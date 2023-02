Nuits de France Culture - Mars 2023

Nuit du mardi 28 février au mercredi 01 mars 2023

00:02 - 01:19 Surpris par la nuit - Pier Paolo Pasolini, le procès interdit 1/3 : Ostie, le corps du massacre : ordure et blasphème (1ère diffusion : 03/02/2009)

Par Yan Ciret - Avec Anne Wiazemski, Toni Negri, Jean Duflot, Hervé Joubert-Laurencin, Bertrand Levergeois, René de Ceccatty, René Scherer et Jean-Paul Manganaro - Avec en archives, les voix de Pier Paolo Pasolini, Laurent Terzieff, Alberto Moravia, Sergio Citti, Leonardo Sciascia, Bernardo Bertolucci, Walter Siti, Sergueï Paradjanov, Pierre Clémenti, Franco Citti, Ninetto Davoli et Pino Pelosi - Lectures et doublages par Nicole Dogué, Damien Manivel, Jean-René Lemoine ; "Porno Teo Kolossal" scénario posthume de P.P. Pasolini, lu par Jeanne Moreau - Réalisation Angélique Tibau

01:19 - 02:48 L’échappée belle - Rio sur tous les tons (1ère diffusion : 21/02/1986)

Par Marie-Hélène Fraïssé et Henri Raillard - Avec Ricardo Amaral (homme de la" nuit carioca "), Haroldo Costa (comédien brésilien), Austin Sheldon (noir américain, attaché culturel adjoint au Consulat des Etats-Unis), Carlos Marqlies (journaliste brésilien), Castor de Andrade (directeur d'une école de samba et "bicheiro" de Rio), son fils : Paulo de Andrade, Darcy Ribeiro ( vice-gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro), Oscar Niefeyer, Eliane Georges (journaliste), des touristes et des brésiliens - Réalisation Bernard Treton

02:48 - 03:50 Un homme témoin de son temps : Arthur Koestler (1ère diffusion : 30/06/1973)

Par Eric Laurent - Avec Arthur Koestler

03:50 - 04:25 Dictionnaire perpétuel - Premier article : Le soleil (1ère diffusion : 23/06/1949 Chaîne Nationale)

Par Pierre Dumayet - Avec Francis Ponge

04:26 - 04:54 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 28/02/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 01 mars au jeudi 02 mars 2023

00:02 - 01:19 Surpris par la nuit - Pier Paolo Pasolini, le procès interdit 2/3 : Le sacrifié de la société (1ère diffusion : 04/02/2009)

Par Yan Ciret - Avec Anne Wiazemski, Toni Negri, Jean Duflot, Hervé Joubert-Laurencin, Bertrand Levergeois, René de Ceccatty, René Scherer et Jean-Paul Manganaro - Avec en archives, les voix de Pier Paolo Pasolini, Laurent Terzieff, Alberto Moravia, Sergio Citti, Leonardo Sciascia, Bernardo Bertolucci, Walter Siti, Sergueï Paradjanov, Pierre Clémenti, Franco Citti, Ninetto Davoli et Pino Pelosi - Lectures et doublages par Nicole Dogué, Damien Manivel, Jean-René Lemoine ; "Porno Teo Kolossal" scénario posthume de P.P. Pasolini, lu par Jeanne Moreau - Réalisation Angélique Tibau

01:19 - 02:59 La matinée des autres - Birmanie : Les contes de pourquoi (1ère diffusion : 19/10/1982)

Par Françoise Estèbe - Avec Marie-Hélène Cardinaud - Réalisation Jean Couturier

02:59 - 04:29 Le Louvre revisité, 2 (1ère diffusion : 23/10/2003)

Par Lorraine Rossignol - Avec Christian Milovanoff, Florence Paradeis, Patrick Faigenbaum, Suzanne Lafont, Sophie Ristelhueber et Marc Borman - Avec des Extrait de "Bande à part" de Jean-Luc Godard - Lecture de "Détails du monde" de Sophie Ristelhueber (par l’auteure elle-même) - Réalisation Anna Szmuc

04:29 - 04:58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 01/03/2023

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 02 mars au vendredi 03 mars 2023

00:02 - 01:20 Surpris par la nuit - Pier Paolo Pasolini, le procès interdit 3/3 : Dernières prophéties : cannibalisme, esclavage et capitalisme (1ère diffusion : 05/02/2009)

Par Yan Ciret - Avec Anne Wiazemski, Toni Negri, Jean Duflot, Hervé Joubert-Laurencin, Bertrand Levergeois, René de Ceccatty, René Scherer et Jean-Paul Manganaro - Avec en archives, les voix de Pier Paolo Pasolini, Laurent Terzieff, Alberto Moravia, Sergio Citti, Leonardo Sciascia, Bernardo Bertolucci, Walter Siti, Sergueï Paradjanov, Pierre Clémenti, Franco Citti, Ninetto Davoli et Pino Pelosi - Lectures et doublages par Nicole Dogué, Damien Manivel, Jean-René Lemoine ; "Porno Teo Kolossal" scénario posthume de P.P. Pasolini, lu par Jeanne Moreau - Réalisation Angélique Tibau

01:20 - 02:50 L'autre scène ou les vivants et les dieux - Victor Hugo, le combat des ténèbres, 4ème partie : Le contexte historique du roman "Quatrevingt-Treize" (1ère diffusion : 28/05/1979)

Par Philippe Némo - Avec Yves Gohin (spécialiste de littérature française) - Lectures François Périer et François Chaumette - Réalisation Arlette Dave

02:50 - 03:45 Journal des voyages (1ère diffusion : 21/10/1950 Chaîne Parisienne)

Par Pierre Desgraupes et Pierre Ichac - Avec Maurice Herzog, Joé Louis et Alexandre Ananoff - Réalisation Jean Chouquet et Denise Glaser

03:45 - 03:56 Coda - Billie Holiday : Lady Day by night, 1 (1ère diffusion : 05/01/1988)

Par Xavier Prévost - Réalisation Colette Chemama

03:56 - 04:55 Le Cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 02/03/2023

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 03 mars au samedi 04 mars 2023

00:02 - 01:04 L'atelier de la création - Ninetto et Pier Paolo (1ère diffusion : 27/03/2014)

Par Pierre Primetens - Avec Ninetto Davoli - Textes de Pasolini lus par Florent Cheippe. Lettre de Maria Callas lue par Angélique Ionatos - Avec des extraits de : "Pasolini, l'Enragé" et "Ninetto, le messager" de Jean-André Fieschi (ORTF, 1966 / Arte, 1995) ; interview de Pier Paolo Pasolini par Philippe Bouvard (Dix de der, Antenne 2, 1975) - Réalisation Gilles Davidas

01:04 - 01:34 Extrait : Heures vénitiennes - Tiepolo et Vivaldi à la Piéta (1ère diffusion : 03/10/1969)

Par Bronislaw Horowicz - Avec Marcel Brion et René Huyghe - Réalisation Bronislaw Horowicz

01:34 - 05:09 Le bon plaisir - Jérôme Savary (1ère diffusion : 29/12/1984)

Par Henri Raillard - Avec Fernando Arrabal, André Bercoff, Jean Duvignaud, Eddy Mitchell, Alice Sapritch, Roland Topor, Jérôme Savary, Gotlib (dessinateur) et de nombreux comédiens du Magic Circus - Réalisation Jean Couturier

05:09 - 05:54 Un livre, des voix - Un long été à Istanbul (1ère diffusion : 11/12/1980)

Par Pierre Sipriot - Lectures Philippe Moreau, Sylvie Artel et Pierre Delbon - Réalisation Jean-Jacques Vierne

05:54 - 06:54 Le mardi des auteurs - Sébastien Japrisot (1ère diffusion : 04/05/2010)

Par Emmanuelle Polle - Avec Jacques Dubois, Jean-Marie David, Jean Vautrin, Cathy Esposito et Jean Becker

Nuit du samedi 04 mars au dimanche 05 mars 2023

Femmes révolutionnaires

Par Antoine Dhulster

00:00 - 00:03 Femmes révolutionnaires - Présentation (1ère diffusion : 05/03/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard

00:04 - 01:34 Le vif du sujet - Olympe de Gouges, la langue et le couperet (1ère diffusion : 17/01/2006)

Par Simon Guibert et Alexandre Héraut - Avec Betty Daël (éditrice), Françoise Chapuis (musicienne des Femmouzes T.), Olivier Blanc (historien), Chantal Bigot (libraire), Jean-Paul Avice (bibliothécaire à la bibliothèque historique de Paris) ; discussion avec Evelyne Morin-Rotureau (historienne), Laure Duthilleul (actrice) et Simon Guibert (producteur) - Lectures Marion Marais et Laurent Lederer - Musiques Femmouzes T. et le groupe : Le coq en plâtre - Réalisation Gilles Mardirossian (documentaire)

01:34 - 03:06 Relecture - Louise Michel (1ère diffusion : 09/06/1976)

Par Hubert Juin - Avec Pierre Viansson-Ponté, Jacques Rougerie et Bernard Thomas - Lectures de textes de Louise Michel et de poèmes d’Arthur Rimbaud et Victor Hugo par Jean Bollery et Rosy Varte - Réalisation Anne Lemaître

03:06 - 04:33 Une vie, une oeuvre - Rosa Luxemburg (1ère diffusion : 19/12/1985)

Par Jean Daive - Avec Maurice Joyeux (militant anarchiste), Irène Petit (éditrice et traductrice), Claudie Weill (historienne) et Gilbert Badia (historien) - Réalisation Isabelle Yhuel

04:33 - 05:57 La matinée des autres - L'image de la femme dans la révolution mexicaine (1ère diffusion : 18/02/1986)

Par Gregorio Manzur - Avec Perla Petric (chargée de recherche au CNRS), les écrivains Miguel Rojas Mix et Vilma Fuentes et Roland Labarre (universitaire, professeur de civilisation hispanique et d’espagnol) - Réalisation Mireille Krauss

05:57 - 06:27 Une histoire particulière - Femmes au coeur de la révolution russe 1/2 : Marylie Markovitch, l'intrépide (1ère diffusion : 14/10/2017)

Par Delphine Chaume - Avec Alexandre Sumpf et Olivier Cariguel (historiens) - Réalisation Ghislaine David

06:27 - 06:57 Une histoire particulière - Femmes au coeur de la révolution russe 2/2 : Evguénia Iaroslavskaïa-Markon, l'inflexible (1ère diffusion : 15/10/2017)

Par Delphine Chaume - Avec Emilia Koustova (maître de conférences en civilisation russe), Olivier Rolin (écrivain) et Alexandre Sumpf (historien) - Réalisation Ghislaine David

06:57 - 06:58 Femmes révolutionnaires - Désannonce (1ère diffusion : 05/03/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard