Œuvres monumentales : quand l'art en impose aux spectateurs

Du haut de ces quinze mètres, huit tonnes de verre vous contemplent. Jusqu'au 15 novembre, six mille prismes empilés les uns sur les autres miroiteront au cœur de la capitale, dans le jardin du Palais-Royal. L'œuvre "Réflexions" du maître verrier Emmanuel Barrois relève de l'art monumental. Ces œuvres XXL, qui se veulent plus démocratiques, ambitionnent de faire vivre une expérience totale au visiteur ou au passant. Mais elles ne sont pas sans poser de grands défis aux artistes, ni sans bouleverser les codes de la réception esthétique pour le spectateur.

De Léonard de Vinci à la monumentalité, la quête de l'expérience totale

Les fresques de la chapelle Sixtine le prouvent, les artistes n'ont pas attendu l'art moderne, ni l'art contemporain, pour réaliser des œuvres de grande ampleur, capables d'englober totalement le spectateur. À l'époque, l'art était cependant tributaire de l'architecture, puisqu'il utilisait les plafonds et les murs. Il faut dire qu'alors, l'artiste était à la fois sculpteur, peintre, poète... Comme l'explique le critique d'art Bernard Blistène , ancien directeur du Centre Pompidou, c'est la séparation des disciplines orchestrée ensuite par le politique pour contrôler les corporations qui a poussé les artistes à vouloir s'émanciper de l'architecture ; de l'atelier également, dans "une volonté de reprendre la parole dans un espace où l’artiste ne trouvait plus véritablement droit d’expression si ce n’est dans une fonction purement ornementale et décorative".

Dès les décennies 1920-1930, certains artistes de l'art moderne poursuivent cette recherche d'une relation plus totale entre le spectateur et leur œuvre : "Il y a eu plusieurs essais d’œuvres d’art totales, comme on le disait à l’époque, c’est-à-dire qui à nouveau réintègrent différentes dimensions, mais aussi différentes disciplines, la musique, parfois la danse…", témoigne l'historienne de l'art Catherine Grenier , directrice de la Fondation Giacometti.

Après la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la reconstruction du pays, la démocratisation de la culture devient un véritable enjeu, inscrit dans la nouvelle Constitution de 1946. L'art poursuit son émancipation : dans les années 1960-70, les parcs de sculptures ambitionnent ainsi de montrer des œuvres à un public large sans que ce soit payant, ou sans qu’il y ait le seuil du musée à franchir.

A l'aune de la course aux matériaux nouveaux qui accompagne l'essor de l'industrie et de la mise en place de programmes de commandes publiques, cet art urbain devient monumental : "On a vu apparaître une volonté de faire des commandes à des artistes, qui ne soient plus seulement des commandes de commémoration et de monuments, mais des commandes d’œuvres d’art de très grande dimension, puisqu’il s’agissait de les mettre dans l’espace public", explique l'historienne. Dans les années 2000, les institutions culturelles s'agrandissent pour pouvoir accueillir ces œuvres XXL et créer l'événement, à l'instar de la Tate Modern, le musée Guggenheim de Bilbao, ou du Grand Palais qui accueille l'exposition Monumenta de 2007 à 2016 . L'ambition ? Toujours la même : faire vivre au spectateur une expérience totale.

Commissaire de l'exposition Monumenta en 2010, Catherine Grenier se souvient ainsi que Boltanski, avec son installation "Personnes", avait pris en compte tous les facteurs de l’exposition : "Il avait choisi le mois, c’était l’hiver, le lieu n’était pas chauffé car il fallait que les gens aient froid. Il prenait en compte absolument tout ce qu’allait ressentir le visiteur, depuis son entrée dans l’espace jusqu’à sa sortie, et il voulait quelque chose d’extrêmement émotionnel."

Modifier la perception

Au-delà de l'expérience sensorielle, la monumentalité modifie le rapport à l'espace du spectateur, qui doit parfois se déplacer pour mieux appréhender une œuvre qu'il ne peut pas toujours appréhender d'un seul coup d’œil. "Beaucoup d’artistes veulent changer le niveau de l’expérience, que le spectateur ne soit pas en position passive, bien qu’on puisse se demander parfois si ces très grandes installations, au contraire, ne renforcent pas la passivité du spectateur. Mais il y a bien sûr autant d’intentions qu’il y a d’artistes", affirme Catherine Grenier.

Les Parisiens viennent voir l'emballage de l'Arc de Triomphe, œuvre posthume de Christo le 22 septembre 2021 à Paris, France © Getty - Antoine Gyori/ Corbis

En tout cas, dans la lignée des artistes de l'art moderne, comme Brâncuși et sa Colonne sans fin inaugurée à Târgu Jiu en 1938, les artistes contemporains, avec la monumentalité, mettent en question le monument. "Au fur et à mesure des mutations et réflexions, ce sont des rapports physiques, spatiaux, différents, que le spectateur est invité à appréhender à travers l’œuvre. Chaque proposition n’est plus une proposition standard, mais contextualisée. Il ne s’agit pas de poser une statue dans un parc. Buren a eu le courage d’immenses installations provisoires qui modifiaient notre perception des choses. Je songe aussi à Jeanne-Claude et Christo qui ont été d’immenses artistes se confrontant, non pas uniquement au paysage, mais aussi à la loi, aux commanditaires, aux autorisations infinies", analyse Bernard Blistène.

Et cette modification de la perception de l'espace par l'art monumental est parfois un franc succès, comme en témoigne l'ancien directeur du Centre Pompidou, en prenant l'exemple d'une œuvre de Jeff Koons, Puppy, érigée en 1998 devant le musée Guggenheim à Bilbao : "L’ironie de Koons était de vouloir faire avec son Puppy un chiot plus grand que nature, et donc de remettre en question la proportion. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans le fait que cette sorte d’œuvre gadget devienne si emblématique. Lorsque vous arrivez à Bilbao et que vous demandez votre chemin, les gens disent 'Ah, vous allez voir le musée de Puppy !"

Des personnes rassemblées devant "Puppy", oeuvre de l'artiste américain Jeff Koons devant le musée Guggenheim, à Bilbao, le 7 février 2020. © AFP - ANDER GILLENEA

De façon plus générale et plus évidente, l’œuvre monumentale conduit le spectateur à être dans une posture où il ne peut plus dominer l’objet qu’il a en face de lui, ce qui n'est pas anodin pour Catherine Grenier qui estime que cela peut parfois être une volonté politique de la part de l’artiste.

La captation du spectateur : une forme d'impérialisme ?

L'espace urbain est un espace qui n’est pas forcément dévolu à la réception esthétique : le passant peut devenir spectateur à son insu. La dimension monumentale des œuvres devient alors d'autant plus un enjeu, comme le précise l'historienne : "Cela peut poser un problème politique du côté du spectateur, suivant le type d’expérience qui est proposé et le niveau d’impact émotionnel non contrôlable que va créer l’œuvre."

Catherine Grenier évoque d'ailleurs à ce sujet un texte important de Robert Morris, artiste minimaliste américain au début des années 2000, intitulé "Size Matters" ("La taille compte") : alors que lui-même avait été l’un des artistes introducteurs du Land art, une forme d’art à très grande échelle, il était très critique par rapport aux grandes installations des artistes des années 2000, et à ce qu'il estimait être une spectacularisation de l’art. Morris allait jusqu'à parler d'une "forme d’impérialisme". "Il est vrai que l’on peut parfois se poser cette question de la relation du monumental au spectateur, et de la prise de pouvoir par l’artiste sur le spectateur, qui est quelque chose que l’on retrouve dans la sculpture", reconnaît Catherine Grenier, avant d'évoquer le cas de Giacometti, qui avait développé une réflexion anti-monumentale : "Giacometti cherchait à montrer une humanité fragile, toujours en mouvement mais en recherche. Il refusait même de représenter les personnages humains à leur taille réelle. Il disait : 'Moi, je vois les gens bouger dans la rue, à distance, donc je les vois petits.' Il créait des personnages très petits, mais sur de très gros socles, pour que l’espace soit transfiguré. Il y a dans la question de la monumentalité beaucoup de questions philosophiques, éthiques aussi. Même si pour certains artistes c’est purement ludique."

Une femme passant devant la sculpture "Homme qui marche" d'Alberto Giacometti à la salle d'art Schirn à Francfort/Main, Allemagne, 27 octobre 2016 © Getty - BORIS ROESSLER

Dans l'espace urbain, un monumental nécessaire

Pourtant, le sculpteur suisse fut lui-même confronté à une commande publique pour l’extérieur, pour la ville de New York, à la toute fin des années 50, comme le raconte encore Catherine Grenier. Sans jamais être allé dans cette ville, ni avoir vu un gratte-ciel, il a accepté la commande : "Il en était conscient. Néanmoins, il s’est dit qu’il allait réagir à ce que pouvait être un environnement urbain avec des passants, et donc créer des figures qui soient plus grandes que les passants ; ne pas chercher l’échelle des immeubles, mais des passants. C’est là qu’il a créé ses œuvres très célèbres, les Grande femme, et l'Homme qui marche. Il a fait plusieurs essais, fait fondre ses œuvres en bronze, il a même dit à l’architecte à l’origine de la commande qu’il était satisfait. Et puis, il a repensé à la chose et il s’est dit 'Non, c’est hors échelle, je ne suis jamais allé à New York, et je ne peux pas livrer ces œuvres'."

Quelques années plus tard, Giacometti s'est rendu aux États-Unis et a vu le site qui était censé accueillir ses œuvres. Il aurait alors dit aux gens qui l'accompagnaient qu'il regrettait de n'avoir pas fait un seul personnage, beaucoup plus grand, poursuit l'historienne : "Même un artiste comme lui, très en opposition avec la monumentalité, face à une circonstance où il était dans un milieu urbain très dominant, s’était dit qu’il fallait faire une œuvre très grande pour être à l'échelle…"

Réception esthétique : une perte du sentiment de sacralité ?

"Tree", de l'artiste américain Paul McCarthy sur la place Vendôme à Paris. La sculpture, installée dans le cadre de la 41e édition de la FIAC Art Fair, prévue du 23 au 26 octobre, a été réduite à l'état de tas flasque le 18 octobre après avoir été vandalisée © AFP - BERTRAND GUAY

Les artistes modernes ont cherché à désacraliser l’art, et le mettre dans la rue est une forme de désacralisation : lorsque le passant se trouve face au Pouce de César, à la Défense, ou à la Maman arachnéenne de Louise Bourgeois, il n’est pas au Louvre, face à La Joconde. Il n'y a pas de frontières institutionnelles, pas de médiation culturelle, pour ces œuvres monumentales urbaines. Cela entraîne-t-il une perte du sentiment de sacralité chez le spectateur ?

Bernard Blistène confie que si les œuvres qu'il trouve parfaitement réussies dans l’espace public se comptent sur les doigts d'une main, elles entretiennent en revanche un rapport tout à fait singulier avec la dimension sacrée, démesurée : "Souvenez-vous de la tragédie qu’a été la destruction par les talibans des immenses bouddhas de Bâmiyân. Aujourd'hui, les œuvres qui réussissent à produire ce sentiment-là sont rares."

Catherine Grenier, elle, balaye la question, estimant que le sentiment de sacralité n'engage pas forcément les gens vers l’art : "La désacralisation ne veut pas dire que l’on quitte le domaine de l’art, simplement qu’on entre dans une conception plus démocratique du domaine de l’art, ça peut être une très bonne chose quand les personnes qui voient les œuvres les reçoivent bien", estime Catherine Grenier.

La désacralisation est parfois douloureuse. De Tree du plasticien Paul McCarthy en 2014, aux controverses autour du Bouquet of Tulips de Koons en 2017, certaines œuvres monumentales placées dans l’espace public ont fait polémique. "Il est difficile de mesurer si ces œuvres, auxquelles les gens finalement s’accoutument, ont aidé les personnes réfractaires à mieux accepter l’art moderne et contemporain, ou au contraire ont agi comme des repoussoirs. En tout cas, on a beaucoup de témoignages de gens qui sont heureux d’avoir une œuvre d’art dans leur quartier, qui la prennent comme référence, comme point de rencontre, point de repère… c’est très certainement une bonne chose", poursuit l'historienne, tout en estimant que les puissances publiques (et occasionnellement privées) ont le devoir de veiller à la très grande qualité des œuvres mises dans l'espace public. "C’est une responsabilité. Mais l'art monumental contribue à ouvrir le regard, sinon que seraient nos villes ? Il y a eu beaucoup de débats sur la nécessité ou non de déboulonner les sculptures. Mais il y a une question que l’on ne se pose pas : peut-être faudrait-il déboulonner les sculptures pour la bonne raison qu’elles sont absolument horribles ! Elles ont été créées par des artistes académiques, on ne sait même plus qui elles représentent. Est-ce que c’est ça un musée en plein air ? Je n’en suis pas sûre du tout."