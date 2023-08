Nuits de France Culture - Septembre 2023

Nuit du jeudi 31 août au vendredi 01 septembre 2023

00:02 - 00:22 Marguerite Duras - Festival du jeune cinéma d'Hyères (1ère diffusion : 01/09/1979 FR3 Radio Côte Azur)

Par Michèle Baurin - Avec Marguerite Duras (écrivaine, dramaturge et cinéaste)

00:22 - 01:18 Le temps des écrivains - Emission spéciale Luis Sepulveda (1ère diffusion : 10/06/2017)

Par Christophe Ono-dit-Biot - Avec Luis Sepulveda - Réalisation Anne-Laure Chanel

01:18 - 01:53 Portrait d'une reine de France - Jeanne de France (1ère diffusion : 02/09/1973)

Par Denise Alberti - Avec Jean-François Chiappe

01:53 - 02:53 Chanson Boum - Salvatore Adamo (1ère diffusion : 10/03/2013)

Par Hélène Hazera - Avec Adamo - Réalisation Patrick Molinier

02:53 - 03:58 Anthologie étrangère - Chesterton (1ère diffusion : 30/05/1962 Chaîne Nationale)

Par Stanislas Fumet - Réalisation Georges Gravier

Nuit du vendredi 01 septembre au samedi 02 septembre 2023

00:02 - 00:22 Clin d'oeil - "La Guerre", du Douanier Rousseau (1ère diffusion : 04/10/2003)

Par Pascale Lismonde - Avec Jorg Langhans - Réalisation Dominique Briffaut

00:22 - 05:18 Fernand Braudel cet hérétique ou L'histoire immobile à grands pas (1ère diffusion : 19/08/1995)

Par Pascale Lismonde - Avec Paule Braudel, Françoise Braudel, Jacques Attali, Maurice Aymard, Jacques Berque, Pierre Chaunu, Maurice Druon, Marc Ferro, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie, Claude Lévi-Strauss, Alain Minc, Charles Moraze, Ruggiero Romano, Alberto Tenenti, Pierre Daix, Emmanuel Wallerstein, Jean-François Bergier, Henryk Sansonowicz, Felipe Ruizmartin, Aldo de Maddalena et Folco Quilici - Avec en archives (Ina et Folco Quilici) la voix de Fernand Braudel - Réalisation Josette Colin

05:18 - 05:48 Terre natale - L'Auvergne (1ère diffusion : 02/09/1960 Chaîne Parisienne)

Par Roger Vrigny et Jacques Brenner - Interprétation René Clermont et Guy Bertil - Textes d'Henri Pourrat, l'abbé Delille, Jules Romains et Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, lus par les comédiens René Clermont et Guy Bertil

05:48 - 06:03 Heure de culture française - Maurice Merleau-Ponty : La pensée et l'art modernes (1ère diffusion : 09/10/1948)

Par Radiodiffusion Française (RDF) - Avec Maurice Merleau-Ponty

06:03 - 06:57 Sur les docks - Ces insectes qui nous soignent (1ère diffusion : 08/07/2011)

Par Sylvain Alzial - Avec les entomologistes : Roland Lupoli, Pierre-Henri Aberlenc, François Dusoulier ; Elisabeth Motte-Florac (ethno-pharmacologue) et Alain Cugno (philosophe, spécialiste des libellules) - Réalisation Rafik Zénine

Nuit du samedi 02 septembre au dimanche 03 septembre 2023

Apollinaire, l’enchanteur apatride

Par Mathias Le Gargasson

00:00 - 00:06 Apollinaire - Présentation (1ère diffusion : 03/09/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Emilie Vallat

00:08 - 00:38 Apollinaire et ses musiciens (Date d'enregistrement : 09/01/1948)

Par Raymond Barte - Avec Anne Laloe (soprano) et René Sorya (ténor)

00:38 - 01:37 Anthologie française - Guillaume Apollinaire (1ère diffusion : 28/03/1958)

Par Georges Charbonnier - Avec Georges Aminel, Bruno Cremer, Pierre Latour, Nathalie Nerval, Guy Pierrot, Edmond Tamise, Jean Topart et Rosy Varte - Réalisation Georges Gravier

01:37 - 02:06 La tribune des critiques – Guillaume Apollinaire (1ère diffusion : 02/02/1966)

Par Pierre Barbier - Avec Roger Grenier, Luc Estang, Stanislas Fumet et Michel Décaudin - Réalisation Pierre Barbier

02:06 - 02:32 Le fil d'Ariane - Apollinaire vivant (1ère diffusion : 03/04/1950 Paris Inter)

Par Madeleine Bariatinsky - Avec Madeleine Bariatinsky - Musique Francis Poulenc

02:33 - 02:57 En bourlinguant avec Blaise Cendrars 3/13 (1ère diffusion : 23/10/1950 Chaîne Nationale)

Par Michel Manoll - Présentation Charles Bassompierre - Avec Blaise Cendrars - Réalisation Albert Riera

02:57 - 03:11 Un quart d'heure poétique - La poésie mystique : Cendrars et Apollinaire (1ère diffusion : 18/05/1948 Chaîne Nationale)

Par Michel Godard - Avec Marcel Herrand

03:11 - 03:30 Entretiens avec André Breton : 2ème partie (1ère diffusion : 28/02/1952)

Par André Parinaud - Avec André Breton

03:30 - 03:56 Anniversaire - Apollinaire et les peintres (1ère diffusion : 10/11/1968)

Par Georges Godebert et Michel Décaudin - Présentation Guy Weelen - Avec Daniel Kahnweiler, Alice Hanicka, Léopold Survage et Sonia Delaunay - Lectures Jean Négroni - Réalisation Georges Godebert

03:59 - 04:42 Le poète au front étoilé : Guillaume Apollinaire sur le front de Verdun (1ère diffusion : 26/06/1966)

Par Michel Décaudin - Avec Georges Martin (poète), Jeanne-Yves Blanc (poétesse) et Frédéric-Jacques Temple (écrivain) - Lectures Michel Auradou et Noëlle Vériac - Réalisation Jacques Toulza

04:42 - 05:01 Histoire de la poésie - Calligrammes (1ère diffusion : 09/09/2005)

Par Michel Butor - Réalisation Gilles Davidas

05:01 - 05:22 Le langage ou la voix humaine - La chanson du mal-aimé (1ère diffusion : 30/04/1950 Chaîne Nationale)

Par la Radiodiffusion Télévision Française - Avec Martine Audrain, Nadine Allary, Jean Topar, Roger Blin et Jean-Paul Antoine - Réalisation Alain Godet

05:22 - 06:16 Les nouveaux chemins de la connaissance - L’ivresse poétique : Apollinaire (1ère diffusion : 29/04/2015)

Par Adèle Van Reeth - Avec Laurence Campa (professeure de littérature, biographe et écrivaine - Lectures Georges Claisse - Réalisation Mydia Portis-Guérin

06:16 - 06:57 Soyez témoins - Les obsèques de Guillaume Apollinaire le 13 novembre 1918 (1ère diffusion : 06/04/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Jean Oberlé, Madame Simone, Jean-Pierre Morphé, Blaise Cendrars, André Billy, André Salmon, Louise Weiss et Raymone (actrice) - Réalisation Jacques Guinchard

06:57 - 06:58 Apollinaire - Désannonce (1ère diffusion : 03/09/2023)

Par Mathias Le Gargasson - Réalisation Emilie Vallat

Nuit du dimanche 03 septembre au lundi 04 septembre 2023

00:02 - 01:33 1950 - 1975, Le Troisième Quart du Siècle 17/26 : L'année 1966 (1ère diffusion : 07/02/1976)

Par la Communauté Radiophonique des Programmes de Langue Française, Gérald Cazaubon (Radio France), Jules Gérard-Libois et Georges Wielemans (Radio-Télévision Belge), Jérôme Deshusses (Radio Suisse Romande), Naïm Kattan et Yves Lapierre (Société Radio-Canada) - Avec les Archives de la CRPLF et de la BBC : les voix de Indira Gandhi, René Dumont, Ralph Nader, Pierre Piganiol, Lyndon B. Johnson, Daniel-Henry Kahnweiler, Charles de Gaulle, Pierre Bensoussan, Madeleine Renaud, Jean Lurçat, Alberto Giacometti, André Breton, Wieland Wagner, Stokely Carmichael, Elisabeth II et Jean Cacharel - Réalisation Jean-Jacques Vierne

01:33 - 02:33 Ecrivains du XXe siècle : Roger Caillois (1ère diffusion : 15/01/1972)

Par Jeanine Worms - Avec Jeanine Worms (présentation) - Avec en archives, la voix de Roger Caillois - Lectures de ses textes de Roger Caillois : "Babel", "Art poétique", "Case d’un échiquier", par Jean Negroni et Bérangère Dautun ; "Vocabulaire esthétique", "Le rocher de Sisyphe", "Ponce Pilate", "L’incertitude qui vient des rêves" et "Pierres", par Jean Negroni

02:33 - 03:33 Peinture fraîche - Alain Jacquet : camouflages (1ère diffusion : 08/05/2002)

Par Jean Daive - Avec Alain Jacquet (artiste) - Réalisation Clotilde Pivin

03:33 - 03:58 Tribune de Paris - Cécile Sorel : Confessions d'une comédienne 1/6 (1ère diffusion : 25/01/1950 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Cécile Sorel, André Maurois et Fernand Gregh

Nuit du lundi 04 septembre au mardi 05 septembre 2023

00:02 - 00:51 Les après-midi de France culture - L'ange du bizarre : Panic Circus (1ère diffusion : 30/05/1975)

Par Claude Hudelot et Jean Montalbetti - Avec Jacques Sternberg (romancier), Roland Topor (dessinateur et écrivain) et Fernando Arrabal (dramaturge)

00:51 - 02:21 Figures libres - Pierre Bergounioux, l’écriture en vacance (1ère diffusion : 05/08/2012)

Par Christine Lecerf - Avec Pierre Bergounioux, Tiphaine Samoyault, Jean-Yves Pouilloux, Jean-François Laplénie et Marielle Macé - Réalisation Jean-Claude Loiseau

02:21 - 02:31 Coda - Le Zydeco de Louisiane 1/5 (1ère diffusion : 30/06/1992)

Par Alain Dister

02:31 - 03:31 Paul Ricoeur : 1- Des idées et des hommes - L'art dans ses rapports avec l'angoisse (1/3), 2- Connaissance de l'art - Art et psychanalyse (1ère diffusion : 05/09/1953 et 25/10/1963)

Par Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Avec Paul Ricoeur - Réalisation Jean Amrouche (1)

03:31 - 03:56 Tribune de Paris - Cécile Sorel : Confessions d'une comédienne 2/6 (1ère diffusion : 01/02/1950 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Cécile Sorel, Georges Huisman et Béatrix Dussane

Nuit du mardi 05 septembre au mercredi 06 septembre 2023

00:02 - 00:34 La principauté des lettres - André Breton (1ère diffusion : 14/02/1954 France IV Haute-Fidélité)

Par Marcel Bisiaux, Jacques Brenner et Jacques Peuchmaurd - Avec Alain Robbe-Grillet, Guy Dupré et Gabriel Veraldi

00:34 - 02:07 Mardis du cinéma - John Cassavetes, "Moments d'amour" (1ère diffusion : 12/11/1985)

Par Cécile Hamsy - Avec André S. Labarthe, Guy Dana, Françoise Lebrun, Jimmy Glasberg, Bernard Eisenschitz, Claude Thiebaut et Laurence Gavron - Avec en archives, la voix de John Cassavetes - Réalisation Jacques Taroni

02:07 - 02:32 Tribune de Paris - La littérature enfantine (1ère diffusion : 20/12/1946 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Jean Nohain, Laurent de Brunhoff, Alain Saint-Ogan et Georges Rageot

02:32 - 03:32 Le vif du sujet - Frédéric Bourdin, le garçon qui ne voulait pas grandir (1ère diffusion : 06/09/2005)

Par Christophe Deleu - Avec Frédéric Bourdin, Kathleen Kelley-Lainé (psychanalyste, auteur de "Peter Pan ou l'enfant triste" Ed. Calmann-Lévy), Claire Chadourne (principale du collège Jean Monnet, à Pau), Christelle (sa cousine) et des élèves du collège - Réalisation François Teste

03:32 - 03:57 Tribune de Paris - Cécile Sorel : Confessions d'une comédienne 3/6 (1ère diffusion : 08/02/1950 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Cécile Sorel, Jean Yonnel et Maurice Escande

Nuit du mercredi 06 septembre au jeudi 07 septembre 2023

00:02 - 01:28 Relecture - Georges Rodenbach (1ère diffusion : 02/03/1979 )

Par Hubert Juin - Avec Bernard Delvaille, Serge Fauchereau - Lectures des textes de Georges Rodenbach par Denis Manuel et Jean-Paul Cisife - Réalisation Anne Lemaître

01:28 - 02:33 François Périer reçoit 1/10 (1ère diffusion : 07/09/1973)

Par Patrice Galbeau- - Avec Inès Nazaris, Jean-Claude Houdinière, André Cayatte et Félicien Marceau - Réalisation Guy Delaunay

02:33 - 03:06 Les Aventures d'Arsène Lupin - Le Mystérieux Voyageur (1ère diffusion : 22/10/1960 France II Régionale)

De Maurice Leblanc - Adaptation Jean Marcillac - Interprétation Michel Roux (Arsène Lupin), Louis Ducreux (Le narrateur), Claude Gensac, André Var, Henry Djanik, Jean Berger et René Beriard - Bruiteur Henri Saint-Georges - Réalisation Abder Isker

03:06 - 03:31 L'homme et le matériau - César (1ère diffusion : 15/02/1963 France III Nationale)

Par Georges Charbonnier - Avec César (sculpteur)

03:31 - 03:56 Tribune de Paris - Cécile Sorel : Confessions d'une comédienne 4/6 (1ère diffusion : 15/02/1950 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Cécile Sorel, Paul Colin et Louis Beydts

Nuit du jeudi 07 septembre au vendredi 08 septembre 2023

00:02 - 01:02 La réalité, le mystère - Mystère et vérité de l'incarnation (1ère diffusion : 24/12/1976)

Par Michel Cazenave - Avec Maurice Clavel (écrivain, journaliste et philosophe) - Réalisation Jean Couturier

01:02 - 01:33 Bonnes nouvelles, grands comédiens - François Chaumette lit "L'aventure d'un voyageur" d'Italo Calvino (1ère diffusion : 17/08/1971)

Par Patrice Galbeau - Avec François Chaumette - Réalisation Guy Delaunay

01:33 - 02:34 L'histoire en direct - Le gouvernement de Pierre Mendès France : Juin 1954 - Février 1955 (1ère diffusion : 04/02/1991)

Par Patrice Gélinet - Avec Claude Cheysson, Jacques Fauvet, Jean-Marie Soutou, André Bettencourt et Pierre-Henri Teitgen - Avec en archives la voix de Pierre Mendès-France - Réalisation Christine Bernard-Sugy

02:34 - 03:04 Parti pris - Joseph Wresinski : L'aide aux plus démunis et ATD (1ère diffusion : 09/06/1976)

Par Jacques Paugam - Avec Joseph Wresinski

03:04 - 03:35 Anniversaire Paul Valery - Degas, danse, dessin (1ère diffusion : 12/02/1972)

Par Bernard Valdeneige - Avec Bernard Valdeneige, Gaétan Jor et Pierre Olivier

03:35 - 03:55 Tribune de Paris - Cécile Sorel : Confessions d'une comédienne 5/6 (1ère diffusion : 22/02/1950 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Cécile Sorel, Christian-Jaque et Jean Cocteau

Nuit du vendredi 08 septembre au samedi 09 septembre 2023

00:02 - 01:02 Tout un monde - Enfers et damnations (1ère diffusion : 25/04/2005)

Par Marie-Hélène Fraïssé - Avec Georges Minois (historien, enseignant à ST Brieux), Monique Blanc (conservateur du Département du Moyen-Age au musée des Arts Décoratifs), Alain Nadaud (écrivain, souffleur de verre installé en Tunisie) et Patrick Absalon (commissaire d'expo) - Réalisation Vincent Abouchar

01:02 - 03:22 Les samedis de France Culture - Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev (1ère diffusion : 21/02/1976)

Par Georges Bortoli - Avec Michel Tatu, Christian Pineau et Roger Garaudy - Réalisation Bernard Saxel

03:22 - 03:47 Tribune de Paris - Cécile Sorel : Confessions d'une comédienne 6/6 (1ère diffusion : 01/03/1950 Chaîne Nationale)

Par Paul Guimard - Avec Cécile Sorel, Edmond Sée et Fernand Gregh

03:47 - 04:47 Tire ta langue - Pour une relecture de Léon Werth (1ère diffusion : 29/06/2006)

Par Antoine Perraud - Avec Gilles Heuré (auteur de "L'insoumis Léon Werth : 1878-1955") - Lectures Eric Herson-Macarel - Réalisation Franck Lillin

04:47 - 05:42 De la nuit - Quelque part n'importe où guidés par le soleil (1ère diffusion : 23/12/1977)

Par Gilbert-Maurice Duprez - Avec deux membres du collectif "De la nuit"

05:42 - 06:57 Le cercle des médiologues - Le dernier livre (1ère diffusion : 23/12/2001)

Par Régis Debray et Pierre-Marc de Biasi - Avec Patrick Bazin (directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon), Anne-Marie Christin, André-Pierre, Arnal (artiste), Roger Chartier (historien.), Maurice Sachot (historien des religions) et Michel Melot - Réalisation Brigitte Rihouay

Nuit du samedi 09 septembre au dimanche 10 septembre 2023

Tintin, Astérix, Lucky Luke & Co sur le divan

Par Albane Penaranda

00:00 - 00:07 Tintin, Astérix, Lucky Luke & Co sur le divan - Présentation (1ère diffusion : 10/09/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Emilie Vallat

00:08 - 00:50 Le gai savoir - Serge Tisseron (1ère diffusion : 05/03/1995)

Par Gérard Gromer - Avec Serge Tisseron (psychiatre, psychanalyste, auteur de BD) - Réalisation Nathalie Triandafyllidès

00:50 - 02:01 Nuits magnétiques - De l'Œdipe dans les bulles 1/5 : Tintin ou l'invention du père (1ère diffusion : 08/12/1980)

Par Jean-Marc Terrasse - Avec Jean-Michel Charlier (scénariste de BD), Morris (dessinateur de BD), Jacques Martin (dessinateur de BD), Jacques Tardi (auteur de BD), Georges Wolinski (auteur de BD), Bruno Bayon (journaliste au journal "Libération"), Marjorie Alessandrini (journaliste, spécialiste de BD), Boris Eizykmann (historien de la BD), Pascal Ory (historien) ; Richard Zrehen (spécialiste de BD), Alain Rey (lexicologue, spécialiste de BD) et une classe de 4ème de l' École alsacienne à Paris - Réalisation Bernard Treton

02:01 - 03:12 Nuits magnétiques - De l'Œdipe dans les bulles 2/5 : Alix ou le tremblement de terre (1ère diffusion : 09/12/1980)

Par Jean-Marc Terrasse - Avec Jean-Michel Charlier (scénariste de BD), Jacques Martin (dessinateur de BD), Georges Wolinski (auteur de BD), Bruno Bayon (journaliste au journal "Libération"), Pascal Ory (historien), François Rivière (scénariste de BD) et une classe de 4ème de l'École alsacienne à Paris- Réalisation Bernard Treton

03:14 - 04:34 Nuits magnétiques - De l'Œdipe dans les bulles 3/5 : Spirou et Fantasio ou le double ironique (1ère diffusion : 10/12/1980)

Par Jean-Marc Terrasse - Avec Alain Rey (lexicologue, spécialiste de BD), André Franquin (auteur de BD), Jean-Michel Charlier (scénariste de BD), Boris Eizykmann (historien de la BD), Georges Wolinski (auteur de BD), Peyo (dessinateur, créateur des Schtroumpfs), Albert Uderzo (créateur d'Astérix), Pascal Ory (historien), Jacques Tardi (auteur de BD), une classe de 4ème de l'École alsacienne à Paris et Claire Bretécher (auteur de BD) - Réalisation Bernard Treton

04:34 - 05:42 Nuits magnétiques - De l'Œdipe dans les bulles 4/5 : Lucky Luke ou l'onanisme crépusculaire (1ère diffusion : 11/12/1980)

Par Jean-Marc Terrasse - Avec Morris (créateur du personnage de Lucky Luke), Alain Rey (lexicologue, spécialiste de BD), Jean-Michel Charlier (scénariste de BD), Pascal Ory (historien), Jean-Pierre Dionnet (auteur de BD, collaborateur du journal "Métal Hurlant"), Peyo (dessinateur, créateur des Schtroumpfs), Marjorie Alessandrini (journaliste, spécialiste de BD), Marie-Ange Guillaume (journaliste), Bruno Bayon (journaliste au journal "Libération") et une classe de 4ème de l'École alsacienne à Paris - Réalisation Bernard Treton

05:42 - 06:56 Nuits magnétiques - De l'Œdipe dans les bulles 5/5 : Astérix ou la mère au foyer (1ère diffusion : 12/12/1980)

Par Jean-Marc Terrasse - Avec Albert Uderzo (créateur d'Astérix), Marie-Ange Guillaume (journaliste), Gilbert Lascault (romancier, essayiste, critique), Alain Rey (lexicologue, spécialiste de BD), Georges Wolinski (auteur de BD), André Franquin (auteur de BD), Régis Franc (auteur de BD, cinéaste, écrivain), Jacques Tardi (auteur de BD), Jean-Michel Charlier (scénariste de BD), Pascal Ory (historien), Richard Zrehen (spécialiste de BD), Numa Sadoul (écrivain, comédien, metteur en scène, spécialiste de BD) et une classe de 4ème de l'École alsacienne à Paris - Réalisation Bernard Treton

06:56 - 06:58 Tintin, Astérix, Lucky Luke & Co sur le divan - Désannonce (1ère diffusion : 10/09/2023)

Par Albane Penaranda - Réalisation Emilie Vallat

Nuit du dimanche 10 septembre au lundi 11 septembre 2023

00:02 - 01:33 1950 - 1975, Le Troisième Quart du Siècle 18/27 : L'année 1967 (1ère diffusion : 14/02/1976)

Par la Communauté Radiophonique des Programmes de Langue Française, Gérald Cazaubon (Radio France), Jules Gérard-Libois et Georges Wielemans (Radio-Télévision Belge), Jérôme Deshusses (Radio Suisse Romande), Naïm Kattan et Yves Lapierre (Société Radio-Canada) - Avec les Archives de la CRPLF et de la BBC : les voix de Martine Carol, André Maurois, René Magritte, Ossip Zadkine, Jayne Mansfield, Régis Debray, Melina Mercouri, Gamal Abdel Nasser, Paco Rabanne, André Courrèges, Hussein I de Jordanie, Elisabeth II, Charles de Gaulle, Miguel Angel Asturias, André Malraux, Jean-Jacques Servan-Schreiber et Jean Rostand - Réalisation Jean-Jacques Vierne

01:33 - 03:53 Atelier de Création Radiophonique - Chili 1/2 : Les yeux de cuivre et de salpêtre (1ère diffusion : 21/11/1976)

Par Par Andrew Orr et Carlos Teles - Avec Philippe Adji, Salvador Allende, Carlos Altamirano, Clotario Blest, Julio Cortazar, Régis Debray, Luis Figueroa, Rafael Gumucio, David Muñoz, Pablo Neruda, Armando Uribe et Julio Vega - Réalisation Gérard Brodin, Monique Burguière, Claude Giovanetti, Tricou Maciel, Sylvie Marion, Yann Parentoën, Viviane Van Den Broeck

03:53 - 03:58 Extrait : "Carte Postale" un sketch de Robert Rocca dans "La joie de vivre" de Saint-Granier (1ère diffusion : 21/02/1954 Chaîne Parisienne)

Par Henri Spade et Robert Chazal - Avec Robert Rocca (chansonnier) - Réalisation André Hugues

Nuit du lundi 11 septembre au mardi 12 septembre 2023

00:02 - 00:18 Entretiens avec Pierre Klossowski 1/6 (1ère diffusion : 05/06/1972)

Par Claude Rémusat - Avec Pierre Klossowski (romancier, essayiste, philosophe, traducteur, scénariste et peintre)

00:18 - 02:32 Atelier de Création Radiophonique - Chili 2/2 : La chasse aux frères est ouverte (1ère diffusion : 28/11/1976)

Par Andrew Orr et Carlos Teles - Avec Salvador Allende, Carlos Altamirano, Julio Carrasco, Régis Debray, Ariel Dorfman, Luis Figueroa, Rafael Gumucio, Gustavo Leigh Guzman, David Muñoz, « Pablo », Augusto Pinochet, Ricardo Pizarro, Miguel Rojas Mix, Armando Uribe et Julio Vega - Réalisation Jeanine Antoine, Gérard Brodin, Monique Burguière, Huguette Faget, Claude Giovanetti, Tricou Maciel, Sylvie Marion, Yann Paranthoën et Viviane Vanenbroock

02:32 - 03:32 Peinture fraîche - L'autoportrait : Nan Goldin (1ère diffusion : 04/01/2006)

Par Jean Daive - Avec Nan Goldin (artiste photographe), Sarah Wilson (critique d'art) et Guitemie Maldonado (critique d'art) - Réalisation Clotilde Pivin

03:32 - 03:57 Tribune de Paris - Villes et campagnes (1ère diffusion : 14/06/1951 Chaîne Nationale)

Par Raymond Thevenin - Avec Ernest Labrousse, Georges Friedman, Pierre Naville, André Piatier et André Cholley

Nuit du mardi 12 septembre au mercredi 13 septembre 2023

00:02 - 00:18 Entretiens avec Pierre Klossowski 2/6 (1ère diffusion : 06/06/1972)

Par Claude Rémusat - Avec Pierre Klossowski (romancier, essayiste, philosophe, traducteur, scénariste et peintre)

00:18 - 03:16 Le bon plaisir - Jean-Luc Godard (1ère diffusion : 20/05/1995)

Par Jean Daive - Avec Jean-Luc Godard et André S. Labarthe - Avec des extraits de films de Jean-Luc Godard - Avec en archives, les voix de Henri Langlois, Serge Daney, Brice Parain, François Truffaut et Roman Polanski - Réalisation Anna Szmuc

03:16 - 03:38 La tasse de thé - Rétro : Le football sans l’image (1ère diffusion : 14/06/1992)

Par Arnaud Laporte - Avec de nombreuses archives radiophoniques - Réalisation Anne-Pascale Desvignes

03:38 - 03:56 Extrait : Heure de culture française - Casanova et son temps : Histoire du manuscrit des mémoires de Casanova (1ère diffusion : 09/06/1959 France III Nationale)

Par Jean Bloch-Michel

Nuit du mercredi 13 septembre au jeudi 14 septembre 2023

00:02 - 00:17 Entretiens avec Pierre Klossowski 3/6 (1ère diffusion : 07/06/1972)

Par Claude Rémusat - Avec Pierre Klossowski (romancier, essayiste, philosophe, traducteur, scénariste et peintre)

00:17 - 01:22 François Périer reçoit 2/10 (1ère diffusion : 14/09/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Jean Anouilh, Raymond Levy, Charles Sorlier, Francine Bergé et François Périer - Réalisation Guy Delaunay

01:22 - 02:22 Equinoxe, le magazine des musiques du monde - Marcos Valle, l'homme d'Ipanema (1ère diffusion : 05/12/2005)

Par Caroline Bourgine - Avec Marcos Valle et Danilo Morales (guitariste) - Réalisation Cécile Koenig

02:22 - 03:07 Les historiens racontent - Henri Guillemin raconte l'Histoire : Les 121 jours de Lamartine (1ère diffusion : 14/09/1986)

Par Henri Guillemin - Avec Henri Guillemin - Réalisation Marie Vouilloux

03:07 - 03:57 Ecrivains étrangers de langue française - Edmond Jabès (1ère diffusion : 04/12/1965)

Par Jean Paget - Avec Edmond Jabès - Réalisation Georges Gravier

Nuit du jeudi 14 septembre au vendredi 15 septembre 2023

00:02 - 00:17 Entretiens avec Pierre Klossowski 4/6 (1ère diffusion : 08/06/1972)

Par Claude Rémusat - Avec Pierre Klossowski (romancier, essayiste, philosophe, traducteur, scénariste et peintre)

00:17 - 01:37 Nuits magnétiques - Janine Bazin : sous le signe du lion (1ère diffusion : 21/03/1997)

Par Colette Fellous et Patrick Cazals - Avec André S. Labarthe, Hervé Le Roux, Jean-André Fieschi, Xavier Carniaux, Claire Denis, Jean-Pierre Chevènement et les cinéphiles de Belfort - Avec les voix de Michel Simon, Jean Renoir, Georges Franju, Jacques Rivette, Serge Daney, Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel et Josef Von Sternberg - Réalisation Marie-Ange Garandeau

01:37 - 02:29 Jardins français - Le snobisme (1ère diffusion : 25/11/1961 Chaîne Parisienne)

Par Nicole Strauss et Julien Bertheau - Réalisation Jean Doat

02:29 - 02:54 L'échappée belle - Portrait : Matthieu Ricard, moine bouddhiste (1ère diffusion : 15/09/1995)

Par Marie-Hélène Fraisse et Marie-José Lamothe - Avec Matthieu Ricard - Réalisation Anne Kobylak et Marie-France Nussbaum

02:54 - 03:55 La Série Documentaire - La crise des Subprimes - New York 2008 : Monopoly game over (1ère diffusion : 07/09/2021)

Par Nicolas Champeaux - Avec Nicolas de Croisset (président de Blackpoint Advisory), Edward Miller (ancien PDG de Salomon Smith Barney), Paul Moakley, Vivan Gornick (autrice), Ofer Cohen (président de la firme immobilière Terra CRG), Thomas Sugrue (historien) et Allison Schlegel (artiste) - Réalisation Rafik Zénine

Nuit du vendredi 15 septembre au samedi 16 septembre 2023

00:02 - 00:18 Entretiens avec Pierre Klossowski 5/6 (1ère diffusion : 09/06/1972)

Par Claude Rémusat - Avec Pierre Klossowski (romancier, essayiste, philosophe, traducteur, scénariste et peintre)

00:18 - 01:23 Chanson Boum - Robert Charlebois (1ère diffusion : 03/06/2012)

Par Hélène Hazera - Avec Robert Charlebois - Réalisation Patrick Molinier

01:23 - 02:14 Le pays d’ici - Cahors 1/3 : L'eau dans le Quercy (1ère diffusion : 12/03/1985)

Par Yves Laplume et Jean-Paul Cazeneuve - Avec Avec Pierre Dalon (vice-président de la société des études du Lot), Jean-Luc Obereiner (responsable du musée du plein-air du Quercy de Cuzals) ; les spéléologues : "Dominique Tivaut" et "Jean-Luc Cousto, et "Alfred de Haraut" (meunier)

02:14 - 04:29 Les samedis de France Culture - Pour le voyage en Italie : Escale à Naples (1ère diffusion : 08/08/1981)

Par Nicole-Lise Bernheim - Réalisation Marie Vouilloux

04:29 - 05:24 Je l'entends comme je l'aime - Nancy Huston (1ère diffusion : 26/09/2010)

Par François Noudelmann - Avec Nancy Huston et Jean-Philippe Viret - Réalisation Marie-Christine Clauzet

05:24 - 06:54 Nuits magnétiques - Entretien avec Serge Rezvani (1ère diffusion : 16/09/1980)

Par Laure Adler - Avec Serge Rezvani et Jacques Lanzmann

Nuit du samedi 16 septembre au dimanche 17 septembre 2023

Patrimoines immatériels de France

Par Antoine Dhulster

00:00 - 00:03 Patrimoines immatériels de France - Présentation (1ère diffusion : 17/09/2023)

Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard

00:06 - 00:59 La fabrique de l’histoire - La patrimonialisation du vivant (1ère diffusion : 25/11/2010)

Par Emmanuel Laurentin - Avec Marc de Ferrière le Vayer, Pascal Ory (historien), Julia Csergo et Florent Quellier (universitaires spécialistes de l’histoire du goût et de l’alimentation) - Réalisation Renaud Dalmar

01:05 - 01:55 Le pays d’ici - Cahors 2/3 : Entre ciel et terre, les bâtiments du Quercy (1ère diffusion : 13/03/1985)

Par Yves Laplume et Jean-Paul Cazeneuve - Avec Christian Cazar (journaliste à la Dépêche du Midi) et Jean-Luc Obereiner (responsable du musée de plein-air du Quercy de Cuzals)

01:58 - 03:22 La matinée des autres - L'appel du gwoka, les tambours de la Guadeloupe (1ère diffusion : 06/02/2001)

Par Monette Berthommier - Avec Jean-Claude Antoinette et Marcel Magnat (groupe Van levé) ; Marie-Line Dahomay (groupe Kalindi Ka), Archie Shepp (saxophoniste) et les musiciens : Rony Barfleur, Henri Delos et Nadia Patter - Réalisation Ghislaine David

03:24 - 03:57 De bouche à oreille - Pain blanc, pain noir (1ère diffusion : 09/02/2003)

Par Renée-Elkaïm Bollinger - Avec Steven Kaplan (historien) ; Bernard et Antoinette Berry (boulangers) et Julien Bourgeois (meunier) - Réalisation Pascale Rayet

04:02 - 05:21 Nocturne - Cent ans de fest-noz en Bretagne (1ère diffusion : 20/08/1996)

Par Jacques Coget - Avec Patrick Malrieu, Laurent Bigot et Goulc’hen Malrieu (historiens de la musique bretonne) ; les musiciens : Marcel Guilloux, Erik Marchand, Gildas le Buhé, Loez le Bras, Louis Lofficial, Gildas le Buë, Loez le Bras, Gaël Duro, Christian Duro, Catherine Duro et Yvonne Guesdon - Réalisation Géraldine Prutner

05:21 - 06:22 Grand angle - Croix de bois, croix de fer, parole de compagnon (1ère diffusion : 30/05/1992)

Par Pascale Fossat - Avec Jacques Gérard (président de la fédération compagnonnique des métiers du bâtiment), Jean-Paul Chauvet (responsable formation et recrutement à l’association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France) et plusieurs témoignages de compagnons - Réalisation François Brehinier

06:25 - 06:57 Un poco agitato - A Filetta, musiques traditionnelles corses (1ère diffusion : 31/01/2005)

Par Yvan Amar et Gérard Tourtrol - Avec Jean-Claude Acquaviva et Maxime Vuillamier (chanteurs du groupe de polyphonies corses A Filetta) - Réalisation Perine Menguy

06:57 - 06:58 Patrimoines immatériels de France - Désannonce (1ère diffusion : 17/09/2023) Par Antoine Dhulster - Réalisation Louise Devillard