)

04:15 - 04:31 Edition spéciale - Découverte de la Crète (1ère diffusion : 18/09/1959)

Par Samy Simon

04:31 - 05:33 Labyrinthe : Hommage à Jorge-Luis Borges (Date d'enregistrement : 14/12/1964)

Par Georges Charbonnier - Chef d'orchestre Charles Bruck et Konstantin Simonovitch - Interprétation Ensemble Instrumental de Musique Contemporaine de Paris - Avec les compositeurs des œuvres musicales diffusées : Michel Philippot (auteur de Composition pour double orchestre), Pierre Barbaud (auteur de La boussole des précieux), Janine Charbonnier (autrice de Trajet) et Iannis Xenakis (auteur de Hiketides)

05:34 - 06:56 Nuits magnétiques - L’égarement 2/4 : Dans le labyrinthe (1ère diffusion : 12/01/1994)

Par Jean Daive - Avec Françoise Frontisi-Ducroux (helléniste), Jean le Gac et Panamarenko (artistes-peintres) et Marcel Czermak (psychiatre) - Réalisation Vincent Decque

06:56 - 06:58 Infinis labyrinthes - Désannonce (1ère diffusion : 23/04/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard

Nuit du dimanche 07 mai au lundi 08 mai 2023

00:02 - 00:12 Interview de Fernandel (Date d'enregistrement : 25/05/1956)

Par Micheline Sandrel - Avec Fernandel et Andrex

00:12 - 01:01 Atelier de Création Radiophonique - Cheikha Rimitti, l'étoile bédouine (1ère diffusion : 14/05/2000)

Par Marie-Hélène Bernard - Avec Cheikha Rimitti (chanteuse de raï) - Réalisation Thomas Dutter

01:01 - 02:01 Mémoire du siècle - Pierre Clostermann, Compagnon de la Libération, ancien pilote de guerre (1ère diffusion : 08/08/1996)

Par Thierry Garcin - Avec Pierre Clostermann (ancien aviateur de guerre, Compagnon de la Libération, député) - Réalisation Virginie Laval

02:01 - 03:29 39-45 Carnet de route de Christian Plaçais (1ère diffusion : 12/08/2000)

Par Christiane Plaçais - Réalisation Mehdi El Hadj

03:29 - 04:00 Etranger mon ami - Le Journal de Robert Musil : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 12 et 19/01/1982)

Par Dominique Arban - Avec Bernard Dort

04:00 - 04:29 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 06/05/2023

Coordination : Christine Bernard

04:29 - 04:58 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 07/05/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 08 mai au mardi 09 mai 2023

00:01 - 00:32 Gros plan - surréalisme (1ère diffusion : 11/02/1949 Paris Inter)

Par Henri-François Rey et Marguerite Tareyre - Avec André Breton, Paul Eluard, Antonin Artaud, Georges Ribemont Dessaignes, Jacques Prévert et Jean-Louis Barrault

00:32 - 03:32 Le bon plaisir - Claude Piéplu (1ère diffusion : 30/05/1992)

Par Jacques Munier - Avec Claude Piéplu, François Cavanna, Jean Larriaga, Gabriel Garran, Franck Capillery, Jacques Rouxel (auteur des Shadoks), Hélène Lapiower, la troupe Nouveaux Nez, Jacques Bardet, Kristina Manusardi, Roger Belbeoch et André Riot-Sarcey - Réalisation Dominique Costa

03:32 - 03:59 A voix nue - Niki de Saint Phalle 1/5 : L'expérience du rire (1ère diffusion : 27/05/2002)

Par Jean Daive - Avec Niki de Saint Phalle - Réalisation Clotilde Pivin

04:00 - 04:57 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 07/05/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 09 mai au mercredi 10 mai 2023

00:02 - 00:27 Les Rolling Stones racontés comme votre vie même, 4 : 1962, The Marquee Club (1ère diffusion : 05/09/2002)

Par François Bon - Réalisation Jacques Taroni

00:27 - 01:27 Grand angle - Sauver les livres (1ère diffusion : 24/06/1989)

Par Jean Daive - Avec Jean-Marie Arnoult (responsable du service de conservation et de restauration à la Bibliothéque nationale), Marc Chauveinc (Bibliothèque Nationale, Inspecteur général des Bibliothèques), Jean-Claude Garreta (Directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal), Michel Le Moël (Conservateur en chef du Minutier des notaires parisiens aux Archives Nationales) et Jean Froissard (Association "Sauver les documents en péril de la BN") - Réalisation Dominique Costa

01:27 - 02:52 Une vie une oeuvre - Jérôme Cardan, l'homme Protée : 1501-1576 (1ère diffusion : 26/11/1992)

Par Michel Cazenave - Avec Etienne Wolff (maître de conférences à Paris Villetaneuse), Jacques Le Brun (directeur d'études à l'EPHE) et Basarab Nicolescu (physicien théoricien à Paris-Orsay) - Lectures Jacques Serizier - Réalisation Isabelle Yhuel

02:52 - 04:02 Extrait : L’échappée belle - Vélivoles (1ère diffusion : 27/09/1985)

Par Bernard Matignon - Réalisation Elyane Milhau

04:02 - 04:28 A voix nue - Niki de Saint Phalle 2/5 : Après les premiers tirs (1ère diffusion : 28/05/2002)

Par Jean Daive - Avec Niki de Saint Phalle - Réalisation Clotilde Pivin

04:29 - 04:57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 09/05/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 10 mai au jeudi 11 mai 2023

00:02 - 00:31 Thèmes et controverses - Découverte d'une bibliothèque gnostique en Egypte (1ère diffusion : 15/04/1958 France III Nationale)

Par Pierre Sipriot - Avec Jean Daurès, Henry Corbin et Jean Nougayrol

00:31 - 01:31 Lieux de mémoire - France, le dernier des transatlantiques (1ère diffusion : 29/01/1998)

Par Jacques Munier - Avec Charles Offrey (administrateur de la Compagnie Générale Transatlantique), Pierre-Henri Marin, Daniel Sicard (directeur de l'Ecomusée de Saint Nazaire), Pierre Leroux (officier-mécanicien durant 8 ans sur le "France"), Jean Coune (directeur aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire) et Alain-Pierre Mahuzier - Réalisation Pascale Rayet

01:31 - 02:51 Extrait : Poésie ininterrompue - Roland Barthes (1ère diffusion : 27/10/1975)

Par Claude Royet-Journoud - Lectures Roland Barthes

02:51 - 03:01 Nuits bleues - John Lee Hooker (1ère diffusion : 07/08/1990)

Par Alain Weber - Avec Giaccomo (comédien) - Réalisation Patricia Prigent

03:01 - 04:01 Soirée de Paris - L’enchantement tropézien (1ère diffusion : 11/05/1958 France III Nationale)

Par Roger Régent - Avec René Clair, André Dunoyer de Segonzac, Joseph Peyre et Louis Fabre (Maire de Saint-Tropez) - Réalisation Guy Delaunay

04:01 - 04:28 A voix nue - Niki de Saint Phalle 3/5 : La destruction est un commencement (1ère diffusion : 29/05/2002)

Par Jean Daive - Avec Niki de Saint Phalle - Réalisation Clotilde Pivin

04:29 - 04:57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 10/05/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 11 mai au vendredi 12 mai 2023

00:02 - 01:23 "L'Homme du hasard" de Yasmina Reza (1ère diffusion : 14/01/1995)

De Yasmina Reza - Interprétation Jeanne Moreau et Michel Piccoli - Réalisation Catherine Lemire

01:23 - 03:03 La matinée des autres - Jacques Soustelle ou la permanence du Mexique d'avant-hier et de demain (1ère diffusion : 15/09/1981)

Par Michel Cazenave - Avec Jacques Soustelle - Réalisation Anne-Marie Abou

03:03 - 03:30 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Georges Chamarat dit deux textes d'Alphonse Daudet "Le Sous-Préfet aux champs" et "Les Trois Messes basses" (1ère diffusion : 27/08/1971)

Par Patrice Galbeau - Avec Georges Chamarat (Comédie-Française) - Réalisation Philippe Guinard

03:30 - 03:58 A voix nue - Niki de Saint Phalle 4/5 : Les couleurs du merveilleux (1ère diffusion : 30/05/2002)

Par Jean Daive - Avec Niki de Saint Phalle - Réalisation Clotilde Pivin

03:58 - 04:58 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 11/05/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 12 mai au samedi 13 mai 2023

00:02 - 01:26 Opus - Stevie Wonder, le soleil noir d'un visionnaire (1ère diffusion : 20/06/1992)

Par Gérard Tourtrol - Avec Glenn Ferris (tromboniste de jazz) ; un entretien avec Stevie Wonder - Avec en archives, la voix de Spike Lee (extrait de la conférence de presse du film "Jungle Fever" au Festival de Cannes 1991) - Réalisation Régine Barjou

01:26 - 03:41 Les samedis de France Culture - Les Kurdes, un peuple réfugié en poésie (1ère diffusion : 11/02/1978)

Par Hélène Tournaire - Avec Jean Bertolino - Réalisation Georges Peyrou

03:41 - 04:08 A voix nue - Niki de Saint Phalle 5/5 : Toujours provoquer (1ère diffusion : 31/05/2002)

Par Jean Daive - Avec Niki de Saint Phalle - Réalisation Clotilde Pivin

04:08 - 05:31 Une vie, une oeuvre - Yukio Mishima (1ère diffusion : 15/11/1990)

Par Bénédicte Niogret - Avec Annie Cecchi, Diane de Margerie, Claude-Michel Cluny, Nicolas Bataille, Tadao Takemoto, Marie-Claude de Brunhoff, Jean-Marc Pottiez, Donald Keene et Dominique Aury - Réalisation Jacques Taroni

05:31 - 05:51 La semaine chez Molière - Marie Bell (1ère diffusion : 17/05/1952 Chaîne Nationale)

Par Jacques Reynier et Jean de Beer - Avec Marie Bell (actrice)

05:51 - 06:56 Mémoires du siècle - Colonel Paul Paillole, responsable des services secrets français de 1935 à 1945 (1ère diffusion : 09/08/1996)

Par Eve Roger - Avec Paul Paillole - Réalisation Hélène Hortin

Nuit du samedi 13 mai au dimanche 14 mai 2023

La Turquie et ses fantômes

Par Antoine Dhulster

00:00 - 00:03 La Turquie et ses fantômes - Présentation (1ère diffusion : 14/05/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard

00:05 - 00:36 Le monde insolite - La Turquie (1ère diffusion : 14/04/1974)

Par Frédéric Christian - Avec Munis Faïk Ozansoy (ambassadeur de la Turquie auprès de l'Unesco) et plusieurs étudiants turcs à Paris

00:36 - 01:55 Nuits magnétiques - J'écoute Istanbul les yeux fermés 4/4 : Taksim, place fiévreuse (1ère diffusion : 08/07/1988)

Par Franck Venaille - Avec Çetin Altan (écrivain), Semavi Eyice (historien d’art), Jack Kamhi (industriel), Baris Manço (chanteur), Abidin Dino (peintre), Gençay Gürün (directrice du théâtre d’Istanbul), Nedim Gursel (écrivain), Erdal Altantar (peintre), Sevinc Alantar (professeure de musique), Yildizhan Yayla (directeur du lycée de Galatasaray), Mehmet Ali Aybar (ancien président du parti ouvrier de Turquie), Osman Necmi Gürmen (écrivain) et Güzin Dino (essayiste) - Réalisation Bruno Sourcis

01:57 - 03:39 Points cardinaux - L’esprit de défense en Turquie 1/4 : L’armée et le pouvoir civil (1ère diffusion : 29/03/1983)

Par Thierry Garcin - Avec notamment : Haluk Bayulken (ministre de la défense turc), Ilter Turkmen (ministre des affaires étrangères), le général Erol Özalp (présidence de l’Etat-major), Metin Toker (journaliste), Mümtaz Soysal (ancien vice-président d’Amnesty International, constitutionnaliste), Artun Unsal (correspondant du Monde à Ankara), Mevlut Bozdemir (politiste), Ahmet Taner Kışlalı (ancien ministre de la culture), Mehmet Ali Kislali (journaliste) et Eren Keskin - Réalisation Jean-Claude Loiseau

03:39 - 04:58 La matinée des autres - Les Kurdes de Turquie, une culture entre répression et renaissance (1ère diffusion : 28/12/1999)

Par Diane Kolnikoff - Avec Mahmut et Françoise Demir (musiciens kurdes à Paris), Kamuran Ji-Kikan (institut kurde de Paris), Hamit Bozarslan (historien), Joyce Blau (linguiste) et plusieurs autres témoignages de Kurdes de la diaspora, à Paris - Réalisation Brigitte Bouvier

05:00 - 05:53 Culture d’islam - Du génocide arménien (1ère diffusion : 22/11/2009)

Par Abdelwahab Meddeb - Avec Ahmet Insel (économiste turc à l'université Galatasaray) et Michel Marian (philosophe d'origine arménienne, enseignant à l'IEP de Paris, collaborateur de la revue Esprit) - Réalisation Daniel Finot

05:54 - 06:56 Grand angle - Turquie, la question de la laïcité (1ère diffusion : 10/11/1990)

Par Marie-Paule Vettes - Avec Nilüfer Göle (sociologue), Asaf Savas (économiste), Sirin Tekeli (créatrice du mouvement des femmes en Turquie), Ismaël Haki Hakin (juriste), Koran Abay (présentateur de télévision) et Nezih Uzel (soufi et musicien) - Réalisation Pamela Doussaud

06:56 - 06:58 La Turquie et ses fantômes - Désannonce (1ère diffusion : 14/05/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard

Nuit du dimanche 14 mai au lundi 15 mai 2023

00:02 - 00:28 Nous tous chacun - Jean-Claude, la banlieue et ses problèmes 1/6 (1ère diffusion : 23/09/1981)

Par Jean-Claude Bringuier - Avec Jean-Claude Brisseau

00:28 - 01:31 Lieux de mémoire - Le Vel' d'Hiv (1ère diffusion : 24/06/1999)

Par Ruth Stégassy - Avec Marcel Roncayolo (géographe) et Yvette Horner (accordéoniste) - Réalisation Anna Szmuc

01:31 - 02:36 Documentaire du vendredi - Emission spéciale : 1945, quarante ans après : La France terre de camps, une mémoire oubliée (1ère diffusion : 10/05/1985)

Par Antoine Spire et Daniel Henocq - Réalisation Anne-Marie Chapouillié

02:36 - 03:16 Un livre des voix - Michel Crespy : "Roman d'amour" (1ère diffusion : 13/07/1984)

Par Pierre Sipriot - Réalisation Arlette Dave

03:16 - 03:56 Le roman de la science - Les enfants de Bélial (1ère diffusion : 20/07/1951 Chaîne Parisienne)

Par Jean Luc - Avec Philippe L'Héritier (généticien et professeur à la faculté des sciences de Paris) - Réalisation Pierre Billard

03:56 - 04:25 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 13/05/2023

Coordination : Christine Bernard

04:25 - 04:54 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 14/05/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 15 mai au mardi 16 mai 2023

00:02 - 00:27 Nous tous chacun - Jean-Claude, la banlieue et ses problèmes 2/6 (1ère diffusion : 24/09/1981)

Par Jean-Claude Bringuier - Avec Jean-Claude Brisseau

00:27 - 01:54 Ciné-club - Des enfants au cinéma : L'apprentissage du monde (1ère diffusion : 25/02/1998)

Par Stéphane Bou - Avec Jean-Louis Schefer, Charles Tesson, Antoine de Baecque, Noël Simsolo, Alain Corneau, Daniel Dobbels et des spectateurs anonymes - Avec en archives, la voix de Serge Daney - Avec des extraits des films : "Les Contrebandiers de Moonfleet" de Fritz Lang, "Sciuscià" de Vittorio De Sica, "La Nuit du chasseur" de Charles Laughton, "Fanny et Alexandre" de Ingmar Bergman, "Gloria" de John Cassavetes, "Allemagne, année zéro" de Roberto Rossellini, "Les Quatre cents coups" de François Truffaut, "Zéro de conduite" de Jean Vigo - Réalisation Claude Giovannetti

01:54 - 02:34 Soyez témoins - Les premières projections du cinématographe Lumière en 1895 (1ère diffusion : 18/04/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Interprétation Madame Simone, Jean-Pierre Morphé et Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

02:34 - 03:04 Le rythme et la raison - Django Reinhardt, 2 : Nuits de Saint-Germain-des-Prés ou un roi et son entourage (1ère diffusion : 19/06/1990)

Par Alain Weber - Avec Hubert Rostaing et Babik Reinhardt - Réalisation Régine Barjou

03:04 - 03:59 Des idées et des hommes - Husayn Ibn Mansur Hallaj : Parties 1 et 2/2 (1ère diffusions : 15 et 22/10/1955 Chaîne Nationale)

Par Jean Amrouche - Avec Louis Massignon

03:59 - 04:56 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 14/05/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 16 mai au mercredi 17 mai 2023

00:02 - 00:27 Nous tous chacun - Jean-Claude, la banlieue et ses problèmes 3/6 (1ère diffusion : 25/09/1981)

Par Jean-Claude Bringuier - Avec Jean-Claude Brisseau

00:27 - 02:02 Mardis du cinéma - Pier Paolo Pasolini (1ère diffusion : 12/06/1990)

Par Francesca Isidori - Avec Jean-Claude Biette (cinéaste, ex-assistant de Pasolini), Fabien Gérard, Laura Betti (comédienne) et Pierre Clémenti (comédien) - Avec des extraits de films de Pier Paolo Pasolini - Lectures de textes de Pasolini par Pierre Clémenti

02:02 - 02:57 Soirée de Paris - L'Afrique loin des villes (1ère diffusion : 12/10/1958 Chaîne Nationale)

Par Pierre Ichac - Réalisation Pierre Billard

02:57 - 04:27 Relecture - Henri Barbusse et Marcel Martinet (1ère diffusion : 07/01/1976)

Par Hubert Juin - Avec Henri Mitterand, Pierre Paraf, Nicole Racine et André Wurmser - Avec en archives, la voix de Henri Barbusse, Emmanuelle Berl et Roland Dorgelès - Lectures François Maistre et Philippe Moreau - Réalisation Anne Lemaître

04:27 - 04:56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 16/05/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 17 mai au jeudi 18 mai 2023

00:02 - 00:26 Nous tous chacun - Jean-Claude, la banlieue et ses problèmes 4/6 (1ère diffusion : 28/09/1981)

Par Jean-Claude Bringuier - Avec Jean-Claude Brisseau

00:26 - 01:21 Le cinéma retrouvé - Autour du projet d'Alain Resnais sur "Harry Dickson" (1ère diffusion : 10/08/1994)

Par Michel Boujut - Avec André Heinrich et François Angelier - Réalisation Christine Robert

01:21 - 01:51 Parti pris - André Stoll : Astérix et l'histoire (1ère diffusion : 18/05/1978)

Par Jacques Paugam - Avec André Stoll (professeur à l'Université de Francfort)

01:51 - 03:51 Atelier de Création Radiophonique - Autoportrait d’un nouveau musée : Orsay (1ère diffusion : 14/12/1986)

Par René Farabet - Lectures Michael Lonsdale - Avec Gae Aulenti, Françoise Cachin, Michel Laclotte, Henri Loyrette, Richard Peduzzi, Jean-Paul Philippon, Anne Pingeot, Jean-Dominique Rey, Madeleine Rebérioux, Roland Schaer et Emmanuelle Weisz

03:51 - 04:26 La poésie d'Extrême-Orient - Chine : Les poètes du vin (1ère diffusion : 06/03/1954 Chaîne Nationale)

Par Marcel Lupovici - Avec Van Ky Pham et Claire Jordan - Réalisation René Jentet

04:27 - 04:56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 17/05/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 18 mai au vendredi 19 mai 2023

00:02 - 00:26 Nous tous chacun - Jean-Claude, la banlieue et ses problèmes 5/6 (1ère diffusion : 29/09/1981)

Par Jean-Claude Bringuier - Avec Jean-Claude Brisseau

00:26 - 01:16 Hors champs - Kiyoshi Kurosawa (1ère diffusion : 27/04/2011)

Par Laure Adler - Avec Kiyoshi Kurosawa - Réalisation Brigitte Bouvier et Didier Lagarde

01:16 - 02:35 Nuits magnétiques - Histoires d’au-delà, 2 (1ère diffusion : 27/02/1997)

Par Anne de Gaspéri - Avec Jean-Claude Carrière (écrivain, conteur), Marc-Alain Descamps, Yehouda Guenassia (professeur à l'Institut de la Kabbale), Bernadette Lafont (comédienne), Michèle Morgan (comédienne), Eric de Rosny (père jésuite missionnaire et écrivain), Jean Rouch (ethnologue et cinéaste), Ariane Kolner et Catherine Luigi - Réalisation Bernard Treton

02:35 - 03:10 Analyse spectrale de l'Occident - Law, ou le génie trahi (1ère diffusion : 29/04/1961 France III Nationale)

De Philippe de Saint Robert - Par François Le Lionnais - Réalisation Guy Delaunay

03:10 - 03:57 Le livre de chevet - Ligéia : Parties 1 à 4 (1ère diffusion : 23, 24, 25 et 28/02/1966)

Par Jean-Vincent Bréchignac - Lecture de Ligéia (Histoires extraordinaires) d’Edgar Allan Poe, par Roger Blin - Réalisation Janine Antoine

03:57 - 04:56 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 18/05/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 19 mai au samedi 20 mai 2023

00:02 - 00:28 Nous tous chacun - Jean-Claude, la banlieue et ses problèmes 6/6 (1ère diffusion : 30/09/1981)

Par Jean-Claude Bringuier - Avec Jean-Claude Brisseau

00:28 - 02:53 Radio Libre - A la rencontre de Clint Eastwood (1ère diffusion : 09/09/2000)

Par Serge Toubiana et Nicolas Saada - Avec Clint Eastwood, Tonie Marshall, Claire Denis et Olivier Assayas - Réalisation Marc-Alexandre Millanvoye

02:53 - 04:03 Extrait : L’échappée belle - Voyage en Haïti, sur les pas de Toussaint Louverture (1ère diffusion : 10/05/1985)

Par Dominique Rousset - Avec le Général Alexis (musée du Panthéon national de Port au Prince), Gesner Armand (conservateur au musée d'art haïtien) et les historiens haïtiens : Gérard Laurent, Pierre Buteau et Mireille Pérodin-Jéröme - Réalisation Brigitte Alléhaut

04:03 - 05:23 Atelier de Création Radiophonique - La disparition de l'argent (1ère diffusion : 16/09/2007)

Par Yves Robert, Frank Médioni, Gaël Mevel, Philippe Langlois et Frank Smith - Réalisation Anne-Pascale Desvignes et Christine Diger

05:23 - 06:33 Extrait : Surpris par la nuit - Bande à part : Tokyo cinéma, carnet de voyage, 1ère partie (1ère diffusion : 12/05/2004)

Par Serge Toubiana - Réalisation Manoushak Fashahi

06:33 - 06:54 Carnet de notes - "Phantom of the Paradise" de Brian De Palma (1ère diffusion : 14/06/2000)

Par Philippe Langlois - Avec la musique de Paul Williams pour le film "Phantom of the Paradise" de Brian De Palma - Réalisation Gilles Mardirossian

Nuit du samedi 20 mai au dimanche 21 mai 2023

Cannes, des Prix d’interprétation

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:04 Cannes, des Prix d’interprétation - Présentation (1ère diffusion : 21/05/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Louise Devillard

00:06 - 00:13 Interview de Michèle Morgan lors du premier Festival de Cannes (1ère diffusion : 29/09/1946)

Par Lise Elina - Avec Michèle Morgan (comédienne)

00:13 - 01:42 Mardis du cinéma - Bette Davis ou le miroir affronté (1ère diffusion : 09/01/1990)

Par Marie-Christine Navarro - Avec Irina Ionesco (photographe), N.T. Binh, Isabelle Champion et Christian Viviani (auteur d'une thèse sur les stars du mélo) - Avec des extraits de films avec Bette Davis - Réalisation Claude Giovannetti

01:42 - 01:48 Actualités sonores Nice Côte d'Azur - Entretien avec Edward G. Robinson (1ère diffusion : 10/10/1966)

Par Jacqueline Mariel - Avec Edward G. Robinson (comédien) lors du tournage de "La Blonde de Pékin" de Nicolas Gessner aux studios de la Victorine - Réalisation ORTFN

01:48 - 02:47 Master class Forum des images - Gérard Depardieu (1ère diffusion : 22/08/2009)

Par Pascal Mérigeau - Avec Gérard Depardieu - Réalisation Brigitte Mazire

02:47 - 03:34 Les cent actes divers - Simone Signoret (1ère diffusion : 22/04/1963 Chaîne Parisienne)

Par Jacqueline Adler et Roger Régent - Avec Simone Signoret ; et de nombreux extraits de films

03:34 - 03:49 Extrait : Connaître le cinéma - Le jeu de patience avec Jean-Louis Trintignant (1ère diffusion : 29/10/1966)

Par Pierre Billard - Avec Jean-Louis Trintignant - Réalisation Nicole Geisweiller

03:49 - 03:56 Extrait : Inter actualités - Interview de Marcello Mastroianni (1ère diffusion : 25/05/1964 France I Paris Inter)

Par la Radio Télévision Française - Avec Marcello Mastroianni (comédien)

03:56 - 04:40 Hors-champs - Anouk Aimée 1/2 (1ère diffusion : 22/05/2014)

Par Laure Adler - Réalisation Brigitte Bouvier - Avec Anouk Aimée (comédienne)

04:40 - 04:45 Extrait : Festival de Cannes 1953, interview de Charles Vanel pour “Le Salaire de la peur” d'Henri-Georges Clouzot (1ère diffusion : 17/04/1953)

Par la Radio Télévision Française - Avec Charles Vanel (comédien)

04:45 - 06:09 Mardis du cinéma - Fernando Rey (1ère diffusion : 27/02/1996)

Par Philippe Garbit - Avec Jean-Claude Carrière (scénariste de Buñuel), Emmanuel Larraz (auteur de "Le Cinéma espagnol des origines à nos jours"), Guillermo Villela (photographe), Juan Luis Buñuel (réalisateur), Pierre Grimblat (producteur, réalisateur) et Anna Alvarez Correa (agent artistique de Fernando Rey) - Avec en archives, la voix de Fernando Rey, et des extraits de films avec Fernando Rey - Réalisation Josette Colin

06:09 - 06:14 Extrait : Rendez-vous à cinq heures - Interview de Marlon Brando (1ère diffusion : 13/06/1957 Paris Inter)

Par la Radio Télévision Française - Avec Marlon Brando (acteur)

06:14 - 06:56 Cinéma pour les ondes - "La Ciociara" de Vittorio De Sica (1ère diffusion : 27/06/1961 Paris Inter)

Par Roger Régent et Jacqueline Adler - Avec Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Raf Vallone et Renato Salvatori - Commentaire dit par Robert Martin - Montage de séquences du film de Vittorio De Sica d'après le roman d'Alberto Moravia

06:56 - 06:58 Cannes, des Prix d’interprétation - Désannonce (1ère diffusion : 21/05/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Louise Devillard

Nuit du dimanche 21 mai au lundi 22 mai 2023

00:02 - 00:47 Hors-champs - Anouk Aimée 2/2 (1ère diffusion : 23/05/2014)

Par Laure Adler - Réalisation Brigitte Bouvier - Avec Anouk Aimée (comédienne)

00:47 - 01:18 Hans Christian Andersen, Contes, 4ème partie : Douze en voiture de poste et autres contes, présentés par Régis Boyer et lus par Michel Piccoli (1ère diffusion : 01/01/1993)

Présentation et traduction Avec Régis Boyer (linguiste, traducteur) - Lectures Michel Piccoli - Réalisation Claude Giovannetti

01:18 - 02:41 Nuits magnétiques - La reine était nue (1ère diffusion : 29/09/1980)

Par Jacqueline Kelen - Avec Jean-Loup Sieff, Jacques Laurent et Alain Roger - Avec en archives, la voix d'André du Bouchet (1979) - Lectures Daniel Mesguich, André Dagonnet, Jacqueline Tahousse, Guy Chapelier et Virginie Billetdoux - Réalisation Michel Abgral

02:41 - 03:27 Du jour au lendemain - Dans la bibliothèque de Dominique Rolin (1ère diffusion : 02/04/1994)

Par Alain Veinstein - Avec Dominique Rolin (écrivain) - Réalisation Bernard Treton

03:27 - 03:59 De bouche à oreille - Les nourritures de Luis Buñuel (1ère diffusion : 30/07/2000)

Par Renée Elkaïm-Bollinger - Avec Jean-Claude Carrière (comédien et scénariste) et Rafaëlle Moine (Maître de conférences à Nanterre département des Arts du spectacle) - Extrait du film "Le charme discret de la bourgeoisie", "La voie lactée" et "Tristana" - Réalisation Viviane Noël

03:59 - 04:28 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 20/05/2023

Coordination : Christine Bernard

04:28 - 04:57 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 21/05/2023

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 22 mai au mardi 23 mai 2023

00:02 - 01:07 Chanson Boum - Georges Moustaki, Quartet Buccal (1ère diffusion : 05/03/2003)

Par Hélène Hazera - Avec Georges Moustaki, Vero, Gérard Clari et Pierre Guimbaud - Réalisation Patrick Molinier

01:07 - 01:47 Projection privée - Le Festival de Venise : Mario Monicelli (1ère diffusion : 15/09/1996)

Par Michel Ciment - Avec Mario Monicelli (cinéaste italien, président du Jury "De Laurentiis" du Festival de Venise) - Réalisation Pierrette Perrono

01:47 - 02:32 Dossier secret - Les grands médiums (1ère diffusion : 26/12/1957 Chaîne Parisienne)

Par Luc Bérimont - Avec Robert Amadou - Réalisation Bernard Gandrey-Réty

02:32 - 03:02 Le livre, ouverture sur la vie - Rémi et le Fantôme (1ère diffusion : 13/07/1973)

Par Monique Bermond - Avec Colette Vivier, à propos de son livre "Rémi et le Fantôme" (Ed. La Farandole)

03:02 - 03:57 Un homme, une ville - Sur les traces de Copernic à Cracovie 1/3 (1ère diffusion : 31/07/1978)

Par Nicolas Skrotzky - Avec M. Pléza (historien), Jean-Pierre Verdet (astronome), Grozyna Robinska (astronome polonaise) et Pavel Czartoryski (historien, neveu du chanoine Teodor Kazimierz Czartoryski)

03:57 - 04:54 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 21/05/2023

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 23 mai au mercredi 24 mai 2023

00:02 - 01:27 Mardis du cinéma - Le Mépris (1ère diffusion : 15/03/1994)

Par Arnaud Laporte - Avec Pascal Vimenet, Jean-Louis Bory, Robert Benayoun, Raoul Coutard (chef-opérateur), Agnès Guillemot (monteuse), Claude-Eric Poiroux (distributeur, exploitant, "amoureux" du Mépris), Charles Bitsch (assistant-réalisateur), Alain Levent (chef-opérateur des plans rajoutés) et Michel Marie (enseignant, auteur de "Le Mépris" dans la collection "Synopsis" chez Nathan) - Avec en archives, la voix de Jean-Luc Godard - Réalisation Josette Colin

01:27 - 03:02 Surpris par la nuit - Anna Halprin, pionnière de la Post Moderne Danse (1ère diffusion : 30/03/2005)

Par Jacqueline Caux - Avec Anna Halprin (chorégraphe, danseuse) et en anglais avec traduction simultanée : La Monte Young et Terry Riley - Réalisation Anna Szmuc

03:02 - 03:52 Un homme, une ville - Sur les traces de Copernic à Cracovie 2/3 (1ère diffusion : 01/08/1978)

Par Nicolas Skrotzky - Avec M. Pléza (historien), Jean-Pierre Verdet (astronome), Grozyna Robinska (astronome polonaise) et Pavel Czartoryski (historien, neveu du chanoine Teodor Kazimierz Czartoryski)

03:52 - 04:27 Les Grandes Conférences - William Shakespeare en France (1ère diffusion : 05/04/1965)

Par Francis Ambrière

04:28 - 04:57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 23/05/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 24 mai au jeudi 25 mai 2023

00:02 - 01:02 Mémoires du siècle - Margot Capelier, Directrice de casting (1ère diffusion : 06/05/1990)

Par Cécile Hamsy - Avec Margot Capelier - Réalisation Noureddine Sahlouni

01:02 - 02:03 Les héros de notre enfance (1ère diffusion : 25/12/1988)

Par Renée Elkaïm-Bollinger et Jean-Louis Ezine - Avec Fred Personne (comédien), Marc-Alain Ouaknin (rabbin), Bernard Pivot (producteur de télévision), Alberto Moravia (écrivain) et Sonia Rykiel (styliste) - Réalisation Jean-Jacques Vierne

02:03 - 02:58 Entretien - Moebius, dessinateur (1ère diffusion : 04/08/1985)

Par Fabrice Pinte - Avec Moebius (dessinateur, auteur de bande dessinée) - Réalisation Annie Delers

02:58 - 03:48 Un homme, une ville - Sur les traces de Copernic à Cracovie 3/3 (1ère diffusion : 02/08/1978)

Par Nicolas Skrotzky - Avec M. Pléza (historien), Jean-Pierre Verdet (astronome), Mme Takcorbel (s'exprime en Polonais, directrice des Vieux Imprimés à la Bibliothèque Jagellonne) et Pavel Czartoryski (historien, neveu du chanoine Teodor Kazimierz Czartoryski)

03:48 - 04:28 Poésie ininterrompue - Claude Minière (1ère diffusion : 23/04/1978)

Par Claude Royet-Journoud - Présentation Gérard-Georges Lemaire - Avec Claude Minière (traducteur des poèmes d'Ezra Pound)

04:28 - 04:57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 24/05/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 25 mai au vendredi 26 mai 2023

00:02 - 01:17 Musique de notre temps - Jean Grémillon et la musique (1ère diffusion : 15/12/1981)

Par Georges Léon - Avec Irène Joachim

01:17 - 01:51 Les chemins de la musique - Si Charlot m'était chanté (1ère diffusion : 27/12/2002)

Par Jurgen Pletsch - Avec Joséphine Chaplin (fille de Charlie), Kate Guyonvarch, Bruno Deloye (Directeur de la chaine Muzzik) et Géraldine Chaplin (comédienne) - En archives, la voix de Charlie Chaplin - Réalisation Marianne Manesse

01:51 - 02:41 Extrait : L’invitée du lundi - Pierre Daix, autoportrait radiophonique (1ère diffusion : 26/05/1976)

Par Michel Gonzales et André Mathieu - Avec Pierre Daix

02:41 - 03:31 La nuit sur un plateau - Antoine Vitez (1ère diffusion : 10/11/1986)

Par Alain Veinstein - Avec Antoine Vitez (metteur en scène) - Réalisation Jacques Oppenheim

03:31 - 03:58 Les chemins de la connaissance - Les corniches du purgatoire (1ère diffusion : 31/10/1995)

Par Jacques Munier - Avec Jacques Le Goff (historien) - Réalisation Michel Bossuet

03:58 - 04:58 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 25/05/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 26 mai au samedi 27 mai 2023

00:02 - 01:28 Opus - "Le Salon de Musique" de Satyajit Ray (1ère diffusion : 16/12/1989)

Par Jacques Dupont - Avec Gilles Gourdon (critique de cinéma) et Satyajit Ray - Lecture d'extraits du texte du "Salon de Musique" par Philippe Baury - Réalisation Colette Chemama

01:28 - 03:03 Documentaire du vendredi - Relecture : Lamartine (1ère diffusion : 17/07/1981)

Par Hubert Juin - Avec Marius-François Guyard et Jean-Michel Gardère - Lectures Guy Tréjan et Jean Négroni - Réalisation Anne Lemaitre

03:03 - 03:18 Heure de culture française - La théologie chiite à l'époque Safavide (1ère diffusion : 27/05/1957 Chaîne Nationale)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Henry Corbin (philosophe orientaliste)

03:18 - 04:43 Une vie, une oeuvre - Thomas Edward Lawrence, la passion de la pureté (1ère diffusion : 25/10/1984)

Par André Velter - Avec Jacques Dars et Jean-Christophe Victor - Lectures Serge Sautreau, Jacqueline Taous, Anna de Carvalho - Lecture du témoignage de Sir Léonard Wooley - Réalisation Mireille Krauss

04:43 - 05:40 L’atelier de la création - Danny Elfman et Tim Burton, deux saltimbanques à Hollywood (1ère diffusion : 29/01/2013)

Par Alexandre Tylski - Avec Elsa Colombani, Olivier Desbrosses, Rafik Djoumi et Philippe Gonin - Et en archives, les voix de Tim Burton et Danny Elfman - Réalisation Véronique Lamendour

05:40 - 06:58 Nuits magnétiques - Souvenirs de pénombre (1ère diffusion : 03/10/1995)

Par Yves Builly - Avec Christian Chauvet, Michel Grisolia, Madame Georgette, Olivier Des Clercs de Beaumets, Christian Belaygue, Pierre Rissient, Lucien Logette, Michel Boujut, Jean-François Chapu et Francis Lacloche - Avec des extraits de films en illustration - Réalisation Isabelle Yhuel