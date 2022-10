Nuits de France Culture - Novembre 2022

Nuit du lundi 31 octobre au mardi 01 novembre 2022

00 :02 - 00 :33 Histoires fantastiques 6/10 : Les amis des amis (1ère diffusion : 13/10/1975)

Par Hélène Auffret - Présentation du texte Hélène Auffret - Lectures de la nouvelle de Henry James : "Les amis des amis" par Claude Winter, Véra Feyder et Michel Ruhl - Réalisation Arlette Dave

00 :33 - 00 :43 Remise de la Légion d'Honneur à Charlie Chaplin (1ère diffusion : 01/11/1952)

Par Radiodiffusion Française (RDF) - Avec Charlie Chaplin, Roger Ferdinand, Carlo Rim et André Marie

00 :43 - 01 :18 Portrait d'Ezra Pound (1ère diffusion : 08/09/1973)

Par Pierre Jeancard - Avec Dominique de Roux - Réalisation Fernand Ouelette

01 :18 - 03 :23 Ateliers de Création Radiophoniques - Bobines germaines (1ère diffusion : 01/11/1970)

Par René Farabet et Marcel Broodthaers - Avec Edward Kienholz et Joseph Beuys

03 :23 - 03 :58 Présence des arts - A la recherche de Gaston Chaissac (1ère diffusion : 26/09/1977)

Par François Le Targat - Avec Henri Claude Cousseau (conservateur du musée de l'Abbaye de Ste Croix aux Sables d'Olonne), Camille Chaissac (la femme de Gaston Chaissac) et Frédéric Orbessier (critique d'art) - Lectures de lettres inédites et de poèmes : extraits de "Hippobosque au bocage"

03 :58 - 04 :56 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 30/10/2022

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 01 novembre au mercredi 02 novembre 2022

00 :02 - 00 :34 Histoires fantastiques 7/10 : La limousine bleue (1ère diffusion : 06/10/1975)

Par Hélène Auffret - Présentation du texte Hélène Auffret - Lectures de la nouvelle d'Ann Bridge : "La limousine bleue" par Catherine de Seynes, Ginette Pigeo et Michel Ruhl - Réalisation Arlette Dave

00 :34 - 02 :04 Mardis du cinéma - Burt Lancaster (1ère diffusion : 16/07/1991)

Par Francesca Piolot - Avec Gilles Gourdon, Michel Field, Maxime Héraut, Jean-Loup Bourget, Jane Gozzett, Christophe Carrière et Jean-Pierre Troadec - Avec en archives, la voix de Burt Lancaster - Extraits des films "Bronco Apache", "Vera Cruz" de Robert Aldrich, "Tant qu'il y aura des hommes " de Fred Zinnemann, "Elmer Gantry" de Richard Brooks, "Le Guépard " et "Violence et Passion " de Luchino Visconti - Réalisation Josette Colin

02 :04 - 02 :49 Entretiens avec Luchino Visconti (1ère diffusion : 03 et 04/09/1971)

Par Henri Chapier - Avec Luchino Visconti pendant le festival de Cannes, après la projection de "mort à Venise", et avant la proclamation du palmarès - Réalisation Bernard Latour

Par Stanislas Fumet - Lectures Fernand Ledoux - Réalisation Alain Trutat

Par Gilbert Maurice Duprez et Edith Lansac - Avec Robert Amadou (historien des religions) et Hélène de Beauvoir

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 02 novembre au jeudi 03 novembre 2022

00 :02 - 00 :27 Histoires fantastiques 8/10 : Le Sud (1ère diffusion : 06/10/1975)

Par Hélène Auffret - Présentation du texte Hélène Auffret - Lectures de la nouvelle de Jorge-Luis Borges : "Le Sud " par Sylvain Joubert et Robert Bazil - Réalisation Arlette Dave

00 :27 - 01 :52 Remettez-nous ça - Le Groupe Octobre (1ère diffusion : 21/02/1974)

Par Gérard Descotils - Avec Raymond Bussières, Jean-Paul Le Chanois, Pascal Ory, Pierre Prévert, Maurice Baquet, Roger Blin, Jacques Prévert et Paul Grimault - Réalisation Jean-Jacques Vierne

01 :52 - 03 :12 Un homme, une ville - André Malraux en Espagne (1ère diffusion : 26/12/1980)

Par Jean Montalbetti - Avec Jose Bergamin, Julien Segnaire et Jorge Semprun

03 :12 - 04 :07 Sur les Docks - Vu du Berlaymont (1ère diffusion : 02/04/2014)

Par Laurent le Gall et Laurent Venneuguès - Avec Frédéric Vincent, Ingemar Strandvik, Paola Testori Coggi, Paula Duarte Gaspar, Zoltán Massay-Kosubek, Michèle Rivasi et Linda McAvan - Réalisation Véronique Vila

04 :07 - 04 :27 Tribune de Paris - L'Unesco (1ère diffusion : 05/08/1946 Chaîne Nationale)

Par - Avec - Réalisation

04 :27 - 04 :56 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 02/11/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 03 novembre au vendredi 04 novembre 2022

00 :02 - 00 :34 Histoires fantastiques 9/10 : La ruelle ténébreuse (1ère diffusion : 06/10/1975)

Par Hélène Auffret - Présentation du texte Hélène Auffret - Lectures de la nouvelle de Jean Ray : "La ruelle ténébreuse" par Jean Leuvrais, René Clermont et Robert Bazil - Réalisation Arlette Dave

00 :34 - 01 :49 La joie de vivre - Renée Faure (1ère diffusion : 03/05/1953)

Par Henri Spade et Robert Chazal - Avec Robert Lamoureux, Renée Faure, Denise Duval, Georges Brassens, Eddie Constantine, Paul-Emile Deiber, Félix Marten, Jean Raymond et les Garçons de la Rue

01 :49 - 03 :19 A voix nue - Richard Bohringer 1/2 : -1 : Une âme buissonnière, -2 : Une âme qui se consume, -3 : Une écriture qui swingue (1ère diffusion : 23 au 25/04/2018)

Par Céline Du Chéné - Avec Richard Bohringer - Réalisation Laurent Paulré

03 :19 - 03 :59 Entretiens avec Salvador Dali - Partie 1 : "Je suis devenu un génie", 2/3 : "Pas d'art sans spiritualité", La discontinuité de la matière (1ère diffusions : 28/12/1956 et 04/01/1957)

Par Robert Mallet - Avec Salvador Dali

03 :59 - 04 :58 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 03/11/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 04 novembre au samedi 05 novembre 2022

00 :02 - 00 :32 Histoires fantastiques 10/10 : Escamotage (1ère diffusion : 06/10/1975)

Par Hélène Auffret - Présentation du texte Hélène Auffret - Lectures de la nouvelle de Richard Matheson : "Escamotage" par Robert Rimbaud, Roger Bret et Véra Feyder - Réalisation Arlette Dave

00 :32 - 01 :32 Mémoires du siècle - Jacqueline Auriol, aviatrice, pilote d'essai (1ère diffusion : 01/08/1994)

Par Michèle Chouchan - Avec Jacqueline Auriol - Réalisation Annie Flavell

01 :32 - 01 :52 Le cinéma des cinéastes - François Truffaut : Souvenirs d'une jeunesse cinéphile (1ère diffusion : 15/02/1976)

Par Claude-Jean Philippe - Avec François Truffaut

01 :52 - 02 :52 A voix nue - Richard Bohringer 2/2 : -4 : Acteur-animal, -5 : Le marin de la route (1ère diffusion : 26 et 27/04/2018)

Par Céline Du Chéné - Avec Richard Bohringer - Réalisation Laurent Paulré

02 :52 - 04 :27 Surpris par la nuit - Tu seras ouvrier (1ère diffusion : 01/11/2005)

Par Isabelle Rossignol - Avec Fabien et Christian Legal, Aurélie et Yann Agasse, Lionel et Nicolas Grémillon - Réalisation Anna Szmuc

04 :27 - 04 :59 Collège des ondes - Le thème de Don Juan chez Lope de Vega (1ère diffusion : 06/03/1959 Chaîne Nationale)

Par Joseph Paul

04 :59 - 06 :24 Opus - Manitas de Plata (1ère diffusion : 16/02/1991)

Par François Mattei - Avec Manitas de Plata (guitariste)- Réalisation Perrine Menguy

06 :24 - 06 :55 Les chemins de la connaissance - Les Précieuses ridicules (1ère diffusion : 09/10/1997)

Par Christine Goémé - Avec Patrick Dandrey - Réalisation Marie-Laure Colin