Nuits de France Culture - Octobre 2023

Nuit du samedi 30 septembre au dimanche 01 octobre 2023

Cocteau le funambule

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:05 Cocteau le funambule - Présentation (1ère diffusion : 01/10/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Thomas Jost

00:07 - 00:27 Entretiens avec Jean Cocteau 1/14 (1ère diffusion : 26/03/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

00:27 - 00:47 Entretiens avec Jean Cocteau 2/14 (1ère diffusion : 29/03/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

00:47 - 01:48 Euphonia - Jean Cocteau et la musique 1/5 : La légèreté (1ère diffusion : 21/05/1990)

Par Martine Cadieu et Rémy Stricker - Avec Antoine Livio (journaliste, musicologue) et Edouard Dermit (fils adoptif de Cocteau) - Avec en archives, les voix de Jean Cocteau (poète), Paul Léautaud (écrivain) et Jean Marais (comédien) - Avec des extraits des films "La Belle et la Bête" et "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau, d'œuvres de Rossini, Stravinski, Poulenc, Satie, Honegger, Milhaud et des poèmes de Cocteau dits et chantés - Réalisation Hélène Daude

01:48 - 02:07 Entretiens avec Jean Cocteau 3/14 (1ère diffusion : 02/04/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

02:07 - 02:27 Entretiens avec Jean Cocteau 4/14 (1ère diffusion : 05/04/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

02:29 - 03:30 Euphonia - Jean Cocteau et la musique 2/5 : La provocation (1ère diffusion : 22/05/1990)

Par Martine Cadieu et Rémy Stricker - Avec Edouard Dermit (fils adoptif de Cocteau) et Antoine Livio (journaliste, musicologue) - Avec en archives, les voix de Jean Cocteau (poète) et Francis Poulenc (compositeur) - Avec en archives les voix de Jean Cocteau (poète), Francis Poulenc (compositeur)- Avec des extraits du film "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau, d'œuvres de Stravinski, Milhaud, Bach et des lectures de poèmes de Cocteau par Cocteau - Réalisation Hélène Daude

03:30 - 03:51 Entretiens avec Jean Cocteau 5/14 (1ère diffusion : 09/04/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

03:51 - 03:56 Extrait : Salut de Jean Cocteau à Marlene Dietrich, dit par Jean Marais (1ère diffusion : 25/08/1954)

Par Lise Elina - Avec Marlene Dietrich et Jean Marais

03:59 - 04:32 Journal du film "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau 1/6 (1ère diffusion : 06/01/1960 Paris Inter)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Cocteau (poète), Claude Pinoteau (réalisateur), Serge Lifar (danseur, chorégraphe), Picasso (artiste peintre), Nicole Courcel (comédienne), Daniel Gélin (comédien), Henri Crémieux (comédien, scénariste), Françoise Christophe (comédienne), Jean Thuillier (producteur), Francine Weisweiller (mécène, amie de Cocteau), Pierre Bertrand, divers membres de l'équipe de tournage et François Truffaut (cinéaste)

04:32 - 04:59 Journal du film "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau 2/6 (1ère diffusion : 13/01/1960 Paris Inter)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Cocteau (poète), Claude Pinoteau (réalisateur), Serge Lifar (danseur, chorégraphe), Picasso (artiste peintre), Nicole Courcel (comédienne), Daniel Gélin (comédien), Henri Crémieux (comédien, scénariste), Françoise Christophe (comédienne), Jean Thuillier (producteur), Francine Weisweiller (mécène, amie de Cocteau), Pierre Bertrand, divers membres de l'équipe de tournage et François Truffaut (cinéaste)

04:59 - 05:24 Journal du film "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau 3/6 (1ère diffusion : 20/01/1960 Paris Inter)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Cocteau (poète), Claude Pinoteau (réalisateur), Serge Lifar (danseur, chorégraphe), Picasso (artiste peintre), Nicole Courcel (comédienne), Daniel Gélin (comédien), Henri Crémieux (comédien, scénariste), Françoise Christophe (comédienne), Jean Thuillier (producteur), Francine Weisweiller (mécène, amie de Cocteau), Pierre Bertrand, divers membres de l'équipe de tournage et François Truffaut (cinéaste)

05:25 - 05:55 Journal du film "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau 4/6 (1ère diffusion : 27/01/1960 Paris Inter)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Cocteau (poète), Claude Pinoteau (réalisateur), Serge Lifar (danseur, chorégraphe), Picasso (artiste peintre), Nicole Courcel (comédienne), Daniel Gélin (comédien), Henri Crémieux (comédien, scénariste), Françoise Christophe (comédienne), Jean Thuillier (producteur), Francine Weisweiller (mécène, amie de Cocteau), Pierre Bertrand, divers membres de l'équipe de tournage et François Truffaut (cinéaste)

05:55 - 06:20 Journal du film "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau 5/6 (1ère diffusion : 03/02/1960 Paris Inter)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Cocteau (poète), Claude Pinoteau (réalisateur), Serge Lifar (danseur, chorégraphe), Picasso (artiste peintre), Nicole Courcel (comédienne), Daniel Gélin (comédien), Henri Crémieux (comédien, scénariste), Françoise Christophe (comédienne), Jean Thuillier (producteur), Francine Weisweiller (mécène, amie de Cocteau), Pierre Bertrand, divers membres de l'équipe de tournage et François Truffaut (cinéaste)

06:20 - 06:51 Journal du film "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau 6/6 (1ère diffusion : 10/02/1960 Paris Inter)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Cocteau (poète), Claude Pinoteau (réalisateur), Serge Lifar (danseur, chorégraphe), Picasso (artiste peintre), Nicole Courcel (comédienne), Daniel Gélin (comédien), Henri Crémieux (comédien, scénariste), Françoise Christophe (comédienne), Jean Thuillier (producteur), Francine Weisweiller (mécène, amie de Cocteau), Pierre Bertrand, divers membres de l'équipe de tournage et François Truffaut (cinéaste)

06:20 - 06:54 "Lorsque je serai mort", Jean Cocteau (Date d'enregistrement : 1955)

De Jean Cocteau - Avec Jean Cocteau (poète)

06:20 - 06:55 Cocteau le funambule - Désannonce (1ère diffusion : 01/10/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Thomas Jost

Nuit du dimanche 01 octobre au lundi 02 octobre 2023

00:02 - 01:32

1950 - 1975, Le Troisième Quart du Siècle 21/27 : L'année 1970 (1ère diffusion : 06/03/1976)

Par la Communauté Radiophonique des Programmes de Langue Française, Gérald Cazaubon (Radio France), Jules Gérard-Libois et Georges Wielemans (Radio-Télévision Belge), Jérôme Deshusses (Radio Suisse Romande), Naïm Kattan et Yves Lapierre (Société Radio-Canada) - Avec les Archives de la CRPLF et de la BBC : les voix de Jacques Chaban-Delmas, Artur London, Jean-Marc Pottiez, Jane Fonda, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Georges Pompidou, Pierre-Elliott Trudeau, François Mauriac, Jean Giono, Georges Elgozy, Robert Beauvais et le Prince Norodom Sihanouk- Réalisation Jean-Jacques Vierne

01:32 - 01:42 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Edwige Feuillère dit des textes de René de Obaldia (1ère diffusion : 30/12/1971)

Par Patrice Galbeau - Avec Edwige Feuillère - Réalisation Patrice Galbeau

01:42 - 02:27 Albatros - La nouvelle poésie anglaise : Eric Mottram (1ère diffusion : 02/10/1983)

Par Pierre Joris - Lectures de textes d'Eric Mottram - Réalisation Jacques Taroni

02:27 - 03:57 Surpris par la Nuit - Rencontres organisées (1ère diffusion : 10/10/2002)

Par Isabelle Rossignol - Avec M. Naudin (directeur d'agence matrimoniale, de l'alliance chrétienne, riche d'une expérience de 17 années dans les relations humaines) et Nathalie Mercereau (responsable des Petites annonces au magazine, "Psychologie") - Réalisation Gaël Gillon

Nuit du lundi 02 octobre au mardi 03 octobre 2023

00:02 - 00:20 Entretiens avec Jean Cocteau 6/14 (1ère diffusion : 12/04/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

00:20 - 01:23 Euphonia - Jean Cocteau et la musique 3/5 (1ère diffusion : 23/05/1990)

Par Martine Cadieu et Rémy Stricker - Avec Edouard Dermit (fils adoptif de Cocteau) et Antoine Livio (journaliste, musicologue) - Avec en archives, les voix de Jean Cocteau (poète), Jean Wiener (compositeur, pianiste), Germaine Tailleferre (compositrice), Boris Kochno (écrivain, librettiste, chorégraphe) et Georges Auric (compositeur) - Avec divers extraits d'œuvres musicales - Réalisation Hélène Daude

01:23 - 02:23 Anthologie française - Racine prosateur 1639 (1ère diffusion : 11/07/1962 Chaîne Nationale)

Par Jean de Beer - Lectures Pascal Mazzotti et Marie Déa - Réalisation Georges Gravier

02:23 - 03:23 Lieux de mémoire - La vigne et le vin (1ère diffusion : 03/10/1996)

Par Ruth Stégassy - Avec Jean Laplanche, Jean-Charles Pivot, Georges Durand, Martine Courtoy et Charles Du Besset - Réalisation Anna Szmuc

03:23 - 03:53 Le cabinet de curiosités - Le ballon rond : Le football, une histoire (1ère diffusion : 29/06/1998)

Par Vincent Quivy et Emmanuel Hirsch - Avec Alfred Wahl (historien, auteur de "La balle au pied. Histoire du football", Ed. Gallimard/Découvertes) - Réalisation Malika Mezghach

Nuit du mardi 03 octobre au mercredi 04 octobre 2023

00:02 - 00:24 Entretiens avec Jean Cocteau 7/14 (1ère diffusion : 16/04/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

00:24 - 01:27 Euphonia - Jean Cocteau et la musique 4/5 : La voyance (1ère diffusion : 24/05/1990)

Par Martine Cadieu et Rémy Stricker - Avec Antoine Livio (journaliste, musicologue) - Avec en archives, les voix de Jean Cocteau (poète), Jean Wiener (compositeur, pianiste), Germaine Tailleferre (compositrice) et les compositeurs :Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Louis Durey et Georges Auric - Avec divers extraits d'œuvres musicales - Réalisation Hélène Daude

01:27 - 01:56 Connaissance de l'homme - Bergson : Philosophe d'avant-garde (1ère diffusion : 01/07/1959 France III Nationale)

Par Vladimir Jankelevitch - Lectures Jean Deschamps

01:56 - 03:28 Surpris Par la nuit - Flaubert plus tard (1ère diffusion : 26/06/2001)

Par Emmanuelle Pireyre - Avec Chloé Delaume (écrivain), Didier Malgor (professeur à l'Ecole des Beaux Arts de Montpellier), Hubert Vieille (journaliste), Eric Landan (artiste de jour, gardien de nuit), Daniel Foucard (écrivain) et Henri Michot (universitaire et écrivain) - Réalisation Bernard Treton

03:28 - 03:58 Le cabinet de curiosités - Le ballon rond : le football, un marché : L'argent, les médias, le pouvoir (1ère diffusion : 30/06/1998)

Par Vincent Quivy et Emmanuel Hirsch - Avec Jean-François Bourg (auteur de "l'argent fou du foot", Ed. La Table Ronde) - Réalisation Malika Mezghach

Nuit du mercredi 04 octobre au jeudi 05 octobre 2023

00:02 - 00:22 Entretiens avec Jean Cocteau 8/14 (1ère diffusion : 19/04/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

00:22 - 01:24 Euphonia - Jean Cocteau et la musique 5/5 (1ère diffusion : 25/05/1990)

Par Martine Cadieu et Rémy Stricker - Avec Edouard Dermit (fils adoptif de Cocteau) et Antoine Livio (journaliste, musicologue) - Avec en archives, les voix de Jean Cocteau (poète) et Jean Marais (comédien) - Avec divers extraits d'œuvres musicales - Réalisation Hélène Daude

01:24 - 02:29 François Périer reçoit 5/10 (1ère diffusion : 05/10/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Jean-Luc Magneron, Francis Veber et Patrick Jamain - Réalisation Guy Delaunay

02:29 - 03:19 Le cinéma des cinéastes - René Allio et Claude Chabrol (1ère diffusion : 12/09/1976)

Par Claude-Jean Philippe - Avec René Allio et Claude Chabrol

03:19 - 03:44 Tribune de Paris - Le mal de la jeunesse (1ère diffusion : 29/03/1946 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Jean Danielou, Hervé Pierre et Maurice Merleau-Ponty

03:44 - 03:57 Lecture par André Gide : "Pages du journal" (1ère diffusion : 1949 Chaîne Nationale)

Par Jean Amrouche - Avec André Gide

Nuit du jeudi 05 octobre au vendredi 06 octobre 2023

00:02 - 00:21 Entretiens avec Jean Cocteau 9/14 (1ère diffusion : 22/04/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

00:21 - 01:20 Lieux de mémoire - Le Moulin rouge (1ère diffusion : 09/05/1996)

Par Jacques Fayet - Avec Jacques Pessis, Jacki Clerico, Doris Haug et Michel Lagarde - Réalisation Marie-Christine Clauzet

01:20 - 01:55 Poésie ininterrompue - Jean Thibaudeau (1ère diffusion : 18/06/1978)

Par Claude Royet-Journoud - Avec Jean Thibaudeau (écrivain) - Réalisation Olivier d'Horrer

01:55 - 02:55 Affinités électives - Raoul Ruiz (1ère diffusion : 06/10/2005)

Par Francesca Isidori - Avec Raoul Ruiz (réalisateur) - Réalisation Brigitte Alléhaut

02:55 - 03:55 Grand angle - Le français des banlieues et des grands ensembles (1ère diffusion : 12/06/1993)

Par Michèle Chouchan - Avec Louis-Jean Calvet (linguiste), Patrick Simon (INED), Loup Hanning (professeur de français), Bernard Bénech (écrivain), Virginie Le Gall, Nicole Védrine, Laure Proust, Anne Subileau (directrice de la Maison de l'enfance) et Dominique Tabah - Réalisation Brigitte Allehaut

Nuit du vendredi 06 octobre au samedi 07 octobre 2023

00:02 - 00:21 Entretiens avec Jean Cocteau 10/14 (1ère diffusion : 26/04/1951 Chaîne Nationale)

Par André Fraigneau - Avec Jean Cocteau (poète)

00:21 - 02:41 Atelier de Création Radiophonique - Le ravissement de Gertrude Stein (1ère diffusion : 16/11/1980)

Par René Farabet et Gérard-Georges Lemaire - Avec Kathy Acker, Ted Berrigan, Hélène Bokanowski, Françoise Collin, Florence Delay, Richard Foreman, Viviane Forrester, Ernst Jandl, Claude Minière, Marcelin Pleynet, Denis Roche, Jacques Roubaud et Jean-Pierre Verheggen - Réalisation Claude Giovanetti

02:41 - 03:41 Cultures d'islam - Colonialisme en Algérie (1ère diffusion : 07/12/2012)

Par Abdelwahab Meddeb - Avec Sylvie Thénaud (chargée de recherche au CNRS, Centre d'histoire sociale du XXe siècle) et Abderhamane Bouchène (éditeur) - Réalisation François Caunac

03:41 - 04:56 Un acteur, un artiste, un homme - Michel Simon (1ère diffusion : 09/08/1961 Paris Inter)

Par Gisèle Boyer et Guy Montassut - Avec Michel Simon, Paul Guth, Jean Meyer, Albert Willemetz, Henri Decoin, Maurice Chevalier, Michèle Morgan, François Villiers et Sacha Guitry - Réalisation René Wilmet

04:56 - 06:31 Surpris par la nuit - Tu seras ouvrier (1ère diffusion : 01/11/2005)

Par Isabelle Rossignol - Avec Fabien et Christian Legal, Aurélie et Yann Agasse, Lionel et Nicolas Grémillon - Réalisation Anna Szmuc

06:31 - 06:56 Le monologue du peintre - Jean-Paul Riopelle (1ère diffusion : 08/01/1957 Chaîne Nationale)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Jean-Paul Riopelle (peintre, graveur et sculpteur) - Réalisation Georges Charbonnier