Nuits de France Culture - Septembre 2022

Nuit du mercredi 31 août au jeudi 01 septembre 2022

00:02 - 00:34 Les grands contemporains - Golda Meir, entretien 3/10 (1ère diffusion : 14/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Jacob Tsur, Yeshayahou Leibowitz, Lou Kadar et Shimon Peres - Traduction de Golda Meir par la voix de Denise Gence - Réalisation Alain Pollet

Publicité

00:34 - 02:04 Relecture - Blaise Cendrars (1ère diffusion : 18/05/1984)

Par Hubert Juin - Avec Miriam Cendrars, Claude Leroy, Michel Décaudin et Francis Laccasin - Lectures par Marcel Bozzuffi et Pierre Trabaud - Réalisation Anne Lemaître

02:04 - 02:17 Radio pastiche - Pastiche de "La tribune de l'histoire" : L'estrade de l'histoire, Louis XIV (1ère diffusion : 01/03/1959 Chaîne Parisienne)

Par Jacques Provins et Michel Mery

02:17 - 03:14 La marche des sciences - Michel Serres, l'enchanteur du monde nouveau (1ère diffusion : 04/12/2014)

Par Aurélie Luneau - Avec Michel Serres, Sven Ortoli (Créateur et directeur de la rédaction de "Sciences et vie junior"), Jacques Monod (Biologiste, prix Nobel de médecine en 1965), Michel Authier (Mathématicien, auteur, directeur de la société Trivium), Sven Ortoli et Christiane Frémont - Réalisation Alexandra Malka

03:14 - 04:04 Impromptu de vacances - François Mauriac (1ère diffusion : 23/08/1965)

Par Harold Portnoy - Avec François Mauriac - Lectures Bernard Jousset

04:06 - 04:29 Espace éducation - Histoire de la psychanalyse d'enfant, 1ère partie : Hermine Von Hug-Hellmuth (1ère diffusion : 15/06/1992)

Par Laurence Crémière - Avec Claude Boukobza, Dominique Soubrenie et Yvette Tourne - Réalisation Pascale Rayet

04:29 - 04:58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 31/08/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 01 septembre au vendredi 02 septembre 2022

00:02 - 00:34 Les grands contemporains - Golda Meir, entretien 4/10 (1ère diffusion : 15/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Jacob Tsur, Yeshayahou Leibowitz, Lou Kadar et Shimon Peres - Traduction de Golda Meir par la voix de Denise Gence - Réalisation Alain Pollet

00:34 - 02:09 Bonjour Monsieur Rousseau (1ère diffusion : 02/09/1950 Chaîne Nationale)

Par Georges Charbonnier et Alain Trutat - Avec Marie Laurencin, Blaise Cendrars, André Dunoyer de Segonzac et Luc Durtain - Réalisation Alain Trutat

02:09 - 03:09 Soirée chez Jane Berbié (1ère diffusion : 26/11/1970)

Par Françoise Malettra - Avec Jane Berbié, Jean-Pierre Grenier, Jacques Bourgeois, Gabriel Dussurget, Michel Roux, Manuel Rosenthal et Charles Chaynes

03:10 - 04:05 Sur les docks - La toile noire (1ère diffusion : 06/12/2010)

Par Marie Chartron - Réalisation Rafik Zénine

04:05 - 04:58 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 01/09/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 02 septembre au samedi 03 septembre 2022

00:02 - 00:34 Les grands contemporains - Golda Meir, entretien 5/10 (1ère diffusion : 16/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Jacob Tsur, Lou Kadar et Shimon Peres - Traduction de Golda Meir par la voix de Denise Gence - Réalisation Alain Pollet

00:34 - 03:54 Le bon plaisir - Marguerite Duras, quelque part ailleurs en étant là (1ère diffusion : 20/10/1984)

Par Marianne Alphant - Avec Marguerite Duras, Jean Daniel (écrivain, journaliste) et Denis Roche (écrivain, poète, photographe et traducteur) - Extraits de la pièce "Des journées entières dans les arbres"- Lectures : "India Song" par Michaël Lonsdale ; "L'Homme assis dans le couloir" par Gérard Desarthe, Nicole Hiss et Catherine Sellers - Réalisation Pamela Doussaud

03:54 - 04:59 Soirée de Paris - Une heure, 46 rue de l'Université : Philippe Soupault (1ère diffusion : 08/01/1956)

Par Louis Mollion - Avec Philippe Soupault

04:59 - 05:34 Rencontre avec Ivan Illich (1ère diffusion : 12/08/1972)

Par Roger Kahane - Avec Ivan Illich

05:34 - 06:30 Anthologie française - Cyrano de Bergerac (1ère diffusion : 23/05/1958 Chaîne Nationale)

Par Georges Ribemont-Dessaignes - Réalisation Georges Gravier

06:33 - 06:58 Le cinéma des cinéastes - Isabelle Huppert et Loulou de Pialat (1ère diffusion : 14/09/1980)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Isabelle Huppert et Caroline Champetier

Nuit du samedi 03 septembre au dimanche 04 septembre 2022

Chili, oublier Pinochet

Par Antoine Dhulster

00:00 - 00:05 Nuit : Chili, oublier Pinochet - Présentation (1ère diffusion : 04/09/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Virginie Mourthé

00:06 - 02:20 Atelier de Création Radiophonique - Chili 2/2 : La chasse aux frères est ouverte (1ère diffusion : 28/11/1976)

Par Andrew Orr et Carlos Teles - Avec Salvador Allende, Carlos Altamirano, Julio Carrasco, Régis Debray, Ariel Dorfman, Luis Figueroa, Rafael Gumucio, Gustavo Leigh Guzman, David Muñoz, « Pablo », Augusto Pinochet, Ricardo Pizarro, Miguel Rojas Mix, Armando Uribe et Julio Vega - Réalisation Jeanine Antoine, Gérard Brodin, Monique Burguière, Huguette Faget, Claude Giovanetti, Tricou Maciel, Sylvie Marion, Yann Paranthoën et Viviane Vanenbroock

02:25 - 03:08 Voix du silence - Chili, le poids du passé (1ère diffusion : 21/12/1991)

Par Antoine Spire - Avec Gilberte Deboisvieux, André Jacques et "Rodrigo" un prisonnier évadé des geôles chiliennes - Réalisation Daniel Finot

03:09 - 04:27 Surpris par la nuit - Violeta Parra et ses enfants (1ère diffusion : 21/12/2007)

Par Andrea Cohen - Avec Angel Parra, Isabel Parra, Rafael Gayoso, Catherine Dolto, Fanchita Gonzalez Battle, Alejandro Jodorowsky, Tachia Quintanar, Maria Eugenia Migno, Patricia Baez, et les voix de la voix de Violeta Parra et Pablo Neruda - Réalisation Anna Szmuc

04:27 - 04:59 Quadrille - Les gens de la terre, le peuple mapuche au Chili (1ère diffusion : 27/11/2003)

Par Olivier Myes et Sébastien Galcéran - Réalisation Olivier Myes et Brigitte Mazire

04:59 - 05:55 Le temps des écrivains - Emission spéciale Luis Sepulveda (1ère diffusion : 10/06/2017)

Par Christophe Ono-dit-Biot - Avec Luis Sepulveda - Réalisation Anne-Laure Chanel

06:00 - 06:56 Sur les docks - Chili, le flambeau de l’utopie (1ère diffusion : 11/09/2013)

Par Alain Devalpo - Réalisation Jean-Philippe Navarre

06:56 - 06:58 Désannonce Nuit : Chili, oublier Pinochet (1ère diffusion : 04/09/2022)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 04 septembre au lundi 05 septembre 2022

00:01 - 01:03 Nuits magnétiques - Le surréalisme après André Breton 1/4 : L'Archibras et autres lieux du surréalisme (1ère diffusion : 22/09/1987)

Par Pierre Drachline - Avec Jean Schuster - Réalisation Annie Flavell

01:03 - 03:33 Radio Libre - Claude Lucas, carnets de prison (1ère diffusion : 07/10/2000 )

Par Geneviève Crouzet - Avec Claude Lucas, Hélène Lucas, Jacqueline Lichtenstein, François Georges, Bertrand Leclair, Jean Malaurie, Olivier Mongin, Hervé Boucher, Laure Adler - Avec les lectures de "Suerte" et "L’hypothèse de monsieur Baltimore", ouvrages de Claude Lucas, par Bernard Cupillard, Bernard-Pierre Donnadieu et Sophie Duez - Réalisation Jacques Taroni

03:33 - 03:58 Les pieds sur terre - Des hommes violents : Pierre, un peu de lumière (1ère diffusion : 02/03/2020)

Par Mathieu Palain - Réalisation Cécile Laffon

03:59 - 04:28 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 03/09/2022

Coordination : Christine Bernard

04:28 - 04:58 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 04/09/2022

Coordination : Christine Bernard

Nuit du lundi 05 septembre au mardi 06 septembre 2022

00:02 - 00:31 Les grands contemporains - Golda Meir, entretien 6/10 (1ère diffusion : 19/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir et Lou Kadar - Traduction de Golda Meir par la voix de Denise Gence - Réalisation Alain Pollet

00:32 - 02:32 Atelier de Création Radiophonique - Le petit Christian Boltanski 1969-1975 ou à mourir de rire (1ère diffusion : 20/04/1975)

Par René Farabet - Avec Christian Boltanski et Gilbert Lascault

02:32 - 02:59 Pages arrachées à la correspondance de Tolkien - Le seigneur des anneaux (1ère diffusion : 05/07/2013)

Choix de textes par Vincent Ferré - Réalisation Jacques Taroni

02:59 - 03:58 A voix nue - Rachel Ertel, mémoire du Yiddish 1/3 : -1 : Pologne-Sibérie-Pologne 1939-1948, -2 : la « planète yiddish » de la rue Patin (1ère diffusion : 06 et 07/03/2017)

Par Stéphane Bou - Avec Rachel Ertel (essayiste et traductrice, professeur émérite de l'université Paris-Diderot) - Réalisation Véronique Lamendour

03:59 - 04:58 L'expérience - Multidiffusion du dimanche 04/09/2022

Coordination : Aurélie Charon

Nuit du mardi 06 septembre au mercredi 07 septembre 2022

00:02 - 00:32 Les grands contemporains - Golda Meir, entretien 7/10 (1ère diffusion : 20/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Lou Kadar et Eliyahu Ben-Elissar - Traduction de Golda Meir par la voix de Denise Gence - Réalisation Alain Pollet

00:32 - 01:58 L'autre scène ou les vivants et les dieux - Le doute et le cogito (1ère diffusion : 23/02/1981)

Par Philippe Némo - Avec Jean-Luc Marion, Pierre Laurent Assoun et Jean-Marie Beyssade

01:58 - 02:30 La Famille de Davy Crockett, 3e émission : Le Far West de Mark Twain (1ère diffusion : 31/10/1957 Chaîne Parisienne)

Par Jacques Dapoigny - Interprétation Jacques Anquetil, Henri Poirier, Pierre Amel et Françoise Fechter - Réalisation René Wilmet

02:30 - 03:29 La comédie musicale américaine, 1ère émission : Broadway (1ère diffusion : 18/08/1980)

Par Roland Auguet - Avec Dominique Jando, Daniel Ringold, Lucien Rioux et Marion Vidal - Réalisation Marie-France Nussbaum

03:29 - 04:29 A voix nue - Rachel Ertel, mémoire du Yiddish 2/3 : -3 : L’apprentissage de la France, -4 : Enseigner / traduire (1ère diffusion : 08 et 09/03/2017)

Par Stéphane Bou - Avec Rachel Ertel (essayiste et traductrice, professeur émérite de l'université Paris-Diderot) - Réalisation Véronique Lamendour

04:29 - 04:57 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mardi 06/09/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du mercredi 07 septembre au jeudi 08 septembre 2022

00:02 - 00:30 Les grands contemporains - Golda Meir, entretien 8/10 (1ère diffusion : 21/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Lou Kadar et Daniel Mayer - Traduction de Golda Meir par la voix de Denise Gence - Réalisation Alain Pollet

00:30 - 03:30 Les samedis de France Culture - Alfred Jarry (1ère diffusion : 13/10/1973)

Par Georges Charbonnier

03:30 - 04:00 A voix nue - Rachel Ertel, mémoire du Yiddish 3/3 : -5 : transmettre une langue assassinée (1ère diffusion : 10/03/2017)

Par Stéphane Bou - Avec Rachel Ertel (essayiste et traductrice, professeur émérite de l'université Paris-Diderot) - Réalisation Véronique Lamendour

04:01 - 04:29 A voix nue - Jacques Bouveresse : Vertus et nécessité de la satire (1ère diffusion : 11/02/2000)

Par Christine Lecerf - Avec Jacques Bouveresse - Réalisation Olivier Coppin

04:29 - 04:58 Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 07/09/2022

Coordination : Sonia Kronlund

Nuit du jeudi 08 septembre au vendredi 09 septembre 2022

00:02 - 00:32 Les grands contemporains - Golda Meir, entretien 9/10 (1ère diffusion : 22/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Lou Kadar et un ancien diplomate devenu professeur d'université - Traduction de Golda Meir par la voix de Denise Gence - Réalisation Alain Pollet

00:32 - 01:17 Le regard et la lecture - Mikhaïl Bakhtine (1ère diffusion : 23/11/1970)

Par Michel Zéraffa et Raymond Bellour - Avec Julia Kristeva et Michel Beaujour

01:18 - 02:48 Une vie, une oeuvre - Aldous Huxley : 1894-1963 (1ère diffusion : 29/09/2002)

Par Lydia Ben Ytzhak - Réalisation Christine Berlamont

02:48 - 03:05 La littérature - La poudrière (1ère diffusion : 17/10/1974)

Par Roger Vrigny - Avec Pierre Boileau et Eveline Schlumberger - Réalisation Michel Thierry

03:05 - 04:05 Chanson boum - Hommage à Allain Leprest (1ère diffusion : 21/07/2013)

04:05 - 04:58 Le cours de l'histoire - Multidiffusion du jeudi 08/09/2022

Par Xavier Mauduit

Nuit du vendredi 09 septembre au samedi 10 septembre 2022

00:02 - 00:29 Les grands contemporains - Golda Meir, entretien 10/10 (1ère diffusion : 23/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir et Lou Kadar - Traduction de Golda Meir par la voix de Denise Gence - Réalisation Alain Pollet

00:29 - 01:15 Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée - Vladimir Pozner (1ère diffusion : 02/12/1961 France II Régionale)

Par José Pivin - Avec Vladimir Pozner

01:15 - 01:45 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Germaine Montero dit un texte de Roald Dahl : "Coup de gigot" (1ère diffusion : 24/12/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Germaine Montero - Réalisation Bronislaw Horowicz

01:45 - 03:12 Mardis du cinéma - Louis Jouvet (1ère diffusion : 23/06/1992)

Par Josette Colin - Avec Jean Dréville (cinéaste) - Réalisation Josette Colin

03:13 - 03:58 Du jour au lendemain - Abdelkébir Khatibi (1ère diffusion : 04/02/2008)

Par Alain Veinstein - Réalisation Angélique Tibau

03:58 - 04:58 Les îles de France - Les cent ans du Bouillon Chartier (1ère diffusion : 30/12/1996)

Par Simone Douek - Avec Jean-Philippe Derenne et Jean-Robert Pitte - Réalisation Roxane Legrain-Courtois

04:58 - 06:58 Rendez-vous à : 4/4 New York avec le sculpteur César (1ère diffusion : 04/01/1987)

Par Claude Mourthé - Avec César (sculpteur), Leo Castelli (marchand d’art, galeriste), Didier Decoin (écrivain, scénariste), Pierre Restany (historien et critique d’art), Olivier Mosset (artiste plasticien), Gilbert Le Coze (grand chef cuisinier), Pierre Constant, Pierre Pottier (directeur des travaux des monuments historiques) et Katherine Pancol (journaliste, romancière) - Réalisation Claude Mourthé

Nuit du samedi 10 septembre au dimanche 11 septembre 2022

Alain Robbe-Grillet, l’iconoclaste

Par Mathias Le Gargasson

00:00 - 00:04 Nuit : Alain Robbe-Grillet, l’iconoclaste - Présentation (1ère diffusion : 11/09/2022)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Virginie Mourthé

00:05 - 01:35 Conférence : Pourquoi le roman doit-il évoluer ? (Date d'enregistrement : 17/12/1958)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Alain Robbe-Grillet - Réalisation Mr. Patt

01:35 - 02:07 Défendez-vous - Alain Robbe-Grillet (1ère diffusion : 31/12/1961)

Par André Gillois - Avec Alain Robbe-Grillet, Philippe Bouvard, Emmanuel Berl et Jean-Pierre Morphé

02:07 - 02:22 Entretiens avec Alain Robbe-Grillet 1/10 (1ère diffusion : 03/02/1975)

Par Jean Thibaudeau - Avec Alain Robbe-Grillet

02:22 - 04:18 Extrait : Les après-midis de France Culture - Alain Robbe-Grillet (1ère diffusion : 07/02/1977)

Par Radio France (RF) - Avec Alain Robbe-Grillet, Catherine Robbe-Grillet, Daniel Boulanger, François Jost, Jean Ricardou, Michel Fano, Jacques Doniol-Valcroze et André Gardies

04:20 - 05:22 L’harmonie imitative - Alain Robbe-Grillet (1ère diffusion : 23/09/1969)

Par Jean-Pierre Colas - Avec Alain Robbe-Grillet - Réalisation Jean-Pierre Colas

05:22 - 05:35 Entretiens avec Alain Robbe-Grillet 2/10 (1ère diffusion : 04/02/1975)

Par Jean Thibaudeau - Avec Alain Robbe-Grillet

05:35 - 06:56 Dialogues - Fiction et idéologie (1ère diffusion : 16/01/1973)

Par Roger Pillaudin - Avec Alain Robbe-Grillet et Alberto Moravia

06:56 - 06:58 Désannonce Nuit : Alain Robbe-Grillet, l’iconoclaste (1ère diffusion : 11/09/2022)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 11 septembre au lundi 12 septembre 2022

00:01 - 01:01 Nuits magnétiques - Le surréalisme après André Breton 2/4 : Le quatrième chant (1ère diffusion : 23/09/1987)

Par Pierre Drachline - Avec José Pierre - Réalisation Annie Flavell

01:03 - 02:38 Mardis du cinéma - Je n'ai jamais rencontré de cow-boy américain : Le doublage au cinéma (1ère diffusion : 02/12/1986)

Par Catherine Ardent - Avec Michel Chion, Roger Rudel, Anouk Ferjac, Nathalie Nerval, Jacqueline Porel, Linette Lemercier et Jean Topart - Réalisation Michel Creis ou Claude Giovannetti

02:38 - 02:38 Mémoires du siècle - Régine Pernoud (1ère diffusion : 28/11/1993)

Par Jean Lebrun et Hervé Bastien - Avec Régine Pernoud - Réalisation Patrick Molinier

02:38 - 03:24 Du jour au lendemain - Dans la bibliothèque de Dominique Rolin (1ère diffusion : 02/04/1994)

Par Alain Veinstein - Réalisation Bernard Treton - Avec Dominique Rolin

03:24 - 03:58 Les chemins de la musique - Si Charlot m'était chanté (1ère diffusion : 27/12/2002)

Par Jurgen Pletsch - Avec Joséphine Chaplin, Kate Guyonvarch, Bruno Deloye et Géraldine Chaplin - Réalisation Marianne Manesse

03:59 - 04:28 Une Histoire particulière 1/2 - Multidiffusion du samedi 10/09/2022

Coordination : Christine Bernard

04:28 - 04:58 Une Histoire particulière 2/2 - Multidiffusion du dimanche 11/09/2022

Coordination : Christine Bernard