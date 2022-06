Océans, syndicats, Hiroshima et sociétés secrètes : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Au menu de cette Session de rattrapage : les inquiétudes qui entourent le sort des océans, un point sur le fonctionnement des élections législatives, le renouveau des syndicats à travers le monde, le nouveau podcast "Ils l'ont vécu" et une passionnante histoire des sociétés secrètes. Bonnes écoutes à tous et toutes ! 🎧 Pierre Ropert

Le Zoom de la Semaine : sous l'océan

Les fonds marins. © Getty

La journée internationale des océans prenait place mercredi 8 juin. Chaque année, les alertes se multiplient quant à la fragilité et la vulnérabilité de ces écosystèmes. Mais les Etats peinent encore à protéger les océans – qui sont pourtant un allié de poids dans la lutte contre le réchauffement climatique – des pollutions – notamment plastique – et des menaces de surexploitation qui pèsent sur eux. On sait déjà que cette impuissance aura comme conséquence une montée des eaux et la disparition de certains littoraux.

🌊 Les océans dans la vague du dérèglement climatique (L'Invité(e) des matins, 49 min)

🐳​ Le détricotage des aires marines protégées (Et maintenant ?, 5 min)

🧜🏽‍♂️ Vigies de la mer : les scientifiques se mouillent (Cultures monde, 58 min)

🚮 Plastique, le grand naufrage (Cultures monde, 58 min)

🚣 Quelle France aura les pieds dans l'eau d'ici 2050 ? (De Cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min)

C'est dans l'actu

Un membre du personnel médical, au sein de l’unité de soins intensifs à l'hôpital Jacques Cartier de Massy, en Essonne, pendant la pandémie de Covid-19. © Getty - Pascal Bachelet/BSIP/Universal Images Group

🗳️ Législatives : comment ça marche ? Les dimanches 12 juin et 19 juin 2022, plus de 48 millions de Français sont appelés à élire leur député lors du premier tour des législatives. Comment fonctionne ce scrutin qui désigne les parlementaires pour 5 ans ? ( La Question du jour , 9 min)

🌳 L'Amazonie aux mains des orpailleurs. En Amazonie, le journaliste Dom Phillips et le spécialiste des peuples autochtones Bruno Pereira remontaient une rivière près de la frontière péruvienne pour documenter le trafic d'or, véritable fléau de l’écosystème amazonien. Ils ont tous les deux disparu. ( Les Enjeux internationaux ,15 min)

🧑🏽‍⚕️ Soigner le système médical. La crise du Covid-19 a mis au jour les tensions qui ébranlent notre système de santé. Manque de personnel, conditions de travail dégradées, reconnaissance… Malgré les mesures prises par le SÉGUR, le problème semble plus profond. Est-il encore possible de “sauver” l’hôpital public ? ( Le Temps du débat , 38 min)

👷🏽‍♂️ Un renouveau syndical. Face à l'inflation, les syndicats montent au front. Menaces de grève en Allemagne, nouvel essor de la contestation aux Etats-Unis face à Amazon, Apple ou encore Starbucks. La France peut-elle s’inspirer des exemples allemands et américains ? ( Entendez-vous l’éco , 58 min)

"Ils l'ont vécu" : 6 août 1945, Hiroshima, l'apocalypse nucléaire

L'explosion nucléaire d'Hiroshima, au Japon, le 6 août 1945. © Getty - History/Universal Images Group

Le nouveau podcast original "Ils l’ont vécu" vous propose de revivre le récit d’une journée qui a marqué l’Histoire. Avec cette première série, découvrez ce qui s’est passé avant, pendant et après la déflagration d’Hiroshima. Quatre épisodes pour vivre, heure par heure, aux côtés de ceux qui s'en souviennent, cette journée qui a fait basculer le monde.

💥 "Ils l'ont vécu" : 6 août 1945, Hiroshima, l'apocalypse nucléaire (4 x 15 min)

Il est temps

L'œil de la Providence, symbole des Illuminati - Thought Catalog

Vous avez 3️⃣ minutes

🧙🏻 Réhabiliter les sorcières. Au cours des siècles passés, 50 000 femmes ont été accusées de sorcellerie et victimes de l’Inquisition. L'ampleur de ces crimes a fait de l'histoire de la sorcellerie un enjeu mémoriel et, dans plusieurs pays européens, des revendications émergent pour réhabiliter ces victimes de procès iniques, comme en Suisse, avec Catherine Repond, dernière femme à avoir été brûlée en 1731. (Le Pourquoi du comment : histoire)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

🦖 Le temps d'un dinosaure. Le sixième volet de la saga Jurassic Park, "Jurassic world : le monde d’après" de Colin Trevorrow, marque le retour de Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Niel, les héros emblématiques du premier opus. Est-il à la hauteur des attentes de ses fans ? Réponse en compagnie de nos critiques. (La Grande Table critique)

Vous avez 1️⃣ heure

👹 Le diable est dans les détails. Certes. Mais plus précisément, où se niche-t-il ? Car Lucifer, Satan, Belzébuth ou encore le Malin se trouvent potentiellement partout, à tous les coins de l'existence humaine, pour nous soumettre à l'épreuve de la tentation... particulièrement dans la culture. (Sans oser le demander)

Vous avez 4️⃣ heures

👁️‍🗨️ Sociétés secrètes. A l’ère du complotisme, les sociétés secrètes ont le vent en poupe. Si Illuminati et francs-maçons sont des marronniers de la presse magazine, le culte romain voué à Mithra ou bien la Charbonnerie, au XIXe siècle, sont eux bien moins connus des adeptes des complots. (Le Cours de l'Histoire)

Cette session se termine ici. Il est temps de profiter du week-end, et de se reposer en étant bercé, idéalement, par le chant des oiseaux. Mais pourquoi au juste ces derniers s’égosillent-ils ? Si les chants d'oiseaux ont pour but premier de séduire les femelles, ils sont aussi une véritable carte d’identité autant qu’un marqueur territorial. Ne reste plus qu’à tendre l’oreille. A la semaine prochaine !