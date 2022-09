Nuits de France Culture - Octobre 2022

Nuit du vendredi 30 septembre au samedi 01 octobre 2022

00 :02 - 00 :18 Les chemins de la connaissance - Levinas 10/10 : La consolation des religions et la dureté de la philosophie (1ère diffusion : 13/03/1981)

Par Philippe Némo - Avec Emmanuel Levinas - Réalisation André Mathieu

00 :18 - 03 :18 Le bon plaisir - Claude Lanzmann (1ère diffusion : 28/09/1996)

Par Elisabeth Huppert - Avec Claude Lanzmann (journaliste, écrivain, cinéaste, producteur) - Réalisation Jacques Taroni

03 :18 - 03 :58 Grandes conférences - Jean-Paul Sartre : Conférence donnée à la Sorbonne pour marquer la création de l'UNESCO (1ère diffusion : 30/11/1946 Chaîne Parisienne)

Par Radio Diffusion Française - Avec Jean-Paul Sartre

03 :58 - 04 :29 Les chemins de la connaissance - Le monde amérindien 4/5 : La conquête du désert (1ère diffusion : 10/05/2007)

Par Jacques Munier - Avec Pierre Kalfon (écrivain et diplomate) - Réalisation Doria Zénine

04 :33 - 05 :58 Une vie une oeuvre - Porphyre, compagnon d'Ulysse (1ère diffusion : 03/01/1985)

Par Claude Mettra - Avec Claude-Henri Rocquet - Réalisation Claude Giovannetti

05 :58 - 06 :58 Soyez les bienvenus 1/51 : Jeanne Moreau (1ère diffusion : 09/01/1959 Chaîne Parisienne)

Par Marcel Dynine - Avec Jeanne Moreau, Félicien Marceau, Jacqueline Maillan, Raymond Devos, Tomé Barros, Les Trois Ménestrels, Jean-Paul Vignon, Pierre Lazareff, Yves Montand et Maurice Chevalier - Réalisation Albert Riéra

Nuit du samedi 01 octobre au dimanche 02 octobre 2022

Nuit - Brésil : ordre et progrès ?

Par Antoine Dhulster

00 :00 - 00 :04 Nuit - Brésil : ordre et progrès ? - Présentation (1ère diffusion : 02/10/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Virginie Mourthé

00 :06 - 01 :02 La fabrique de l'histoire - Le positivisme, 4 (1ère diffusion : 10/09/2009)

Par Emmanuel Laurentin - Avec Olivier Compagnon, Bruno Karsenti, Sébastien Rozeaux et Yann Potin - Réalisation Doria Zénine

01 :02 - 01 :34 Les chemins de la connaissance - Le monde amérindien 5/5 : Les racines du Brésil (1ère diffusion : 11/05/2007)

Par Jacques Munier - Avec Afrânio Garcia (maître de conférences à l'EHESS en anthropologie sociale, ethnographie et ethnologie) - Avec en archive, la voix de Claude Lévi-Strauss - Réalisation Doria Zénine

01 :37 - 02 :39 Grand angle - Brasilia 1986 (1ère diffusion : 03/05/1986)

Par Henri Taillard - Avec Oscar Niemeyer (architecte), Vladimir Carvalho (réalisateur), Pedro Costa (architecte), Rubens Ricupéro (ambassadeur), Celso Furtado (ministre de la Culture), Virgilio Costa et Francisco Alvim (poète) - Réalisation Bernard Treton

02 :39 - 03 :31 La fabrique de l'histoire - Brésil, vérités sur la dictature (1ère diffusion : 05/01/2016)

Par Michel Pomarède - Avec Maud Chirio, Lucia Murat, Victoria Grabois, Wadih Damous, Gilberto Rodrigues Pimentel et Fernando Gabeira - Réalisation Gilles Mardirossian

03 :33 - 05 :03 L’échappée belle - Rio sur tous les tons (1ère diffusion : 21/02/1986)

Par Marie-Hélène Fraïssé et Henri Raillard - Avec Ricardo Amaral (homme de la" nuit carioca "), Haroldo Costa (comédien brésilien), Austin Sheldon (noir américain, attaché culturel adjoint au Consulat des Etats-Unis), Carlos Marqlies (journaliste brésilien), Castor de Andrade (directeur d'une école de samba et "bicheiro" de Rio), son fils : Paulo de Andrade, Darcy Ribeiro ( vice-gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro), Oscar Niefeyer, Eliane Georges (journaliste), des touristes et des brésiliens - Réalisation Bernard Treton

05 :03 - 05 :44 Voix du silence - Les enfants du Brésil (1ère diffusion : 22/12/1990)

Par Antoine Spire - Avec Jorge Amado (écrivain, auteur de "Capitaine des Sables"), Marie-Hélène Paret (journaliste de retour du Brésil), Alec Pauchet (ancien éducateur des enfants de la rue à Sao Paulo) et Ioni Ferrera (présidente de l'Admer, association de défense des enfants de la rue) - Réalisation Anne Kobylak

05 :44 - 05 :59 Mise au Point - Ethnopsychiatrie et droits de l'homme dans une favela du Nordeste brésilien (1ère diffusion : 01/06/1994)

Par Éliane Contini - Avec Adalberto Barreto (ethnopsychiatre) - Réalisation Nicole Valeron et Maryvonne Noël

06 :04 - 06 :56 Le magazine de la rédaction - Le miracle Lula, et après ? (1ère diffusion : 02/10/2010)

Par Marie-Pierre Vérot - Présentation Anne Coudin - Avec Stéphane Monclaire (politologue, spécialiste de l'Amérique latine) et Annie Gasnier (correspondante de Radio France au Brésil depuis près de 20 ans) - Réalisation Annie Brault

06 :56 - 06 :58 Désannonce Nuit - Brésil : ordre et progrès ? (1ère diffusion : 02/10/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 02 octobre au lundi 03 octobre 2022

00 :02 - 01 :25 Mardis du cinéma - Tex Avery (1ère diffusion : 14/07/1987)

Par Simone Douek - Avec Marcel Gotlib, Jean Douchet, Jean-Pierre Berthome et Robert Benhayoun - Réalisation Josette Colin

01 :28 - 02 :28 Une vie, une oeuvre - Edvard Munch (1ère diffusion : 24/12/2011)

Par Françoise Estèbe - Avec Olivier Cena, Clément Chéroux, Dominique Dussidour, Xavier Girard, Angela Lampe et Bruno Mathon - Réalisation Jean-Claude Loiseau

02 :28 - 03 :58 Surpris par la Nuit - Rencontres organisées (1ère diffusion : 10/10/2002)

Par Isabelle Rossignol - Avec M. Naudin (directeur d'agence matrimoniale, de l'alliance chrétienne, riche d'une expérience de 17 années dans les relations humaines) et Nathalie Mercereau (responsable des Petites annonces au magazine, "Psychologie") - Réalisation Gaël Gillon

03 :59 - 04 :28 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 01/10/2022

Coordination : Christine Bernard

04 :28 - 04 :58 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 02/10/2022

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 03 octobre au mardi 04 octobre 2022

00 :02 - 00 :47 Extrait : Nuits magnétiques - L’envers d’Einstein on the Beach (1ère diffusion : 23/03/1979)

Par Catherine Clément et Claude Hudelot - Avec Lucinda Childs, Bob Wilson, Philip Glass, Paul Mann et des techniciens de théâtre - Réalisation Janine Chollet

00 :47 - 03 :08 Radio libre - Barbara (1ère diffusion : 11/12/1999)

Par Jérôme Garcin - Avec Claude Sleuys (son ex-mari), les musiciens : Roland Romanelli, Gérard Daguerre, Sergio Tomassi ; Roland Dhordain (journaliste), Georges Moustaki, Guy Job (producteur réalisateur), Claude Durand, Jacques Rouveyrollis (éclairagiste), Marc Chevalier (co-directeur du cabaret "L'Ecluse ") et Remo Forlani (dramaturge) - Avec en archives, la voix de Barbara - Lectures Georges Moustaki - Réalisation Monique Alligier

03 :08 - 03 :58 Montmartre sur chevalet (1ère diffusion : 14/01/1965)

Par Jacques Février - Avec Pablo Picasso, Kees Van Dongen, Pierre Mac Orlan et André Salmon - Réalisation Jacques Février

03 :59 - 04 :57 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 02/10/2022

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 04 octobre au mercredi 05 octobre 2022

00 :02 - 01 :27 Une vie une oeuvre - Maître Eckhart aujourd'hui (1ère diffusion : 23/05/1985)

Par Michel Camus - Avec Alain de Libera, Edouard Weber, Raymond Abellio et Jean-Pierre Lombard - Réalisation Claude Giovannetti

01 :28 - 02 :53 Les chemins de la connaissance - Au pied du mur : Les artisans maçons : -1 : Faire du beau, -2 : Un jeune maçon d'autrefois, -3 : Restaurer au village, -4 : Le coup de truelle sarde, -5 : Gâcher le plâtre (1ère diffusion : 05 au 09/04/1982)

Par Francesca Piolot - Avec (1) Patrick Gay, (2) Pascal Montmarthe, (3) Christian Macron, (4) Paolino Marino et (5) Jean Alic Tuquat

02 :54 - 04 :29 Mardis du cinéma - Le secret de Jean Vigo (1ère diffusion : 23/10/1984)

Par Michel Boujut - Avec Charles Goldblatt, Pierre Lherminier et Jean Dasté - Avec les voix de Michel Simon, Albert Riera, Jean Painlevé et Gille Margaritis

04 :29 - 04 :58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 04/10/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 05 octobre au jeudi 06 octobre 2022

00 :02 - 00 :31 Terre des merveilles : Relation véridique de la conquête du Pérou par François Pizarre 1/3 (1ère diffusion : 12/06/1984)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Avec Jean-François Bouchard et Danièle Lavallée - Lectures Jean-Claude Durant et Jean Bollery - Réalisation Annie Delers

00 :32 - 01 :02 Ce soir on cambriole - Le Corbusier (1ère diffusion : 31/07/1960 Chaîne Parisienne)

Par Max Favalelli - Avec Le Corbusier

01 :02 - 02 :32 Surpris par la nuit - Au coeur des contrastes : Le Faubourg Saint-Antoine (1ère diffusion : 05/11/2002)

Par Françoise Labalette - Réalisation Ghislaine David

02 :34 - 04 :29 Les sciences et les techniques - Gilbert Simondon (1ère diffusion : 30/04/1971)

Par Georges Charbonnier - Avec Jean Lemoyne (adjoint auprès du premier ministre du Canada), Maurice Daumas (professeur au Conservatoire des Arts et Métiers), Marcel Boisot (maître de conférence à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) et Gilbert Simondon (professeur à l'université René Descartes)

04 :29 - 04 :58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 05/10/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 06 octobre au vendredi 07 octobre 2022

00 :02 - 00 :30 Terre des merveilles : Relation véridique de la conquête du Pérou par François Pizarre 2/3 (1ère diffusion : 19/06/1984)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Jean-François Bouchard et Nathan Wachtel - Lectures Jean-Claude Durant et Jean Bollery

00 :30 - 03 :20 Les après-midi de France Culture - Arabisme et négritude (1ère diffusion : 17/07/1975)

Par Ghislaine Mathieu et Olivier Warin - Avec Aimé Césaire, Guy Hennebelle, Osmane Chahine, Fatih Hamad, Loftallah Solimane, Sami Ali,Emmanuel Siman et Martial Sinda

03 :22 - 03 :59 Extrait : Continent musiques d'été - Reconnaissance et statut des femmes compositrices au XIXème siècle (1ère diffusion : 17/07/2015)

Par Anna Sigalevitch - Avec Marianne Crebassa (cantatrice) et Florence Badol-Bertrand (musicologue) - Réalisation Charles Le Gargasson

03 :59 - 04 :58 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 06/10/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 07 octobre au samedi 08 octobre 2022

00 :02 - 00 :32 Terre des merveilles : Relation véridique de la conquête du Pérou par François Pizarre 3/3 (1ère diffusion : 19/06/1984)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Jean-François Bouchard et Nathan Wachtel - Lectures Jean-Claude Durant et Jean Bollery - Réalisation Eliane Milhaud

00 :32 - 00 :57 La réalité, le mystère - Personnes, personnages : Jean-Jacques Schuhl (1ère diffusion : 01/01/1977)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Jean-Jacques Schuhl

00 :57 - 02 :52 Lectures à une voix - Chantecler (1ère diffusion : 16/08/1954 Paris 4)

D’Edmond Rostand - Par Michel Polac - Lecture Aimé Clariond - Réalisation Guy Maxence

02 :52 - 04 :52 Atelier de Création Radiophonique - Soeurs, combien encore vivantes ? (1ère diffusion : 15/10/1974)

Par René Farabet

04 :56 - 05 :58 Concordance des temps - Arsène Lupin court toujours (1ère diffusion : 17/03/2018)

Par Jean-Noël Jeanneney - Avec Dominique Kalifa (Historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) - Réalisation Anne Kobylak

05 :58 - 06 :58 Rencontre - Jacqueline de Romilly (1ère diffusion : 13/05/1979)

Par Patrice Galbeau - Avec Jacqueline de Romilly, Nicolas Svoronos, Christos Doumas et François Villard

Nuit du samedi 08 octobre au dimanche 09 octobre 2022

Nouvelle diffusion de la Nuit : Max Frisch, écrivain des identités incertaines

Par Albane Penaranda

00 :00 - 00 :04 Nouvelle diffusion de la Nuit : Max Frisch, écrivain des identités incertaines - Présentation (1ère diffusion : 06/02/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Virginie Mourthé

00 :06 - 00 :16 Extrait : Les après-midi de France Culture : Entretien avec Max Frisch 2/3 : La rencontre avec Bertolt Brecht (1ère diffusion : 27/01/1976)

Par Marie-Hélène Baconnet - Avec Max Frisch

00 :16 - 01 :17 Une vie, une oeuvre - Max Frisch (1911-1991) : J'adore ce qui me brûle (1ère diffusion : 12/02/1998)

Présentation Isabelle Rabineau - Avec Lionel Richard (professeur honoraire des universités), Philippe Rahm (architecte), Richard Dindo (documentariste) et Philippe Wellnitz (Docteur en études germaniques, professeur à l’ENA) - Avec des extraits du film "Max Frisch, Journal I-III" de Richard Dindo - Réalisation Ghislaine David

01 :17 - 01 :33 Etranger mon ami - "Homo faber" de Max Frisch, avec Bernard Dort (1ère diffusion : 04/12/1961 Paris Inter)

Par Dominique Arban - Avec Bernard Dort

01 :33 - 01 :45 Extrait : Les après-midi de France Culture : Entretien avec Max Frisch 1/3 : Le sens de la révolte (1ère diffusion : 26/01/1976)

Par Marie-Hélène Baconnet - Avec Max Frisch

01 :45 - 02 :29 Le théâtre demain, 2ème partie : Autour de Max Frisch, avec Gabriel Garran et Jean-Marie Serreau (1ère diffusion : 07/03/1966)

Par Claude Mourthé - Avec Gabriel Garran et Jean-Marie Serreau et des extraits de leurs mises en scène respectives des pièces de Max Frisch "Andorra" et "Biedermann et les incendiaires" - Lectures du Journal de Max Frisch par Denis Manuel - Réalisation Claude Mourthé

02 :29 - 02 :31 Nuit Max Frisch - Micro 2/3 (1ère diffusion : 06/02/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Virginie Mourthé

02 :31 - 04 :03 Nouveau répertoire dramatique - "Biedermann et les incendiaires" de Max Frisch (1ère diffusion : 09/12/1972)

Par Lucien Attoun - Traduction Philippe Pilliod - Interprétation Pierre Delbon (le récitant), Jean-Marie Serreau (Biedermann), Eléonore Hirt (Babette), Anne-Marie Coffinet (la bonne), Fernand Berset (Gouleau), Michel Aumont (Durassier), Jean-Louis Maury (un policier), Jean-Paul Tamaris (un intellectuel) ; et le cœur des pompiers : Jacques Maire, François Guillier et Lucien Frégis - Réalisation Bronislaw Horowicz

04 :03 - 04 :44 Un livre des voix - "Barbe-Bleue" de Max Frisch (1ère diffusion : 24/05/1984)

Par Pierre Sipriot - Avec Claude Porcell - Réalisation Jean-Pierre Colas

03 :59 - 04 :54 Extrait : Les après-midi de France Culture : Entretien avec Max Frisch 3/3 : Les femmes (1ère diffusion : 28/01/1976)

Par Marie-Hélène Baconnet - Avec Max Frisch

04 :54 - 06 :55 Société des Comédiens Français - "Triptyque" de Max Frisch, dans une mise en scène de Roger Blin (1ère diffusion : 05/06/1983)

De Max Frisch - Traduction Henry Bergerot - Musique originale Yoshihisa Taïra - Interprétation Denise Gence, François Chaumette, Jacques Toja, Geneviève Casile, Jacques Destoop, Christine Fersen, Nicolas Silberg, Catherine Salviat, Jean-Paul Moulinot, Georges Audoubert, Guy Michel, France Rousselle, Andrée Tainsy et Maurice Garrel - Réalisation Georges Gravier

06 :55 - 06 :58 Nuit Max Frisch - Micro 3/3 : Désannonce (1ère diffusion : 06/02/2022)

Par Albane Penaranda - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 09 octobre au lundi 10 octobre 2022

00 :02 - 02 :07 "Andorra" de Max Frisch, dans une mise en scène de Gabriel Garran (1ère diffusion : 24/01/1965)

De Max Frisch - Présentation Michel Polac - Traduction et Adaptation Armand Jacob - Musique originale Joseph Kosma - Mise en scène Gabriel Garran - Interprétation Théâtre de la Commune d'Aubervilliers : Denis Manuel, Marie-Christine Barrault, Jacques Alric, Françoise Bertin et Jean-Pierre Dougnac

02 :08 - 03 :33 La nuit sur un plateau - Spéciale Claude Simon (1ère diffusion : 08/02/1988)

Par Alain Veinstein et Françoise Séloron - Avec Claude Simon et Georges Raillard - Réalisation Georges Haddadène

03 :33 - 03 :58 Coda - Otis Redding : Parties 1 et 5/5 (1ère diffusion : 27/11/1989 et 01/12/1989)

Par Daniela Langer - Réalisation Régine Barjou

03 :59 - 04 :28 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 08/10/2022

Coordination : Christine Bernard

04 :28 - 04 :58 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 09/10/2022

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 10 octobre au mardi 11 octobre 2022

00 :02 - 01 :37 Mardis du cinéma - Jean Cocteau, Le rêve partagé (1ère diffusion : 17/09/1985)

Par Laurence Drummond - Avec Claude Pinoteau (réalisateur et assistant de Jean Cocteau) - Avec en archives, les voix de Maria Casarès, Jean Marais, François Périer et Jean Cocteau - Avec des extraits des films "Orphée" et "Le Testament d’Orphée" - Lectures Jean-Baptiste Malartre et Fabienne Pahud - Réalisation Claude Giovannetti

01 :38 - 02 :28 L'homme à l'oeillet vert (1ère diffusion : 05/03/1989)

D'Alain Pozzuoli - Bruitage Alain Platiau - Interprétation Guy Tréjean (Oscar Wilde), Arnaud Bédouet (Laurent), Jean Martin (le juge), Gaëtan Jor (le guide), Pierre Spivakoff (le narrateur) - Réalisation Evelyne Frémy

02 :28 - 03 :33 Une approche de William Faulkner (1ère diffusion : 03/03/1979)

Par André Mathieu - Avec Verrell Pennington Ferguson

03 :33 - 03 :58 Retro - Hollywood Comes to Paris (1ère diffusion : 21/07/1991)

Par Yves Builly - Avec les voix mythiques de célèbres acteurs, s'exprimant souvent "in french"

03 :59 - 04 :57 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 09/10/2022

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 11 octobre au mercredi 12 octobre 2022

00 :02 - 01 :23 Relecture - Antonin Artaud (1ère diffusion : 12/10/1984)

Par Hubert Juin - Avec Paule Thévenin, Jean-Paul Morel, Marthe Robert et Marcelin Pleynet - Avec en archives, la voix d’Antonin Artaud - Textes lus par Jean Bollery et Roger Coggio - Réalisation Anne Lemaître

01 :23 - 02 :08 Soyez témoins - Les débuts de la guerre d'Espagne en 1936 à Barcelone (1ère diffusion : 05/01/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

02 :08 - 03 :13 Une vie, une oeuvre - Anatole France (1844-1924), le doux sourire du sceptique (1ère diffusion : 31/09/2009)

Par François Caunac - Avec Marie-Claire Bancquart, Françoise Courbage, Claude Aziza, Jean-Yves Tadié et Pierre Mollier - Réalisation Olivier Guérin

03 :13 - 04 :28 Belles lettres (1ère diffusion : Date d'enregistrement : 01/01/1955 Chaîne Nationale)

Par Robert Mallet, Pierre Sipriot, Pierre Barbier et Roger Vrigny - Réalisation Harold Portnoy

04 :29 - 04 :58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 11/10/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 12 octobre au jeudi 13 octobre 2022

00 :02 - 00 :34 Mémorables - Pierre Mendès France, Causeries 1/5 (1ère diffusion : 14/10/2002)

Par François Stasse - Réalisation Bruno Sourcis

00 :34 - 02 :04 Hommage à Pierre Mabille : portrait (1ère diffusion : 06/05/1977)

Par Anouk Adelmann - Avec Charles Antonetti, Michette, Luc de Heusch, Raphaël Sorin et Jean Hélion - Lectures Anouk Adelmann

02 :06 - 03 :26 La joie de vivre - Yves Montand (1ère diffusion : 11/10/1953 Chaîne Parisienne)

Par Henri Spade et Robert Chazal - Présentation Jacqueline Joubert et Henri Spade - Avec Yves Montand, Max Harry, Henri Crolla, Bob Castella, Freddy Balta, Emmanuel Soudieux, Roger Paraboschi, Francis Lemarque, Raymond Leibowitch, François Périer, Robert Lamoureux, Bernard Blier, Pierre Brasseur, Danièle Delorme et Simone Signoret - Réalisation André Hugues

03 :26 - 04 :21 Orphée studio - Parcours Jim Morrison (1ère diffusion : 28/08/2004)

Par André Velter - Musique Luc Arténo - Interprétation Cécile Garcia-Fogel et Jean-Luc Debattice - Réalisation Claude Guerre

04 :21 - 04 :29 Paris vous parle - Au sujet du manuscrit des procès de Jeanne la pucelle (1ère diffusion : 15/04/1954 Chaîne Nationale)

04 :29 - 04 :58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 12/10/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 13 octobre au vendredi 14 octobre 2022

00 :02 - 00 :34 Mémorables - Pierre Mendès France, Causeries 2/5 (1ère diffusion : 15/10/2002)

Par François Stasse - Réalisation Bruno Sourcis

00 :35 - 01 :02 Les arts et les gens - Monographies : Les oeuvres récentes de Jean Bazaine (1ère diffusion : 10/11/1986)

Par Pierre Descargues - Avec Jean Bazaine et Jean-Pierre Greff - Réalisation Jacques Béraud

01 :03 - 02 :04 Lieux de mémoire - Arsène Lupin (1ère diffusion : 29/07/1999)

Par Jean Marc Fombonne - Avec Bernard Thomas - Réalisation Brigitte Bouvier

02 :04 - 02 :59 Entretiens avec Italo Calvino 1/2 : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 06 et 07/12/1976)

Par Jean Thibaudeau - Avec Italo Calvino (écrivain)

02 :59 - 03 :59 Chanson boum - Hommage à Allain Leprest (1ère diffusion : 21/07/2013)

Par Hélène Hazéra - Avec Allain Leprest - Réalisation Patrick Molinier

03 :59 - 04 :58 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 13/10/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 14 octobre au samedi 15 octobre 2022

00 :02 - 00 :32 Mémorables - Pierre Mendès France, Causeries 3/5 (1ère diffusion : 16/10/2002)

Par François Stasse - Réalisation Bruno Sourcis

00 :32 - 01 :57 Nuits magnétiques - Fela Anikulapo Kuti (1ère diffusion : 19/01/1981)

Par Martin Meissonnier - Réalisation Bernard Treton

01 :57 - 03 :12 Entretiens avec Italo Calvino 2/2 : Parties 3 et 5 (1ère diffusion : 08 et 10/12/1976)

Par Jean Thibaudeau - Avec Italo Calvino (écrivain)

03 :12 - 05 :12 Radio libre - Qu'est-ce que chômer veut dire ? (1ère diffusion : 01/10/2005)

Par Jean-François Lae - Avec de nombreux témoignages de chômeuses et chômeurs de l'Oise - lecture d'un extrait de "Ouvrière" de Franck Magloire, lu par Simon Duprez

05 :12 - 06 :17 Arcanes 71 - Le système métaphorique de Nietzsche : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 23 et 30/09/1971)

Par Roger Pillaudin - Avec Bernard Pautrat

06 :17 - 06 :49 Agora - "Spécial Venise" (1ère diffusion : 16/02/1988) Par Olivier Germain-Thomas - Avec Philippe Solle